《吸血鬼爬行者》多巴胺的連續爆擊，讓全球玩家再次不眠不休狂熱沉迷

開宗明義，如果你沒有接觸過《吸血鬼爬行者》（Vampire Crawlers）與《吸血鬼倖存者》（Vampire Survivors），那我可以先幫你撥開這個煙霧彈，就是雖然這遊戲的主視覺看起來陰鬱黑暗，但這遊戲其實本質是歡樂搞笑割草遊戲，處處是彩蛋和笑點，甚至連主視覺的這個阿伯也是遊戲中的重要喜感來源之一

然後《吸血鬼爬行者》是神作等級的Rogue小品遊戲《吸血鬼倖存者》的衍生外傳作品，本作故事與舞台均建立在與《倖存者》相同的世界觀之中，共享角色、道具與各種幽默戲謔，但類型與玩法則完全不同，而劇情的部分，在本文則是完全不暴雷，你可以放心閱讀

你熟悉的角色、熟悉的道具、熟悉的地圖、重新編曲但同樣帶感的音樂、以及幽默的文字，這些都會讓你知道你玩的就是那個爽度突破天際的《吸血鬼倖存者》系列新作沒錯

在各種 3A 大作與服務型遊戲的夾縫中，有種電子迷幻藥叫「poncle」

憑良心講，如果你沒玩過前作《吸血鬼倖存者》，那麼本作《吸血鬼爬行者》的在預告片中的畫面表現，對你來說可能誘因不大

不過筆者這邊也可以直接幫你畫重點，當年From software的魂類別，還是經歷了《惡魔靈魂》(Demon's Souls）、《黑暗靈魂》、《黑暗靈魂2》(Dark Souls 1&2），經歷過了這三片才奠定下江山般的人氣，也才開始有後進在抄這個系列的作業，三片遊戲就能讓無數後人趨之若鶩爭相模仿，足見黑暗靈魂這個系列人氣有多旺

但獨立遊戲開發商poncle，所端出的《吸血鬼倖存者》則更為離譜，是僅憑一己之力，單單只靠這款靜態畫面表現其貌不揚的孤品，就直接讓遊戲市場上多出一整塊「倖存者」類別的版面，讓不少遊戲廠商競相「參考」本作，那就事論事，《吸血鬼倖存者》一直被參考，但還真的不曾被超越

本作核心機制包括免等待的回合制戰鬥、機關槍式連段出牌系統、動態牌組構築、刪卡不懲罰機制、地下城探索與自行決定攻略節奏等自由設計，以及最重要的高速打牌，動畫演歸演，你牌還是可以繼續打你的

這遊戲在初期打牌節奏就像上面這影片這麼快，從中期還可以墨斗哈雅枯

接著筆者這邊用文字來具體幫你說明一下，這片遊戲有哪些亮點

《吸血鬼爬行者》的遊戲賣點：無上限的暴力數據、不跟你講平衡的毀滅式快感

繼前作《吸血鬼倖存者》定義了生存割草後，poncle 這次玩了把更大的，具體來說，《吸血鬼爬行者》不是續作，更接近一場把「爽快感」塞進「回合制」的暴力實驗

因為傳統遊戲講求的是「平衡下的合理極限」，但《吸血鬼爬行者》鼓勵的是「不做設防的數據崩壞」

同時本作對玩家的成長和戰力堆疊，幾乎是刻意的不設限，只要你思路清楚、牌組湊對，或是你運氣夠好，連段過程中隨時可以左腳踩右腳無限升空，傷害數值可以從個位數直接跳到科學記號

就事論事，這種浮誇的爽快感，就是來自這種「我比遊戲設計師還強」的愉悅錯覺，而這正是對現代高壓玩家最好的療癒，甚至是官方自己也很懂，直接把「超級無敵屌炸天的套路™」這句作成他們招牌賣點，深怕你打不了他們的臉

如果同樣是爽度轟炸，如果《仁王3》是精密的劍術對決，那《吸血鬼爬行者》就是給你一挺無限子彈的加特林，順便把對手的血條改成紙做的，然後再多放一片對手海讓你輕鬆毀滅式車過去

