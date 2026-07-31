Скільки годин потрібно на проходження Assassin's Creed Black Flag Resynced

«Assassin’s Creed Black Flag Resynced» переносить запальну пригоду 2013 року в сучасну добу — з оновленою графікою й відшліфованою ігровою механікою. Ubisoft також додала кілька годин нового контенту, щоб підштовхнути гравців, що повертаються, знову зустрітися з Едвардом Кенуеєм. Якщо думаєш, скільки часу відкласти на гру, — цей гайд пояснює тривалість проходження та містить список усіх основних і побічних місій.
01
Скільки часу займає проходження Assassin's Creed Black Flag Resynced?
Середнє проходження Black Flag Resynced займе близько 40–45 годин. Це з урахуванням завершення основної сюжетної лінії та частини побічного контенту по дорозі.
Для тих, хто прагне пройти гру на 100% — знищити всі підводні корабельні катастрофи, зібрати майянські й тамплієрські лати, перемогти всі легендарні кораблі — знадобиться ближче до 60–70 годин. Точний час залежить від вибраної складності та індивідуального стилю гри: наприклад, від того, наскільки охоче ти зупиняєшся дослідити менші острови.
Проходження, зосереджене майже виключно на основних квестах, можна завершити приблизно за 20–25 годин. Проте це означало б пропустити чимало контенту, що може сподобатися після основного сюжету.
02
Усі основні квести Assassin's Creed Black Flag Resynced
У Black Flag Resynced є 13 Послідовностей, включно з новим кінцевим розділом «A World Without Gold». Кожна послідовність містить різну кількість квестів: наприклад, Послідовність 1 має лише один квест, а Послідовність 3 — сім. Нижче наведено всі послідовності та їхні квести.
Послідовність 1
- Едвард Кенвей
Послідовність 2
- Жвава Гавана
- …І моя кохана
- Містер Уолпол, я так розумію?
- Чоловік, якого називають Мудрецем
- Вимагаючи належне
- Флот зі скарбами
Послідовність 3
- Цей недосвідчений капітан
- Шукаємо співробітників
- Трофеї та здобич
- Підніміть чорний прапор
- Цукрова тростина та її врожай
- Належна оборона
- Один божевільний
Послідовність 4
- Ця стара бухта
- Ніщо не є правдою…
- Похована таємниця мудреця
- Захоплені та в меншості
Послідовність 5
- Форти
- Мандрівний торговець
- Безлюдний
Послідовність 6
- Пошук ліків
- Адвокат диявола
- Облога Чарльз-Тауна
Послідовність 7
- Ми вимагаємо переговорів
- Порохова змова
- Командор «Вісім-Шість»
- Вогняний корабель
Послідовність 8
- Не йди тихо…
- Хвалькуваті виродки
- Покинуті
Послідовність 9
- Уявіть моє здивування
- Довіру треба заслужити
Епізод 10
- Гамбіт Чорного Барта
- Вбивство та хаос
- Обсерваторія
Послідовність 11
- Страждати, не вмираючи
- Марення
- Все дозволено
Епізод 12
- Більше не губернатор
- Королівське нещастя
- Заражена кров
- Завжди скалка
Світ без золота
- Той виродок Мейнард
- Навіть не справжній капітан
- Що за чорт
- Це початок
- Не наші природні союзники
- Я просто хочу поговорити
- Хвалькун
- Світ без золота
03
Весь побічний контент Assassin's Creed Black Flag Resynced
Побічний контент Black Flag Resynced включає морські й асасинські контракти, полювання на тамплієрів, повноцінні побічні місії для вербування морських офіцерів, окремі побічні місії, Розлами та форти для захоплення. Весь цей контент наведено нижче за типом місій.
Додаткові місії
- Любитель мистецтва
- Скарб Чорнобородого
- Капітан Стед Боннет
- Чудове спорядження
- Колишня слава
- Таємниці майя
Квести офіцерів
На «Галці» можна завербувати трьох офіцерів, у кожного — власна серія квестів. Нижче вони перелічені в порядку розблокування. Падре і Люсі відкриваються одночасно, Тобіас — пізніше.
Падре
- Другий шанс
- Лояльність, дисципліна та мужність
- Якщо твоя права рука грішить проти тебе
- Інша щока
Люсі Болдуін
- Справжній корабельний майстер
- Той, що з рушницею
- Подорожник!
- Велика шишка
Тобайас «Дедмен» Сміт
- Немає достатньо темної скриньки
- Уся любов мусить закінчитися
- Дуже мало, але щось
Полювання на тамплієрів
Чотири полювання на тамплієрів пов'язані з побічним квестом «Damn Fine Gear». Потрібно вбити кожного тамплієра й забрати його ключ — щоб відкрити лати тамплієра за замкненими дверима в маєтку Ґрейт-Інаґуа.
Рона Дінсмор
- Напад на бюро
- Злодій на ринку
- Гонка озброєнь
- Кінець Флінта
Аптон Траверс
- О, брате…
- Інший брат
- Смуток Аптона
- Королева піратів, король дурнів
Анто
- Вбивця-марун
- Вербування марунів
- Під атакою
- Хитрість командира
Опія Апіто
- Вбивця з племені таїно
- Кораблі тамплієрів
- Права рука
- Слід Люсії Маркес
Розриви
Розлами — новий побічний контент у Black Flag Resynced, що досліджує альтернативні версії ключових подій сюжету. Вони відкриваються лише після певних точок у основному сюжеті і знаходяться в таких місцях:
- Wayward Souls: відкривається після Послідовності 4, координати (825, 429)
- Wayward Desires: відкривається після Послідовності 8, координати (604, 784)
- Wayward Minds: відкривається після Послідовності 11, координати (14, 559)
- True Purpose: відкривається після Епілогу, координати (363, 176)
Контракти асасинів
Асасинські контракти — короткі місії, де потрібно знищити ціль. За вбивство нараховується невелика сума реалів, але можна заробити бонуси, виконавши додаткові умови: наприклад, використати вибухівку або вбити ціль із укриття. Контракти розкидані по різних локаціях карти й з'являються на ній, щойно ти їх відвідуєш.
- Багаття на пляжі
- Неліцензований торговець
- Іспанський капітан
- Партія пороху
- Більше ніяких податків
- Невдала втеча
- Інформатор
- Темні справи
- Бізнес работоргівців
- Браконьєри
- Капітан піратів
- Розбійники
- Страшний пірат
- Дезертир
- Дилема близнюків
- Притулок контрабандистів
- Останній келих на дорогу
- Грабіжники гробниць
- Негідний брат
- Печера розбійника
- Відступник
- Мисливець за скарбами
- Контрабандисти зброї
- Британський капітан
- Господар плантації
- Пост охорони
- Суддя
- Угода про постачання зброї
- Рабовласник
- Експедиція
Морські контракти
Морські контракти подібні до асасинських, але цілі — інші кораблі. Їх лише 15, і вони поступово стають важчими по мірі просування — переконайся, що прокачуєш «Джекдоу» по дорозі.
- Іспанська чума
- Око за око
- Сліпа справедливість
- Документи, будь ласка
- Останнє завдання
- Особиста справа
- Закон океану
- Шовк на хвилях
- Деревина, що винесло морем
- Переживши бурю
- Реалії війни
- Контрабанда
- Приватний супровід
- Лігво контрабандиста
- Мисливець-збирач
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