Thomas van Tonder swings from the Bloukrans Bridge in South Africa during Red Bull Bridge Bars in October 2026,
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Climbing

挑戰600根猴架！徒手橫越大橋

懸空216公尺，在湍急河流上方，Thomas van Tonder 挑戰史無前例的壯舉：利用600根猴架橫越非洲最高的大橋。然而，挑戰進行45分鐘後，他仍奮力向對岸邁進，每一步都充滿考驗。
由 Jazz Kuschke 編寫
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Red Bull Bridge Bars

High above the river of South Africa’s highest bridge, Thomas van Tonder faces an extraordinary test of strength and endurance as he takes on the challenge of conquering 600 monkey bars.

South Africa

托馬斯・范通德 - Thomas van T…

南非選手 Thomas van Tonder 憑藉障礙賽與驚人耐力挑戰，締造輝煌的運動生涯，不僅贏得多項重要賽事冠軍、屢次登上頒獎台，更創下金氏世界紀錄，展現超凡的體能與毅力。

South AfricaSouth Africa

Summary

  1. 1
    Red Bull Bridge Bars 高空挑戰一覽
  2. 2
    這座大橋早已讓他承受巨大的心理壓力
  3. 3
    反向攀爬的殘酷考驗
  4. 4
    最艱難的考驗：心理極限
  5. 5
    每根橫桿，都是一場硬仗
  6. 6
    橫越大橋的沉重代價
  7. 7
    壯舉背後的幕後團隊
  8. 8
    謙卑的一課
南非障礙賽世界冠軍Thomas van Tonder 成功挑戰利用懸掛在布勞克蘭斯大橋（the Bloukrans Bridge ）橋拱下方的600根猴架橫越大橋，最終以47分37秒完成全程，締造驚人壯舉。
10月26日，他成功完成這項驚人挑戰：在距離河面216公尺的高空，僅憑雙手攀越全長約280公尺、史上最長的猴架設施。他沿著45度斜坡向上攀爬，越過橋拱最高點，再沿另一側向下前進，全程僅靠雙手完成，展現驚人的體能與毅力。
01

Red Bull Bridge Bars 高空挑戰一覽

Thomas van Tonder hangs beneath Bloukrans Bridge in South Africa during Red Bull Bridge Bars 2026.

The scale of van Tonder's achievement is apparent when you take a step back

© Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

  • 挑戰選手： Thomas van Tonder
  • 挑戰地點： 南非布勞克蘭斯大橋（Bloukrans Bridge）
  • 挑戰項目： 僅憑雙手攀越猴架，橫越大橋橋拱。
  • 猴架橫桿數量： 600 根
  • 挑戰距離： 約 280 公尺
  • 最高高度： 216 公尺
  • 最大傾斜角度： 45 度
  • 完成時間： 47 分 37 秒
儘管這項挑戰的難度顯而易見，van Tonder 抵達布勞克蘭斯大橋時，或許還是有些過度自信，連他自己也坦承這一點。然而，才剛開始挑戰，這座大橋就立刻讓他見識到現實的殘酷。

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他表示：「某種程度上，我甚至想說，這座大橋讓我學會了謙卑。一開始我有點自大，也有些過度自信，但那段陡峭的斜坡，確實讓我認清了現實。」
這番話出自 van Tonder 之口，格外令人驚訝。畢竟，他可是障礙賽世界冠軍，還曾攀爬90公尺長的懸空繩索，創下金氏世界紀錄。對他而言，靠雙手懸吊攀爬幾乎就是家常便飯。然而，面對這座大橋的挑戰，他依然必須使出渾身解數，才能征服每一根橫桿。
他在抵達終點後表示：「我終於完成了過去兩年來最大的夢想與目標之一。對於這一切，我心中充滿感激。我們真的成功抵達對岸了！」
親眼見證這場驚心動魄的挑戰過程：
02

這座大橋早已讓他承受巨大的心理壓力

Thomas van Tonder seen crossing the Bloukrans Bridge via monkey bars in South Africa in October 2026. The wide-angle shot gives a full idea of the scale of the crossing.

The iconic bridge posed one of the sternest tests van Tonder has ever faced

© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

這座大橋早已在他心中縈繞許久，始終揮之不去。
當 van Tonder 第一次站在大橋下方時，才發現眼前的橋拱遠比鏡頭中看起來更加雄偉。他回憶道：「那感覺就像站在一棟摩天大樓的底部。我當時心想：『我們到底做了什麼？』」
他原本可以選擇較輕鬆的路線，沿著橋頂筆直排列的橫桿一路攀越，但他偏偏選擇了更艱難的橋拱路線，正因為連自己都不確定能否成功。挑戰前，他表示：「這絕對不是一項我有把握完成的挑戰，但也正因如此，它才是值得我去挑戰的目標。」
第一次在家嘗試傾斜橫桿訓練時，他僅能攀爬約六公尺。經過六個月的艱苦訓練，他在山坡上搭建專用訓練架，期間不僅飽受肌腱炎困擾，雙手更是多次磨破脫皮。歷經重重考驗後，他終於站在真正的橋拱下方，準備迎接這場終極挑戰。
03

反向攀爬的殘酷考驗

Thomas van Tonder seen during the Red Bull Bridge Bars at Bloucrans Bridge in South Africa on October 26, 2026.

