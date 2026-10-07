Luka Đukić 提升體能的 5 大訓練要訣

塞爾維亞運動員 Luka Đukić 多年來走遍世界，與競技體能領域的頂尖選手較量。從貝爾格勒到邁阿密海灘，再到哥本哈根，他累積了豐富的經驗，也締造了亮眼的成績。

然而，在 2024 年底贏得杜拜體能錦標賽冠軍後，接下來的賽季卻讓他感到不滿意。他每次參賽都希望與這項運動的頂尖選手較量，並登上頒獎台，但現實始終未能達到目標。對他而言，光是到場參賽已經不夠。

持有備受嚮往的 World Fitness Project 職業資格卡，Đukić 在丹麥哥本哈根舉行的 World Fitness Project 總決賽結束了 2025 年賽季。他在 29 名選手中排名第 24，雖然因此保住了下一季的職業資格卡，但這樣的成績仍讓他很不滿意。

Luka Đukić finished in 24th place at the World Fitness Project Finals 2025 © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool

因此，他在 2026 年初離開原本的訓練營與教練，重新調整訓練，整裝出發。

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Đukić 表示：「我暫停了幾個月，大約有兩、三個月都是自己安排訓練。但我很清楚，我想開始與 Fraser（McKenzie）教練合作。我知道，如果要再找教練，我一定會聯絡他。」

01 找到合適的教練與訓練環境

如果你覺得 Fraser McKenzie 教練的名字耳熟，那並不意外。他旗下的頂尖選手陣容持續壯大，包括 Aimee Cringle、Aniol Ekai 和 Jack Farlow 等知名選手。他們都隸屬 Brute 訓練營，並持有 World Fitness Project 2026 年職業資格卡。

Quotation 賽事結束隔天，我們就見面討論，一切隨即展開。 Luka Đukić

Đukić 在 2026 年初聯絡了 McKenzie，兩人隨即著手規劃訓練時程。

Đukić 解釋：「倫敦職業賽一結束，我們就開始合作。賽事結束隔天，我們便見面討論，一切隨即展開，當場就訂好了訓練計畫。」

由於 Đukić 住在塞爾維亞，而 McKenzie 位於英國，兩人透過遠端方式合作。不過，加入 Brute 訓練營後，Đukić 不僅能定期與教練交流，也能與營內其他選手保持聯繫。

他如今成為頂尖團隊的一員，透過線上方式與最優秀的選手一起訓練，彼此比較成績、交流回饋，共同學習與成長。

02 減少訓練量，讓每次訓練更有目標

在備戰巡迴賽第二站 Grand Park Pro 的短短時間內，Đukić 的體能便有了顯著進步。

Đukić 表示：「我覺得這四個月來最大的改變，是體重減輕了很多，但力量依然維持不變。從巡迴賽第一站到第二站，我減了將近 5 公斤。」

Đukić is feeling the benefits of his new training regime © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

另一項帶來突破的改變，是導入全新的訓練系統。Đukić 待在健身房的時間縮短了，但訓練強度更高，目標也更加明確。

他開始採用共軛訓練法（Conjugate Method）進行週期性肌力訓練，並增加更多輔助訓練。

他表示：「這是我第一次採用共軛訓練週期，也是第一次做某些動作，像是彈力帶背蹲、羅馬尼亞硬舉、架上推舉等。我的身體對這些訓練的反應非常好。」

03 尋找突破弱項的新方法

新的訓練方式不只是加倍努力。Đukić 和 McKenzie 開始嘗試不同的方法，改善過去阻礙他進步的弱點。

「以前為了提升倒立伏地挺身的表現，我就只練倒立伏地挺身。但 Fraser 和我找到了其他讓我的身體反應良好的訓練方式。我開始加入輔助訓練、靜態姿勢維持，以及針對部分動作的專項肌力訓練，」Đukić 說。

Đukić wants to be known as one of the top runners around © Esben Zøllner Olesen/Red Bull Content Pool Quotation 我希望大家會說：「沒錯，Luka 是所有參賽選手中最出色的跑者之一。」 Luka Đukić

Đukić 開始強化完成動作所需的各項能力，而不再只是反覆練習自己不擅長的動作。這項改變不僅提升了他的體能表現，也改變了他的心態。

「以前我會害怕比賽出現某些動作，但現在反而開始期待，這也大幅改變了我應對這些訓練的方式。」

同時，Đukić 和 McKenzie 也不願在改善弱點的過程中，犧牲他最突出的優勢。

「但我們也希望確保原有的強項能更上一層樓。所以現在當比賽出現跑步項目時，我希望大家會說：『沒錯，Luka 是所有參賽選手中最出色的跑者之一。』」他解釋道。

04 將弱點化為競爭利器

在 Grand Park Pro 賽事中，Đukić 終於有機會驗證新訓練方式的成效。

Quotation 第一天的表現讓我深受肯定……這次在 50 名選手中，我排名第 20。 Luka Đukić

第一天，他迎來兩項體能挑戰，包含 40 碼衝刺等爆發力測試，以及雙槓倒立伏地挺身等高難度技巧——這些項目過去往往會讓他的排名跌至排行榜末段。

「我們賽前的目標，是在第一天結束後排名中段——通常到了這個時候，我大概會接近墊底。我的爆發力並不突出，加上伏地挺身項目的訓練量很大，而這正是我最大的弱點。第一天完成這兩項挑戰後，我排名第 20，當下心想：『太好了，我們現在處於很有利的位置。』」Đukić 回憶道。

在粉絲眼中，這樣的開局或許令人擔憂，但 Đukić 的感受截然不同。他知道，自己正處於理想的位置。

「第一天的表現讓我確信訓練有了成效，因為去年在哥本哈根的總決賽，我們也比了雙槓倒立伏地挺身。當時在 30 名選手中，我排名第 29，」Đukić 說。「而這次在 50 名選手中，我排名第 20。」

這正是訓練努力收到成效的具體證明。

05 打造全方位體能，挑戰頂尖選手

Đukić is pushing hard for the podium in 2026 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

隔天，終極挑戰登場——10 公里跑步與臥推單次最大重量，兩項對體能要求截然不同的測試。沒有人預期有選手能在兩項都表現出色，但有一人做到了。

Đukić 先以 38 分 59 秒的成績在 10 公里跑步項目中拿下第三名，隨後在臥推項目舉起 156 公斤（345 磅），刷新個人最佳紀錄，排名第五。

「我是所有參賽選手中，唯一在 10 公里跑步和臥推兩個項目都名列前五的人，」Đukić 自豪地指出，這充分展現了他在短時間內蛻變為全方位選手的成果。

最終，Đukić 憑藉四個項目躋身前十的表現，拿下總排名第三，距離第二名僅差九分。這是一次重大的進步，也預示著更大突破的開始。

僅僅幾週後，他便在西班牙巴塞隆納的 Wodcelona 賽事中奪冠，拿下與新教練合作後的首場勝利。

Relaxed and looking forward to Copenhagen in December © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

目前，他在 World Fitness Project 2026 排行榜上位居第 11 名，目標鎖定 12 月的總決賽，更希望能登上頒獎台。

關於作者 Nicky Freymond 是誰？ Nicky Freymond 是 Redbull.com 的自由撰稿人，現居美國愛達荷州博伊西。她熱愛各類競技健身運動，也熱衷於越野跑與競速賽事。她曾為《The Red Bulletin》和 BarBend 等刊物撰稿，目前是 Morning Chalk Up 的記者。