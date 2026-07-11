F1 Academy：7 位焦點女車手

一級方程式賽車向來不乏天才新秀。但如今，賽車界最令人期待的人才培育舞台之一，並非只出現在週日下午的正賽，而是在大獎賽週末正式展開前，就已經於賽道圍場中悄然上演。 F1 Academ y是專為女性車手打造的賽事，透過培養女性賽車人才，持續塑造賽車運動的未來。以下這 7 位車手，正以亮眼表現為賽場帶來不容忽視的影響力。

01 F1 Academy 如何塑造賽車運動的未來？

Alisha Palmowski stormed ahead at Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

觀眾人數持續增加、競爭更加激烈、獲得車廠支持，全球關注度也日益提升——F1 Academy 正邁入全新時代。短短幾年間，這項賽事已成為青年賽車領域最引人注目的焦點之一。如今，一級方程式車隊也全面投入女性車手的培育，賽場上的選手不只是為獎盃而戰，更希望重新塑造這項運動的未來。

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從卡丁車天才、轉戰而來的耐力賽車手，到兼具高人氣與驚人速度的社群媒體明星，F1 Academy 正逐漸成為新世代賽車手的重要跳板。整體競技水準大幅提升，受到的關注也前所未有。如今站上賽場的車手，比這項錦標賽短暫歷史中的任何時期都更加成熟、準備更充分，也更具企圖心。

如果你之前只是偶爾關注這項賽事，那麼今年絕對值得你好好留意。

02 什麼是 F1 Academy？

F1 Academy races are held at F1 Grand Prix weekends © Getty Images / Red Bull Content Pool

F1 Academy 創立於 2023 年，由前一級方程式車手 Susie Wolff 領導。這項賽事目前採用四級方程式規格，旨在培養並支持女性車手，協助她們逐步晉升至更高層級的賽車舞台。

參賽陣容由六支車隊、共 18 位年齡介於 16 至 25 歲的全職車手組成。每位車手都獲得一支 F1 車隊或大型國際合作夥伴的支持。

每個比賽週末會進行兩到三場賽事，其中包含倒序發車，並安排大量測試，藉此加速車手成長。積分制度與 F1 錦標賽相近，整個賽季累積積分最高的車手，將成為年度總冠軍。

F1 Academy 在一級方程式大獎賽週末舉行，讓年輕車手有機會接觸頂尖車隊、工程師與賽道，同時獲得全球媒體的曝光。2026 年，F1 Academy 預計將在中國、加拿大、英國、荷蘭及美國，與一級方程式賽事同場舉行；美國站包括奧斯汀與拉斯維加斯。

03 目前最值得關注的 7 位車手

Alisha Palmowski's performance is looking strong in 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Alisha Palmowski（艾莉莎・帕爾莫夫斯基）

效力於 Campos Racing 車隊——由 Red Bull Racing 贊助

Alisha Palmowski 在新人賽季中表現亮眼，拿下一場勝利並五度登上頒獎台，因此以年度冠軍熱門人選之一的身分迎接 2026 賽季。

她一路晉升的過程，建立在穩定而亮眼的成績之上。她曾於 2020 與 2021 年兩度在 Daniel Ricciardo Series 奪得青年組年度亞軍；2023 年升上 Ginetta Junior Championship 後，整個賽季共十度登上頒獎台。2024 年，她延續這股氣勢，在 GB4 Championship 拿下三場勝利，並以年度亞軍作收。

如今，這位英國車手重返 F1 Academy，展開她的第二個賽季。她兼具出色速度與日益成熟的比賽技巧，將成為爭奪年度冠軍時不可小覷的勁敵。

Emma Felbermayr（艾瑪・費爾伯邁爾）

效力於 Rodin Motorsport 車隊——由 Audi 支持

Emma Felbermayr 在 2025 年 F1 Academy 新秀賽季中的表現展現出不小潛力。她在蒙特婁站迎來重大突破，儘管週末稍早曾遭取消資格，之後仍強勢反彈，拿下個人在這項賽事中的首場勝利。

她一步一腳印地建立起通往這個賽車層級的道路。2021 年，她在 ADAC Ladies Cup 獲得年度亞軍，之後進軍 KZ2 變速卡丁車賽事，並透過參加 WSK Super Master Series 與 FIA Karting World Cup 等頂級國際賽事，累積了寶貴的比賽經驗。

Felbermayr 將這股氣勢延續至 2026 年 F1 Academy 賽季開局。她憑藉穩定取得積分並多次登上頒獎台，迅速加入冠軍爭奪戰，也確立了自己作為領先集團中強勁競爭者的地位。

Ella Lloyd（艾拉・洛伊德）

效力於 Rodin Motorsport 車隊——由 McLaren 支持

Ella Lloyd 在亮眼的新秀賽季後，重返 2026 年 F1 Academy。她在新人年拿下一場勝利並五度登上頒獎台，表現相當搶眼。這位威爾斯車手過去曾是馬術障礙賽選手，也是威爾斯滑雪錦標賽金牌得主。她在賽道上持續展現出色速度與強烈競爭力。

在晉升 F1 Academy 之前，她已在卡丁車與青年方程式賽事中嶄露頭角。2022 年，她首度參加 Ginetta Junior Championship，25 場比賽中有 15 場取得積分，並拿下 10 場勝利與 7 次頒獎台。2024 年轉戰單座賽車後，她在英國 F4 錦標賽中再度取得佳績，四度登上頒獎台。

