Грай розумніше, вигравай більше: 10 порад з EA FC 27 від профі

Сезон EA FC 27 у розпалі, і ми всі звикаємо до нових функцій, які змінюють і геймплей, і загальний досвід. Щоб полегшити перехід, ми зібрали повний набір порад від профі: так ти якнайшвидше освоїш гру й піднімеш свій рівень.

Наш гайд з EA FC 27 стане ідеальним супутником на весь сезон. Новачок ти чи досвідчений гравець, тут знайдеться чимало порад, які допоможуть покращитися.

01 Ігролад: активна оборона важлива як ніколи

Штучний інтелект допомагає гравцям не втрачати м’яч © EA Sports

Геймплей в EA FC 27 відчувається інакше, ніж у попередника, і причин кілька. Серед іншого, автоматичний захист ШІ урізали. Тепер недостатньо просто закривати простір: в EA FC 27 доведеться відігравати активнішу роль. «Jockeying» пришвидшили, а діапазон ручних єдиноборств розширили, але за умови, що ти захищаєшся активно.

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«Ми повністю перебудували систему захисту ШІ, — розповів Сем Рівера, виконавчий продюсер геймплею EA FC, під час Gamescom 2026 у Кельні. — Коли ти керуєш захисником, відбори, блоки й перехоплення стали кращими, а позиціювання чутливіше. Захисники під керуванням ШІ більше не беруть усе на себе: якщо ШІ пробіжить повз м'яч, він його теж не дістане».

Результат? Хто швидко опанує захист (конкретні поради нижче) і візьме відповідальність, активно борючись за м'яч, отримає значну перевагу. Зменшити роль випадку й зробити акцент на майстерності гравця спільнота просила давно. Тепер це реальність. «У захисті в EA FC 27 усе відчуватиметься зовсім інакше: просто приємніше, коли м'яч відбираєш ти сам», — каже Рівера.

Quotation Нападник із рейтингом 80 і Finesse Shot ніколи не буде кращим за нападника з рейтингом 99 Сем Рівера, виконавчий продюсер ігрового процесу в EA FC

02 PlayStyles проти атрибутів: новий баланс

Крістофер Нкунку знову грає за РБ Лейпциг у грі FC 27 © EA Sports

Баланс між PlayStyles і традиційними атрибутами гравців в EA FC останніми роками був сильно перекошений. PlayStyles стали настільки впливовими, що стандартні значення атрибутів можна було майже ігнорувати. У FC 27 це має змінитися. «Торік ми вже почали повертати силу від PlayStyles до атрибутів, бо цього хотіла спільнота, — розповів Кантчо Доскóв, старший директор із ігрового дизайну EA FC, на Gamescom 2026. — Але відгуки були такі: цього все ще недостатньо. У FC 27 ми йдемо далі: понад 10 PlayStyles збалансовано заново».

Рівера додає: «Наша мета в EA FC 27 — щоб PlayStyle давав бонус приблизно від 5 до 10 відсотків. Нападник із рейтингом 80 і Finesse Shot ніколи не буде кращим за нападника з рейтингом 99». З такими змінами ти швидко побачиш, що атрибути знову мають значення. Тепер річ не лише в наборі правильних PlayStyles. Навіть класичні надпотужні PlayStyles з EA FC 26, як-от Bruiser, переробили, щоб відновити баланс.

03 Опануй захист у новій грі

Джамал Мусіала бореться з новими вдосконаленими захисниками © EA Sports

Кількість нових функцій, які щороку з'являються в грі, може трохи приголомшувати. Тож ти, можливо, питаєш себе: невже все доведеться вчити з нуля? На щастя, багато основ у FC 27 лишилося тим самим, і захист не виняток. Міцна оборона й досі є фундаментом довгострокового успіху. Ось шість порад, як захищатися ефективніше, пропускати менше й, зрештою, вигравати більше матчів.

