A group of female athletes run through an inflatable Red Bull arch at the HYROX Major in Hong Kong in November 2024.
© Brian Ching/Red Bull Content Pool

HYROX 打造全球職業運動聯盟

深入 HYROX 幕後，跟隨新任賽事總監一探這項混合體能競賽如何持續進化，以及 Elite 15 如何將競技水準推向新高。
由 Agnes Aneboda 編寫
7 min readPublished on

Part of this story

傑克·迪爾登 - Jake Dearden

這項快速興起的體能競賽運動中一顆快速崛起的新星——來自英國的 Jake Dearden，已經是 HYROX 世界冠軍兼紀錄保持者，且正將目標瞄準更高的成就。

United KingdomUnited Kingdom

露西·普羅克特 - Lucy Procter

這位來自英國的 HYROX Elite 15 運動員，以堅韌與專注不斷突破體能競速的極限。她勇於迎接挑戰，將其化為成長的養分，並持續追求巔峰表現。

United KingdomUnited Kingdom

伊達·瑪蒂爾德·斯滕斯加德 - Ida Ma…

HYROX 選手兼障礙賽跑運動員 Ida Mathilde Steensgaard，已將目標鎖定在征服這項運動中幾場最重要的大賽。

DenmarkDenmark

Beyond the ROX

Follow the stories of HYROX athletes and see the determination and sacrifices it takes to make the Elite 15.

1 季 · 5集數
HYROX 已不再只是一場體能競賽，而是正迅速發展成一項擁有全球關注度與高度競技聲望的職業運動。推動這項轉變的核心，正是由全球頂尖 HYROX 選手組成的 Elite 15。他們不斷突破極限，重新定義混合體能競技所能達到的表現水準。HYROX 新任 Elite Racing 技術總監 Mat Lock 表示，這項運動目前仍處於快速成長階段，組織持續學習、調整，並借鏡成熟的一級職業運動所採用的最佳做法。
Lock 的上任反映出 HYROX 正在進行更全面的轉型，包括更加重視選手意見、持續優化賽制，以及提升參賽者與觀眾的整體體驗。我們也與他深入對談，了解 HYROX 如何全面升級，以及 Elite 15 與其他選手相比，究竟有何不同。
Mat Lock smiling wearing a HYROX shirt: He is the new Technical Director for Elite Racing.

Meet Mat Lock, the new HYROX Technical Director for Elite Racing

© HYROX

HYROX Elite 15 賽事是如何誕生的？背後的靈感又是什麼？

Mat Lock: 我們的運動總監 Mintra Tilly 是這項構想的主要推動者。她與共同創辦人很早就意識到，HYROX 不能只是一項大眾參與型賽事，還需要建立頂尖競技層級，展現這項運動最高水準所能達到的可能性，同時為各年齡組選手帶來娛樂性與激勵作用。

我們始終相信，HYROX 是體能與運動最純粹的展現之一，規則簡單、競爭直接，也人人都能參與。要真正把它發展成一項職業運動，就必須打造一套能讓全球最頂尖選手在相同條件、相同賽道上正面交鋒的賽制。Elite 15 正是由此誕生。它不只是為了決出冠軍，更要向全球社群展現，體能競賽中的人類表現極限究竟能達到什麼程度。

Alexander Roncevic performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 7, 2024.

There's always a great atmosphere at any HYROX event

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

為什麼 Elite 15 是 HYROX 最具挑戰性的組別？

Mat Lock: Elite 15 是 HYROX 競賽的最高殿堂，由全球排名前 15 的女子選手與前 15 的男子選手正面交鋒。與各年齡組選手分批出發、整天分時段進行比賽不同，Elite 15 是一場勝負關鍵、競爭激烈的單一賽事。15 名女子選手同時出發競賽，接著再由 15 名男子選手一同起跑。光是這種賽制，就徹底改變了比賽的節奏與局勢。比賽速度快、戰術性強，選手沒有任何喘息或隱藏實力的空間，也因此格外精彩，深受現場觀眾喜愛。

HYROX Elite 15 athlete Jake Dearden at the wall ball station.

HYROX Elite 15 athlete Jake Dearden at the wall ball station

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

選手如何取得 Elite 15 的參賽資格？這套晉級制度又是如何逐步演變的？

Mat Lock: Elite 15 的核心目標始終只有一個：找出全球最頂尖的 15 名女子選手與 15 名男子選手。不過，我們定義與選拔這些選手的方式，隨著時間逐步演變。早期的制度相當簡單，成績最快的選手就能取得資格。但隨著這項運動不斷成長，我們也持續完善選拔流程，讓制度更加一致且公平。

現在，我們採用依據指定 Major 大賽成績順延資格的制度，同時也會將選手在多場賽事中的平均表現納入考量。因此，取得資格不再只靠某一場特別突出的成績，而是必須整個賽季都穩定出賽並持續交出優異表現。和 HYROX 的其他制度一樣，這套選拔方式也在不斷進化。我們持續根據選手回饋進行調整，並參考其他頂級運動項目的成功做法。

Elite 15 competitor James Kelly demonstrates remarkable strength lifting a heavy medicine ball during the Hyrox Major held in Hong Kong on November 22, 2024.

