Скільки годин потрібно на проходження Assassin's Creed Black Flag Resynced

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced» переносить запальну пригоду 2013 року в сучасну добу — з оновленою графікою й відшліфованою ігровою механікою. Ubisoft також додала кілька годин нового контенту, щоб підштовхнути гравців, що повертаються, знову зустрітися з Едвардом Кенуеєм. Якщо думаєш, скільки часу відкласти на гру, — цей гайд пояснює тривалість проходження та містить список усіх основних і побічних місій.

01 Скільки часу займає проходження Assassin's Creed Black Flag Resynced?

Проходження гри з виконанням усіх завдань має зайняти 60–70 годин © Ubisoft

Середнє проходження Black Flag Resynced займе близько 40–45 годин. Це з урахуванням завершення основної сюжетної лінії та частини побічного контенту по дорозі.

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Для тих, хто прагне пройти гру на 100% — знищити всі підводні корабельні катастрофи, зібрати майянські й тамплієрські лати, перемогти всі легендарні кораблі — знадобиться ближче до 60–70 годин. Точний час залежить від вибраної складності та індивідуального стилю гри: наприклад, від того, наскільки охоче ти зупиняєшся дослідити менші острови.

Проходження, зосереджене майже виключно на основних квестах, можна завершити приблизно за 20–25 годин. Проте це означало б пропустити чимало контенту, що може сподобатися після основного сюжету.

02 Усі основні квести Assassin's Creed Black Flag Resynced

Тобі доведеться пройти 13 сюжетних послідовностей © Ubisoft

У Black Flag Resynced є 13 Послідовностей, включно з новим кінцевим розділом «A World Without Gold». Кожна послідовність містить різну кількість квестів: наприклад, Послідовність 1 має лише один квест, а Послідовність 3 — сім. Нижче наведено всі послідовності та їхні квести.

Послідовність 1

Едвард Кенвей

Послідовність 2

Жвава Гавана

…І моя кохана

Містер Уолпол, я так розумію?

Чоловік, якого називають Мудрецем

Вимагаючи належне

Флот зі скарбами

Послідовність 3

Цей недосвідчений капітан

Шукаємо співробітників

Трофеї та здобич

Підніміть чорний прапор

Цукрова тростина та її врожай

Належна оборона

Один божевільний

Послідовність 4

Ця стара бухта

Ніщо не є правдою…

Похована таємниця мудреця

Захоплені та в меншості

Послідовність 5

Форти

Мандрівний торговець

Безлюдний

Послідовність 6

Пошук ліків

Адвокат диявола

Облога Чарльз-Тауна

Послідовність 7

Ми вимагаємо переговорів

Порохова змова

Командор «Вісім-Шість»

Вогняний корабель

Послідовність 8

Не йди тихо…

Хвалькуваті виродки

Покинуті

Послідовність 9

Уявіть моє здивування

Довіру треба заслужити

Епізод 10

Гамбіт Чорного Барта

Вбивство та хаос

Обсерваторія

Послідовність 11

Страждати, не вмираючи

Марення

Все дозволено

Епізод 12

Більше не губернатор

Королівське нещастя

Заражена кров

Завжди скалка

Світ без золота

Той виродок Мейнард

Навіть не справжній капітан

Що за чорт

Це початок

Не наші природні союзники

Я просто хочу поговорити

Хвалькун

Світ без золота

03 Весь побічний контент Assassin's Creed Black Flag Resynced

Є безліч побічних місій, які допоможуть відволіктися © Ubisoft

Побічний контент Black Flag Resynced включає морські й асасинські контракти, полювання на тамплієрів, повноцінні побічні місії для вербування морських офіцерів, окремі побічні місії, Розлами та форти для захоплення. Весь цей контент наведено нижче за типом місій.

