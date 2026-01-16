解析 HYROX 的 8 大訓練關卡：你的完整指南

準備好征服終極體能競賽了嗎？深入了解每一個 HYROX 關卡的細節，包括適合各種體能程度的距離與重量設定，並看看如何提升你的比賽表現。
由 Greg Williams 編寫
8 min read
Ida Mathilde in action at the Hyrox World Championship in Nice, France, on 7th June 2024.
Summary

  1. 1
    滑雪機
  2. 2
    推雪橇
  3. 3
    拉雪橇
  4. 4
    波比跳遠
  5. 5
    划船機
  6. 6
    農夫行走
  7. 7
    沙袋弓步蹲
  8. 8
    軟式藥球
  9. 9
    加碼：Roxzone
HYROX是一項獨特的體能競賽，結合跑步與功能性訓練，同時考驗耐力與力量。隨著人氣快速成長，HYROX 已成為真正的全球現象，預計在 2024–25 賽季將有多達 50 萬名選手於世界各地參賽。
其最具代表性的特色之一是八個訓練關卡，每一站都針對不同面向的體能進行挑戰。儘管對身體要求高，但這些關卡所需的技術門檻不高，使 HYROX 成為一項「人人都能參與的運動」——從週末運動愛好者到頂尖菁英選手皆適合。
HYROX 參賽選手、教練兼賽事講評員Rox Lyfe 的 Greg Williams，將帶我們逐一解析八大關卡，包括各項動作的說明、所需距離或次數，以及使用的重量。
01

滑雪機

完成最初的 1 公里跑步後，你將迎來第一個關卡——滑雪機（SkiErg）。此關卡需在 Concept2 SkiErg 機器上完成總距離 1 公里。參賽者向下拉動滑雪機的把手，模擬使用滑雪杖的動作。這是一個穩定且可控的動作，需要良好的節奏、耐力與技巧，才能在不於比賽初期過度消耗體力的情況下，維持強勁的配速。
雖然這很容易讓人誤以為這主要是針對手臂與肩膀的訓練，但若能有效率地完成，這其實是一項結合了核心與下半身肌群的全方位全身鍛煉。
距離：1,000 公尺
你知道嗎？

滑雪機是一項全身性的訓練。

滑雪機會啟動多個肌群，包括手臂、核心與腿部，提供全方位的訓練效果。

02

推雪橇

Man pushing weights at the Hyrox World Championships 2023

HYROX competitions involve burpees, sled pushes, sandbag lunges and beyond

完成第二段 1 公里跑步後，接著就是雪橇推行（Sled Push）。這是體能要求最高的關卡之一，主要考驗腿部力量與全身爆發力。參賽者需運用腿部推進力與核心穩定，將加重雪橇沿著賽道推行，完成總距離 50 公尺。
這一關卡經常讓選手吃足苦頭，特別是若沒有合理分配節奏。很容易在比賽初期就把腿力耗盡，讓後續賽程變得極度艱辛。緊接在這一站之後的跑步，對於腿部已經疲憊沉重的選手來說，也可能相當困難，尤其是不習慣這種狀態的人。就我個人的經驗而言，第一次參賽時犯的錯誤之一，就是在推行過程中沒有適度加入短暫休息。即使我在這一站本身的成績還算快，但接下來的跑步卻讓我吃盡苦頭！
在為這一關卡進行訓練時，如果你從未參加過 HYROX，其實很難真正預知比賽當天的實際感受。這是因為所使用的雪橇、推行的地面材質、場館內的濕度等因素，都會影響雪橇的滑動順暢度。你不能假設在健身房推行 152 公斤的雪橇，會和比賽當天的感覺完全一樣。
距離：50 公尺（4 次 × 12.5 公尺推行）
重量
  • 男子職業／男子職業雙人組：202 公斤
  • 女子職業／女子職業雙人組／男子公開／男子公開雙人組／混合公開雙人組／男子接力：152 公斤
  • 女子公開／女子公開雙人組／女子接力：102 公斤
  • 混合接力：女性 102 公斤，男性 152 公斤
03

