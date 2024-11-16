不知道就吃大虧《VALORANT》15個常見問題懶人包

Riot 的競技性 5v5 射擊遊戲《VALORANT》，目前依然是 PC 上最熱門的多人遊戲之一，而隨著遊戲登上主機平台，也吸引更多玩家來試水溫。

本作強調快節奏、高戰術、回饋感十足的玩法，已經吸引了數百萬玩家。

但不得不說，《VALORANT》並不是容易上手的遊戲。遊戲中複雜的系統設計值得深究，但在真正上手之前還有很多知識需要掌握。

因此，對於新手玩家來說，經常會遇到各式各樣的常見問題。無論你是《VALORANT》的新進或老手，知識上可能都會有一些小空白。也為了讓你的遊戲體驗更輕鬆，這邊整理了玩家之間的常見問題，讓你能輕輕鬆鬆快速上手

01 如何下載《VALORANT》

要開始體驗這款令人著迷的英雄射擊遊戲，首先前往《VALORANT》官方首頁，點擊“免費遊玩”並按照說明下載。

這包括安裝 Riot Games 啟動器並註冊 Riot 帳戶（如果你還沒有帳戶的話）。

如果你是要在主機上玩，則可以到該系統的商店頁面搜索《VALORANT》並下載。

VALORANT 特務們 © Riot Games

02 如何解鎖《VALORANT》新特務

有三種方法可以解鎖新特務：使用在遊戲中獲得的王國積分；參加招募活動；或是購買 VALORANT 點數。

03 如何獲得《VALORANT》點數？

VALORANT 點數可以用來購買新特務、造型、武器外觀等道具。

但要如何獲得這些點數？是否能免費取得？

VALORANT 點數只能透過遊戲內商店使用現金購買，所以小心那些聲稱提供免費 VALORANT 點數的來源，十之八九是詐騙

04 如何更改帳號名稱

Riot Games 在所有遊戲中使用統一的帳號名稱，包括《VALORANT》、《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》等。

你可以透過前往 Riot 帳號頁面來更改你的 Riot ID，但每 90 天只能更改一次名稱。

05 如何重新開始比賽 (REMAKE)？

如果你是《VALORANT》的新手，你可能聽過「REMAKE」這個術語。

不是指遊戲基於一個被遺忘的IP，而是指一個機制，允許在有玩家掉線的情況下重新開始比賽。

想啟動重新開局機制，打開遊戲中的聊天框並輸入「remake」這個詞。接著，其他玩家將進行投票，決定是否重新開始比賽。為了防止玩家濫用此功能，必須滿足一些具體條件才能啟用這個選項。

06 如何更換瞄準準星？

在《VALORANT》中，你可以自定義瞄準準星，讓它更符合你的視覺需求，這有助於提升遊戲表現。

要更改預設準星設計，前往「設定」選單並進入「顯示」區域，在這裡，你可以根據個人喜好調整準星的參數。

你還可以複製其他玩家的準星設計，如果看到一個喜歡的準星樣式，可以簡單地複製。在觀戰時打開聊天框，輸入「crosshair copy」或「cc」，該準星設計將會出現在設定 > 顯示 > 準星的下拉選單中

Karmine Corp 參戰 Red Bull Instalock 賽事 © Mark Roe/Red Bull Content Pool

07 如何解除安裝《VALORANT》

如果想要在 PC 上暫時休息一下，可以按以下步驟移除《VALORANT》。首先確保 Riot Games 客戶端已關閉（可能需要在程式托盤中點擊「退出」）。

然後，從 Windows 搜尋欄中搜尋《VALORANT》，右鍵點擊遊戲圖標並選擇「解除安裝」。

如果有需要完全刪除所有檔案，前往「此電腦」>「硬碟」> [使用者名稱] >「Games」>「Riot Games」，並刪除「VALORANT」資料夾。

在遊戲主機上，則可以直接從遊戲庫中刪除遊戲。

08 如何隱藏帳號等級

如果不想讓其他玩家看到你在《VALORANT》中的遊玩時間，可以透過編輯玩家卡來隱藏帳號等級。

在遊戲中，前往主選單的「收藏」標籤，點擊「玩家卡」，然後進入「橫幅」和「等級邊框」標籤。

在「等級邊框」頁面中，你會看到一個選項框，上面寫著「在我的玩家卡上顯示帳戶等級」。取消勾選此選項後，只有你的好友才能看到你的等級。

想成為《VALORANT》高手，要先熟悉地圖觀 © Riot Games

09 如何私訊其他玩家

如果你想傳送訊息給其他玩家而不讓比賽中的所有人看到，可以發送私人「悄悄話」。

可以開啟文字聊天並按下 CTRL + Enter 鍵來開啟悄悄話視窗。接著輸入該玩家的名字，再輸入你要傳訊息，按下Enter 即可送出

10 如何提高《VALORANT》中的 FPS

更高的每秒幀數（FPS）能提供更流暢的遊戲體驗，甚至能助你獲得更多勝利。

FPS 主要取決於你的電腦性能，或透過優化設定來提升 FPS。

在「顯示」設定的「畫質」標籤中，將某些圖形設定更改為「中」或「低」，並關閉「提升清晰度」、「實驗性銳化」、「泛光效果」、「扭曲效果」以及「投射陰影」等功能。

此外，關閉電腦中其他正在運行的程式並更新顯示驅動程式也有助於提升 FPS。

11 如何使用塗鴉

在《VALORANT》中可以對場景使用類似塗鴉的標記

雖然這和遊戲玩法並沒有直接相關，但在對局中是很不錯的溝通手段

按下 T 鍵可以使用塗鴉，也能按住 T 鍵來打開塗鴉選單輪盤，選擇你可用的塗鴉。

《VALORANT》電競舞台上的下一個明星，會是你嗎？ © Mark Roe/Red Bull Content Pool

12 如何在 Mac 上玩《VALORANT》

很遺憾，《VALORANT》尚未移植到 Mac 系統。

不過，你可以使用第三方應用程式在 Mac 上安裝 Windows，然後再安裝《VALORANT》。

13 如何放置炸彈

14 如何提升在《VALORANT》中的準度

15 如何在《VALORANT》中成為高手？

沒錯，Riot Games 的戰術射擊遊戲對新手來說相當具有挑戰性，但只要多加練習與堅持不懈，終有所成！

現在你已經了解了《VALORANT》的一些細節，是時候進入比賽、提升排名了。祝你在戰場上好運並玩得開心，特工們！