6 порад для кращої оборони в EA FC 27 Обирай правильний момент для відбору У відборах усе вирішує таймінг. Якщо відбираєш у правильний момент, м'яч не відскочить одразу до суперника. «Пінг-понг», знайомий із попередніх версій гри, виражений уже не так сильно. Проте не чекай, що гравець із загальним рейтингом 60 і відбором 40 вигравати́ме кожне єдиноборство лише тому, що ти правильно стоїш. Що вищий рейтинг відбору, то більший шанс на успіх. Тисни ефективно Цілеспрямований пресинг може змусити суперника віддати м'яч. Натиснувши R1/RB, ти надсилаєш додаткового гравця тиснути на володаря м'яча. Що агресивніше ти цим користуєшся, то більше нервуєш атакувальника. Але будь обережним: агресивний пресинг через R1/RB може оголити лінію захисту перед іншими нападниками. Зваж, як часто це робиш. Який додатковий гравець тисне, видно за сірою іконкою над ним. Саме на нього ти перемкнешся правим стіком або L1/LB. Тримай центральних захисників у лінії оборони Витягувати центральних захисників із лінії оборони — одна з найбільших помилок. Це створює величезні діри, які суперник може використати небезпечними пасами у простір. Відсунь назад півзахисників Щоб центральні захисники лишалися в лінії, а ти все одно захищався вище по полю, відправ назад одного з півзахисників. Так ти створюєш чисельну перевагу й отримуєш додаткового гравця для блокування атак суперника. Йому також складніше знаходити просвіти в обороні. Ще один важливий момент щодо захисної гри півзахисників: в EA FC 27 більше, ніж будь-коли, потрібно стежити, щоб центральні півзахисники перекривали лінії передач на центрального форварда. Цього сезону центр є ключем. Захищайся з L2/LT Якщо не тиснути L2/LT під час захисту, контролю в єдиноборствах один на один буде менше, і суперники легше проходитимуть повз тебе. З L2/LT («jockey», захисна стійка) ти краще позиціонуєшся, рухаєшся в меншому радіусі й захищаєшся ефективніше завдяки швидшим рухам у тісному просторі. Натисни L2/LT і R2/RT одночасно, і ти рухатимешся швидше, не випускаючи з уваги гравця з м'ячем. Навіть на високій швидкості з L2/LT можна захищатися ефективно. Захищайся сам і бери відповідальність Ніколи не покладайся лише на захист CPU: захищайся вручну, коли тільки можеш. Як уже пояснювалося, ручний захист цінніший, ніж будь-коли, а захист ШІ послабили. Лише коли в тебе справді топові захисники, захист CPU може бути особливо корисним. Тренуй ручний захист за порадами вище й бери контроль у свої руки.

04 Зосередься на побудові атак

Дотримуйся наших порад, щоб побачити більше такого © EA Sports

Щоб будувати гру контрольовано, важливо зберігати холодну голову, навіть коли суперник тисне. Надто нервова гра веде до неточних передач, контратак і зайвих голів. У побудові атак особливо важливі контроль м'яча й структуровані паси.

Що важливо в побудові атак в EA FC 27? Контроль м’яча Головне — зберігати спокій. Не панікуй лише тому, що суперник наближається. Довіряй своїм навичкам, залишайся зібраним і не поспішай. Дриблінг теж має значення. Якщо ти його опанував, тобі легше витримувати пресинг суперника. Ти зможеш тримати м'яч біля ніг навіть у тісному просторі й не віддавати його. Паси Той самий принцип: зберігай спокій і май терпіння. Якщо надто нервово тиснеш X/A, пас вийде неточним або невдалим. Напрямок передачі має збігатися з напрямком, у який дивиться твій гравець. Якщо він дивиться вперед, а ти віддаєш пас ліворуч чи праворуч, м'яч може дійти до партнера неточно або не дійти зовсім. Тож найкраще віддавати пас, коли гравець дивиться на партнера. Усе як у справжньому футболі: очей збоку чи на потилиці в гравців немає!

05 Відточуй передачі

Продовжуючи попереднє: контроль передач — те, чим багато гравців постійно нехтують. Натомість вони несамовито б'ють по кнопці паса, намагаючись вибратися зі складної ситуації без жодної системи чи структури. Зайве казати, що це не рецепт успіху. Про кожну передачу варто думати уважно. Навіть найменша неточність може призвести до втраченого м'яча.

Як покращити свої паси в EA FC 27 5 порад для точного пасу Дивись на ціль і не стій боком чи спиною до неї. Не стій надто далеко від гравця, який приймає пас. Переконайся, що на шляху паса немає суперників. Віддавай контрольовані паси: якщо можливо, спершу прийми м'яч і проведи його. Тримай X/A лише стільки, скільки потребує пас. Для дуже короткої передачі достатньо швидкого натискання.

06 Стань небезпечнішим в атаці

Забити можна по-різному. Важливо не обирати щоразу той самий шлях, інакше ти станеш надто передбачуваним.

