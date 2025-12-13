© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
2025 F1 冠軍爭奪戰-Max Verstappen 奮戰到最後一刻
這就是 Oracle Red Bull 車隊的英雄如何扭轉高達 104 分的劣勢，在 2025 年 F1 賽季最後一站奪下勝利，總積分以 2 分之差，與第五座世界冠軍擦身而過。
馬克斯‧維斯塔潘（Max Verstappen） 在賽季後段展開的英雄式反撲，為了爭奪個人第五座 F1 車手世界冠軍一路拚到最後一刻。這位荷蘭車手在 2025 年賽季最終戰阿布達比大獎賽中，自桿位出發，一路無人能敵，強勢拿下勝利。
在賽季後半段接連上演精彩表現，將原本落後積分榜領先者蘭多·諾里斯（ Lando Norris ）高達 104 分的巨大差距，縮小到阿布達比最終戰前僅剩 16 分之後，Oracle Red Bull 車隊的四屆世界冠軍在這場決定冠軍歸屬的關鍵賽事中，完美完成任務——自桿位起跑，以 12.59 秒的明顯優勢拿下勝利。
我為整個車隊以及我們完成的驚人逆轉感到非常驕傲。我們從未放棄，始終相信能夠扭轉局勢。
然而，隨著諾里斯（Norris ）在比賽中以第三名完賽、落後於 McLaren 隊友奧斯卡·皮亞斯特里（ Oscar Piastri），這位英國車手仍以僅僅 2 分之差，成功奪下 2025 年 F1 世界冠軍，讓 Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊那段不可思議、充滿決心的賽季後段追擊，最終未能迎來童話般的完美結局。
儘管如此，Verstappen 仍以當下最耀眼的人物之姿結束了這場比賽與整個賽季，並為自己與車隊自那之後所展現的速度、智慧與拚戰精神感到無比驕傲。賽後 Verstappen 表示：「我感覺很好。我其實早就做好面對這種結果的心理準備，因為要奪冠，我們確實還需要一點運氣。」
「我為整個車隊以及我們完成的驚人逆轉感到非常驕傲。我們從未放棄，始終相信能夠扭轉局勢。我們從來沒有停止努力，其實我們很容易就選擇放棄，但我們持續向前推進、尋找進步的空間，並始終堅信自己。這個賽季就像一場巨大的雲霄飛車，充滿了許多艱難的時刻與複雜的情緒，但我為每一個人感到無比驕傲，我們也真正凝聚成了一個團隊。」
「賽季後半段的逆轉真的令人難以置信，甚至有點瘋狂，我們能做到這一步，克服了非常多困難。雖然以僅僅 2 分之差無緣冠軍看起來很痛心，但回想在贊德沃特（Zandvoort）時，我們還落後超過 100 分，所以我們所取得的成就其實非常了不起。」
2025 年 F1 世界冠軍最終決戰全紀錄
在阿布達比大獎賽週末開始時，Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊就清楚知道，勝利是他們爭奪車手世界冠軍的最佳、也是唯一的希望。在這樣的情況下，Norris 必須至少以第三名完賽，才能確保奪下冠軍頭銜。
車手與車隊在週六的排位賽中一切都做到完美，為爭奪榮耀創造了最佳機會。Verstappen 在 Q3 跑出一圈近乎完美的單圈，以僅僅 0.02 秒之差力抗 Norris 與 Piastri，成功奪下桿位。賽後他立刻表示：「這是一場非常美妙的排位賽。我們整個週末的表現都很好，一直在微調賽車，最後也做了一些關鍵調整，讓車子的狀態又提升了一點。這讓我能夠把極限再往前推一些，真正把賽車的潛力完全發揮出來。」
接著，在週日這場令人屏息的最終對決中，車手與車隊再次交出頂級表現，完美展現了他們在賽季後半段作為全場最強勁車隊的實力與地位。
「我們度過了一個不可思議的週末，也把每一件事都做到最好，所以今天我對此感到心滿意足。」
Verstappen 在起跑時乾淨俐落地順利起步，率先進入一號彎，此後便未再受到挑戰。車隊確保了完美的進站作業，隨後他便揚長而去，最終以 12.594 秒的差距擊敗 Piastri 贏得大獎賽冠軍。儘管如此，這還不足以讓他拿下年度冠軍，因為 Norris 的第三名成績讓他僅以兩分之差保住了首座世界冠軍頭銜，但 Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊依然展現了完美的週末表現，將戰局逼至如此接近的局面。
