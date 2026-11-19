「我第一次滑這條賽道時，馬上就知道這會是個大挑戰。」Millauer 說。他也曾在 2021 年完成極具代表性的

挑戰。「要滑完這麼長的賽道，還得面對 10 道截然不同的障礙，每一道都必須完美通過。只要其中一道沒能俐落完成，接下來的整趟滑行都會受到影響。」