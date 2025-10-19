Toprak Razgatlıoğlu
Superbike

Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike Şampiyonu

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.
2025 sezonunun son durağı İspanya'daki Jerez pistiydi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonuna şampiyonluk parolasıyla başladı ve bunun için ilk fırsat cumartesi günkü ilk ana yarıştı. Temsilcimiz yarışa pol pozisyonundan başladı ancak yarışı ikinci sırada tamamlayınca şampiyonluk ilanı pazar gününe kaldı.
Pazar günü koşulan superpole yarışında Bulega'nın teması sonrası puan alamayan Toprak, ikinci ana yarışa daha motive biçimde şampiyonluk ilanı için çıktı. Superpole'deki kaza sonrası yarışa 10. sıradan başlayan Toprak, ihtiyacı olan üç puan için temkinli bir sürüş gerçekleştirse de yarışı üçüncü bitirip şampiyonluğunu ilan etti.
Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu

2021 sezonunda kariyerinin ilk Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda üst üste 13 yarış kazanarak bu alandaki rekorun sahibi olmuştu. 2025 sezonunda ise koşulan 36 yarışın 21'ini kazanan Toprak tüm bu başarıları yeni bir şampiyonlukla daha taçlandırmış oldu.

21 dakika

Özet: WorldSBK Jerez 2. Gün

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 12. yarış hafta sonuna İspanya ev sahipliği yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu
Bu sonuçla biri Yamaha'da (2021) ve ikisi BMW'de (2024 ve 2025) olmak üzere toplam üç Superbike şampiyonluğu ile MotoGP'ye geçiş yapacak Toprak, yeni macerasındaki rakiplerine de gözdağı vermiş oldu. Toprak'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonun tüm yarış raporlarına ve yarış tekrarlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsin.

Ülke, Pist

Yarış Raporu

Yayın Tekrarı

Avustralya, Phillip Island

Oku

İzle

Portekiz, Algarve

Oku

İzle

Hollanda, TT Assen

Oku

İzle

İtalya, Cremona

Oku

İzle

Çekya, Autodrom Most

Oku

İzle

İtalya, Misano

Oku

İzle

Birleşik Krallık, Donington Park

Oku

İzle

Macaristan, Balaton Park

Oku

İzle

Fransa, Magny-Cours

Oku

İzle

İspanya, Aragón

Oku

İzle

Portekiz, Estoril

Oku

İzle

İspanya, Jerez

Oku

İzle