"This is by no means something I know I can do," said van Tonder

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

當地時間上午10點21分，在微風吹拂下，挑戰正式展開。現場所有工作人員都屏息以待，氣氛緊張。他說：「現在只剩下征服眼前這些橫桿了。」
挑戰一開始，van Tonder 就面臨整座大橋最陡峭的路段。由於坡度高達45度，他根本無法正面向前攀爬，只能背對橫桿，靠雙臂奮力拉起身體，再伸手抓住下一根橫桿，如此反覆前進。隨著高度不斷攀升，每一步都變得更加艱難。
Quotation
只管抓緊橫桿，一步一步慢慢來。
托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder
當時天色陰沉，天氣看來不太樂觀。他的心跳已飆升至每分鐘150下，挑戰才進行五分鐘，雙手就開始感到不適。到了上午10點34分，他忍不住說出自己的狀況：「我的雙手已經不太舒服了。」
他早就知道，向上攀爬會是整場挑戰中最艱難的部分，但實際難度仍遠超乎想像。他表示：「那種艱難程度至少是預期的兩倍。我們已經盡可能進行模擬與訓練，但沒有任何訓練能真正比得上在陡坡上持續攀爬，讓同一組肌肉不斷承受高強度負荷的考驗。」
他在挑戰結束後表示：「當時最重要的任務，就是牢牢抓住橫桿，一次前進一小段，穩紮穩打。」
04

最艱難的考驗：心理極限

Thomas van Tonder hangs from monkey bars beneath Bloukrans Bridge during Red Bull Bridge Bars in South Africa in October 2026.

Thomas van Tonder had to mentally break the bridge into sections

© Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

來到橋拱最高點，坡度逐漸趨於平緩，但挑戰也隨之進入另一個艱難階段。
Van Tonder 表示：「對我來說，那是心理上最艱難的一段。進入橋拱中段時，我已經比預期更加疲憊，而且很難找到攀爬的節奏。雙手根本無法像我原先想像的那樣使力，光是要緊握橫桿、不讓手指鬆開，就已經困難重重。」
其中一段路線原本可以採用傳統猴架的攀爬方式，利用身體擺盪的慣性跳過部分橫桿。然而，即使在這個區段，較細的橫桿仍讓他難以順利擺盪，無法建立理想的攀爬節奏。
望向前方，反而讓心理壓力更加沉重。他說：「當你抬頭看向終點，會發現它是如此遙不可及，中間還有無數根橫桿等著你去征服，感覺根本是不可能完成的任務。」
Thomas van Tonder hangs from the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge, South Africa, in October 2026, high above the forested gorge.

Thomas van Tonder hangs tough as he takes on the Bloukrans Bridge

© Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Quotation
我必須重新撐起身體，但不確定雙手是否還有力氣支撐下去。
托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder
於是，他不再盯著遙遠的終點，而是將整段路程拆解成一個個小目標，並透過通訊設備告訴活動繩索架設與安全主管 Richard Lievaart，自己下一步準備前進到哪個位置。他表示：「這麼做並沒有讓挑戰變得比較輕鬆，但至少讓我在心理上更容易承受。」
深入橋拱中段後，他的身體開始發出警訊。他回憶道：「有好幾次，當我整個人倒掛在空中時，頭部開始一陣陣抽痛，我知道自己必須趕快調整姿勢，讓身體恢復正常方向。因為如果繼續維持那個姿勢，我很可能就會昏厥。」
最大的問題出在他的雙手。他說：「我必須重新撐起身體，但不確定雙手是否還有足夠的力量支撐我。」此時，他唯一能做的就是相信自己。他回憶道：「我只能相信自己的雙手一定撐得住，而事實證明，它們真的做到了。」
05

每根橫桿，都是一場硬仗

進入下坡路段後，重力開始將 van Tonder 往下拉，而他必須反其道而行，努力控制下降速度，牢牢抓住每一根橫桿，避免因速度過快而失手滑落。下坡路線與上坡相互對應，從平緩路段開始，坡度逐漸增加，直到接近終點時達到45度，讓挑戰變得更加驚險。
他表示：「一進入下坡路段，我覺得自己逐漸找回了攀爬節奏，但身體的疲勞程度，仍遠遠超出我的預期。」
然而，心中的疑慮始終揮之不去。他表示：「從橋拱中段一路到終點，我始終不確定自己是否真的能完成挑戰。有好幾次，我幾乎連雙腿都抬不起來，身體已經逼近極限。能否成功抵達終點，真的完全沒有把握。」
Thomas van Tonder hangs from the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge, South Africa, high above the gorge on 23 October 2026

"If you look at the finish … it seems undoable"

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Thomas van Tonder is seen hanging from monkey bars during Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa, in October 2026.

