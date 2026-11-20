2026 年 F1 世界冠軍已經出爐，接下來的焦點將轉向年度亞軍之爭。 Max Verstappen 目前占有優勢，但仍有五位車手競逐第二名，彼此僅差 33 分。隨著賽季進入尾聲，這場爭奪戰還有許多變數。

01 Verstappen 的亞軍之爭

Runner-up rivals Max Verstappen and Lewis Hamilton lift up the new champion © Getty Images/Red Bull Content Pool

Kimi Antonelli 已奪下 2026 年世界冠軍，以明顯優勢甩開身後對手。這位 Mercedes 車手領先排名第二的 Verstappen 111 分，不過後方車手之間的競爭就激烈得多。

Antonelli 的 Mercedes 隊友 George Russell 目前排名第三，落後 Verstappen 17 分；Ferrari 的七屆世界冠軍 Lewis Hamilton 則再落後 1 分。

Hamilton 的 Ferrari 隊友 Charles Leclerc 目前排名第五，落後 Verstappen 30 分；McLaren 車手 Lando Norris 則以 33 分之差排名第六。

以下是進入拉斯維加斯大獎賽週末前的車手積分榜前六名：

Kimi Antonelli – 390 分 Max Verstappen - 279 分 George Russell - 262 分 Lewis Hamilton - 261 分 Charles Leclerc - 249 分 Lando Norris - 246 分

02 George Russell——Verstappen 最強勁的競爭對手

George Russell started the season strong but faded in the title fight © Jöerg Mitter/Red Bull Ring

George Russell 是 Max Verstappen 爭奪車手積分榜第二名的最接近對手。目前他排名第三，落後這位荷蘭車手 17 分，本季已拿下三場分站冠軍。

Russell 在澳洲站贏得本季首場比賽，幾週後又在中國站獲得第二名。賽季上半段，他一直名列前茅，與隊友 Kimi Antonelli 一同競逐生涯首座世界冠軍。

不過，Russell 的爭冠氣勢逐漸減弱。他先在加拿大站因電池故障退賽，接著又在馬來西亞站遭遇引擎故障、未能完賽，積分差距也因此拉大。匈牙利站結束、賽季進入夏休時，他落後 Antonelli 59 分；如今與這位新科世界冠軍的差距已擴大至 128 分。

這位英國車手排位賽表現出色，本季五度奪下桿位，但 Mercedes 賽車的穩定性不足，加上在部分賽道表現不理想，影響了他的成績。Russell 也擅長在中游車陣中競爭，這要歸功於他過去效力 Williams 時累積的經驗。

不過，Russell 自季中休息後僅拿下一場分站冠軍，近五站也未能登上頒獎台；在這段期間，Max Verstappen 的積分比他多了 90 分。賽季初的表現證明，Russell 能充分發揮 Mercedes 賽車的速度，並贏下比賽。他近兩屆拉斯維加斯大獎賽都名列前二，近三屆卡達大獎賽的排位賽也都打進前四，因此將是 Verstappen 爭奪亞軍的強勁對手。

03 Lewis Hamilton——經驗豐富的世界冠軍

Lewis Hamilton sits just 18 points behind Verstappen in fourth place © Lucas Pripfl/Red Bull Ring

Lewis Hamilton 曾在賽季尾聲的幾場比賽中展現爭勝實力，因此是亞軍之爭的強勁對手。巴西大獎賽前，他每場完賽名次都至少是第六，但始終未能將出色表現轉化為分站冠軍。本季他七度登上頒獎台，卻只拿下一場勝利。

Ferrari 兩部賽車受惠於空力設定，彎道速度出色，但直線速度不及其他亞軍競爭者。因此，在長直線與少數彎道交錯的拉斯維加斯賽道上，他們可能會陷入苦戰。不過，Hamilton 的優勢在於整體比賽節奏、輪胎管理，以及沉著冷靜的臨場表現。

如果能維持這樣的比賽節奏，Hamilton 有望在最後三站從積分區中段躍升至頒獎台最高處。若能做到，他將大幅提升車手積分榜排名第二的機會。他近兩屆卡達大獎賽都以第 12 名完賽，但以 Mercedes 車手身分曾五度贏得阿布達比大獎賽，具備在賽季尾聲爭取佳績的經驗。

04 Charles Leclerc——穩定搶分的車手

Charles Leclerc (left) remains in the fight for second place © Jöerg Mitter/Red Bull Ring

Charles Leclerc 目前排名第五，排位賽速度出色，但本季接連遭遇挫折，包括摩納哥站煞車故障、巴塞隆納站液壓系統故障，以及義大利站開賽不久便發生碰撞。

本季 Leclerc 有八場比賽以第四或第五名完賽，展現穩定完賽、持續搶分的能力，但較難再向前突破。他本季只拿下一場分站冠軍，尚未奪得桿位，登上頒獎台的次數也少於其他亞軍競爭者。

Leclerc 的進攻風格相當積極，對輪胎的消耗也較大，因此在高速的拉斯維加斯賽道上可能會比較吃力；不過，到了本季最後兩站中東賽事，這種風格或許反而能派上用場。近四屆阿布達比大獎賽中，他有三次登上頒獎台，但在卡達僅有一次名列前三。

05 Lando Norris——另一位近況正佳的車手

Lando Norris has recent form on his side © Philip Platzer/Red Bull Ring

Lando Norris 在巴西大獎賽後排名第六，但憑藉近期的出色狀態，以及過去在賽季最後三站的表現，仍是車手亞軍的有力競爭者之一。

Red Bull 原味能量飲料 Red Bull 能量飲料 瞭解更多

Norris 是衛冕世界冠軍，剛在聖保羅拿下勝利，接著將前往拉斯維加斯參賽。他本季已贏得三場比賽，與 Verstappen 的勝場數相同，也六度登上頒獎台。

不過，賽車可靠度與表現穩定性問題拖累了 Norris 的賽季。他本季已有四次退賽，其中三次發生在前六站，原因包括電氣系統、變速箱與電池故障。此外，他也有幾個整體表現不佳、未能取得積分的週末，抵銷了奪勝週末所帶來的收穫。

如果 Norris 能在賽季收官階段維持近期狀態，將是亞軍之爭的強勁對手。他是一名面面俱到的車手，技術執行精準，近兩屆阿布達比大獎賽也都名列前三。

06 Verstappen 在賽季最後三站的戰績

Verstappen has won two out of the three Vegas Grands Prix © Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool

雖然部分亞軍競爭者過去在拉斯維加斯、卡達與阿布達比都有不錯的表現，但他們的戰績仍不及這位荷蘭車手。

拉斯維加斯至今舉辦過三場大獎賽，Verstappen 拿下其中兩場勝利；他也連續贏得最近三屆卡達大獎賽，並在六次阿布達比出賽中五度奪冠。若能在 2026 賽季重現這樣的制勝狀態，其他車手想在亞軍之爭中追上他，恐怕並不容易。

亞軍之爭的下一場較量，將於 11 月 22 日的拉斯維加斯大獎賽登場。Verstappen 雖無法在本站提前鎖定亞軍，但有機會先拉開與部分對手的差距。只要他本站的得分比 Lando Norris 多 18 分以上，這位 McLaren 車手將提前退出亞軍之爭。

關於作者 Tom Hopkins 是誰？ Tom 是一名作家與編輯，在遊戲和體育領域擁有超過十年的經驗。他曾在多個網站擔任總編輯，並帶領 Gfinity 和 Twinfinite 的團隊。他專精於一級方程式、足球、EA Sports FC 等領域。