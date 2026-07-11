HYROX 打造全球職業運動聯盟

HYROX Elite 15 賽事是如何誕生的？背後的靈感又是什麼？
我們的運動總監 Mintra Tilly 是這項構想的主要推動者。她與共同創辦人很早就意識到，HYROX 不能只是一項大眾參與型賽事，還需要建立頂尖競技層級，展現這項運動最高水準所能達到的可能性，同時為各年齡組選手帶來娛樂性與激勵作用。
我們始終相信，HYROX 是體能與運動最純粹的展現之一，規則簡單、競爭直接，也人人都能參與。要真正把它發展成一項職業運動，就必須打造一套能讓全球最頂尖選手在相同條件、相同賽道上正面交鋒的賽制。Elite 15 正是由此誕生。它不只是為了決出冠軍，更要向全球社群展現，體能競賽中的人類表現極限究竟能達到什麼程度。
為什麼 Elite 15 是 HYROX 最具挑戰性的組別？
Elite 15 是 HYROX 競賽的最高殿堂，由全球排名前 15 的女子選手與前 15 的男子選手正面交鋒。與各年齡組選手分批出發、整天分時段進行比賽不同，Elite 15 是一場勝負關鍵、競爭激烈的單一賽事。15 名女子選手同時出發競賽，接著再由 15 名男子選手一同起跑。光是這種賽制，就徹底改變了比賽的節奏與局勢。比賽速度快、戰術性強，選手沒有任何喘息或隱藏實力的空間，也因此格外精彩，深受現場觀眾喜愛。
選手如何取得 Elite 15 的參賽資格？這套晉級制度又是如何逐步演變的？
Elite 15 的核心目標始終只有一個：找出全球最頂尖的 15 名女子選手與 15 名男子選手。不過，我們定義與選拔這些選手的方式，隨著時間逐步演變。早期的制度相當簡單，成績最快的選手就能取得資格。但隨著這項運動不斷成長，我們也持續完善選拔流程，讓制度更加一致且公平。
現在，我們採用依據指定 Major 大賽成績順延資格的制度，同時也會將選手在多場賽事中的平均表現納入考量。因此，取得資格不再只靠某一場特別突出的成績，而是必須整個賽季都穩定出賽並持續交出優異表現。和 HYROX 的其他制度一樣，這套選拔方式也在不斷進化。我們持續根據選手回饋進行調整，並參考其他頂級運動項目的成功做法。
Elite 15 採用什麼賽制？為什麼如此具有挑戰性？
HYROX Elite 賽事最吸引人的地方之一，就是比賽形式完全不變，和 Pro 組所參加的是同一套賽事。場地、重量與器材全都相同。真正讓 Elite 15 與眾不同、也更具挑戰性的，是競爭層級與比賽安排。選手會在淨空的賽道上正面交鋒，純粹與全球最頂尖的對手較量。每位選手都以奪冠及取得世界錦標賽資格為目標，因此無法像一般分組賽事那樣參考同梯選手來調整節奏。從衝出 Red Bull 起跑隧道的那一刻起，就必須全力以赴。而隔天，數千名年齡組選手也會完成完全相同的賽事，這讓 Elite 15 既貼近大眾，也充滿激勵作用。一般選手可以直接將自己的成績與職業選手比較。但一旦踏入 Elite 15，整場比賽就完全提升到另一個層次。選手必須在近一小時內持續逼近身體極限，而在這場每一秒都至關重要的比賽中，真正考驗的是誰能將高強度維持到最後。
Elite 15 考驗的是，誰能在近一小時內持續逼近身體極限——因為每一秒都至關重要。
頂尖 Elite 15 選手具備哪些與眾不同的特質？
真正讓頂尖 Elite 15 選手脫穎而出的，不只是體能。所有人都擁有極強的耐力基礎與出色的最大攝氧量，但真正拉開差距的，往往是心理素質。頂尖選手知道如何在痛苦時繼續加速、在壓力下保持冷靜，並在接近極限時依然精準執行比賽策略。以現今的競爭水準來說，這正是取勝所必須具備的能力。但就像其他頂級職業運動一樣，成功不只取決於比賽當天的表現，也取決於他們在兩場比賽之間如何生活、訓練與恢復。