Додаткові місії

Любитель мистецтва

Скарб Чорнобородого

Капітан Стед Боннет

Чудове спорядження

Колишня слава

Таємниці майя

Квести офіцерів

На «Галці» можна завербувати трьох офіцерів, у кожного — власна серія квестів. Нижче вони перелічені в порядку розблокування. Падре і Люсі відкриваються одночасно, Тобіас — пізніше.

Падре

Другий шанс

Лояльність, дисципліна та мужність

Якщо твоя права рука грішить проти тебе

Інша щока

Люсі Болдуін

Справжній корабельний майстер

Той, що з рушницею

Подорожник!

Велика шишка

Тобайас «Дедмен» Сміт

Немає достатньо темної скриньки

Уся любов мусить закінчитися

Дуже мало, але щось

Полювання на тамплієрів

Чотири полювання на тамплієрів пов'язані з побічним квестом «Damn Fine Gear». Потрібно вбити кожного тамплієра й забрати його ключ — щоб відкрити лати тамплієра за замкненими дверима в маєтку Ґрейт-Інаґуа.

Рона Дінсмор

Напад на бюро

Злодій на ринку

Гонка озброєнь

Кінець Флінта

Аптон Траверс

О, брате…

Інший брат

Смуток Аптона

Королева піратів, король дурнів

Анто

Вбивця-марун

Вербування марунів

Під атакою

Хитрість командира

Опія Апіто

Вбивця з племені таїно

Кораблі тамплієрів

Права рука

Слід Люсії Маркес

Розриви

Нові Розриви розповідають про альтернативні версії ключових подій © Ubisoft

Розлами — новий побічний контент у Black Flag Resynced, що досліджує альтернативні версії ключових подій сюжету. Вони відкриваються лише після певних точок у основному сюжеті і знаходяться в таких місцях:

Wayward Souls: відкривається після Послідовності 4, координати (825, 429)

Wayward Desires: відкривається після Послідовності 8, координати (604, 784)

Wayward Minds: відкривається після Послідовності 11, координати (14, 559)

True Purpose: відкривається після Епілогу, координати (363, 176)

Контракти асасинів

Знищуй цілі та заробляй гроші, виконуючи замовлення © Ubisoft

Асасинські контракти — короткі місії, де потрібно знищити ціль. За вбивство нараховується невелика сума реалів, але можна заробити бонуси, виконавши додаткові умови: наприклад, використати вибухівку або вбити ціль із укриття. Контракти розкидані по різних локаціях карти й з'являються на ній, щойно ти їх відвідуєш.

Багаття на пляжі Неліцензований торговець Іспанський капітан Партія пороху Більше ніяких податків Невдала втеча Інформатор Темні справи Бізнес работоргівців Браконьєри Капітан піратів Розбійники Страшний пірат Дезертир Дилема близнюків Притулок контрабандистів Останній келих на дорогу Грабіжники гробниць Негідний брат Печера розбійника Відступник Мисливець за скарбами Контрабандисти зброї Британський капітан Господар плантації Пост охорони Суддя Угода про постачання зброї Рабовласник Експедиція

Морські контракти

Виконуй морські завдання та знищуй кораблі противників © Ubisoft

Морські контракти подібні до асасинських, але цілі — інші кораблі. Їх лише 15, і вони поступово стають важчими по мірі просування — переконайся, що прокачуєш «Джекдоу» по дорозі.

Іспанська чума Око за око Сліпа справедливість Документи, будь ласка Останнє завдання Особиста справа Закон океану Шовк на хвилях Деревина, що винесло морем Переживши бурю Реалії війни Контрабанда Приватний супровід Лігво контрабандиста Мисливець-збирач

Про автора Хто такий Кріс Джекс? Кріс вже понад 10 років пише про ігри для різних видань, зокрема PCGamesN, GameRant, Destructoid та Twinfinite. За цей час він написав тисячі посібників та оглядів і є експертом з екшен-RPG, шутерів та гоночних ігор. Він також дуже полюбляє якісні інді-ігри, про які багато писав протягом своєї кар’єри.