Toprak Razgatlıoğlu, Jerez'de şampiyonluk için yarışıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'nın nefes kesen 2025 sezonunda şampiyon İspanya'da belli oluyor. 12 yarış hafta sonunda, 12'si superpole yarışı ve 24'ü ana yarış olmak üzere toplam 36 yarış üzerinden koşulan sezonun son ayağına İspanya'daki Jerez pisti ev sahipliği yapıyor. Geride kalan 11 yarış hafta sonunda 21 yarış galibiyeti elde eden Toprak Razgatlıoğlu , son haftaya 39 puan farkla şampiyona lideri olarak giriyor. Toprak'ın hedefi, ilk ana yarışı kazanarak şampiyon olmak.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Toprak'ın hafta sonu öncesi görüşleri şöyle: "Bizim için heyecanlı bir hafta sonu olacak. 39 puanla daha rahatız ama ilk yarışta birinci olamazsak iş pazar günü superpole yarışına kalıyor. İki şampiyonluk elde ettim, ikisini de son yarışta ikinci olarak bitirdim ve kupayı ikinci olarak aldım. Bu kez hem yarışı birinci bitirip hem de dünya şampiyonluğu kupasını podyumun birinci basamağında almak istiyorum. Tabii ki yarışın riskli gittiğini görürsem ikincilik ve üçüncülük yeterli olacak."

21 dakika Toprak Razgatlıoğlu ve Nicolò Bulega basın toplantısı 2025 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun son yarış hafta sonu öncesi Toprak Razgatlıoğlu ve Nicolò Bulega basının karşısına çıktı.

01 1. Gün

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun şampiyonunun belirleneceği final hafta sonunda heyecan superpole sıralama seansı ile başladı. Şampiyonluk umutlarını korumak isteyen Ducati'nin İtalyan sürücüsü Nicolò Bulega, 1:36.629'luk süresi ile pist rekorunu kırarak pol pozisyonunun sahibi oldu. Toprak'ın 1:37.153'lük süresi ona ikinci sırayı getirirken, ilk çizgideki son isim 1:37.683 ile Alex Lowes oldu.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

İlk yarış müthiş bir start ile başladı. Toprak ve Bulega ilk virajları yan yana geçerken Toprak rakibini geride bıraktı, Bulega'nın karşı atağı sonrası ise Toprak dördüncü sıraya geriledi. Kısa sürede iki rakibini de geride bırakan Toprak, Bulega'nın iki saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. Rakiplerinden kısa sürede sıyrılan Toprak ile lider durumdaki Bulega arasındaki fark beşinci tur sonunda üç saniyeye yükseldi.

20 turluk yarışın orta noktası geçilirken Bulega ile Toprak arasındaki fark üç buçuk saniye, Toprak ile Iannone arasındaki fark altı saniye civarına çıktı. Bu üç ismi Alex Lowes, Bautista ve Vierge üçlüsü takip ediyordu. Rakiplerine göre daha yüksek bir tempoya sahip olan Bautista, son beş tura girilirken podyum potasına girmeyi başardı. Bu sırada Bulega ile Toprak arasındaki fark dört saniyeye yaklaştı.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Son turlarda temkinli bir sürüş gerçekleştiren Toprak, yarışı ikinci sırada tamamlayınca şampiyonluk kutlaması ikinci güne kaldı. Bulega yarıştan galip ayrılırken, Toprak 3.766 saniye farkla ikinci oldu, podyumun son basamağında ise 9.569 saniye geride finiş gören bir diğer Ducati pilotu Bautista yer aldı. Bu sonuçların ardından Toprak puanını 600'e yükseltirken, Bulega 566 puana yükseldi.

Benim için zor bir yarıştı, özellikle ilk tur. Sonrasında çok zorladım, ikinciliğe ihtiyacım vardı. Yarın elimden gelenin en iyisini deneyeceğim Toprak Razgatlıoğlu

Bulega Toprak, +3.766 Bautista, +9.569 Iannone, +11.221 Vierge, +12.272 Alex Lowes, +12.755 Locatelli, +17.145 Gardner, +19.350 Mackenzie, +19.737 van der Mark, +23.343

02 2. Gün