James Kelly recorded a 53m 22s time in the 2025 season

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Hunter McIntyre running in front of Alexander Roncevic at HYROX.

Hunter McIntyre is a HYROX veteran and the current record time holder

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Alexander Roncevic performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 7, 2024.

Alexander Roncevic is the reigning HYROX world champion

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

Jake Dearden seen during the Elite 15 at the Hyrox Major in Amsterdam, Netherlands on October 10, 2024.

Jake Dearden made it into the Elite 15 World Championship race

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Lauren Weeks and Vivian Tafuto hold the Women Pro Doubles world record

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Joanna Wietrzyk is one of the favourites for the world championship title

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Ida Mathilde Steensgaard pushed her way into the Elite 15

© Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

Megan Jacoby won the HYROX World Championship title in 2024

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Lucy Procter made her Elite 15 debut in 2025

© HYROX/Red Bull Content Pool

Elite 15 採用什麼賽制？為什麼如此具有挑戰性？

Mat Lock: HYROX Elite 賽事最吸引人的地方之一，就是比賽形式完全不變，和 Pro 組所參加的是同一套賽事。場地、重量與器材全都相同。真正讓 Elite 15 與眾不同、也更具挑戰性的，是競爭層級與比賽安排。選手會在淨空的賽道上正面交鋒，純粹與全球最頂尖的對手較量。每位選手都以奪冠及取得世界錦標賽資格為目標，因此無法像一般分組賽事那樣參考同梯選手來調整節奏。從衝出 Red Bull 起跑隧道的那一刻起，就必須全力以赴。而隔天，數千名年齡組選手也會完成完全相同的賽事，這讓 Elite 15 既貼近大眾，也充滿激勵作用。一般選手可以直接將自己的成績與職業選手比較。但一旦踏入 Elite 15，整場比賽就完全提升到另一個層次。選手必須在近一小時內持續逼近身體極限，而在這場每一秒都至關重要的比賽中，真正考驗的是誰能將高強度維持到最後。

HYROX's new Technical Director of Elite Racing, Mat Lock, on a rowing machine: He is passionate about bringing HYROX to the next level.

Mat Lock is locked in to elevate HYROX to the highest level

© HYROX

Quotation
Elite 15 考驗的是，誰能在近一小時內持續逼近身體極限——因為每一秒都至關重要。
Mat Lock, HYROX Technical Director for Elite Racing

頂尖 Elite 15 選手具備哪些與眾不同的特質？

真正讓頂尖 Elite 15 選手脫穎而出的，不只是體能。所有人都擁有極強的耐力基礎與出色的最大攝氧量，但真正拉開差距的，往往是心理素質。頂尖選手知道如何在痛苦時繼續加速、在壓力下保持冷靜，並在接近極限時依然精準執行比賽策略。以現今的競爭水準來說，這正是取勝所必須具備的能力。但就像其他頂級職業運動一樣，成功不只取決於比賽當天的表現，也取決於他們在兩場比賽之間如何生活、訓練與恢復。

Jake Dearden、Lucy Procter 和 Ida Mathilde Steensgaard 等選手，正與 Red Bull 等合作夥伴攜手，並善用 Red Bull Performance Centre 這類專業設施，努力爭取那些能在比賽當天帶來關鍵差距的微小進步。更令人振奮的是，如今嶄露頭角的不再只是經驗豐富的耐力型選手。我們也看到 Joanna Wietrzyk 和 Lucy Procter 等年輕選手，開始對整體競爭格局造成明顯衝擊。她們雖然沒有花上數十年建立有氧基礎，卻從一開始就展現出敏銳度、專注力，以及更有系統的訓練方式。

Jake Dearden pushes his limits during an intense HYROX training session at the Athlete Performance Center in Thalgau, Austria.

HYROX pro Jake Dearden puts in work at the gym

© Markus Rohrbacher / Red Bull Content Pool

籌辦與管理 Elite 15 所面臨的最大挑戰是什麼？

Mat Lock: 最大的挑戰之一，是我們幾乎所有事情都必須從零開始打造。HYROX 是一項全新的運動，因此沒有既定藍圖可循。我們正在全球建立一支頂尖團隊，成員都是全心投入這項運動的人，並從基礎開始共同塑造 HYROX 的未來。同時，我們也在開發新技術、建立新系統，並持續調整，以跟上快速成長的腳步。而這樣的成長速度非常驚人——光是在過去四年裡，這項運動的規模就擴大了超過 10,000%。

隨著全球越來越多人投入這項運動，能夠躋身 Elite 15 的 0.02% 頂尖選手，也在不斷突破極限。與此同時，他們也考驗著我們能否跟上腳步，持續進化。這正是我們樂於迎接的挑戰。而我擔任 Elite Racing 技術總監的角色，也是這項演進的一部分——確保 HYROX 能以與這些頂尖選手同樣的精準度與專業水準持續發展。

Participants of the pro men category perform at the HYROX World Championship in Nice, France, on June 8, 2024.

