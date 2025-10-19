© WorldSBK
Superbike
Toprak Razgatlıoğlu üçüncü kez Dünya Superbike Şampiyonu
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.
2025 sezonunun son durağı İspanya'daki Jerez pistiydi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonuna şampiyonluk parolasıyla başladı ve bunun için ilk fırsat cumartesi günkü ilk ana yarıştı. Temsilcimiz yarışa pol pozisyonundan başladı ancak yarışı ikinci sırada tamamlayınca şampiyonluk ilanı pazar gününe kaldı.
Pazar günü koşulan superpole yarışında Bulega'nın teması sonrası puan alamayan Toprak, ikinci ana yarışa daha motive biçimde şampiyonluk ilanı için çıktı. Superpole'deki kaza sonrası yarışa 10. sıradan başlayan Toprak, ihtiyacı olan üç puan için temkinli bir sürüş gerçekleştirse de yarışı üçüncü bitirip şampiyonluğunu ilan etti.
2021 sezonunda kariyerinin ilk Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, 2024 sezonunda üst üste 13 yarış kazanarak bu alandaki rekorun sahibi olmuştu. 2025 sezonunda ise koşulan 36 yarışın 21'ini kazanan Toprak tüm bu başarıları yeni bir şampiyonlukla daha taçlandırmış oldu.
21 dakika
Özet: WorldSBK Jerez 2. Gün
Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun 12. yarış hafta sonuna İspanya ev sahipliği yaptı.
Bu sonuçla biri Yamaha'da (2021) ve ikisi BMW'de (2024 ve 2025) olmak üzere toplam üç Superbike şampiyonluğu ile MotoGP'ye geçiş yapacak Toprak, yeni macerasındaki rakiplerine de gözdağı vermiş oldu. Toprak'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonun tüm yarış raporlarına ve yarış tekrarlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsin.
Ülke, Pist
Yarış Raporu
Yayın Tekrarı
Avustralya, Phillip Island
Portekiz, Algarve
Hollanda, TT Assen
İtalya, Cremona
Çekya, Autodrom Most
İtalya, Misano
Birleşik Krallık, Donington Park
Macaristan, Balaton Park
Fransa, Magny-Cours
İspanya, Aragón
Portekiz, Estoril
İspanya, Jerez