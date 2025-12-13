2025 F1 冠軍爭奪戰-Max Verstappen 奮戰到最後一刻

馬克斯‧維斯塔潘（ Max Verstappen ） 在賽季後段展開的英雄式反撲，為了爭奪個人第五座 F1 車手世界冠軍一路拚到最後一刻。這位荷蘭車手在 2025 年賽季最終戰阿布達比大獎賽中，自桿位出發，一路無人能敵，強勢拿下勝利。

在賽季後半段接連上演精彩表現，將原本落後積分榜領先者蘭多·諾里斯（ Lando Norris ）高達 104 分的巨大差距，縮小到阿布達比最終戰前僅剩 16 分之後， Oracle Red Bull 車隊的四屆世界冠軍在這場決定冠軍歸屬的關鍵賽事中，完美完成任務——自桿位起跑，以 12.59 秒的明顯優勢拿下勝利。

然而，隨著諾里斯（Norris ）在比賽中以第三名完賽、落後於 McLaren 隊友奧斯卡·皮亞斯特里（ Oscar Piastri），這位英國車手仍以僅僅 2 分之差，成功奪下 2025 年 F1 世界冠軍，讓 Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊那段不可思議、充滿決心的賽季後段追擊，最終未能迎來童話般的完美結局。

儘管如此，Verstappen 仍以當下最耀眼的人物之姿結束了這場比賽與整個賽季，並為自己與車隊自那之後所展現的速度、智慧與拚戰精神感到無比驕傲。賽後 Verstappen 表示：「我感覺很好。我其實早就做好面對這種結果的心理準備，因為要奪冠，我們確實還需要一點運氣。」

Max did everything right in his final fight for the 2025 crown © Getty Images/Red Bull Content Pool

「我為整個車隊以及我們完成的驚人逆轉感到非常驕傲。我們從未放棄，始終相信能夠扭轉局勢。我們從來沒有停止努力，其實我們很容易就選擇放棄，但我們持續向前推進、尋找進步的空間，並始終堅信自己。這個賽季就像一場巨大的雲霄飛車，充滿了許多艱難的時刻與複雜的情緒，但我為每一個人感到無比驕傲，我們也真正凝聚成了一個團隊。」

「賽季後半段的逆轉真的令人難以置信，甚至有點瘋狂，我們能做到這一步，克服了非常多困難。雖然以僅僅 2 分之差無緣冠軍看起來很痛心，但回想在贊德沃特（Zandvoort）時，我們還落後超過 100 分，所以我們所取得的成就其實非常了不起。」

2025 年 F1 世界冠軍最終決戰全紀錄

The key moment of the race as Verstappen gets the perfect start to lead © Getty Images/Red Bull Content Pool

在阿布達比大獎賽週末開始時，Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊就清楚知道，勝利是他們爭奪車手世界冠軍的最佳、也是唯一的希望。在這樣的情況下，Norris 必須至少以第三名完賽，才能確保奪下冠軍頭銜。

車手與車隊在週六的排位賽中一切都做到完美，為爭奪榮耀創造了最佳機會。Verstappen 在 Q3 跑出一圈近乎完美的單圈，以僅僅 0.02 秒之差力抗 Norris 與 Piastri，成功奪下桿位。賽後他立刻表示：「這是一場非常美妙的排位賽。我們整個週末的表現都很好，一直在微調賽車，最後也做了一些關鍵調整，讓車子的狀態又提升了一點。這讓我能夠把極限再往前推一些，真正把賽車的潛力完全發揮出來。」

接著，在週日這場令人屏息的最終對決中，車手與車隊再次交出頂級表現，完美展現了他們在賽季後半段作為全場最強勁車隊的實力與地位。

Verstappen 在起跑時乾淨俐落地順利起步，率先進入一號彎，此後便未再受到挑戰。車隊確保了完美的進站作業，隨後他便揚長而去，最終以 12.594 秒的差距擊敗 Piastri 贏得大獎賽冠軍。儘管如此，這還不足以讓他拿下年度冠軍，因為 Norris 的第三名成績讓他僅以兩分之差保住了首座世界冠軍頭銜，但 Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊依然展現了完美的週末表現，將戰局逼至如此接近的局面。

