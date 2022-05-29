摩納哥大獎賽是任何F1一級方程式賽季中最容易預測的比賽之一。 圍繞著聲望和歷史悠久的賽道進行這場高速單列的巡航。在這場比賽中，超車幾乎是不可能的事，而且所有的行動策略通常僅取決於開場圈，跑到第一個彎道時所發生的任何事情即成定局。

除非…下雨，當然…然後在這個最迷人的賭徒天堂裡，所有的賭注都不算數了。

2022 年摩納哥大獎賽在周日開始後，三個多小時才結束比賽，一場洪水淹沒了賽道的一部分，一面紅旗修復了被拆除的障礙物，甚至沒有跑到完整的距離，一切都攸關於誰能在高壓下保持頭腦清晰及優異的表現——這是Oracle Red Bull車隊Sergio Pérez完勝的關鍵。

墨西哥籍車手在周六排位賽中遭遇嚴重撞車事故後排在第三位，他承諾他會為他的機械師辛勤修復他破舊的 RB18 賽車而努力。歷經64 圈幾乎令人窒息的歷程，Pérez贏得他在F1大賽的第三場勝利，成為墨西哥最成功的車手。並在24 小時前在排位賽賽道上鎖定前排的Charles Leclerc 與Carlos Sainz，對Ferrari給予毀滅性的打擊，通常是排位賽即決定了比賽的結果。

Dem Red-Bull-Trio war die Freude ins Gesicht geschrieben. © Getty Images/Red Bull Content Pool

在第 28 圈Haas車手Mick Schumacher發生嚴重撞車事故後，由於修復賽道護欄的延遲，比賽基本上歸結在最後 40 分鐘的炸裂氛圍，Red Bull 和 Ferrari採取相反的策略以達到同樣的目的。

Pérez 和隊友 Max Verstappen 以中性胎重新發車 - 更快，但不太耐用 - 而Ferrari組合 Sainz 和 Leclerc 選擇使用硬胎跑到最後，這需要更長時間才能進入理想的操作面， 但隨著圈數倒數計時會更快。

在最後36 圈中，有時Sainz會向Pérez發動攻勢，而非何時，但墨西哥車手在壓力最大的時候是冷靜的。最後幾乎沒有任何事情可阻攔 – 最後獲勝分差是 1.154 秒 - 但這足以讓Pérez在去年的亞塞拜然大獎賽後，再次為車隊贏得第二場勝利。

Sainz位居第二，而Verstappen——整個週末都沒跟上Pérez的節奏——在摩納哥車手週六無法從出色的桿位圈中轉換後，將他對主場英雄Leclerc的冠軍領先優勢擴大到了 9 分。

以下是摩納哥城市街道上一個瘋狂下午的關鍵紀實。

Checo 對“夢想”成為現實感到欣慰

Verstappen 在去年的摩納哥大獎賽上以盡可能不犯錯的方式贏得了勝利，在沒有安全車干預，且整個賽場幾乎沒有障礙物的比賽中一路領先。 另一方面，Pérez在本周日的比賽中卻要克服無數的障礙，幾乎什麼東西都在發揮影響力。

就在比賽即將開始的時候，賽事受暴雨影響延遲了一個多小時才開始，當雨停了，Leclerc以他毫不妥協的能見度從後方猛衝了出來。 當比賽開始時，他自桿位發車。

隨著賽道漸漸變乾，此時，比賽取決於在正確的時間使用正確的輪胎——濕胎、中性胎或光頭胎，Oracle Red Bull車隊的維修站牆做出了所有正確的決定。 Pérez 最初在第 16 圈進站放棄了濕胎，然後在第 22 圈出現了關鍵時刻，當時兩名Red Bull車手再次進站換上了光頭胎。隨著Leclerc自己的折衷進站外，兩次的快速停車即將到來。

當比賽結束時，Pérez已經躍居領先，Verstappen排名第三位，Red Bull瞬間佔據了戰略的制高點。

比賽從預定的下午 2 點開始，延遲至 3時 2 分才發車，Pérez對他所取得的成就感到驚訝。

Der Moment aller Momente: Pérez gewinnt in Monaco! © Getty Images/Red Bull Content Pool

他笑著說，夢想成真了。

“身為一名車手，你夢想在這裡獲勝，在你的主場比賽之後，我認為沒有比這裡更特別的周末了。要做到這一點以及我們做到這一點的方式……我不能犯任何錯誤並把它帶回家。讓Carlos落後並不容易。

“這對我自己和我的國家來說都是重要的一天。”

Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner認為他的車隊在一周內的第二場勝利既取決於速度，也取決於智慧，而Verstappen在 7 天前才在西班牙贏得了勝利。

Horner承認表示：從戰略上來說，我不認為我們今天擁有最快的汽車，但我們做對了，兩次進站，一切都與團隊合作有關。這是一個了不起的團隊成果。

Pérez鞏固了他在車手積分榜上第三名的位置，這是他在本賽季七場比賽中第四次登上頒獎台，他的積分增加到 110 分，僅落後第二名Leclerc 6 分。 在他的 F1 職業生涯 12 年後，他的生活又充滿了活力。

