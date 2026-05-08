Max Verstappen 在紐柏林 24 小時耐力賽前-富士賽道征服戰

為了增添挑戰性，他必須擊敗由 Atsushi Miyake 所創下的單圈時間——他是該賽事的頂尖車手之一，也是 2024 年富士 3 小時耐力賽冠軍。全新賽道、全新賽車、艱難條件：最快單圈者勝出。請觀看下方影片，看看他的表現如何：

01 全能型 Verstappen

這位荷蘭車手曾於 2021 至 2024 年連續四年奪下 F1 世界冠軍。他在職業生涯中樂於駕駛不同類型的賽車參賽，並證明了自己的全能實力，能迅速適應陌生賽車，並在多種賽事類別與不同條件下展現出色表現。

Verstappen got behind the wheel of a Nissan Z NISMO GT500 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

但紐柏林被稱為「綠色地獄」，是世界賽車運動中最艱難、也最危險的賽道，而 Verstappen 正全心投入這場 24 小時耐力賽的備戰。Miyake 的 Nissan Z NISMO GT500 擁有超過 650 匹馬力與強大的空氣力學設計，在頂尖房車賽競爭中具備最快加速與最強抓地力。這也是 Verstappen 在 F1 之外嘗試的最新賽車機器。

去年 9 月，他駕駛 Porsche 718 Cayman GT4 CS 參加紐柏林長距離系列賽，取得了參加耐力賽所需的執照。兩週後，他在紐柏林耐力錦標賽四小時回合中，駕駛 Ferrari 296 GT3 完成 GT3 首秀並拿下勝利。而在 3 月，他重返惡名昭彰的北環賽道，駕駛 Mercedes-AMG GT3 展現壓倒性表現；這正是他下週將在紐柏林 24 小時耐力賽中駕駛出戰的賽車。

Verstappen 表示：「我已經駕駛過很多不同類型的賽車，所以你很快就會試著去學習一切。我熱愛賽車，因此能嘗試各式各樣的賽車，真的非常特別。我非常期待前往那裡（紐柏林），體驗我第一場真正的 24 小時耐力賽。那裡有很多準備工作正在進行。」

Verstappen had to contend with a wet track at Fuji Speedway © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

F1 自 1976 年後就未曾再於紐柏林舉行比賽，而同一個賽季，富士賽道也舉辦了首屆日本大獎賽。這條賽道速度快、技術性高且極具挑戰，尤其在濕地條件下更是如此。當 Verstappen 駕駛 GT500 賽車馳騁這條傳奇賽道時，大雨再度降臨。

02 荷蘭頂尖車手在富士賽道火力全開

Miyake 率先出場，在這條 4.5 公里（2.8 英里）的賽道上跑出 1 分 44 秒 075 的高難度標竿成績。這位日本車手表示：「他是世界冠軍，但我很好奇，如果我們駕駛同一輛車，他的駕駛方式會有多不同。雖然很可惜當天下雨，但我仍然能親眼看見他到底有多厲害，所以我真的非常興奮，也度過了一段很棒的時光。」

Verstappen 駕駛 Nissan Z NISMO GT500，只獲得一圈測試圈來熟悉賽車、賽道與當時的條件。但他很快就掌握了這輛賽車，並在第一個衝刺圈後，成績只比 Miyake 慢了十分之一秒。

This was the first time that Verstappen had driven a Super GT car © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool Quotation 這真的是一次非常酷的體驗。希望下次會是乾地條件。 Max Verstappen

在下一圈中，Verstappen全力衝刺，最終跑出 1:42.290 的優異成績——打破了Miyake的最快圈速。Verstappen表示：「要推向極限變得有點棘手。我的第一圈心想『我可以做得更好一點』，接著我就跑進了 42 秒。這是在適應賽車、給油與煞車的方式。轉向手感非常不同，還得感受輪胎的抓地力。你不能直接橫跨過積水形成的『小河』，因為彎道的角度不允許。這是一個非常酷的體驗。希望下次是乾地。」

對 Verstappen 而言，這是將他對日本及其蓬勃汽車文化的熱愛，與備戰紐柏林 24 小時耐力賽首秀、適應全新賽車風格完美結合的方式。

這次挑戰被收錄在 Red Bull Motorsports 的 YouTube 影片中，並由 BigTime 的 Jeremiah Burton 主持。立即前往 YouTube 觀看《Max Verstappen vs. Super GT》。 這裡 .