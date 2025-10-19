Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike Şampiyonu

, hafta sonuna şampiyonluk parolasıyla başladı ve bunun için ilk fırsat cumartesi günkü ilk ana yarıştı. Temsilcimiz yarışa pol pozisyonundan başladı ancak yarışı ikinci sırada tamamlayınca şampiyonluk ilanı pazar gününe kaldı.

Pazar günü koşulan superpole yarışında Bulega'nın teması sonrası puan alamayan Toprak, ikinci ana yarışa daha motive biçimde şampiyonluk ilanı için çıktı. Superpole'deki kaza sonrası yarışa 10. sıradan başlayan Toprak, ihtiyacı olan üç puan için temkinli bir sürüş gerçekleştirse de yarışı üçüncü bitirip şampiyonluğunu ilan etti.

2021 sezonunda kariyerinin ilk Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda üst üste 13 yarış kazanarak bu alandaki rekorun sahibi olmuştu. 2025 sezonunda ise koşulan 36 yarışın 21'ini kazanan Toprak tüm bu başarıları yeni bir şampiyonlukla daha taçlandırmış oldu.

