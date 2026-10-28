挑戰600根猴架！徒手橫越大橋

10月26日，他成功完成這項驚人挑戰：在距離河面216公尺的高空，僅憑雙手攀越全長約280公尺、史上最長的猴架設施。他沿著45度斜坡向上攀爬，越過橋拱最高點，再沿另一側向下前進，全程僅靠雙手完成，展現驚人的體能與毅力。

01 Red Bull Bridge Bars 高空挑戰一覽

The scale of van Tonder's achievement is apparent when you take a step back © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

挑戰選手： Thomas van Tonder

挑戰地點： 南非布勞克蘭斯大橋（Bloukrans Bridge）

挑戰項目： 僅憑雙手攀越猴架，橫越大橋橋拱。

猴架橫桿數量： 600 根

挑戰距離： 約 280 公尺

最高高度： 216 公尺

最大傾斜角度： 45 度

完成時間： 47 分 37 秒

儘管這項挑戰的難度顯而易見，van Tonder 抵達布勞克蘭斯大橋時，或許還是有些過度自信，連他自己也坦承這一點。然而，才剛開始挑戰，這座大橋就立刻讓他見識到現實的殘酷。

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他表示：「某種程度上，我甚至想說，這座大橋讓我學會了謙卑。一開始我有點自大，也有些過度自信，但那段陡峭的斜坡，確實讓我認清了現實。」

這番話出自 van Tonder 之口，格外令人驚訝。畢竟，他可是障礙賽世界冠軍，還曾攀爬90公尺長的懸空繩索，創下金氏世界紀錄。對他而言，靠雙手懸吊攀爬幾乎就是家常便飯。然而，面對這座大橋的挑戰，他依然必須使出渾身解數，才能征服每一根橫桿。

他在抵達終點後表示：「我終於完成了過去兩年來最大的夢想與目標之一。對於這一切，我心中充滿感激。我們真的成功抵達對岸了！」

親眼見證這場驚心動魄的挑戰過程：

02 這座大橋早已讓他承受巨大的心理壓力

The iconic bridge posed one of the sternest tests van Tonder has ever faced © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

這座大橋早已在他心中縈繞許久，始終揮之不去。

當 van Tonder 第一次站在大橋下方時，才發現眼前的橋拱遠比鏡頭中看起來更加雄偉。他回憶道：「那感覺就像站在一棟摩天大樓的底部。我當時心想：『我們到底做了什麼？』」

他原本可以選擇較輕鬆的路線，沿著橋頂筆直排列的橫桿一路攀越，但他偏偏選擇了更艱難的橋拱路線，正因為連自己都不確定能否成功。挑戰前，他表示：「這絕對不是一項我有把握完成的挑戰，但也正因如此，它才是值得我去挑戰的目標。」

第一次在家嘗試傾斜橫桿訓練時，他僅能攀爬約六公尺。經過六個月的艱苦訓練，他在山坡上搭建專用訓練架，期間不僅飽受肌腱炎困擾，雙手更是多次磨破脫皮。歷經重重考驗後，他終於站在真正的橋拱下方，準備迎接這場終極挑戰。

03 反向攀爬的殘酷考驗

"This is by no means something I know I can do," said van Tonder © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

當地時間上午10點21分，在微風吹拂下，挑戰正式展開。現場所有工作人員都屏息以待，氣氛緊張。他說：「現在只剩下征服眼前這些橫桿了。」

挑戰一開始，van Tonder 就面臨整座大橋最陡峭的路段。由於坡度高達45度，他根本無法正面向前攀爬，只能背對橫桿，靠雙臂奮力拉起身體，再伸手抓住下一根橫桿，如此反覆前進。隨著高度不斷攀升，每一步都變得更加艱難。

當時天色陰沉，天氣看來不太樂觀。他的心跳已飆升至每分鐘150下，挑戰才進行五分鐘，雙手就開始感到不適。到了上午10點34分，他忍不住說出自己的狀況：「我的雙手已經不太舒服了。」

他早就知道，向上攀爬會是整場挑戰中最艱難的部分，但實際難度仍遠超乎想像。他表示：「那種艱難程度至少是預期的兩倍。我們已經盡可能進行模擬與訓練，但沒有任何訓練能真正比得上在陡坡上持續攀爬，讓同一組肌肉不斷承受高強度負荷的考驗。」

他在挑戰結束後表示：「當時最重要的任務，就是牢牢抓住橫桿，一次前進一小段，穩紮穩打。」

04 最艱難的考驗：心理極限

Thomas van Tonder had to mentally break the bridge into sections © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

來到橋拱最高點，坡度逐漸趨於平緩，但挑戰也隨之進入另一個艱難階段。

Van Tonder 表示：「對我來說，那是心理上最艱難的一段。進入橋拱中段時，我已經比預期更加疲憊，而且很難找到攀爬的節奏。雙手根本無法像我原先想像的那樣使力，光是要緊握橫桿、不讓手指鬆開，就已經困難重重。」

其中一段路線原本可以採用傳統猴架的攀爬方式，利用身體擺盪的慣性跳過部分橫桿。然而，即使在這個區段，較細的橫桿仍讓他難以順利擺盪，無法建立理想的攀爬節奏。

望向前方，反而讓心理壓力更加沉重。他說：「當你抬頭看向終點，會發現它是如此遙不可及，中間還有無數根橫桿等著你去征服，感覺根本是不可能完成的任務。」

Thomas van Tonder hangs tough as he takes on the Bloukrans Bridge © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool Quotation 我必須重新撐起身體，但不確定雙手是否還有力氣支撐下去。 托馬斯・范通德 - Thomas van Tonder

