了解 Red Bull Gym Clash 及如何報名

如果您一直渴望為了超越自我的目標而訓練與競賽，現在機會來了：Red Bull Gym Clash 展開了 2026 全球賽季——並向世界各地的健身房發出挑戰，選拔出最強隊伍，透過一系列訓練計畫與其他健身房展開對決。其目標是：在年底於埃及舉行的總決賽中，摘下「地表最強健身房」的桂冠。

01 Red Bull Gym Clash 究竟是什麼？

It's all about community at Red Bull Gym Clash © Ivan Lanz/Red Bull Content Pool

在 Red Bull Gym Clash 中，這是健身房對健身房的對抗。每間健身工作室或功能性訓練館都會選拔出由四人組成的最強隊伍——兩名女性與兩名男性——並派他們出戰，爭奪「地表最強健身房」的頭銜。這項競賽遵循一個簡單的晉級機制，只要隊伍能從國家預賽與國家決賽中勝出，就能一路從當地的健身房邁向全球舞台。

每個階段的設計旨在提高強度、磨練團隊協作，並將運動員推向最終大獎。計分方式同樣簡單明瞭：每項訓練都計入成績，各隊伍可以在全球即時排行榜上查看自己的國家與全球排名。

Teams pushing it at Red Bull Gym Clash in Miami, USA © Daniel Zuliani/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash 的所有國家級階段將於 2026 年 1 月展開，所有的國家預賽與國家決賽將在 2026 年 9 月 30 日前完成。若要確認您的國家是否舉辦賽事以及舉辦時間，請查看 Red Bull Gym Clash 官方活動頁面上的在地列表 。

02 Red Bull Gym Clash 的競賽階段——運作方式如下：

Red Bull Gym Clash is a fierce gym vs gym competition © Yves Hou/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash 是一項多階段的競賽，引領運動員從地方健身房選拔賽一路走向激烈的世界總決賽。以下是各個階段的詳細說明：

選拔與訓練階段： 每間健身房選出最強的四名運動員，包括兩名男性與兩名女性，組成參賽隊伍。

國家預賽： 入選隊伍將在官方指定的 Red Bull Gym Clash 場點進行一項訓練。其結構簡單，但強度足以區分出準備好進入下一階段與尚未達標的隊伍。

國家決賽： 頂尖的預賽勝出者將晉級至一場充滿張力的國家級對決。訓練項目的要求會變得更高，而策略、冷靜度與團隊協作將在此發揮關鍵作用。

世界總決賽： 各國冠軍將贏得登上世界舞台的席位。進階的訓練項目將引領進入「最終對決（Final Clash）」——這場決定性的戰鬥將選出地表最強健身房。

要參加 Red Bull Gym Clash，您不需要是職業運動員。您只需要動力、社群精神，以及在計時開始時表現的勇氣。Red Bull Gym Clash 旨在讚頌健身房中的日常英雄，為他們提供一個具備頂尖水準的平台——因為在這個舞台上，這就是頂尖對決。

所以，如果你的健身房要參賽，就站出來吧。這是你代表社群、在全球舞台上挑戰自我，並親身感受世界級健身賽事熱血衝擊的機會。

03 Red Bull Gym Clash 的訓練內容是什麼？

Teams of four go against each other in various workouts © Yves Hou/Red Bull Content Pool

每場賽事包含三項計分訓練。隊伍依序進行力量、耐力和技巧測試，每項之間有五分鐘的休息時間。國家與全球排名會在全世界排行榜上即時更新，這讓比賽始終保持高壓與快節奏。

Red Bull Gym Clash 的訓練內容是基於團隊、高強度的循環訓練，結合了有氧與力量元素。以下是詳細說明：

力量部份（10 分鐘）：背槓深蹲三下最大重量

休息（5 分鐘）

耐力部份（20 分鐘）： 最大距離划船（1 名選手）、12 下同步啞鈴抓舉（兩人一組、2 名選手——1 支 10kg、1 支 17.5kg）、6 下同步啞鈴推舉深蹲（兩人一組、2 名選手——重量同前），以及 1 名選手休息

E5MOM （每五分鐘一次）：10 次同步下地起身（Down Ups）（所有運動員在第 5、10、15 分鐘時執行——共三回合）

休息（5 分鐘）

技巧部分（限時 10 分鐘）： 100 次跳繩（一名運動員），同時進行 50 次 20 吋箱跳過箱（兩名運動員同步）；80 次跳繩（一名運動員），同時進行 40 次 20 吋箱跳過箱（兩名運動員同步）；60 次跳繩（一名運動員），同時進行 30 次 20 吋箱跳過箱（兩名運動員同步）；40 次跳繩（一名運動員），同時進行 20 次 20 吋箱跳過箱（兩名運動員同步）。

