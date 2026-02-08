Jake Dearden performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 9, 2024.
© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

在壓力情境強化 HYROX 的實戰技能

大多數運動員認為 HYROX 的技巧在於精通滑雪機、雪橇或藥球。事實呢？那些將領獎台選手與大眾區分開來的技巧，與學習新動作幾乎無關。
由 Piers Plowman 編寫
5 min readPublished on

Summary

  1. 1
    什麼是 HYROX 技能？
  2. 2
    HYROX 技能的三大支柱：
  3. 3
    HYROX教練擔任訓練的架構師
  4. 4
    HYROX 專屬技巧訓練示例
  5. 5
    在模擬比賽的條件下練習 HYROX 專項技巧
  6. 6
    許多菁英與業餘 HYROX 選手常犯的一個錯誤
在 HYROX 中獲勝不僅僅是關於舉得更重或划得更快，而是關於精通那些讓你能在壓力下發揮表現的技巧。
首先，什麼是「技巧」？其核心在於技巧是一種透過學習獲得的能力，用以完成一項同時需要練習與知識的任務。它通常被視為運動表現的基石。然而，技巧不僅是你擁有的某種東西，它也關乎你如何在不同情況下運用你的能力。
HYROX athlete Lucy Procter powering through the SkiErg station.

Lucy Procter powering through the SkiErg station

© HYROX/Red Bull Content Pool

01

什麼是 HYROX 技能？

這種思考方式將焦點從「將技巧視為孤立的技術」轉向「將其理解為根據情境調整的行為」。在節奏明快的 HYROX 世界中，這點尤為重要。運動員需要不斷調整以應對以下情況：
  • 比賽當天的狀況
  • 器材或裁判的要求
  • 他們自身的生理與心理狀態
從這個角度來看待技巧，我們會發現訓練不僅僅是為了完善技術，更是為了培養應對 HYROX 賽事真實挑戰的覺察力與適應力。在 HYROX 學院的教練課程中，我將技巧歸納為三大支柱：
02

HYROX 技能的三大支柱：

HYROX Elite 15 athlete Alexander Roncevic pulling the sled pull

Alexander Rončević in action

© Brian Ching See Wing/Red Bull Content Pool

1. 動作效率與標準的韌性

這是在 HYROX 比賽日益增加的疲勞感下，保持高效且技術穩健的動作模式能力。隨著各個站點帶來的疲勞累積，能夠維持技術動作、減少能量浪費、保持動作一致性並維持較快整體賽速的運動員，既不會違反標準，也能避免受罰。

2. 配速與強度控制

這是在相對於比賽需求以及周遭競爭對手時，判斷並控制出力程度的能力。在 HYROX 中，運動員必須在對他人的配速做出反應的同時，解讀自身的疲勞狀態，無論是為了保持競爭力而衝刺，還是為了避免精疲力竭而保留體力。透過策略性地調整強度，在整場比賽中比對手持久並發揮更出色的表現。

3. 決策能力

這是在壓力下做出聰明且具策略性的選擇，以即時優化比賽位置與表現的能力。在 HYROX 中，運動員必須適應變幻莫測的比賽動態，決定何時超越、如何拆分次數，或是何時該發力衝刺、何時該保留體力，在轉瞬之間做出足以決定最終排名與完賽時間的判斷。
03

HYROX教練擔任訓練的架構師

Ida Mathilde Steensgaard seen drinking a can of Red Bull at the Hyrox World Championship in Nice, France, on June 7, 2024.

HYROX Elite 15 athlete Ida Mathilde Steensgaard

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

根據 Daniel Newcombe（載於 2021 年出版的《非線性教學法與運動技能模型》一書）的觀點，優秀的教練不只是教學，他們更負責設計訓練環境。透過在訓練課程中加入特定的規則、挑戰與壓力，他們引導運動員培養出能直接轉化至比賽日的技能。
Newcombe 的核心概念之一是「變異漏斗」（Funnel of Variability）。想像一個漏斗：在窄端，訓練高度受控且專注於技術鑽研；在寬端，訓練變得不可預測，模擬真實比賽的壓力與混亂。這個漏斗幫助教練以結構化的方式推進技能發展：
  • 窄端（低變異性）：孤立的練習，旨在學習正確的動作、配速與技術。
  • 中段（中度變異性）：與對手共同練習、進行小型比賽或在變化的條件下訓練。
  • 寬端（高變異性）：伴隨不可預測挑戰的全程比賽模擬，強迫運動員在疲勞狀態下進行調整、做出決策並發揮表現。
透過「變異漏斗」，教練可以規劃一個賽季，逐漸讓運動員接觸更多的複雜性與壓力，確保他們為 HYROX 比賽的需求做好準備。
04