Jake Dearden、Lucy Procter 和 Ida Mathilde Steensgaard 等選手，正與 Red Bull 等合作夥伴攜手，並善用 Red Bull Performance Centre 這類專業設施，努力爭取那些能在比賽當天帶來關鍵差距的微小進步。更令人振奮的是，如今嶄露頭角的不再只是經驗豐富的耐力型選手。我們也看到 Joanna Wietrzyk 和 Lucy Procter 等年輕選手，開始對整體競爭格局造成明顯衝擊。她們雖然沒有花上數十年建立有氧基礎，卻從一開始就展現出敏銳度、專注力，以及更有系統的訓練方式。
籌辦與管理 Elite 15 所面臨的最大挑戰是什麼？
最大的挑戰之一，是我們幾乎所有事情都必須從零開始打造。HYROX 是一項全新的運動，因此沒有既定藍圖可循。我們正在全球建立一支頂尖團隊，成員都是全心投入這項運動的人，並從基礎開始共同塑造 HYROX 的未來。同時，我們也在開發新技術、建立新系統，並持續調整，以跟上快速成長的腳步。而這樣的成長速度非常驚人——光是在過去四年裡，這項運動的規模就擴大了超過 10,000%。
隨著全球越來越多人投入這項運動，能夠躋身 Elite 15 的 0.02% 頂尖選手，也在不斷突破極限。與此同時，他們也考驗著我們能否跟上腳步，持續進化。這正是我們樂於迎接的挑戰。而我擔任 Elite Racing 技術總監的角色，也是這項演進的一部分——確保 HYROX 能以與這些頂尖選手同樣的精準度與專業水準持續發展。
過往的 Elite 15 賽事中，有哪些幕後故事或令人印象深刻的時刻？
有一個時刻讓我印象非常深刻，發生在 2024 年底的香港 Major 大賽。這件事看似微不足道，卻充分展現了我們希望在這項運動中培養出什麼樣的選手。當時 Joanna Wietrzyk 正處於領先位置，也已經進入沙袋弓箭步的艱苦階段。她有一次膝蓋幾乎碰到地面，卻還差了一點。沒有人提醒她，她卻立刻主動判定自己這次動作無效。她停下動作，重新讓膝蓋確實碰地，之後才繼續比賽。能在激烈賽事中展現這樣的誠信，非常難得。這不僅反映出她真正的運動家風範，也再次證明她在 HYROX 擁有非常光明的未來。她不只是競爭力十足的選手，更是一位能以身作則的人。
想要晉級 Elite 15 的選手，你有什麼建議？
我想，這和給任何希望在運動領域取得成功的人的建議一樣：持續穩定的努力，永遠勝過一時的聲勢。在 HYROX 的世界裡，現在已經不能只靠某一場特別突出的比賽成績脫穎而出。真正重要的，是你在每場賽事之間每天做了些什麼——當你更想和朋友外出時，是否願意早點休息；當冰箱裡有其他誘惑時，是否仍選擇健康飲食；當你很疲憊、也沒有人看見時，是否依然完成恢復訓練。每一個決定，都會讓你離目標更近，或更遠。真正進入 Elite 15 的選手，往往早在收到入選通知之前，就已經像職業選手一樣生活。這就是他們的心態，也是他們所付出的努力。
Elite 15 賽事未來將朝什麼方向發展？又會如何持續進化？
我認為 Elite 15 的未來潛力非常巨大，也令人無比期待。我們將持續看到紀錄被刷新——不是因為比賽變得更容易，而是因為選手開始真正掌握 HYROX 的競技之道。從配速策略到恢復計畫，他們正不斷精進每一個細節，而這種專業化程度只會持續提升。展望未來，我相信 HYROX 將成為一項獲得全球認可的一級運動，真正走進大眾視野、成為家喻戶曉的品牌。屆時，我們將擁有規模更大的職業選手群、更清晰的菁英競技晉升管道，以及如同其他主要運動項目般成熟完整的制度架構。我相信，這一切才正要開始。
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強勢崛起：新面孔與更高層級
隨著 HYROX 快速成長、持續擴張，所有紀錄都正面臨挑戰——新面孔與資深 Elite 15 選手同場競逐，將競爭推向更高層級。
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