Clemens Millauer 挑戰過不少別出心裁的單板滑雪任務，但這次的最新企劃又更上一層樓。他在奧地利克賴施貝格，挑戰於一條特別設計的賽道上，將 10 種截然不同的滑雪道具一氣呵成串連起來。賽道上設有欄杆、平衡木、牆面滑行區、轉接跳躍區與跳台。
但逐一通過每個道具只是挑戰的一半；他還必須全程掌握速度、平衡與滑行路線，才能一氣呵成完成整趟滑行。每次落地都會影響接下來的障礙，只要一次失誤，就得全部重來，從頭再挑戰。
前往 YouTube 觀看《我挑戰史上最窄的單板滑雪坡面障礙賽道》，看看 Millauer 最後如何成功征服這條長達 400 公尺、障礙重重的賽道。
10 道障礙，各有不同技巧考驗
這條賽道就像單板滑雪版的《忍者戰士》障礙賽，設有 10 種各具特色的道具，每一項都需要不同的技巧、應對方式與速度。不同於一般的連續動作組合，Millauer 通過每項道具後，完全沒有機會停下來重新調整、穩住節奏。
因此，每次落地後，他都得精準調整，為下一道障礙做好準備：速度太快，可能難以應付下一個道具；速度太慢，則可能無法順利越過缺口。
「我第一次滑這條賽道時，馬上就知道這會是個大挑戰。」Millauer 說。他也曾在 2021 年完成極具代表性的Snowboard Reverse 挑戰。「要滑完這麼長的賽道，還得面對 10 道截然不同的障礙，每一道都必須完美通過。只要其中一道沒能俐落完成，接下來的整趟滑行都會受到影響。」
例如，滑過跳台需要足夠的速度，但 Millauer 緊接著就得控制速度，才能通過雙段牆面滑行道。這項挑戰考驗的不只是技術，還需要精準度、穩定性，以及十足的耐心。
Millauer 親自構思賽道
為了以從未嘗試過的方式挑戰自我，Millauer 深度參與這條專屬賽道的打造。他親自畫出各項道具的設計草圖，再請 Charles Beckinsale 與雪道造型團隊將構想付諸實現。
當你畫下的設計突然變成真實賽道，那種感覺真的很不可思議。
溫暖的春季天氣加上降雨，讓原本就不簡單的挑戰更加棘手：團隊得打造 10 道障礙，讓每一道都能獨立運作，彼此串連時也能形成流暢的賽道。經過約 10 天的施工、微調與測試，所有準備終於就緒；拍攝前，團隊還連續工作了 18 小時。
「當你畫下的設計突然成為現實，那種感覺真的很不可思議。」Millauer 說。
此刻，只剩下一個問題：Millauer 能否真的滑完全程？
歷經 30 次嘗試，成功征服賽道
要在這條創意十足的賽道上完成流暢的一趟滑行，果然並不容易。前幾次嘗試就顯示，要串連全部 10 道障礙，需要花不少時間反覆摸索。雙段牆面滑行道尤其讓 Millauer 傷透腦筋，光是掌握這項道具就約花了 20 次嘗試。
「那道障礙真的讓我吃足苦頭。我這輩子從沒滑過類似的東西。」他說。「後來突然就開竅了。成功滑過一次牆面後，我就愈來愈掌握訣竅。」
接著，雙欄杆方台要求他精準銜接動作，不能側滑或失去高度；而八公尺高的彩虹欄杆更讓人望而生畏，想順利通過，維持足夠速度至關重要。
最後落在方台上，則是對操控能力與膽量的最後考驗。經過約 30 次嘗試，Millauer 終於成功將 10 道障礙一氣呵成串連起來，完成整趟滑行。