HYROX 專屬技巧訓練示例

Participants push their limits on treadmills surrounded by Red Bull Racing cars at the Red Bull HYROX Coaches Camp, Silverstone Circuit, UK, on August 5, 2025, during an energetic brand experience.

Upping the intensity at the Red Bull HYROX Coaches Camp

© Leo Francis/Red Bull Content Pool

訓練 1：階梯式攀升

  • 格式：分組動作的階梯挑戰賽
  • 目標：贏得該組比賽以晉級；避免降級。
  • 期間：5–6 回合（總計 30–40 分鐘）
  • 訓練區塊：300 公尺跑步 → 50 公尺波比跳遠 → 300 公尺跑步
  • 遊戲化：
  • 3 個組別（A/B/C），每組至少 2-3 名運動員
  • 首位完賽者晉級，末位降級，中位完賽者留守原組。
  • 每回合間休息 90 秒至 2 分鐘
  • 目的：在比賽狀況下進行技巧發展，練習在疲勞時做出決策，並透過基於表現的組別變動來產生壓力。

訓練 2：追逐戰（Chase pack）

  • 格式：分組追逐波次
  • 目標：追上或甩開追逐集團。
  • 期間：6–8 回合（30–45 分鐘）
  • 訓練區塊：200 公尺跑步、10 次藥球投擲（Wall Balls）、15 公尺沙袋搬運、200 公尺跑步
  • 遊戲化：根據先前的表現將運動員分波次出發（A、B、C）——最快的波次最後出發。
  • 每位運動員必須盡可能追過更多人：每追過一人 = +1 分；被追過 = -1 分。
  • 最終回合為集體出發（全力開戰！）。
  • 目的：戰術性的配速判斷、培養疲勞狀態下的衝刺能力，並模擬比賽中段的突擊以及被對手緊咬追擊的心理壓力。
05

在模擬比賽的條件下練習 HYROX 專項技巧

Athletes power through a strength challenge, pushing 100kg, at the Red Bull HYROX Coaches Camp in Silverstone Circuit, UK, with Red Bull Racing cars setting the scene in August, 2025.

Perfecting the sled push at Red Bull HYROX Coaches Camp

© Leo Francis/Red Bull Content Pool

隨著訓練的推進，「變異漏斗（Funnel of Variability）」會逐漸展開，將焦點轉向比賽專項以及高壓情境。對於 HYROX 運動員而言，這代表需要練習各站間的轉換，以及在比賽強度下的受阻跑步（Compromised Running）——並在模擬比賽的格式中直接與對手競爭。在這些高變異性的階段，訓練內容將極度趨近於 HYROX 實際賽事的需求。運動員的各項技巧將在壓力和疲勞下接受考驗，這讓他們有機會在現實的情境中，精進自己的技術、配速策略以及決策能力。
06

許多菁英與業餘 HYROX 選手常犯的一個錯誤

許多運動員，從初學者到菁英選手，大部分時間都花在鑽研動作細節或無對抗的練習中，這些環境是受控、技術性且可預測的。相比之下，HYROX 比賽位於漏斗的另一端，需要在壓力下具備適應力、戰術思維和快速決策能力。這種不平衡往往導致技能在比賽當天表現不佳，除非運動員事先刻意接觸過更高壓、多變的環境。
教練與運動員在規劃通往比賽的訓練週期時，必須考量各種程度的變異性。其目標是不可忽略「變異漏斗」中的任何一個特定區段。根據運動員發展的階段，納入涵蓋低、中、高變異區段的策略性訓練課表並對結果進行反思，意味著運動員在進入比賽環境時，將擁有更強的自信以及更穩固的技能組合。

關於作者

參與 HYROX 教練工作或有意朝此方向發展的人士，可以參加 HYROX 教練峰會。這是一項為期兩天的國際活動，專注於教練實務、領導力以及這項運動的未來發展方向。