如果你知道自己在幹嘛，那其實進度到這邊就差不多要拘束解放、準備起飛了 © poncle

《吸血鬼爬行者》主打的戰鬥機制：當回合制牌組蛻變為全自動機槍

傳統卡牌遊戲，大多是看資源預算（魔力點數、Mana等等）決定如何出牌，但《吸血鬼爬行者》則是把出牌順序玩成順子遊戲

本作有著照卡費順序打出牌就能接COMBO的連段機制，而且這個連段機制只要沒斷，都可以大幅強化你手上吃到該次連段的所有卡牌

如果你吃到連段的是

攻擊卡，那就是該卡傷害或攻擊次數大幅強化

強化卡，那就是本來只強化杯水車薪的BUFF量，可以大幅膨脹讓你瞬間成為超人

補血卡，那就是你補好補滿，再也不必擔心會中道崩殂

回魔卡，那就是你連段有排好，你魔力絕對溢出，不管耗費多大的牌你都能打

抽牌卡，那就是只要你不是逢卡就亂拿，你甚至可以把整副牌組都當成手牌打

尤其以上回魔卡和抽牌卡，如果你同時兼顧好，那就相當於你同一回合內的續戰力，在新手階段最多可以有四倍強

那至於為什麼是四倍強，這邊不暴雷，你玩了再自己體會，這個遊戲有很多小細節的樂趣是要留待你自己發現，我講得越多，說實話就越容易破壞你的遊戲體驗

而且這個遊戲的回合制其實只是表象，你越玩到越後面就會知道，回合制只有兩種答案

你的敵人沒有下回合 你的敵人的回合依舊也是你的回合

簡單的說，只要你摸熟了，這個回合制的意思就是， 永遠都是你的回合

等你進度玩到後面，整體建構和卡組有配好，開局第一回合就這麼多手牌都是基本的 © 大王認真玩

《吸血鬼爬行者》真正的核心特色：披著羊皮的多巴胺老虎機

這個復古點陣畫風格，雖說很多人認為這是懷舊，但我會跟你說，這叫「降維打擊」

這個降維，除了是開局的上帝視角降到爬行視角、從主流3D降到復古2D，更重要的是掌握玩家心理的功夫確實是一等一的高桿

poncle 聰明的地方在於，他知道現代玩家要的不是什麼 4K 貼圖，而是那種大腦被報酬訊號塞滿的快感

因為《吸血鬼爬行者》本質上是一台套著 3D 地牢 Rogue like 外殼的「連動式吃角子老虎機」

遊戲當中處處都是稍微有點壓力的難度、合理的門檻、適當的找麻煩，然後再給你助力和方便讓你親自越過這些阻礙，讓你獲得大量的爽度和優越感

只能說poncle 在掌握人心這塊確實是一等一的強，這也是它一直被模仿、但不曾被超越的核心關鍵

你有沒有覺得這圖的光源很刺激視線，我跟你說，這截圖已經是排毒版了，實際玩起來更離譜 © poncle

《吸血鬼爬行者》在 視覺演出的豪奢美學：浮誇演出大於一切

這遊戲在升級、開箱、尋寶的過程中，處處充滿了博奕遊戲、例如吃角子老虎機、以及柏青哥的紙醉金迷華麗特效

至於為什麼會充滿這樣柏青哥、和開箱的浮誇演出？因為－

中大獎的儀式感： 遊戲中的寶箱開箱、金幣噴發、還有《爬行者》裡觸發高段數連鎖爆發時，那種閃爍到幾乎要引發癲癇的特效，那些就是對你大腦最直接的刺激

高強度心理回饋： 這些設計本質上與賭場無異。當你打出一套 0-1-2-3 的連擊，聲光效果以及震動手感給你的回饋，不是輕描淡寫的「你打贏了」，而是把你誇到天邊的「恭喜中大獎！」

再結合上面提到的，無上限的暴力數據、與全自動機槍式的回合制，更是能指數級高頻率觸發這些中大獎儀式感、以及高強度心理回饋

然後就事論事，這種設計極其『邪惡』，因為這種機制是直接攻擊你的大腦，藉此強制大量分泌多巴胺，讓你心靈上難以設防，再加上本作是買斷制，你不需要重複課金、所以更少了一層「遊戲商多少會逼你再課」的提防感，讓你在不知不覺中，容易為了看幾眼那幾秒鐘的爆發特效，願意去再刷一兩小時的資源

《吸血鬼爬行者》 的優勢：針對快節奏時代的現代化情緒按摩

你可以想一下，為什麼這系列一登場就颳起旋風？因為門檻只有中偏低、但給你突破天際的極高回饋：嚴格來說本作的學習門檻，只有剛進遊戲前小時、和END GAME你要挑戰高難關卡或剛學著刷死神，就只有這幾處是真的得步步為營、如履薄冰，其他大多時候你都是躺著贏

除此之外，在你掌握到這遊戲怎麼玩之後，其實不需要像練盾反還是對刀那樣，得在苦練個數十甚至上百小時，本作就是只要你寫意的點點手指，遊戲就會給你滿滿的讚美與特效

再來式碎片化的高潮， 能讓每一場冒險都是一次快速的多巴胺循環，加上每一次冒險的結束你必定是滿載而歸，不是解鎖新人物新道具新系統，就是又能進商店、打鐵舖，好好客製你的局外成長

這遊戲在拿捏消費者心理上，可說是精準地切中了現代人『耐心極短、壓力極大』的痛點。poncle 並不要求你長時間反覆的刻苦學習，反倒訴求的、並且想讓你認知到的，是「只要你學會走路了，你就有能力垂直升空、原地起飛」