拉雪橇

完成第 3 段 1 公里跑步後，接著就是雪橇拉行（Sled Pull），這是另一項力量考驗。參賽者需使用繩索向後拖拉雪橇，完成總距離 50 公尺。每一條賽道的末端都設有一個約 1.7 公尺深的小區域，選手可以在此範圍內進行動作。這代表雪橇拉行並非純粹的上肢訓練，你可以稍微向後踏步來協助移動雪橇。因此，這個動作主要考驗的是後側動力鏈，包括背部、臀部與腿後肌群。
在這一關卡需要特別注意的是動作技巧與繩索的管理。隨著你拉動雪橇的距離增加，繩索會逐漸堆積在腳邊，若不小心，很容易被絆倒。
在開始這一關卡時，雪橇與參賽者都必須位於起始線後方。接著你需將雪橇沿著自己的賽道拉行全長（每段為 12.5 公尺），越過標線後，步行回到賽道另一端，再將雪橇拉回。重複此流程，直到完成總距離 50 公尺。如有需要，過程中可隨時休息。但若在賽道末端踏出指定區域，將會受到判罰。
距離：50 公尺（4 次 × 12.5 公尺拉行）
重量：
  • 男子職業／男子職業雙人組：153 公斤
  • 女子職業／女子職業雙人組／男子公開／男子公開雙人組／混合公開雙人組／男子接力：103 公斤
  • 女子公開／女子公開雙人組／女子接力：78 公斤
  • 混合接力：女性 78 公斤，男性 103 公斤
你知道嗎？

雪橇拉行是一項功能性動作。

雪橇拉行模擬現實生活中的動作，是一項能有效提升整體功能性力量的實用訓練。

04

波比跳遠

第 4 段跑步結束後，將迎來 80 公尺的波比跳遠（Burpee Broad Jumps，BBJ）。結合了波比跳與立定跳遠這兩個高強度動作，這一關卡同時考驗心肺耐力與腿部爆發力。
你必須雙手放在起始線後方開始，並讓胸口觸地。接著站起或跳起，確保雙腳不超過雙手位置，然後進行一次立定跳遠（起跳與落地時雙腳需保持平行，不允許前後錯步）。之後下蹲，雙手放置在距離雙腳不超過一個腳掌長的位置，並再次讓胸口觸地。
這個動作循環將持續進行，直到完成指定距離。這是一個極其艱苦的關卡，若情況允許，應盡量全程維持有效且穩定的節奏（說來容易，做起來可不簡單！）。
距離：80 公尺
你知道嗎？

波比跳遠有多種變化形式。

你可以依照自身體能程度調整這個動作，例如縮短跳躍距離，或加入伏地挺身。

05

划船機

Competitors take on a rowing challenge during a HYROX fitness event

HYROX competitors hit the rowers

© HYROX

完成第 5 段 1 公里跑步後，你終於有機會坐下來了！不過可別以為能休息，因為你仍需在 Concept2 划船機上完成總距離 1 公里。划船機提供的是全身性的心肺訓練，同時考驗耐力與肌肉持久力。此關卡中，良好且有效率的動作技巧至關重要，而這正是許多選手容易出錯的地方（也因此浪費了時間與體力）。
在整場 HYROX 比賽中，合理配速都很重要，而在這一關卡尤其如此。你在划船機上投入的力量，未必能換來成比例更快的成績。舉例來說，若你划得過快，或許只快了約 10 秒完成關卡，卻可能讓自己在接下來的比賽中累積大量疲勞，影響整體表現。
距離：1,000 公尺
你知道嗎？

划船機有助於改善姿勢。

規律進行划船訓練有助於強化背部與核心肌群，進而改善姿勢與脊椎排列。

06

農夫行走

Ida Mathilde Steensgaard competes at Hyrox Denmark 2024 in Bella Center, Copenhagen, Denmark on March 23., 2024.