這位 28 歲的車手對 F1.com 表示：「我們沒有贏得世界冠軍，OK，這種事本來就會發生，這就是人生，也不是什麼會讓我太過難過的事。畢竟生活還是要繼續。」他接著說：「今天真的非常開心，尤其是以如此具統治力的方式贏下比賽。我們度過了一個不可思議的週末，也把每一件事都做到最好，所以最終我今天的感覺非常好。」
「對 Lando 來說，這是一件非常特別的事，我也希望他能好好享受這一刻。第一次拿下世界冠軍是最令人動容的，那是你從小就夢想的成就。他的家人都在現場，我希望他今晚能和車隊一起好好慶祝、盡情享受。」
雖然以僅僅 2 分之差無緣世界冠軍看起來很痛心，但回到贊德沃特時，我們其實還落後超過 100 分，因此我們所取得的成就真的非常了不起。
不過，憑藉在阿布達比的勝利，Verstappen 仍再次以單季最多分站冠軍的車手身分結束 2025 年賽季，全年共拿下 8 勝，力壓 Norris 與 Piastri 各自的 7 勝。
Oracle Red Bull 車隊領隊暨執行長洛朗·梅基斯（ Laurent Mekies ）同樣對這樣的表現印象深刻，車隊將世界冠軍爭奪戰一路拚到整個賽季的最後幾圈。
「今年的競爭真的非常激烈，而我們一路奮戰到最後一刻，並在今天以極具統治力的表現作結。我們原本並沒有預期能在這條賽道上拿出這樣的成績，所以這要歸功於整個車隊，以及 Max，成功把賽車調整到能做到這一切的狀態。從桿位起跑時，我們就知道勝利有機會掌握在自己手中，而 Max 從起跑到終點都表現得近乎完美，出色的輪胎管理讓我們順利完成比賽。」
接下來，Max Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊將何去何從？
首先，在這個對所有人而言都相當艱難的賽季之後，迎來一段實至名歸的休息時間。不過，無論是 Verstappen 還是車隊，這段假期都不會太長，因為 2026 年 F1 將迎來巨大變革。這項運動將實施超過十年來幅度最大的技術規則更動，而 Oracle Red Bull 車隊也將與美國汽車巨擘 Ford 展開全新的引擎合作計畫。
隨著 FIA 核准全新技術規則 ，自 2026 年起，F1 將全面啟用全新世代賽車，打造更輕量、更靈活的車型，並在底盤、空氣力學與引擎方面全面升級。除此之外，車隊也將告別近幾季使用的 Honda 動力單元，首次轉型成為引擎製造商，推出全新的 Red Bull Ford Powertrains（動力系統），並在英國米爾頓凱恩斯的 Oracle Red Bull 車隊園區內自行製造。
全新的 RB22 賽車將於 2026 年 1 月 15 日在福特的家鄉城市底特律，於官方車隊發表會上進行首次公開亮相。隨後不久便會展開測試，車隊與車手將全力加速進入狀況，為 2026 賽季於 3 月 6 日至 8 日週末舉行的澳洲大獎賽揭幕戰做好準備。
甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）將在 2026 年迎來一位新車手，同時也為Verstappen帶來一位全新的隊友——伊薩克・哈賈（Isack Hadjar）。Hadjar將從 Visa Cash App Racing Bulls 升上紅牛一隊 ，這將只是他征戰 F1 的第二個賽季。
這位年輕的法國車手在荷蘭大獎賽拿下令人驚豔的生涯首座頒獎台，並在 2025 年的新秀賽季中展現出極為出色的表現，最終因此獲得升上甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）的機會。
「在他的第一個 F1 賽季中，Isack 展現了極高的成熟度，也證明自己學習能力非常強。最重要的是，他展現了這項運動中最首要的條件——純粹的速度。我們相信 Isack 能夠在 Max 身旁茁壯成長，並在賽道上創造奇蹟，」洛朗・梅基斯（Laurent Mekies）如此評價這位新加入的車手。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞並隨時掌握挑戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團 、 Red Bull Taiwan Instagram