如今，憑藉完整一季的 F1 Academy 經驗，以及 2025 年年度最佳新秀的榮譽，她已做好充分準備，將自身潛力轉化為 2026 年持續而有力的冠軍挑戰。

Shanghai 2026 podium: Alisha Palmowski, Emma Felbermayr and Payton Westcott © Getty Images / Red Bull Content Pool

Payton Westcott（佩頓・韋斯科特）

效力於 Prema Racing 車隊——由 Mercedes 支持

Payton Westcott 是首位從 F1 Academy「Discover Your Drive」卡丁車培育計畫晉升為全職車手的選手。這位美國車手六歲便開始接觸卡丁車，很快便打下扎實基礎。她曾參加 United States Pro Kart Series、California Pro Kart Challenge，以及 Challenge of the Americas 等賽事，並在後者取得第三名。

2024 年，她代表 F1 Academy「Discover Your Drive」培育計畫，進軍歐洲卡丁車賽事。一年後轉戰單座賽車，成為她職業生涯的重要轉捩點。她先後在 Formula Winter Series、Euro 4 Championship、義大利 F4 錦標賽及 UAE Trophy 中取得組別冠軍與多次頒獎台佳績。

2026 年是 Westcott 首度參加 F1 Academy 的賽季，但她已迅速成為賽場上最受看好的新秀之一。

Nina Gademan（妮娜・加德曼）

效力於 MP Motorsport 車隊——由 Alpine 支持

Nina Gademan 在 2025 年拿下個人首勝並四度登上頒獎台，帶著強勁氣勢迎接她的第二個 F1 Academy 賽季。這位荷蘭車手已展現出奪冠實力，也因此被視為年度冠軍的主要競爭者之一。

她曾入圍 2019 年 Girls On Track Le Mans 選拔賽決賽，並在隔年舉行的 FIA Motorsport Games 中贏得卡丁車繞樁盃冠軍。之後，她持續穩步成長，不僅在 PTC Cup 獲得年度最佳新秀榮譽，也以全女性車手陣容參加 2022 年 Zolder 24 小時耐力賽，最終拿下 TB 組亞軍。

2024 年，她在英國 F4 完成單座賽車首秀，並於 2025 年升格為全職車手。儘管賽季中一度受到傷勢影響，她仍四度登上頒獎台，並在家鄉贊德沃特拿下意義非凡的勝利。此外，她也在沙烏地阿拉伯 F4 錦標賽冬季賽事中登上頒獎台，為迎戰 2026 年 F1 Academy 賽季累積了強勁氣勢。

Rafaela Ferreira has already broken records in her young career © Getty Images / Red Bull Content Pool

Rafaela Ferreira（拉法埃拉・費雷拉）

效力於 Campos Racing 車隊——由 Racing Bulls 贊助

Rafaela Ferreira 帶著出色速度、積極進攻的駕駛風格與堅定意志，迎接她在 F1 Academy 的第二個賽季。

這位巴西車手早已在賽車生涯中寫下多項紀錄。2022 年，她成為首位在 Copa Brasil de Kart 奪得桿位的女性車手。2023 年，她再度創下歷史，成為首位登上巴西 F4 錦標賽頒獎台的女性車手。到了 2024 年，她更進一步成為該系列賽首位女性分站冠軍，並在當季累積三場勝利與十次頒獎台。

延續這股氣勢，她在 2025 年 F1 Academy 賽季中持續展現強勁表現，整季共七度登上頒獎台，也讓人更加期待她在 2026 年賽季的發揮。

Alba Larsen（阿爾芭・拉森）

效力於 MP Motorsport 車隊——由 Ferrari 支持

Alba Larsen 被視為賽場上最令人期待的年輕車手之一。她在測試與排位賽中展現出色速度，經常能追平甚至超越經驗更豐富的對手。

2022 年，她迎來首個完整賽季，並在 Zealand Championship 獲得季軍，同時在丹麥與北歐 IAME 錦標賽中都取得前四名佳績。隔年，她在 Zealand 系列賽中展現壓倒性表現，五個分站拿下四勝，並在 14 場比賽中 11 度登上頒獎台。之後，她贏得 2023 年 FIA Girls On Track Rising Stars 計畫的 Senior 組選拔冠軍，成功取得進軍單座賽車的機會。

身為 2025 年 F1 Academy 賽場上第二年輕的車手，她共七度以前五名完賽。只要能將天賦速度轉化為更穩定的成績，她很有機會在 2026 年成為備受矚目的新星。

04 2026 年 F1 Academy 賽程

2026 年 F1 Academy 錦標賽將在以下一級方程式大獎賽週末同場舉行：

中國大獎賽——中國上海——3 月 13 日至 15 日

沙烏地阿拉伯大獎賽——沙烏地阿拉伯吉達——已取消

加拿大大獎賽——加拿大蒙特婁——5 月 22 日至 24 日

英國大獎賽——英國銀石——7 月 3 日至 5 日

荷蘭大獎賽——荷蘭贊德沃特——8 月 21 日至 23 日

美國大獎賽——美國奧斯汀——10 月 23 日至 25 日

拉斯維加斯大獎賽——美國拉斯維加斯——11 月 19 日至 21 日