"From the middle segment to the end, I was unsure if I'd actually make it"

© Moegammad Abrahams/Red Bull Content Pool

那麼，他究竟從何時開始相信自己能成功？
他說：「大概是在最後40公尺的時候吧。」當時已進入全程最後約四分之一的路段，而他下一個要抵達的目標，就是終點。直到那一刻，他才第一次真正相信，自己或許能夠完成這項艱鉅的挑戰。
他說：「在那之前，每一步都是一場苦戰。」
進入最後20公尺時，他的腦海中不斷重複著同一個念頭。他說：「我心裡有個聲音不停提醒自己：『一定要抓穩、一定要抓穩，絕對不能漏掉任何一根橫桿！』我非常害怕雙手突然滑脫，或因一時失誤而錯過橫桿。當時我的身體已經精疲力竭，因此只能全神貫注，專注完成最後這段路程。」
06

橫越大橋的沉重代價

Thomas van Tonder holds up his damaged hand protection after Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa in October 2026.

Van Tonder's hands bore the brunt of the feat

© Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

他的雙手說明了一切，纏繞在手指上的防護膠帶早已磨破，甚至徹底撕裂。
他的雙手狀況比原先擔心的還要好。他表示：「我覺得自己事先針對雙手可能遭受的嚴重損傷做了超乎必要的準備，而這反倒在某種程度上救了我。」原本以為會磨破的手掌，最後竟然「出乎意料地完好」。
「至少現在我的雙手又能握起來了，」他說。「沒錯，真的很痛。」
07

壯舉背後的幕後團隊

Van Tonder 並非獨自完成這項艱鉅挑戰，而他也毫不吝惜地強調幕後團隊的重要貢獻。
這座大橋的結構限制，也讓設施架設面臨嚴峻考驗。所有裝置都不得以螺栓固定，也不能在橋體上鑽孔。Vertical Safety Systems（VSS）的繩索架設主管兼安全總監 Richard Lievaart，最初只是 van Tonder 在攀岩館認識的朋友。如今，他帶領團隊成功架設整條挑戰路線，採用兩套獨立的安全防護系統，全程未使用任何永久性固定裝置。
Thomas van Tonder and RIchard Lievaart seen during the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa on October 26, 2026.

Richard Lievaart was the mastermind of the monkey bars

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Thomas Van Tonder and Stefan Glowacz prepare for Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge, South Africa, in October 2026

Climbing legend Stefan Glowacz helps van Tonder prepare

© Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Lievaart 在挑戰開始前表示：「我們面臨最棘手的難題，就是完全不能在橋體上使用螺栓固定任何裝置。」
對 van Tonder 而言，幕後團隊才是這項壯舉真正的主角。他表示：「有些團隊成員徹夜架設設備，只為確保這座大橋能在今天早上準備就緒，讓我順利展開挑戰。接著，他們還留在高空中，全程守護我的安全。這次挑戰讓我們所有人都突破了自己的舒適圈與能力極限。我希望讓全世界知道，對我而言，這才是整項挑戰真正的價值所在。」
08

謙卑的一課

Thomas van Tonder seen during the Red Bull Bridge Bars at Bloukrans Bridge in South Africa on October 26, 2026.

Thomas van Tonder reaches "the pinnacle of a year of work"

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

成為父親，是促使 van Tonder 接受這項挑戰的重要原因之一。他在挑戰前表示：「那些以你為榜樣的人，從你的實際行動中學到的，遠比你口頭說的還要多。」
對於成為首位以這種方式橫越布勞克蘭斯大橋橋拱的人，van Tonder 始終保持謙遜的態度。他表示：「世界上還沒有人嘗試過的事情已經不多了，想到自己是第一個完成這項特殊挑戰的人，確實是件很酷的事。但對我而言，更重要的是我有始有終，完成了自己設定的目標。我們訂下了一個看似瘋狂、難以實現的宏大目標，而如今，我們真的做到了。」
他表示：「對我而言，今天的成就象徵著一年來努力的巔峰成果、六個月的全心投入，以及眾多團隊成員齊心協力的付出。這一切真的讓人感到有些不真實。」
至於這座大橋呢？它也讓他上了最後一堂寶貴的課。
van Tonder 說：「如果你想挑戰這樣的極限任務，就必須懷著一顆謙卑的心。」
10 月 28 日起，您可以透過 Red Bull TV 觀看這場極限挑戰的完整重播。

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High above the river of South Africa’s highest bridge, Thomas van Tonder faces an extraordinary test of strength and endurance as he takes on the challenge of conquering 600 monkey bars.

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南非選手 Thomas van Tonder 憑藉障礙賽與驚人耐力挑戰，締造輝煌的運動生涯，不僅贏得多項重要賽事冠軍、屢次登上頒獎台，更創下金氏世界紀錄，展現超凡的體能與毅力。

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