蒙地卡羅獲勝後，Max稱讚優異的團隊合作

Verstappen在他的 F1 職業生涯中，很少需要在他的隊友或任何其他車手面前扮演次要角色，但在本週所有三場練習賽和摩納哥排位賽中都落後於Pérez，在Pérez後期撞車後還有些沮喪，他自第四位發車。

自從 1985 年Alain Prost以來，沒有人在乾地的前三名之外登上摩納哥大獎賽頒獎台，但在混亂的情況下，週日可能會出現很多問題，不論第三名或其他，在主要競爭對手Leclerc獲得桿位資格後，Max的冠軍領先優勢遠遠超過 15 個世界冠軍積分。

這位衛冕世界冠軍車手連續第二次登上摩納哥頒獎台，確實在 2022 年的多場比賽中取得了四場勝利，並阻斷了他職業生涯中第一次連續贏得四場大獎賽的機會。但Verstappen心中有一個更大的願景。

Verstappen baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：我盡了最大的努力，並且與團隊一起，基本上，我們在領先Ferraris的策略上做得非常好。

“作為一個團隊，我們對周日感到非常滿意——這是一個非常忙碌的周日，有雨和其他東西，但我認為我們執行得很好。並擴大了我昨晚沒想到的積分領先，所以我認為這是正面的。

“當你還沒有真正在濕地的環境中駕駛並且輪胎非常滑時，這一切都將要非常專注。很容易犯錯。幸運的是，沒有發生真正瘋狂的事情。總之，這一天不錯。”

Pérez 和 Verstappen 之間的 40 分差距，讓 Red Bull 在車隊積分榜上將其對Ferrari的領先優勢擴大到 36 分，本賽季有三分之一的時間已在帳面上。

Gasly殘酷的命運破壞了進步

在摩納哥，成功與痛苦之間往往只有一線之隔，而 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly 週六即親身發現了這一點，當時這位法國人非常不幸地僅獲得了第 17 名的資格，不幸的是，他的周末瞬間瓦解。

Gasly在所有三個練習賽中都進入前 10 名，他是在第一排位賽受隊友Yuki Tsunoda造成紅旗的無辜受害者，日本車手在 Nouvelle減速彎道衝毀了護牆並將碎片散落在賽道上，當比賽重新開始時，Gasly未能及時開始他的最後一圈，就一路跌至第 17 位。

Tsunoda ging an die Grenze, schaffte es aber nicht in die Punkte. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly是周日在濕地賽道上勇敢使用中性胎，並試圖提高名次的第一批車手之一，但他獲得了令人沮喪的第 11 名和失去拿到積分的位置，並延續了他最近乏善可陳的戰績。

在此同時，Tsunoda在比賽後期奮力推進，讓他的車在 1 號彎令人生畏的 Sainte Devote 彎道上停下來，因輪胎磨損了，在幾次偏離賽道的行進中，最後衝線他在方格旗揮舞下獲得第 17 名。

Schumacher幸運逃脫

考慮到摩納哥的天氣和靠近賽道邊的障礙，現今 F1 車手的技能亦獲得證明了，在每一個轉彎處都有活板門的比賽中，皆有三位車手退賽。

Schumacher的撞車事故導致紅旗出現，他的Haas賽車在第 28 圈停了下來，德國車手在賽道的超高速游泳池賽段中間撞牆，失速旋轉撞上護牆。汽車摔成兩半，變速箱與賽車的其餘部分解體。

幸運的是，Schumacher對事故的驚訝多於受傷，這對Haas車隊來說是代價高昂的一天，他的隊友Kevin Magnussen是另一位在半賽程前退賽的車手。

高速城市尖峰期

在摩納哥的君主和歷史之後，F1 在兩週的時間內，在 2022 賽季的前八場比賽中完成了它的第五條街道賽道——但亞塞拜然大獎賽（6 月 12 日）的巴庫城市大道與公國的強勁，緩慢的路徑，極為不同。

巴庫在純速度方面最類似於沙烏地阿拉伯的吉達濱海賽道，但與吉達及其混凝土之間的彎道不同，亞塞拜然提供平坦的炸裂行動，在 2.2 公里的直道蒙扎和墨西哥這樣的賽道上不會顯得格格不入 從 16 號彎到 1 號彎，里海旁的汽車以超過時速350 公里的驚人速度行駛。

保證在第一個彎道出現極端的逸流和大膽的超車嘗試，而在賽道按計劃進行的五年中，許多車手在 8 號彎離古老的中世紀城牆又太靠近了。

Red Bull的成功為亞塞拜然大獎賽的短暫歷史畫上了句號，繼Daniel Ricciardo在 2017 年贏得勝利後，Pérez於去年也為車隊在此拿下第一場比賽勝利，而Verstappen則因在比賽後期發生爆胎事件，讓他成為一位無辜的壁上觀。