Три способи забити гол Атака через центр Тут доведеться приймати багато швидких рішень у тісному просторі. Швидкі паси, дриблінг і skill moves вирішують, чи залишиш ти суперників позаду. Щоб створювати гольові моменти, пас у простір має прийти в потрібну мить. Особливо ефективними можуть бути передачі між захисниками, якщо правильно вибрати момент. Одна з причин у тому, що забіги гравців в EA FC 27 обираються розумніше, ніж будь-коли. Той самий принцип діє й в атаці в EA FC 27: центр є ключем. Будуй трикутники й намагайся віддати м'яч нападнику або «десятці» через центр. Вінгери з роллю «інсайд-форвард» розтягують центр оборони й створюють простір для центральних атакувальників. Атака флангами Тут у тебе часто більше простору, ніж у грі через центр. Але ти далі від воріт суперника й урешті мусиш вирішити, як повернути м'яч у центр. Варіантів кілька. Можна обрати найпростіше рішення й відправити високу подачу у штрафний. Проте з високими подачами часто треба покривати велику відстань, тому точність іноді страждає. Якщо жоден із твоїх гравців у штрафному не залишився без опіки, двічі подумай, чи варто подавати, чи краще залишити м'яч біля ніг. Інший варіант: зрізати з флангу в центр, швидкими точними короткими пасами й потужними передачами у штрафний (X/A + R1/RB) або вправним сольним проходом зі skill moves. Часто суперник цього не очікує, і захист виявляється дезорганізованим. Ефективно може спрацювати рух усередину, потім назовні й знову всередину. Удари здалеку Не намагайся щоразу занести м'яч у ворота. Удари з-за меж штрафного можуть бути ефективнішими, ніж здається. Воротарі стають дедалі кращими, тож забити зсередини штрафного й так непросто. Утім, бити з будь-якої позиції теж не варто. Для удару здалеку потрібні правильний гравець і правильна нагода. Якщо вистачає простору, а м'яч на сильнішій нозі, пробуй! Особливо ефективними можуть бути удари Finesse Shot у дальній кут.

07 Розвивай свій дриблінг

Ред Булл Арена клубу РБ Лейпциг © EA Sports

Якщо хочеш заявити про себе в атаці, без кращого дриблінгу не обійтися. Ось що треба знати про дриблінг в EA FC 27.

Дриблінг у EA FC 27 Дриблінг лівим стіком Класичний дриблінг лівим стіком в EA FC 27 знову значно сильніший. Це велика зміна порівняно з двома попередніми іграми, де він був слабшим і втратив частину значущості. В EA FC 27 до нього доведеться пристосуватися знову. Дриблінг лівим стіком повернувся! Перший дотик Перший дотик надзвичайно важливий у дриблінгу. Іти на прямий спринт? Чи вистачає для цього простору? Чи спринт із м'ячем швидко призведе до втрати володіння? В EA FC 27 треба дриблювати ефективно й ретельніше зважувати рішення. Захист м’яча Зменшення ефективності прикриття м'яча, запроваджене у FC 26, означає, що під час дриблінгу треба тримати більшу дистанцію від суперників. Уважно стеж за суперником і швидко реагуй на його рухи. Так ти ухвалюватимеш кращі рішення в дриблінгу й не втрачатимеш м'яч.

08 Витискай більше зі skill moves

Навички тепер більшою мірою залежать від реальних здібностей гравця © EA Sports

Коли мова про skill moves, багато гравців швидко нервуються. Надто складно. Надто важко. Надто довго вчити. Але нічого з цього неправда. Є чимало простих для вивчення й легких у виконанні фінтів. Вони ефективні й можуть покращити твою гру.

Спочатку ми розповімо про три базові skill moves, які існують уже багато років і досі чудово працюють в EA FC 27. Потім покажемо всі нові skill moves в EA FC 27.