這位 28 歲的車手對 F1.com 表示：「我們沒有贏得世界冠軍，OK，這種事本來就會發生，這就是人生，也不是什麼會讓我太過難過的事。畢竟生活還是要繼續。」他接著說：「今天真的非常開心，尤其是以如此具統治力的方式贏下比賽。我們度過了一個不可思議的週末，也把每一件事都做到最好，所以最終我今天的感覺非常好。」

「對 Lando 來說，這是一件非常特別的事，我也希望他能好好享受這一刻。第一次拿下世界冠軍是最令人動容的，那是你從小就夢想的成就。他的家人都在現場，我希望他今晚能和車隊一起好好慶祝、盡情享受。」

It was an eighth win for Vertappen, the most of any driver in 2025 © Getty Images/Red Bull Content Pool 雖然以僅僅 2 分之差無緣世界冠軍看起來很痛心，但回到贊德沃特時，我們其實還落後超過 100 分，因此我們所取得的成就真的非常了不起。 Max Verstappen

不過，憑藉在阿布達比的勝利，Verstappen 仍再次以單季最多分站冠軍的車手身分結束 2025 年賽季，全年共拿下 8 勝，力壓 Norris 與 Piastri 各自的 7 勝。

Oracle Red Bull 車隊領隊暨執行長洛朗·梅基斯（ Laurent Mekies ）同樣對這樣的表現印象深刻，車隊將世界冠軍爭奪戰一路拚到整個賽季的最後幾圈。

「今年的競爭真的非常激烈，而我們一路奮戰到最後一刻，並在今天以極具統治力的表現作結。我們原本並沒有預期能在這條賽道上拿出這樣的成績，所以這要歸功於整個車隊，以及 Max，成功把賽車調整到能做到這一切的狀態。從桿位起跑時，我們就知道勝利有機會掌握在自己手中，而 Max 從起跑到終點都表現得近乎完美，出色的輪胎管理讓我們順利完成比賽。」

接下來，Max Verstappen 與 Oracle Red Bull 車隊將何去何從？

Big changes are coming for F1 and Oracle Red Bull Racing in 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool

首先，在這個對所有人而言都相當艱難的賽季之後，迎來一段實至名歸的休息時間。不過，無論是 Verstappen 還是車隊，這段假期都不會太長，因為 2026 年 F1 將迎來巨大變革。這項運動將實施超過十年來幅度最大的技術規則更動，而 Oracle Red Bull 車隊也將與美國汽車巨擘 Ford 展開全新的引擎合作計畫。

全新的 RB22 賽車將於 2026 年 1 月 15 日在福特的家鄉城市底特律，於官方車隊發表會上進行首次公開亮相。隨後不久便會展開測試，車隊與車手將全力加速進入狀況，為 2026 賽季於 3 月 6 日至 8 日週末舉行的澳洲大獎賽揭幕戰做好準備。

Isack Hadjar has impressed during his rookie F1 season © Getty Images/Red Bull Content Pool

甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）將在 2026 年迎來一位新車手，同時也為Verstappen帶來一位全新的隊友——伊薩克・哈賈（Isack Hadjar）。 Hadjar將從 Visa Cash App Racing Bulls 升上紅牛一隊 ，這將只是他征戰 F1 的第二個賽季。

這位年輕的法國車手在荷蘭大獎賽拿下令人驚豔的生涯首座頒獎台，並在 2025 年的新秀賽季中展現出極為出色的表現，最終因此獲得升上甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing）的機會。

「在他的第一個 F1 賽季中，Isack 展現了極高的成熟度，也證明自己學習能力非常強。最重要的是，他展現了這項運動中最首要的條件——純粹的速度。我們相信 Isack 能夠在 Max 身旁茁壯成長，並在賽道上創造奇蹟，」洛朗・梅基斯（Laurent Mekies）如此評價這位新加入的車手。