Ida Mathilde Steensgaard at Hyrox Denmark

農夫行走是 HYROX 的第 6 個關卡。參賽者需雙手各持一顆重型壺鈴，在行走或跑步中盡可能快速前進，完成 200 公尺的距離。
您可以根據需要隨時將壺鈴放下，但顯而易見地，如果您能中途不休息地完成全程，通常意味著能節省更多時間。這道關卡考驗著握力、肩膀穩定性以及核心耐力，且通常是整場比賽中完成速度最快的關卡之一。
距離：200 公尺
重量：
  • 男子職業／男子職業雙人組：每手 32 公斤
  • 女子職業／女子職業雙人組／男子公開／男子公開雙人組／混合公開雙人組／男子接力：每手 24 公斤
  • 女子公開／女子公開雙人組／女子接力：每手 16 公斤
  • 混合接力：女性每手 16 公斤，男性每手 24 公斤
你知道嗎？

農夫行走著重於核心啟動。

這個動作需要高度的核心穩定性來在負重行走時維持平衡，對腹部肌群非常有益。

07

沙袋弓步蹲

倒數第二個關卡是沙袋弓步蹲。比賽已接近尾聲，但此時你很可能已極度疲勞，卻仍必須背著加重沙袋，完成 100 公尺的行走弓步蹲！
每一次動作時，選手的膝蓋都必須觸地。這個關卡主要強烈考驗股四頭肌與臀部肌群，同時也會對手臂與肩膀造成負荷，因為整個過程中都不允許將沙袋放到地面上。
距離：100 公尺
重量：
  • 男子職業／男子職業雙人組：30 公斤
  • 女子職業／女子職業雙人組／男子公開／男子公開雙人組／混合公開雙人組／男子接力：20 公斤
  • 女子公開／女子公開雙人組／女子接力：10 公斤
  • 混合接力：女性 10 公斤，男性 20 公斤
你知道嗎？

沙袋弓步蹲有助於提升活動度。

進行弓步蹲可提升髖關節的柔軟度與活動度，這對運動表現與預防受傷都有正面幫助。

08

軟式藥球

Jake Dearden performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 9, 2024.

Jake Dearden digging deep at the wall balls station

快到終點了！最後一個關卡是軟式藥球（Wall Balls）。在這一站中，參賽者需手持球下蹲，接著爆發起身，將球拋向目標，總共完成 100 次。接住球後重複相同動作。目標高度與球的重量會依性別與組別而有所不同。
正確的深蹲姿勢與深度，以及將球準確投向目標中心至關重要，因為裁判在必要時會判定「無效次數（no rep）」，這不僅會增加時間，還會帶來額外的疲勞。
這一關卡不僅考驗你的身體能力（同時挑戰腿部、肩膀與心肺系統），也強烈測試你的心理韌性與專注力。
次數：100 次軟式藥球
重量:
  • 男子職業／男子職業雙人組：9 公斤球，10 英尺／3.048 公尺目標高度
  • 女子職業／女子職業雙人組／男子公開／男子公開雙人組／混合公開雙人組／男子接力：6 公斤球，9 英尺／2.743 公尺目標高度
  • 女子公開／女子公開雙人組／女子接力：4 公斤球，9 英尺／2.743 公尺目標高度
  • 混合接力：女性 4 公斤，男性 6 公斤
你知道嗎？

軟式藥球是一項動態動作。

軟式藥球的爆發性動作有助於培養力量與協調性，這對許多運動項目而言都至關重要。

09

加碼：Roxzone

沒錯，我知道我說過只有八個關卡，但就把這一個當作加碼吧！
另外還有 Roxzone 需要注意——這是比賽中極為重要的一個區段，但往往沒有得到選手應有的重視。
Roxzone 是跑步路線與各訓練關卡之間的轉換區域。其範圍會因賽事而異，但平均而言，整場比賽中你需要在 Roxzone 內累積移動約 700 公尺。因此，若想盡可能跑出好成績，你就不能在這裡不必要地放慢速度（應盡量維持跑步節奏），也不能在 Roxzone 裡迷路（例如花時間尋找自己該進行的訓練關卡）。
每一個關卡都有其獨特的挑戰，針對不同的肌群，並考驗你的耐力、力量與心理韌性。要在 HYROX 中取得成功，選手不僅需要具備跑步能力，還必須在疲勞狀態下有效率地完成各項動作。透過針對每個關卡進行個別準備，你將建立起征服整場賽事所需的全方位體能（而且過程中還能享受其中的樂趣！）。