與和本作綁在同捆包的某遊戲不同，這遊戲刪卡只有獎勵和回饋、沒有懲罰，也不會透過更新漲價幹你拐子 © poncle

《吸血鬼爬行者》 的不足之處：雖說有些缺點才能讓你少點沉迷，不全然是壞事

提缺點就是要秀一下人權，省得有無知還想裝大師的來亂，筆者進度是主線破關+擊殺紫紅藍死神+全成就已打完

筆者遊戲進度 © 大王認真玩

所以我們就事論事、實話實說，天底下並沒有完美的遊戲，即便是《吸血鬼爬行者》 這種心理學操縱大師也不例外

本作多少還是有一些小細節是有待打磨、或是只差臨門一腳的，包括以下但不限於

缺點方面：

地圖設計： 雖然 3D 化了，但地牢場景的美術重複性高，多少容易產生視覺疲勞

UI混亂： 雖然手牌很多很爽，但沒有整理手牌機制讓中後期找牌麻煩了點，以及後期大量手牌常常會擋到其他資訊

藍卡戰力普遍羸弱：這件事情不單純是藍卡強或弱而已，而是連帶需要用藍卡觸發能力的角色，都跟著一起被拖下水

BAN道具機制欠佳：現階段BAN不要的卡只能局內BAN，然後局外BAN寶石的成本設計，以及武器合成的出現率、和保底機制的規劃方式，還有不少優化空間

護甲系統太過影薄：護甲這個設計前期在玩家還沒摸清遊戲真正核心之前，在前期續命的需求上還有一些存在感，等摸熟之後不是來稀釋玩家手牌良率，就是除了MissingN0的角色以外，要拿護甲都是性價比極差，不如你直接大蒜、聖經、飛斧、柳葉刀

是不是缺點見仁見智方面：

畫面風格你要說有味道是有味道，但你要說粗糙也確實是粗糙

寶石整體強度上的良率偏低：寶石的強弱懸殊程度被拉得太大，好用的就那些，那你也可以解讀成這是為了讓寶石店有用武之地

無論如何STAGE CLEAR一定都是你要陣亡：這件事情在前作就是這樣了，你打趴一個死神還有千千萬萬個死神，你的STAGE CLEAR一定是以你倒下作結束，這件事情和你遊戲流程中的超人表現、以及灌輸給你的超量成就感，有著正面衝突的奇葩矛盾，我個人不太喜歡

你做為玩家本身的強度上來之後，就是萬劍歸一，各種流派再多都跟沒有流派一樣，心中有劍就能化牌成劍，你可以說流派很狂放不羈(Wild)，你也可以說越玩到後面越趨於同質化，看你想怎麼解讀

主線結束之後多少還是有點作業化：尤其在大後期，如果你想精準微調你要的寶石出現率，多少會陷入大量重複勞動的「垃圾時間」

最後這一條會放這邊的原因是，如果真的做成《吸血鬼倖存者》那樣你三不五時都有新東西玩、接近永遠打不完、永遠不像作業化，其實也是滿恐怖的，會變成另一頭吞噬你時間的巨獸

寶石強度還是滿懸殊的，你猜猜這三個寶石裡面實用度怎麼排 © poncle

《吸血鬼爬行者》值不值得購買

所以就事論事 《吸血鬼爬行者》與其說是在回顧經典，更接近是在利用經典的外殼，執行最現代、最尖端的心理操縱，只是幸好這個操縱不是帶有惡意要蓄意對你剝皮的

另一方面也說實話，《吸血鬼爬行者》有趣歸有趣，只是並不是改變世界的藝術品，但它無疑是一款能讓你 schedule 徹底失控、玩到日夜顛倒的電子鴉片，如果你手邊有 Steam Deck 或 Switch，那勸你別買這款，不然你破關之前，出門在外大概都很難空下雙手

然後這遊戲在【現階段】的長度剛剛好，在你差不多要膩了、要乏味的時候，主線就結束了，至於之後要不要湊齊成就，就看你和這遊戲有多少緣分

那之所以會提現在長度剛剛好，就是因為，如果你現在不玩，等到這遊戲堆疊大量更新、又擅自無性繁殖成更大體量的話，你到時候再玩大概生活作息會被打亂

沒錯，聰明的你一定猜到了，我說的就是現版本的《吸血鬼倖存者》，如果你現在就玩爬行者，除了可以擋第一波先驅刷個存在感以外，也是避免你日後過度透支自己的身心健康，然後如果你喜歡前作《吸血鬼倖存者》，那這次的《吸血鬼爬行者》你應該也會喜歡

總之，如果你追求的是藝術性、人文深度、3A精美4K畫面，那推薦去玩別的；但，如果你追求的是在下班後讓大腦徹底癱瘓、享受那種數值爆炸的純粹快感，那這款遊戲至少在END GAME之前，都可以帶給你十幾二十小時的巨量快樂，目前也有免費DEMO版讓你試玩，並且DEMO版的進度可以繼承到正式付費版，可以試看看，反正不虧

然後雖然這篇的主旨是《吸血鬼爬行者》，但如果你把價格的性價比考慮進去的話，又如果你不曾玩過《吸血鬼倖存者》，也是很推薦你試試看，反正不管倖存者有再多小缺點，在那個菩薩價格面前都是可以被輕輕放下的