第一部分是為期 10 分鐘的力量區塊 ，每位運動員的目標是在背槓深蹲中挑戰 3 下最高重量（3RM），重點在於力量展現與正確的技術。在第一階段的力量訓練後，接著是 20 分鐘的 AMRAP （在規定時間內完成盡可能多的回合），其中還嵌入了 E5MOM （每 5 分鐘一次）的動作。本質上，四名運動員需共同協作，但各項任務會分配在成員之間進行。

其中一名選手負責划船，力求最大距離；另外兩名選手進行同步的啞鈴動作——先做 12 下啞鈴抓舉，再做 6 下啞鈴推舉深蹲——而這一對人各自使用不同重量（10kg 與 17.5kg）。第四名選手則在其他人工作時休息，接著輪替加入，讓每個人都能依序輪到划船、舉重與休息。此外，每過 5 分鐘，四位選手都要一起完成 10 下同步「down ups」（類似波比動作），確保全程每個人都保持參與。目標是在 20 分鐘內，盡可能完成更多輪次的划船、啞鈴動作與休息輪替，同時也要在每個 5 分鐘整點完成一次 E5MOM 指定動作。

下一個部分是 以技巧為核心的限時循環訓練，限時 10 分鐘 。四名運動員將以輪替且同步的方式進行。一名運動員執行指定次數的跳繩，同時另外兩名運動員進行 20 吋箱跳過箱的同步動作。每回合的次數會遞減：從 100 次跳繩與 50 次箱跳開始，接著是 80 次跳繩與 40 次箱跳，隨後是 60 次跳繩與 30 次箱跳，最後以 40 次跳繩與 20 次箱跳收尾。

這形成了一個遞減式階梯訓練，同時挑戰個人耐力（針對跳繩的運動員）與團隊協調性（針對成對的箱跳）。10 分鐘的時限確保了訓練必須以穩定的節奏進行，運動員在盡可能完成更多階梯次數的同時，還需精確掌握速度、節奏與體力恢復。

04 Red Bull Gym Clash 適合初學者嗎？

Red Bull Gym Clash athletes compete on the treadmill © Daniel Zuliani/Red Bull Content Pool

沒錯，這正是 Red Bull Gym Clash 的迷人之處。你不需要成為職業選手，但你確實需要具備基礎的力量與耐力訓練經驗。這項賽事是為日常健身愛好者量身打造的，而非僅限於頂尖運動員。雖然訓練內容看起來強度很高，但動作本身對於任何有重訓習慣，或經常使用划船機、跑步機等耐力器材的人來說都非常熟悉。這些動作的進入門檻相當親民：硬舉、深蹲、划船、步箱（Box step-overs）以及滑雪機或跑步機，全都是健身房裡最標準的練習項目。

這項競賽不需要高難度的體操動作或極高門檻的功能性健身技巧。然而，Red Bull Gym Clash 並不適合從未接觸過重量訓練，或是已經好幾個月沒運動的人。別忘了，你的健身房會引導你完成這一切——所以即使你從未做過某個特定動作，在專業教練的指導下，你也能快速上手。

05 Red Bull Gym Clash 是誰創辦的？

Ida Mathilde Steensgaard helped design the Red Bull Gym Clash workouts © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool

Red Bull Gym Clash 之所以脫穎而出，是因為它不僅僅是另一場健身比賽，而是由一群深耕於這些領域的運動員所親手打造。在 2025 年首度亮相並取得成功後，這項賽事再度回歸，並由世界級團隊精心雕琢每一項訓練細節與整體體驗。 由 HYROX 精英運動員 Jake Dearden 、功能性健身指標人物 Noah Ohlsen ，以及 OCR（障礙跑競賽）冠軍 Ida Mathilde Steensgaard 強強聯手，共同設計出一種既具挑戰性又易於參與的賽制。它將功能性健身（Functional Fitness）、HYROX 與 OCR 的核心元素完美融合，轉化為一場流暢且充滿能量的高強度競賽。

Red Bull Gym Clash 2026 的創辦團隊

Jake Dearden: HYROX Elite 15 選手

Noah Ohlsen: 功能性健身職業選手

Ida Mathilde Steensgaard: 障礙賽（OCR）冠軍