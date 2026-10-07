Luka Đukić poses with a kettlebell in a high-energy gym in Tivat, Montenegro, on 21 May 2026.
© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool
Fitness Training

Luka Đukić 提升體能的 5 大訓練要訣

經歷令人失望的賽季後，Luka Đukić 從頭重整訓練方式。幾個月後，他已能與世界頂尖選手爭奪頒獎台席位，以下就是讓他突破的關鍵改變。
由 Nicky Freymond 編寫
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Luka Đukić

Through his example, Luka Đukić continues to represent the spirit of Serbian grit, resilience and the unyielding pursuit of excellence.

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Summary

  1. 1
    找到合適的教練與訓練環境
  2. 2
    減少訓練量，讓每次訓練更有目標
  3. 3
    尋找突破弱項的新方法
  4. 4
    將弱點化為競爭利器
  5. 5
    打造全方位體能，挑戰頂尖選手
塞爾維亞運動員 Luka Đukić 多年來走遍世界，與競技體能領域的頂尖選手較量。從貝爾格勒到邁阿密海灘，再到哥本哈根，他累積了豐富的經驗，也締造了亮眼的成績。
然而，在 2024 年底贏得杜拜體能錦標賽冠軍後，接下來的賽季卻讓他感到不滿意。他每次參賽都希望與這項運動的頂尖選手較量，並登上頒獎台，但現實始終未能達到目標。對他而言，光是到場參賽已經不夠。
持有備受嚮往的 World Fitness Project 職業資格卡，Đukić 在丹麥哥本哈根舉行的 World Fitness Project 總決賽結束了 2025 年賽季。他在 29 名選手中排名第 24，雖然因此保住了下一季的職業資格卡，但這樣的成績仍讓他很不滿意。
Luka Đukić competing during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenhagen, Denmark on December 21, 2025.

Luka Đukić finished in 24th place at the World Fitness Project Finals 2025

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

因此，他在 2026 年初離開原本的訓練營與教練，重新調整訓練，整裝出發。

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Đukić 表示：「我暫停了幾個月，大約有兩、三個月都是自己安排訓練。但我很清楚，我想開始與 Fraser（McKenzie）教練合作。我知道，如果要再找教練，我一定會聯絡他。」
01

找到合適的教練與訓練環境

如果你覺得 Fraser McKenzie 教練的名字耳熟，那並不意外。他旗下的頂尖選手陣容持續壯大，包括 Aimee Cringle、Aniol Ekai 和 Jack Farlow 等知名選手。他們都隸屬 Brute 訓練營，並持有 World Fitness Project 2026 年職業資格卡。
Quotation
賽事結束隔天，我們就見面討論，一切隨即展開。
Luka Đukić
Đukić 在 2026 年初聯絡了 McKenzie，兩人隨即著手規劃訓練時程。
Đukić 解釋：「倫敦職業賽一結束，我們就開始合作。賽事結束隔天，我們便見面討論，一切隨即展開，當場就訂好了訓練計畫。」
由於 Đukić 住在塞爾維亞，而 McKenzie 位於英國，兩人透過遠端方式合作。不過，加入 Brute 訓練營後，Đukić 不僅能定期與教練交流，也能與營內其他選手保持聯繫。
他如今成為頂尖團隊的一員，透過線上方式與最優秀的選手一起訓練，彼此比較成績、交流回饋，共同學習與成長。
02

減少訓練量，讓每次訓練更有目標

在備戰巡迴賽第二站 Grand Park Pro 的短短時間內，Đukić 的體能便有了顯著進步。
Đukić 表示：「我覺得這四個月來最大的改變，是體重減輕了很多，但力量依然維持不變。從巡迴賽第一站到第二站，我減了將近 5 公斤。」
On 21 May 2026, Luka Djukic carries a weighted sandbag through a gym in Tivat, Montenegro.

