Max Verstappen 將征戰紐柏林 24 小時耐力賽

即使已擁有四座 Formula One 世界冠軍頭銜，並寫下無數紀錄，馬克斯‧維斯塔潘（ Max Verstappen ） 依然不斷尋找新的挑戰。不過，他最新踏上的這場冒險，或許會是至今最艱鉅的一次。在這位 28 歲車手確認將參加 2026 年紐柏林 24 小時耐力賽之後，他將駕駛的賽車以及專屬車隊塗裝，也透過一場震撼的定點（ B.A.S.E.）跳傘表演正式揭曉。

德國運動員馬克斯·馬諾（ Max Manow ） 從德國梅彭一座高達 131 公尺的冷卻塔一躍而下，以極具震撼效果的方式，揭曉 Mercedes-AMG GT3 搶眼全新的 Red Bull 塗裝。

觀看下方影片，搶先一睹 Verstappen 將在德國這條傳奇賽道上駕駛出戰的 GT3 賽車。

01 Max Verstappen 挑戰 GT3 組別

當 Verstappen 坐上方向盤時，Oracle Red Bull Racing 這位車手一定會全力以赴。這一點毋庸置疑。這不僅從他在 賽車運動最高殿堂中的輝煌生涯可見一斑 ，也同樣體現在這位荷蘭車手所挑戰的每一件事情上。

就在不到一年前，Verstappen取得了熱門 GT3 組別的賽車執照。而他的首場比賽，無疑將成為他那無庸置疑駕駛天賦一次史無前例的展現。

Max Manow revealed the car's livery in spectacular fashion © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

2025 年 9 月中旬，在 Formula One 賽曆 兩週空檔期間，並且剛拿下亞塞拜然大獎賽勝利之後，Verstappen 駕駛他的 Ferrari 296 GT3 出戰紐柏林耐力系列賽（NLS）。儘管這是他的初次登場，他卻絲毫沒有顯露緊張，並最終成功奪下勝利。

如今，Verstappen 將展開全新冒險，披上 Verstappen Racing 名號，駕駛 Mercedes-AMG GT3，迎戰賽車界最知名的一些車手與車隊，其中包括 Manthey Porsche 與 ABT Sportsline。

02 Max Verstappen 在 2026 年紐柏林 24 小時耐力賽

自 1970 年首屆舉辦以來，紐柏林 24 小時耐力賽無疑一直是賽車運動中最具震撼力、也最盛大的賽事之一。每一年，都有數十萬名觀眾朝聖前往艾菲爾地區，只為親眼見證這場經典耐力賽。多達 190 輛來自不同組別的賽車，將一同踏上「綠色地獄」的冒險，迎戰這條全長 25.378 公里的天然賽道所帶來的艱鉅考驗。

2025 年，GT3 組別的勝利由 Kelvin van der Linde 與 ROWE Racing 拿下，但今年這位南非車手將迎來全新挑戰，因為他將與 Verstappen 正面交鋒。

Verstappen 參加 NLS2 與 2026 年紐柏林 24 小時耐力賽，正反映出這位荷蘭車手對賽車的熱愛，以及他持續追求全新挑戰的決心。

在 5 月中旬的 24 小時耐力賽到來之前，這支車隊還將參加多項賽事，包括 NLS1、NLS2，以及紐柏林 24 小時耐力賽資格賽。這輛賽車將使用 3 號車號出賽，車手陣容相當堅強，包括 Verstappen、Dani Juncadella、Jules Gounon 與 Lucas Auer。

The four-time F1 champion will race under the banner of Verstappen Racing © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool Verstappen was victorious the last time he raced at the Nürburgring © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

「紐柏林是一個很特別的地方，沒有其他賽道能真正與它相提並論。紐柏林 24 小時耐力賽一直都在我的人生清單上很久了，所以現在終於能夠實現，我真的非常興奮，」Verstappen 表示。

「去年，我拿到了可在北環賽道參賽的 DMSB 執照，也因此得以參加 NLS9，而我們還贏下了那場比賽。這段準備經驗非常寶貴，因為我們從中學到了很多，也能把這些收穫運用到今年的 NLS2 與 24 小時耐力賽計畫中。」

Verstappen 將於 3 月 21 日首度參加 NLS2，並把這場比賽作為備戰紐柏林 24 小時耐力賽的重要準備，同時也將持續投入 Formula One 賽季的征戰。

03 Max Verstappen 何時會參加紐柏林 24 小時耐力賽？

ADAC Ravenol 紐柏林 24 小時耐力賽將於 2026 年 5 月 14 日至 17 日在紐柏林北環賽道舉行。賽事將於 5 月 14 日以首場排位賽揭開序幕，接著耐力賽正賽會在 5 月 16 日（星期六）正式起跑。

Verstappen is always seeking a new challenge © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool 「紐柏林 24 小時耐力賽一直都在我的人生清單上很久了，所以現在終於能夠實現，我真的非常興奮。」 Max Verstappen

04 關於紐柏林 24 小時耐力賽，你需要知道的一切

與利曼 24 小時耐力賽和 Spa-Francorchamps 24 小時耐力賽等經典耐力賽並列，紐柏林 24 小時耐力賽絕對是賽車年曆中的一大焦點。這場在艾菲爾地區舉行的賽事首度登場於 1970 年，而首位冠軍則是駕駛 BMW 2002 TI 奪勝。

觀看前 F1 車手 Sebastian Vettel 與 David Coulthard 在下方影片中馳騁紐柏林賽道：

紐柏林北環賽道全長超過 25 公里，是全球最長的永久性賽車場。在這場 24 小時耐力賽中，參賽者將行駛結合北環賽道與 GP 賽道的複合路線。這也代表每一圈總長約 25.4 公里，並且包含驚人的 73 個彎道。

北環賽道之所以如此獨特，在於它的高低落差大約達 300 公尺——最高點位於 Hohe Acht，海拔約 620 公尺，而最低點則在 Breidscheid，海拔約 320 公尺。對一條永久性賽車場而言，這樣的地形起伏可說是極為罕見。

北環賽道之所以如此獨特，在於它的高低落差大約達 300 公尺——最高點位於 Hohe Acht，海拔約 620 公尺，而最低點則在 Breidscheid，海拔約 320 公尺。對一條永久性賽車場而言，這樣的地形起伏可說是極為罕見。

Verstappen will be behind the wheel of a Mercedes-AMG GT3 in Nürburg © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

若想參賽，所有車手都必須持有所謂的 DMSB 北環賽道許可證，該許可證分為三個等級（A 至 C），用以確保車手具備最低程度的賽道知識與比賽規則理解。

2025 年，紐柏林 24 小時耐力賽的觀眾人數打破所有紀錄：約有 28 萬名賽車運動迷湧向北環賽道。