HYROX competitions pull in athletes of all ability levels

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

過往的 Elite 15 賽事中，有哪些幕後故事或令人印象深刻的時刻？

Mat Lock: 有一個時刻讓我印象非常深刻，發生在 2024 年底的香港 Major 大賽。這件事看似微不足道，卻充分展現了我們希望在這項運動中培養出什麼樣的選手。當時 Joanna Wietrzyk 正處於領先位置，也已經進入沙袋弓箭步的艱苦階段。她有一次膝蓋幾乎碰到地面，卻還差了一點。沒有人提醒她，她卻立刻主動判定自己這次動作無效。她停下動作，重新讓膝蓋確實碰地，之後才繼續比賽。能在激烈賽事中展現這樣的誠信，非常難得。這不僅反映出她真正的運動家風範，也再次證明她在 HYROX 擁有非常光明的未來。她不只是競爭力十足的選手，更是一位能以身作則的人。

Joanna Wietrzyk seen during the Elite 15 at the Hyrox Major in Amsterdam, Netherlands on October 10, 2024.

22-year-old Joanna Wietrzyk made a big impression on her Elite 15 debut

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

想要晉級 Elite 15 的選手，你有什麼建議？

Mat Lock: 我想，這和給任何希望在運動領域取得成功的人的建議一樣：持續穩定的努力，永遠勝過一時的聲勢。在 HYROX 的世界裡，現在已經不能只靠某一場特別突出的比賽成績脫穎而出。真正重要的，是你在每場賽事之間每天做了些什麼——當你更想和朋友外出時，是否願意早點休息；當冰箱裡有其他誘惑時，是否仍選擇健康飲食；當你很疲憊、也沒有人看見時，是否依然完成恢復訓練。每一個決定，都會讓你離目標更近，或更遠。真正進入 Elite 15 的選手，往往早在收到入選通知之前，就已經像職業選手一樣生活。這就是他們的心態，也是他們所付出的努力。

Graham Halliday pushes his limits during the Elite 15 competition at the Hyrox Major event in Hong Kong on November 22, 2024, sponsored by Red Bull.

Major Elite 15 competitor Graham Halliday

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

Elite 15 賽事未來將朝什麼方向發展？又會如何持續進化？

Mat Lock: 我認為 Elite 15 的未來潛力非常巨大，也令人無比期待。我們將持續看到紀錄被刷新——不是因為比賽變得更容易，而是因為選手開始真正掌握 HYROX 的競技之道。從配速策略到恢復計畫，他們正不斷精進每一個細節，而這種專業化程度只會持續提升。展望未來，我相信 HYROX 將成為一項獲得全球認可的一級運動，真正走進大眾視野、成為家喻戶曉的品牌。屆時，我們將擁有規模更大的職業選手群、更清晰的菁英競技晉升管道，以及如同其他主要運動項目般成熟完整的制度架構。我相信，這一切才正要開始。

想認識 HYROX 賽場上那些堅毅選手背後的故事嗎？立即前往 Red Bull TV，收看Beyond the Rox

27分鐘

強勢崛起：新面孔與更高層級

隨著 HYROX 快速成長、持續擴張，所有紀錄都正面臨挑戰——新面孔與資深 Elite 15 選手同場競逐，將競爭推向更高層級。

英语 +5

Part of this story

傑克·迪爾登 - Jake Dearden

這項快速興起的體能競賽運動中一顆快速崛起的新星——來自英國的 Jake Dearden，已經是 HYROX 世界冠軍兼紀錄保持者，且正將目標瞄準更高的成就。

United KingdomUnited Kingdom

露西·普羅克特 - Lucy Procter

這位來自英國的 HYROX Elite 15 運動員，以堅韌與專注不斷突破體能競速的極限。她勇於迎接挑戰，將其化為成長的養分，並持續追求巔峰表現。

United KingdomUnited Kingdom

伊達·瑪蒂爾德·斯滕斯加德 - Ida Ma…

HYROX 選手兼障礙賽跑運動員 Ida Mathilde Steensgaard，已將目標鎖定在征服這項運動中幾場最重要的大賽。

DenmarkDenmark

Beyond the ROX

Follow the stories of HYROX athletes and see the determination and sacrifices it takes to make the Elite 15.

1 季 · 5集數