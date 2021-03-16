初學者該知道的各式滑板詳解：正宗種類與變形板種一次懂

滑板在最初之時，只是一片平坦木板底部組上四顆溜冰鞋的金屬輪。如今，滑板種類多得令人目不睱給，也因不同種類使滑板得以發展出不同的風格與技術。各式不同種類的滑板其設計目的多半是為了適應不同條件之下的環境；有的能讓你穿梭漫遊於街巷，有的是讓人能專攻花式技巧，也有的是能讓人專攻碗池地形或是下坡競速。

以最主要的兩種分類來說，就板身長度而言，基本上分成兩種：長型滑板和短型滑板，而若以使用經驗而言，我們可以說短型滑板是以玩花式技巧為主，長型滑板則大多用來滑行代步為主。滑板種類的設計經歷不同時期、時代和階段，最後才形成現今普遍最受歡迎的現代技術型滑板。位於加州西米谷的滑板名人堂，其滑板店經營者及滑板收藏家陶德．胡伯（Todd Huber）收藏了五千多個滑板。他的收藏中包括了 1950 年代和 1960 年代的經典滑板，甚至還有以及爾後每十年至少出現一種別具時代標誌性的滑板品牌板子。

如果你正要開始接觸滑板，熟悉滑板人所使用的滑板種類、不同類型有何不同功能則是必要的入門功課。首先，我們來了解一下滑板的形狀。若以板形來區分，不同的板形都是為特定種類的滑板而設計，而大致上分為三大類：短板／技術板（shortboard）、交通板／巡弋板（old school / cruiser）、長板（longboard）。

基本板形概要：

短板／技術板（Shortboard）

又稱為 翹頭翹尾的技術板（The Double-Kick Popsicle Skateboard） ，其設計和形狀主要為減低風阻和表現招式技術為主，板頭與板尾各有一定的翹度，使雙腳便於施力作招。如果你對於嘗試街滑或滑板公園地形的玩板風格特別有熱忱，那麼短板／技術板就是你最理想的選擇。技術板於九零年代發展而生，板身材質通常以七層強靭楓木與木材用膠貼合而製成，亦是普遍最受歡迎和使用上最廣泛的板形設計。無論是在滑板場或街頭板點，都能看到滑板人使用這一種類的滑板。技術板適用於所有地形，重量上也頗為輕巧，對於想嘗試滑板或希望能進一步鑽研花式技巧的人來說，技術板是最理想的選擇。技術板的板形看起來像一支冰棒（popsicle），特點在於翹頭與翹尾的頭尾大小對稱及板身寬度的弧形面設計，其特色都是為了使滑板玩家更利於發揮各式各樣的招式與技巧創意，並得以在各種地形和環境實際應用其技術。

滑板雖然是由許多不同零件組合而成，但是最重要的零件之一就是板子本身，也就是踩在你雙腳之下的那片板身。因此以技術板來說，選擇適合自己的板身尺寸與板形翹度格外重要，這些因素都會影響你如何操控自己腳下滑板的技巧。那麼該如何選擇滑板的尺寸呢？市面上，技術板的板形寬度一般來說是 7.5 吋至8.6 寸左右，若你選擇過於寬大的板身，相對地就會需要更多腳力來操控滑板，過於窄小的板身可能會遇到平衡上的問題。不過，這些常態標準也只是僅供參考，你仍可綜合考量自己的身高、鞋子尺寸、玩板風格和個人喜好來決定板身寬度。

popsicle © Red Bull Taiwan

交通板／巡弋板（Old School / Cruiser）

隨著近年復古風潮興趣，許多滑板人也鑽研起老派玩法。巡弋板的板形設計通常板頭較平坦，板尾為翹尾（kicktail），頭尾寬度通常不對等，板頭會較寬，非常適合用來玩碗池、U 板或是街滑切磨路緣石的技巧。其設計目的大多用來作為滑行代步，板形長度中等，因為機動性強，用途也很廣泛，非常適合作為代步工具。巡弋板通常配裝較大的軟輪，可輕鬆滑過路面上的小裂縫和粗糙路面的道路。與長板相比的話，操控巡弋板需要更靈敏及迅速的反應技巧，同時能表現急促與快迅的過彎並避開障礙物之技術。

cruiser © Red Bull Taiwan

典型長板（Pintail / Classic Longboard）

其設計靈感來自於五零和六零年代的衝浪長板。如果你對空中花式技巧或地板招毫無興趣，只是希望能踩在滑板上乘風而行，偶爾施展花式轉向技巧的話，長板便是你的最佳選擇。有一些長板是專為下坡競速賽事而設計，其板形通常是頭尾對稱較窄尖的長形水滴狀，為了可裝置較大輪子作其設計。長板的板形長度通常是 33 吋以上，具有穩定易控板的特性，若初學者想要學習站在滑板上保持平衡感，長板便是不錯的選擇。

pintail longboard © Red Bull Taiwan

各板形所衍生的滑板種類：

迷你交通板（Mini Cruiser）

迷你交通板（迷你巡弋板）是縮小型的交通板，適合兒童或初學者的入門板，但通常中等技術水準的滑板玩家也會用來作為在城市代步的工具，或是在街頭玩一些花式技巧、馳騁碗池間等等。不過，迷你交通在滑板運動早期發展時就已引入，一直到了 2010 左右因復古風潮而再次引起流行浪潮；短小便於攜帶的設計更是大受高中、大學生歡迎。迷你交通板通常配置軟輪，具有翹尾的板面通常也有紋理設計。想要流暢且熟練地操控該類型滑板，至少必須具備基本的滑行技巧。

衝浪型滑板（Surfskate Skateboard）

該種類滑板的設計在於模擬海上衝浪的腳感，讓玩家能夠以一種不費力地壓板來加速滑行，彷若乘風破浪一般地漫遊於城市街道之間，也就是所謂的「陸上衝浪」。衝浪型滑板也是練習轉彎和切角滑越技巧的絕佳板類選擇，其板形有著像一條魚的形狀，融合了巡弋板與長板的功能特質，板類發展最為著名的便是 Carver Skateboards 專為此類型的設計。

下坡型長板（Downhill Longboard）

此一種類的長板是專為滑行於陡峭山路和迴道競速賽所設計。下坡型長板其獨特的頭尾窄、中間板身寬之板形，除了特別為下坡地形而形塑之外，也比典型長板能提供更高穩定度和速度。玩家通常需要配置軸距較寬的輪架，較易掌控速度也較安全，另有兩種類型的長板設計也具有相似之處，如降穿型長板（drop-through）及標準凹面型長板（standard concaves）。

longboard © Red Bull Taiwan

電動滑板／動力板（Electric Skateboard）

電動滑板是滑板種類和設計裡的新世代。在滑板出現電動化之前的第一個變種動力滑板便是划槳長板（paddle longboard）；配裝適用全地形的輪子和手持專用的細長划桿，桿子尾端是作為操控速度和方向的膠輪球。該種類滑板最後演化成現今路上偶爾可見的小型電動滑板，其針對為年輕的都市通勤上班族而設計。這些電動滑板可以以每小時 24 公里左右的時速行進，玩家只要懂得基本操作與安全啟動板面上的觸動墊，就能讓滑板行進，也有一些型號甚至配置手持搖控器，讓你隨心所欲地加速或煞車。

蛇板（Snakeboard / Streetboard）