歐陽靖：在馬拉松這場修行裡，「快」不是重點，「快樂」才是！

原來，從小痛恨運動的歐陽靖，在日本工作時，卻被潮牌UNDERCOVER創辦人高橋盾一句「馬拉松是心靈與意志的鍛鍊，不是運動，而是一種『道』」深深勾起好奇心。為了親身體驗馬拉松這種「道」，歐陽靖開始藉由跑步訓練體能，更在2012年時挑戰舊金山女子馬拉松，完成自己的人生初半馬。

GinOy@Nagoya Women's Marathon © GinOy

沒想到，歐陽靖不跑則已，一跑上癮，至今更已參加超過15場馬拉松。「對我來說，跑馬拉松就像去米其林餐廳，你不會天天去，但這樣的經驗是非常珍貴而美好的。」歐陽靖說道，「跑步跟馬拉松不一樣。如果你是為了運動、瘦身、紓壓而跑，那你根本不需要跑到42km；當人們跑到42km時，那已經不是運動，而是一場修行了。」

用馬拉松賽事，認識一座城市

除了以跑馬悟道，作為一名寫作者，歐陽靖也習慣藉由馬拉松賽事，觀察一座城市。像是2015年時，她曾參加全球規模最大的紐約馬拉松，與上萬名跑者共同跑在紐約最繁忙的街道，感受整座城市都在為跑者加油的熱情與歡騰，也讓紐約馬拉松成為她心目中跑者必去的經典賽事；而參加東京馬拉松的體驗，則讓她深深懾服於日本興盛的長跑風氣與超完美賽事規劃，更推薦馬拉松初心者將東京馬拉松作為「初馬」首選。

new york city marathon © new york city marathon

「參與紐約馬拉松時，我一衝過終點線，旁邊就有一堆路人幫我尖叫；拿著獎牌搭地鐵時，整個車廂的人都在為我拍手，彷彿我跑完一場馬拉松後，變成整座城市的英雄。而當我在東京跑完馬拉松後，路人看著我們，卻覺得這沒什麼，畢竟日本的跑步風氣更勝於美國，長跑對於日本人來說就是生活。」歐陽靖笑道，「我覺得用馬拉松認識一座城市，是一件很美好的事情。」

放鬆心情，讓跑步重回生活

除了藉由馬拉松認識不同的城市，歐陽靖也喜歡在台灣跑馬拉松，享受與朋友同歡的氛圍。這樣美好的馬拉松經驗，也讓因懷孕產子中斷跑步近兩年的歐陽靖，迫不及待地想要藉由間歇性斷食與每日定時跑步，讓自己的身體逐漸恢復馬拉松跑者的狀態，甚至已經為明年的「Wings For Life全球路跑」買好寶寶車，希望能帶兒子新醬一起開跑！

Wings for Life World Run 活動大使 歐陽靖 © [unknown]

作為即將開始「恢復跑」的媽媽，歐陽靖也建議所有想重拾跑步習慣的市民跑者，除了飲食與訓練之外，「放鬆心情」才是最重要的準備。「我覺得只要放鬆心情、慢慢鍛鍊，跑步這件事情，終究會重新回到自己的生活中。」歐陽靖說道，「至於追求成績、破PB這些事情，我覺得倒不必太在意。畢竟，跑馬拉松時，『快』不是重點，『快樂』才是！」