Багатокористувацькі шутери — один з найпопулярніших жанрів у світі, який постійно приваблює до себе сотні тисяч гравців. Однак, навіть попри всю популярність онлайнових FPS, обрати щось для себе — це завдання не з легких. Ігри максимально відрізняються між собою, і навіть маленька зміна в ігровому процесі здатна вплинути на враження.

Як серед великого вибору мультиплеєрних шутерів обрати свій ідеальний варіант? Щоб гра не просто подобалась, а ще й дозволила розкрити всі таланти? Ми проаналізували весь ринок актуальних онлайнових FPS, щоб допомогти тобі обрати персональний «шутер мрії».

Одразу попереджаємо, що в тексті ти не знайдеш окремого пункту про Fortnite. Чому? Бо це й так відома гра, яка не потребує додаткової презентації. А ще існує думка, що саме стріляти в ній не так цікаво, як ходити на концерти умовного Емінема та слідкувати за черговими колабораціями. Пробачте, Epic Games!

Valorant — це мікс Overwatch та Counter-Strike © Riot Games

Як і навіщо це взагалі робити?

Нижче ти знайдеш питання, за допомогою яких ми спробували охарактеризувати тебе як гравця у шутери або навіть фаната відеоігор. Поряд з кожним питанням буде вказана гра, яка найбільше підходить до описаного критерію. Просто обери питання, яке тобі найбільше до душі, а поради щодо відповідних ігор ми беремо на себе.

Тепер до питання «навіщо?». Онлайнові шутери зазвичай потребують відчутних зусиль та багацько часу, щоб по-справжньому опанувати їх та відкрити усе необхідне. Саме тому більшість кіберспортсменів, стримерів та блогерів обирають якусь одну головну гру, якій присвячують свою діяльність.

До речі, можливо, ти хочеш грати в онлайнові шутери саме заради потенційної популярності. Тоді не забудь про наш гайд для стримерів-новачків , який додатково допоможе знайти вірний шлях.

Любиш ігри, в яких важлива майже математична точність та чітке знання всіх ситуацій? Counter-Strike 2

Counter-Strike — класичний шутер © Valve Corporation

Counter-Strike — це вже давно класика кіберспортивних шутерів, однак з релізом Counter-Strike: Global Offensive вона вийшла на принципово новий рівень завдяки системі скінів на зброю. Навколо неї в грі побудована власна економіка, заради скінів багато гравців починають грати. А ще саме вони дозволяють Valve підтримувати цю відчутно архаїчну, але все одно цікаву гру.

В Counter-Strike 2 — закономірній еволюції Counter-Strike: Global Offensive — на новому рушії Source 2 треба влучно стріляти, знати таймінги до мілісекунд та чітко до пікселів визначати точки, у які потрібно кидати гранати. Це сувора гра, яка все одно долучає до себе сотні тисяч гравців. Чому? Бо аналогів їй майже немає, а Valve вміло працює зі спільнотою та її емоціями.

Все ще любиш вибагливі до вмінь ігри, але більш яскраві та тактично цікавіші? Valorant

Головний конкурент Counter-Strike 2 — Valorant © Riot Games

У Counter-Strike 2 «майже» немає аналогів у першу чергу через факт існування Valorant. Riot Games скопіювала ключові особливості гри Valve, місцями доволі нахабно. Однак студія додала фірмову яскраву стилістику та, що важливіше, зробила акцент на унікальності персонажів.

У Valorant усе ще потрібно влучно стріляти та знати таймінги, але замість гранат персонажі можуть використовувати унікальні здібності. Наприклад, створити стіну по прямій лінії, яка обмежить огляд супротивникам, або кинути у ворога отруту. Це не обов’язкові доповнення, влучно стріляти у Valorant — це все ще головна запорука перемоги. Однак здібності вносять більше тактичного різноманіття. До того ж гра доступна на консолях, а скіни в ній набагато цікавіші.

Тобі важливіше різноманіття вмінь персонажів, а не точність стрільби? Overwatch 2 або Marvel Rivals

Overwatch 2 — це, по суті, трошки доповнена Overwatch © Blizzard Entertainment

Свого часу саме Overwatch запровадила тренд на «геройські шутери» (hero shooter), головна особливість яких — унікальні персонажі зі своєю зброєю, здібностями та іноді навіть фізичними параметрами. У 2016 році, коли вийшла гра, Blizzard Entertainment ще сприймалася як майже ідеальна компанія, що не робить нічого поганого. Сьогодні такі тези викликають скоріше іронічну усмішку, адже скандалів навколо студії вистачає. Однак підтримувати Overwatch 2 оновленнями це не заважає.

