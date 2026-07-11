HYROX 打造全球職業運動聯盟

Mat Lock: 我們的運動總監 Mintra Tilly 是這項構想的主要推動者。她與共同創辦人很早就意識到，HYROX 不能只是一項大眾參與型賽事，還需要建立頂尖競技層級，展現這項運動最高水準所能達到的可能性，同時為各年齡組選手帶來娛樂性與激勵作用。

我們始終相信，HYROX 是體能與運動最純粹的展現之一，規則簡單、競爭直接，也人人都能參與。要真正把它發展成一項職業運動，就必須打造一套能讓全球最頂尖選手在相同條件、相同賽道上正面交鋒的賽制。Elite 15 正是由此誕生。它不只是為了決出冠軍，更要向全球社群展現，體能競賽中的人類表現極限究竟能達到什麼程度。