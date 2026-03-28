In 2025, Lucy Proctor trains at Red Bull's Athlete Performance Center in Thalgau, Austria.
© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool
Fitness Training

HYROX 拉斯維加斯站：Lucy Procter 驚艷全場

這是一場攸關世界錦標賽資格的高壓對決——HYROX 拉斯維加斯 Major 見證了新秀崛起，也迎來了令人印象深刻的強勢回歸。
由 Benjamin Saldias 編寫
3 min readPublished on

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Lucy Procter

The English HYROX Elite 15 athlete pushes limits in fitness racing with resilience and focus. She embraces challenges, fuels growth and strives to achieve peak performance.

United KingdomUnited Kingdom

傑克·迪爾登 - Jake Dearden

這項快速興起的體能競賽運動中一顆快速崛起的新星——來自英國的 Jake Dearden，已經是 HYROX 世界冠軍兼紀錄保持者，且正將目標瞄準更高的成就。

United KingdomUnited Kingdom

Summary

  1. 1
    Lauren Weeks 捍衛主場，拿下女子 Elite 1…
  2. 2
    Dylan Scott 在男子對決中擊敗 Sheriff
  3. 3
    什麼是 Elite 15 賽事？
  4. 4
    如何取得 2025 HYROX 世界錦標賽參賽資格
在一個精彩不斷的週末裡，2024/25 賽季第三站 HYROX Major 為拉斯維加斯帶來了難忘時刻，全球最強健的運動員在此正面交鋒。隨著世界錦標賽資格與極具分量的頭銜成為爭奪焦點，男女 Elite 15 賽事都上演了激烈的一對一對決，讓粉絲全程緊張到屏息以待。
01

Lauren Weeks 捍衛主場，拿下女子 Elite 15 冠軍

Lauren Weeks competing at the HYROX Major Amsterdam in 2024

Lauren Weeks dominated from the start

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

美國強將 Lauren Weeks 在主場拿下壓倒性勝利，從一開始就奠定比賽基調。Weeks 全程不斷拉高節奏，完全不給對手絲毫鬆懈空間。曾在香港 Major 擊敗 Weeks 的澳洲新秀 Joanna Wietrzyk 這次一路緊追，但最終仍未能在這場比賽中追上這位對手。
德國選手Linda Meier在賽季初表現不佳後，展現了一場令人印象深刻的反擊戰，她在領先群中奮力衝刺並強勢完賽，確立了自己作為即將到來世錦賽獎牌有力爭奪者的地位。
In 2025, Lucy Procter trains with ropes at the Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, Austria.

Lucy Procter qualified for the World Championships at just 21

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

Quotation
和這些超強的女選手同場競速，完全像是進入了另一個世界。
Lucy Procter
本場比賽最大的驚喜來自 21 歲的 Lucy Procter，她在 Elite 15 初登場就成功取得世界錦標賽資格。Procter 以 63 分 56 秒拿下第五名，贏得前往芝加哥的珍貴門票。Procter 表示：「和這些超強的女選手同場競速，完全像是進入了另一個世界。我真的為自己感到非常驕傲。我要好好大肆慶祝一番！」之後，Procter 也與 Wietrzyk 搭檔，在職業雙人組別以 57 分 41 秒創下新的年齡組世界紀錄。
02

Dylan Scott 在男子對決中擊敗 Sheriff

In 2024, Hunter McIntyre competes at HYROX event in Nice, France.

Hunter 'The Sherrif' McIntyre missed out on the win by 23 seconds

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

男子 Elite 15 賽事上演了 Dylan Scott 與 Hunter McIntyre（綽號「警長」）之間的激烈對決。在主場作戰的 McIntyre 一開賽就拉出火熱節奏，但 Scott 始終緊咬不放，並在波比跳遠之後發動攻勢。
兩位選手一路纏鬥到最後的藥球項目，Scott 在那時拉開差距，最終以 56 分 14 秒奪下勝利，領先 McIntyre 23 秒。
紐西蘭選手 Beau Wills 拿下第三個頒獎台席次，與 Scott 和 McIntyre 一同取得世界錦標賽門票。另一方面，Jake Dearden 在重返 Major 賽事後也強勢宣告回歸，以 57 分 45 秒拿下第五名，僅些微之差錯過晉級資格。
03

什麼是 Elite 15 賽事？

Jake Dearden during Elite 15 Hyrox Major Amsterdam 2024.

Jake Dearden finished a creditable fifth on his Major return

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Elite 15 是 HYROX 賽事中的最高級別組別，世界排名前 15 的男女選手會在這裡正面對決。同時，參賽資格是根據選手過往賽事中兩次最佳成績的平均值來決定，確保只有最穩定、最具競爭力的選手能站上起跑線。
04

如何取得 2025 HYROX 世界錦標賽參賽資格

若想取得今年六月於芝加哥舉行的 HYROX 世界錦標賽參賽資格，選手必須在任一場 HYROX Major 賽事中拿下前三名。若前段名次的選手已在更早之前取得資格，該名額就會順延給下一位排名最高的選手，遞補資格最遠可延伸至第五名。這樣的制度不僅確保賽場競爭力，也讓更多選手有機會在世界舞台上展現自己的實力。
距離世界錦標賽只剩幾個月，拉斯維加斯 Major 已為芝加哥即將上演的火熱對決揭開序幕。粉絲們可以期待激烈的宿敵對抗、令人驚訝的爆冷結果，以及振奮人心的精彩表現，因為這些頂尖選手將持續朝著稱霸全球的目標邁進。

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Lucy Procter

The English HYROX Elite 15 athlete pushes limits in fitness racing with resilience and focus. She embraces challenges, fuels growth and strives to achieve peak performance.

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傑克·迪爾登 - Jake Dearden

這項快速興起的體能競賽運動中一顆快速崛起的新星——來自英國的 Jake Dearden，已經是 HYROX 世界冠軍兼紀錄保持者，且正將目標瞄準更高的成就。

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