Đukić is feeling the benefits of his new training regime

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

另一項帶來突破的改變，是導入全新的訓練系統。Đukić 待在健身房的時間縮短了，但訓練強度更高，目標也更加明確。
他開始採用共軛訓練法（Conjugate Method）進行週期性肌力訓練，並增加更多輔助訓練。
他表示：「這是我第一次採用共軛訓練週期，也是第一次做某些動作，像是彈力帶背蹲、羅馬尼亞硬舉、架上推舉等。我的身體對這些訓練的反應非常好。」
03

尋找突破弱項的新方法

新的訓練方式不只是加倍努力。Đukić 和 McKenzie 開始嘗試不同的方法，改善過去阻礙他進步的弱點。
「以前為了提升倒立伏地挺身的表現，我就只練倒立伏地挺身。但 Fraser 和我找到了其他讓我的身體反應良好的訓練方式。我開始加入輔助訓練、靜態姿勢維持，以及針對部分動作的專項肌力訓練，」Đukić 說。
Luka Djukic competes during the World Fitness Project Finals 2025 in Copenhagen, Denmark on 20th December 2025.

Đukić wants to be known as one of the top runners around

© Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

Quotation
我希望大家會說：「沒錯，Luka 是所有參賽選手中最出色的跑者之一。」
Luka Đukić
Đukić 開始強化完成動作所需的各項能力，而不再只是反覆練習自己不擅長的動作。這項改變不僅提升了他的體能表現，也改變了他的心態。
「以前我會害怕比賽出現某些動作，但現在反而開始期待，這也大幅改變了我應對這些訓練的方式。」
同時，Đukić 和 McKenzie 也不願在改善弱點的過程中，犧牲他最突出的優勢。
「但我們也希望確保原有的強項能更上一層樓。所以現在當比賽出現跑步項目時，我希望大家會說：『沒錯，Luka 是所有參賽選手中最出色的跑者之一。』」他解釋道。
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將弱點化為競爭利器

在 Grand Park Pro 賽事中，Đukić 終於有機會驗證新訓練方式的成效。
Quotation
第一天的表現讓我深受肯定……這次在 50 名選手中，我排名第 20。
Luka Đukić
第一天，他迎來兩項體能挑戰，包含 40 碼衝刺等爆發力測試，以及雙槓倒立伏地挺身等高難度技巧——這些項目過去往往會讓他的排名跌至排行榜末段。
「我們賽前的目標，是在第一天結束後排名中段——通常到了這個時候，我大概會接近墊底。我的爆發力並不突出，加上伏地挺身項目的訓練量很大，而這正是我最大的弱點。第一天完成這兩項挑戰後，我排名第 20，當下心想：『太好了，我們現在處於很有利的位置。』」Đukić 回憶道。
在粉絲眼中，這樣的開局或許令人擔憂，但 Đukić 的感受截然不同。他知道，自己正處於理想的位置。
「第一天的表現讓我確信訓練有了成效，因為去年在哥本哈根的總決賽，我們也比了雙槓倒立伏地挺身。當時在 30 名選手中，我排名第 29，」Đukić 說。「而這次在 50 名選手中，我排名第 20。」
這正是訓練努力收到成效的具體證明。
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打造全方位體能，挑戰頂尖選手

Luka Đukić pushes a weighted sled during a training session in Tivat, Montenegro.

Đukić is pushing hard for the podium in 2026

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

隔天，終極挑戰登場——10 公里跑步與臥推單次最大重量，兩項對體能要求截然不同的測試。沒有人預期有選手能在兩項都表現出色，但有一人做到了。
Đukić 先以 38 分 59 秒的成績在 10 公里跑步項目中拿下第三名，隨後在臥推項目舉起 156 公斤（345 磅），刷新個人最佳紀錄，排名第五。
「我是所有參賽選手中，唯一在 10 公里跑步和臥推兩個項目都名列前五的人，」Đukić 自豪地指出，這充分展現了他在短時間內蛻變為全方位選手的成果。
最終，Đukić 憑藉四個項目躋身前十的表現，拿下總排名第三，距離第二名僅差九分。這是一次重大的進步，也預示著更大突破的開始。
僅僅幾週後，他便在西班牙巴塞隆納的 Wodcelona 賽事中奪冠，拿下與新教練合作後的首場勝利。
Luka Djukic poses at a modern gym in Tivat, Montenegro, on 21 May 2026, surrounded by kettlebells and hanging punch bags.

Relaxed and looking forward to Copenhagen in December

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

目前，他在 World Fitness Project 2026 排行榜上位居第 11 名，目標鎖定 12 月的總決賽，更希望能登上頒獎台。

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Through his example, Luka Đukić continues to represent the spirit of Serbian grit, resilience and the unyielding pursuit of excellence.

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