Головною особливістю Overwatch 2 мав стати кооперативний режим, але щось у розробників пішло не так. Тому Overwatch 2 — це, по суті, трошки доповнена Overwatch, яка була дуже гарною грою з цікавими персонажами та продуманими мапами, тому жалітися зайвий раз не хочеться.

Ну а для любителів всесвіту Marvel, нещодавно вийшла також безкоштовна Marvel Rivals -- там ще більше персонажів, абілок і хаосу.

Все те саме, що й у попередньому пункті, але більш серйозне? Team Fortress 2

Ще одна революційна гра від Valve © Valve Corporation

Team Fortress 2, як і майже всі інші ігри Valve, стала революційною. Саме на ній компанія вперше протестувала власну систему кастомізації та економіки, яка тепер використовується майже в усіх її онлайн-іграх. І навіть успіхи Overwatch не змогли знищити цей шутер, що вже свідчить багато про що.

Дев’ять класів з унікальним ігровим процесом за кожного, безліч мап та режимів завдяки підтримці користувацьких налаштувань та модів, цікаві та неочевидні механіки — в Team Fortress 2 ти зможеш загубитися на сотні годин. Так, тут відсутні сучасні тренди, але чисті веселощі гра здатна подарувати вже з перших хвилин матчу.

Ти за все популярне, масове та трендове? Call of Duty

Call of Duty: Black Ops 6 © Treyarch

Call of Duty — це, мабуть, головний шутер сучасності. Нові ігри серії виходять щороку, кожна розходиться накладом у декілька десятків мільйонів та стає головним інфоприводом серед розважальних (і навіть не дуже) медіа. Хто ще може дозволити собі колаборації з WWE, Fallout та Warhammer 40.000? Хіба що Fortnite, але про цей феномен усі знають і без нас, тому не будемо на ньому акцентувати.

Так, Call of Duty — це дорога гра, але завдяки її додаванню у підписку Game Pass доступ до неї став набагато простішим. Вона забезпечить тебе розвагами щонайменше на рік, а, можливо, і більше, адже деякі її частини зберігають прихильність гравців роками. У кожній частині все зроблено так, щоб ти затримався в ній якомога довше. А ніхто й не проти.

Любиш масштабні битви з акцентом на техніку? Battlefield (але краще почекай нову частину)

Battlefield 2042 все ж варта того, щоб провести з нею вечір © EA Digital Illusions CE

Колись протистояння Call of Duty і Battlefield було одним з ключових у світі шутерів з акцентом на мультиплеєр. На жаль, Battlefield його програла. Катастрофічний реліз Battlefield 2042 у 2021 році заподіяв велику шкоду репутації бренду. Тому видавець Electronic Arts поки відійшов із Battlefield у тінь, щоб наступна гра точно всіх вразила.

Однак Battlefield 2042 точно не можна назвати поганою грою, а її масштаби та акцент на військову техніку, якою весело керувати, допомогли знайти свою аудиторію. Тому, хоч ми й радимо почекати нової частини, Battlefield 2042 все ж варта того, щоб провести з нею вечір.

Фанат наукової фантастики і вражаючих тактильних відчуттів від стрілянини? Destiny 2

У Destiny 2 можна грати по-різному © Bungie

Всесвіт Destiny — це одне з унікальних явищ сучасної ігрової індустрії. Студія Bungie власноруч створила ще один тренд відеоігор, з яким нам ще й жити і жити. Це ігри-сервіси, які розробники планують підтримувати роками. Виходить далеко не у всіх, проте цього не можна сказати про Bungie.

Безліч завдань, цікавий фантастичний сетинг, режими на будь-який смак. У Destiny 2 можна грати по-різному, однак все одно отримувати задоволення. Частково через те, що відчуття від стрілянини в ній — одні з найкращих серед усіх інтерактивних розваг.

Не проти «королівських битв»? Apex Legends

Apex Legends вибаглива до навичок гравця © Respawn Entertainment

Відверто кажучи, «королівські битви» — це окремий жанр, який не зовсім перетинається з більш традиційними шутерами. Однак для Apex Legends ми зробили виняток, бо стріляти в ній — суцільне задоволення. А ще це одна з найпопулярніших сучасних ігор, яка, без сумніву, залишиться в топі на тривалий час.