於是，他不再盯著遙遠的終點，而是將整段路程拆解成一個個小目標，並透過通訊設備告訴活動繩索架設與安全主管 Richard Lievaart，自己下一步準備前進到哪個位置。他表示：「這麼做並沒有讓挑戰變得比較輕鬆，但至少讓我在心理上更容易承受。」

深入橋拱中段後，他的身體開始發出警訊。他回憶道：「有好幾次，當我整個人倒掛在空中時，頭部開始一陣陣抽痛，我知道自己必須趕快調整姿勢，讓身體恢復正常方向。因為如果繼續維持那個姿勢，我很可能就會昏厥。」

最大的問題出在他的雙手。他說：「我必須重新撐起身體，但不確定雙手是否還有足夠的力量支撐我。」此時，他唯一能做的就是相信自己。他回憶道：「我只能相信自己的雙手一定撐得住，而事實證明，它們真的做到了。」

05 每根橫桿，都是一場硬仗

進入下坡路段後，重力開始將 van Tonder 往下拉，而他必須反其道而行，努力控制下降速度，牢牢抓住每一根橫桿，避免因速度過快而失手滑落。下坡路線與上坡相互對應，從平緩路段開始，坡度逐漸增加，直到接近終點時達到45度，讓挑戰變得更加驚險。

他表示：「一進入下坡路段，我覺得自己逐漸找回了攀爬節奏，但身體的疲勞程度，仍遠遠超出我的預期。」

然而，心中的疑慮始終揮之不去。他表示：「從橋拱中段一路到終點，我始終不確定自己是否真的能完成挑戰。有好幾次，我幾乎連雙腿都抬不起來，身體已經逼近極限。能否成功抵達終點，真的完全沒有把握。」

"If you look at the finish … it seems undoable" © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool "From the middle segment to the end, I was unsure if I'd actually make it" © Moegammad Abrahams/Red Bull Content Pool

那麼，他究竟從何時開始相信自己能成功？

他說：「大概是在最後40公尺的時候吧。」當時已進入全程最後約四分之一的路段，而他下一個要抵達的目標，就是終點。直到那一刻，他才第一次真正相信，自己或許能夠完成這項艱鉅的挑戰。

他說：「在那之前，每一步都是一場苦戰。」

進入最後20公尺時，他的腦海中不斷重複著同一個念頭。他說：「我心裡有個聲音不停提醒自己：『一定要抓穩、一定要抓穩，絕對不能漏掉任何一根橫桿！』我非常害怕雙手突然滑脫，或因一時失誤而錯過橫桿。當時我的身體已經精疲力竭，因此只能全神貫注，專注完成最後這段路程。」

06 橫越大橋的沉重代價

Van Tonder's hands bore the brunt of the feat © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

他的雙手說明了一切，纏繞在手指上的防護膠帶早已磨破，甚至徹底撕裂。

他的雙手狀況比原先擔心的還要好。他表示：「我覺得自己事先針對雙手可能遭受的嚴重損傷做了超乎必要的準備，而這反倒在某種程度上救了我。」原本以為會磨破的手掌，最後竟然「出乎意料地完好」。

「至少現在我的雙手又能握起來了，」他說。「沒錯，真的很痛。」

07 壯舉背後的幕後團隊

Van Tonder 並非獨自完成這項艱鉅挑戰，而他也毫不吝惜地強調幕後團隊的重要貢獻。

這座大橋的結構限制，也讓設施架設面臨嚴峻考驗。所有裝置都不得以螺栓固定，也不能在橋體上鑽孔。Vertical Safety Systems（VSS）的繩索架設主管兼安全總監 Richard Lievaart，最初只是 van Tonder 在攀岩館認識的朋友。如今，他帶領團隊成功架設整條挑戰路線，採用兩套獨立的安全防護系統，全程未使用任何永久性固定裝置。

Richard Lievaart was the mastermind of the monkey bars © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Climbing legend Stefan Glowacz helps van Tonder prepare © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

Lievaart 在挑戰開始前表示：「我們面臨最棘手的難題，就是完全不能在橋體上使用螺栓固定任何裝置。」

對 van Tonder 而言，幕後團隊才是這項壯舉真正的主角。他表示：「有些團隊成員徹夜架設設備，只為確保這座大橋能在今天早上準備就緒，讓我順利展開挑戰。接著，他們還留在高空中，全程守護我的安全。這次挑戰讓我們所有人都突破了自己的舒適圈與能力極限。我希望讓全世界知道，對我而言，這才是整項挑戰真正的價值所在。」

08 謙卑的一課

Thomas van Tonder reaches "the pinnacle of a year of work" © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

成為父親，是促使 van Tonder 接受這項挑戰的重要原因之一。他在挑戰前表示：「那些以你為榜樣的人，從你的實際行動中學到的，遠比你口頭說的還要多。」

對於成為首位以這種方式橫越布勞克蘭斯大橋橋拱的人，van Tonder 始終保持謙遜的態度。他表示：「世界上還沒有人嘗試過的事情已經不多了，想到自己是第一個完成這項特殊挑戰的人，確實是件很酷的事。但對我而言，更重要的是我有始有終，完成了自己設定的目標。我們訂下了一個看似瘋狂、難以實現的宏大目標，而如今，我們真的做到了。」

他表示：「對我而言，今天的成就象徵著一年來努力的巔峰成果、六個月的全心投入，以及眾多團隊成員齊心協力的付出。這一切真的讓人感到有些不真實。」

至於這座大橋呢？它也讓他上了最後一堂寶貴的課。

van Tonder 說：「如果你想挑戰這樣的極限任務，就必須懷著一顆謙卑的心。」