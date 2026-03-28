HYROX 拉斯維加斯站：Lucy Procter 驚艷全場

在一個精彩不斷的週末裡，2024/25 賽季第三站 HYROX Major 為拉斯維加斯帶來了難忘時刻，全球最強健的運動員在此正面交鋒。隨著世界錦標賽資格與極具分量的頭銜成為爭奪焦點，男女 Elite 15 賽事都上演了激烈的一對一對決，讓粉絲全程緊張到屏息以待。

01 Lauren Weeks 捍衛主場，拿下女子 Elite 15 冠軍

Lauren Weeks dominated from the start © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

美國強將 Lauren Weeks 在主場拿下壓倒性勝利，從一開始就奠定比賽基調。Weeks 全程不斷拉高節奏，完全不給對手絲毫鬆懈空間。曾在香港 Major 擊敗 Weeks 的澳洲新秀 Joanna Wietrzyk 這次一路緊追，但最終仍未能在這場比賽中追上這位對手。

德國選手Linda Meier在賽季初表現不佳後，展現了一場令人印象深刻的反擊戰，她在領先群中奮力衝刺並強勢完賽，確立了自己作為即將到來世錦賽獎牌有力爭奪者的地位。

Lucy Procter qualified for the World Championships at just 21 © Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool Quotation 和這些超強的女選手同場競速，完全像是進入了另一個世界。 Lucy Procter

本場比賽最大的驚喜來自 21 歲的 Lucy Procter，她在 Elite 15 初登場就成功取得世界錦標賽資格。Procter 以 63 分 56 秒拿下第五名，贏得前往芝加哥的珍貴門票。Procter 表示：「和這些超強的女選手同場競速，完全像是進入了另一個世界。我真的為自己感到非常驕傲。我要好好大肆慶祝一番！」之後，Procter 也與 Wietrzyk 搭檔，在職業雙人組別以 57 分 41 秒創下新的年齡組世界紀錄。

02 Dylan Scott 在男子對決中擊敗 Sheriff

Hunter 'The Sherrif' McIntyre missed out on the win by 23 seconds © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

男子 Elite 15 賽事上演了 Dylan Scott 與 Hunter McIntyre（綽號「警長」）之間的激烈對決。在主場作戰的 McIntyre 一開賽就拉出火熱節奏，但 Scott 始終緊咬不放，並在波比跳遠之後發動攻勢。

兩位選手一路纏鬥到最後的藥球項目，Scott 在那時拉開差距，最終以 56 分 14 秒奪下勝利，領先 McIntyre 23 秒。

紐西蘭選手 Beau Wills 拿下第三個頒獎台席次，與 Scott 和 McIntyre 一同取得世界錦標賽門票。另一方面， Jake Dearden 在重返 Major 賽事後也強勢宣告回歸，以 57 分 45 秒拿下第五名，僅些微之差錯過晉級資格。

03 什麼是 Elite 15 賽事？

Jake Dearden finished a creditable fifth on his Major return © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Elite 15 是 HYROX 賽事中的最高級別組別，世界排名前 15 的男女選手會在這裡正面對決。同時，參賽資格是根據選手過往賽事中兩次最佳成績的平均值來決定，確保只有最穩定、最具競爭力的選手能站上起跑線。

04 如何取得 2025 HYROX 世界錦標賽參賽資格

若想取得今年六月於芝加哥舉行的 HYROX 世界錦標賽參賽資格，選手必須在任一場 HYROX Major 賽事中拿下前三名。若前段名次的選手已在更早之前取得資格，該名額就會順延給下一位排名最高的選手，遞補資格最遠可延伸至第五名。這樣的制度不僅確保賽場競爭力，也讓更多選手有機會在世界舞台上展現自己的實力。

距離世界錦標賽只剩幾個月，拉斯維加斯 Major 已為芝加哥即將上演的火熱對決揭開序幕。粉絲們可以期待激烈的宿敵對抗、令人驚訝的爆冷結果，以及振奮人心的精彩表現，因為這些頂尖選手將持續朝著稱霸全球的目標邁進。