Apex Legends доволі вибаглива до навичок гравця, адже в ній потрібно влучно стріляти, швидко рухатися, знати здібності різних персонажів та оперативно реагувати на зміни. Однак на тактильному рівні вона дарує задоволення навіть у випадку поразки твоєї групи.

Шкодуєш, що розробники ніби забули про можливість руйнувати оточення в іграх? The Finals

The Finals © Embark Studios

Колись здавалося, що можливість повністю зруйнувати оточення буде в кожній відеогрі. На жаль, зараз така опція майже не зустрічається. Однак розробники The Finals з Embark Studios не забули про неї та втілили в мультиплеєрному шутері.

Можливість пробити стіни, підлогу та стелю в The Finals — це не просто цікава фішка, а важлива геймплейна механіка. Якщо грамотно нею користуватися, ти зможеш застати ворогів зненацька та прорвати навіть найміцнішу оборону. Та й просто відчувати себе крутим, коли прострілюєш когось з іншої будівлі через стіну.

Ти фанат великих роботів і не проти постраждати заради ідеальних налаштувань? Titanfall 2

Titanfall 2 — один з найкращих шутерів у світі © Respawn Entertainment

Titanfall 2 дуже не пощастило вийти між Battlefield 1 і Call of Duty: Infinite Warfare. Через це продажі гри не задовольнили видавця Electronic Arts, а на активних оновленнях гри поставили хрест. Це велика втрата для всіх фанатів відеоігор, адже Titanfall 2 — це один з найкращих шутерів у світі.

Чого тільки варта сюжетна кампанія, яка постійно підкидає нові ситуації та справжні божевільні моменти! Однак розквітає Titanfall 2 у мультиплеєрі. Лише тут можна пробігти по стінах майже через усе місто, застрибнути на великого робота, знищити його гранатою та у фіналі підстрелити когось у повітрі. Гра все ще працює, спільнота підтримує її, навіть коли сервери ледве не помирають. На ПК її можна полагодити власними руками. Типовий ПК-геймінг, але, повір, Titanfall 2 того варта.

Постійно носиш з собою Nintendo Switch? Splatoon 3

Splatoon 3 — ексклюзив Nintendo Switch © Nintendo Entertainment

І знову ми схитрили, бо Splatoon 3 — це мультиплеєрний шутер, але не від першої особи. До того ж це ще й ексклюзив Nintendo Switch. Дика комбінація, але Nintendo відома нестандартним підходом до відеоігор. Тому Splatoon 3 цілком може стати головною розвагою для тебе.

Замість традиційних для шутерів правил — спроби замалювати мапу фарбами своєї команди. Ба більше, у цій фарбі герої можуть швидко переміщатися. Проста основа, яка народила захопливий ігровий процес. І він завжди буде поряд з тобою завдяки портативній сутності Nintendo Switch.

Ти за веселий та перевірений часом, але водночас оригінальний геймплей та зомбі? Left 4 Dead 2

Легендарний зомбі-шутер від Valve © Valve Corporation

Це вже третя гра від Valve у цьому тексті, що красномовно свідчить про високі стандарти компанії. Left 4 Dead 2 — це гра 2009 року, але багато гравців активно пробиваються крізь зомбі в ній і сьогодні. Чому? На це є декілька причин.

Перша — штучний інтелект гри постійно підтасовує положення ворогів та екіпіровки, щоб проходження відрізнялися між собою. Друга — в Left 4 Dead 2 присутній змагальний режим, у якому команда людей має вижити, а команда зомбі подолати людей. Третя — підтримка модифікацій. Але головне, що в Left 4 Dead 2 банально постійно весело.

Розвідка, тактика та вичікування тобі важливіші за все інше? Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege на довгий час стала одним з ключових проєктів Ubisoft © Ubisoft

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege на довгий час стала одним з ключових проєктів Ubisoft. Це успішна гра-сервіс, яка зуміла зацікавити безліч гравців з різними вподобаннями. Бо популярних аналогів цієї гри не існує.

В Rainbow Six Siege навіть не так важливо, як ти стріляєш, адже кожна пряма сутичка може закінчитися буквально за один постріл. Замість цього оперативники у грі активно використовують гаджети, щоб підглядати за ворогами, блокувати переходи, створювати нові укриття та в цілому переписувати правила на свою користь. Гра потребує часу, щоб звикнути до неї, та нестандартного мислення. Але згодом існує висока ймовірність, що відірватися від неї ти вже не зможеш.