Основні технічні прийоми в EA FC 27

Fake Shot — skill move на одну зірку Як зробити Часто класичного Fake Shot достатньо, щоб застати суперника зненацька. Але головне — різні способи його виконання. Спершу натисни кнопку удару/подачі. Тепер натисни кнопку паса, щоб виконати фінт. Одночасно лівим стіком задай напрямок, у якому рухатимешся після фінта. Так ти також вирішуєш, зберегти швидкість чи сповільнитися, змінивши напрямок. Лівий стік можна й не чіпати. Тоді ти виконаєш фінт ударом, стоячи на місці. Є ще фінт ударом із прискоренням. Для цього додатково до звичайного фінта натисни L1/LB. Тож якщо хочеш виконати фінт по діагоналі праворуч чи ліворуч, набираючи швидкість, обов'язково використовуй L1/LB. Якщо після цього вдасться обійти суперника, наздогнати тебе йому буде важко. Коли використовувати Fake Shot допомагає в багатьох ситуаціях. З його допомогою можна виходити на перспективні позиції для удару в штрафному й навколо нього. Різка зупинка з Fake Shot дає змогу вийти з бігового єдиноборства. Якщо суперник побіжить далі, у тебе на короткий час знову з'явиться простір і шанс створити нову атакувальну ситуацію. Фінт ударом із прискоренням особливо корисний на фланзі, коли для спринтів із вінгерами потрібна додаткова швидкість.

Ball Roll — skill move на дві зірки Як виконати Для Ball Roll потрібен лише правий стік. Відхили стік у тому напрямку, у якому хочеш виконати Ball Roll. Наприклад, якщо ти біжиш до правих воріт і хочеш виконати Ball Roll праворуч, відхили правий стік праворуч. Щоб Ball Roll спрацював, стік треба потримати у відповідному напрямку недовго. Що довше тримаєш стік, то більше Ball Roll виконає твій гравець. Коли застосовувати Для ефективного Ball Roll особливо важливий таймінг. Припустімо, ти біжиш уперед із м'ячем, а назустріч іде суперник. Ти передбачаєш, що він ось-ось піде у відбір. Просто перед єдиноборством виконай Ball Roll. Ти ухилишся від відбору, а суперник відбиратиме порожнечу. Але якщо використати Ball Roll надто рано чи надто пізно, потрібного ефекту не буде, і суперник може просто забрати м'яч.

Drag Back — skill move на дві зірки Як виконати Натисни R1/RB і одночасно відтягни лівий стік назад відносно напрямку руху гравця. Якщо ти біжиш до правих воріт, відхили лівий стік ліворуч; якщо до лівих воріт — праворуч. Так м'яч відтягується назад. Тепер ключовий момент, який робить Drag Back таким непередбачуваним і ефективним. Завершальний рух Drag Back можна виконати в будь-якому напрямку. Або тримай лівий стік відтиснутим назад, або наприкінці відхили його праворуч, ліворуч чи вперед. Коли використовувати Різні можливі напрямки завершення ускладнюють суперникові передбачення того, що ти задумав із Drag Back. Ось два приклади застосування: Захисник наздоганяє тебе під час спринту. З Drag Back ти можеш змусити суперника пробігти повз і знову створити собі простір. Ти віддаєш м'яч нападнику на краю штрафного. З Drag Back можна залишити суперника позаду й створити нагоду для удару.

Нові технічні прийоми в EA FC 27

Прийом Рівень складності Фейковий розворот Три зірки Ball Roll Spin Чотири зірки Stepover Combo (Jog) П'ять зірок Kneel Header Без зіркового рівня, доступний лише з PlayStyle «Trickster»

09 Тренуй свій менталітет

Зроби паузу після пропущеного голу © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

EA FC 27 — це не лише про те, щоб опанувати геймплей. Довгостроковий успіх залежить і від ментальної сили. Істерики, розбиті джойстики й зламані монітори мають лишитися в минулому, якщо ти хочеш вийти на новий рівень в EA FC 27. Емоції, безперечно, теж частина віртуального футболу, але втрата самовладання нікуди не приведе. Втратиш самовладання — програєш матч.

Якщо ти програєш і нічого не виходить, зберігай холодну голову. Залишайся зосередженим і ментально сильним. EA FC 27 — це не менше ментальна гра, ніж будь-що інше. Якщо починаєш нервувати через окремі ситуації, своїх гравців чи гру загалом, ти вже ускладнюєш собі життя. Це шкодить результатам і заважає грати найкраще. Щоб змагатися на найвищому рівні, потрібно зберігати ментальну силу й зосередженість упродовж усього матчу.

10 Вчися в профі

Альфі «RedLac» Калдер змушений обробляти величезні обсяги інформації © Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Чимало профі з EA FC 27 записують туторіали й діляться порадами на своїх стрімах. Якщо ти вже витиснув максимум із наших порад з EA FC 27, але хочеш дізнатися більше, зазирни на YouTube-, Twitch- і TikTok-канали гравців RBLZ Gaming — команди EA FC, пов'язаної з РБ Лейпциг і багаторазовими чемпіонами світу з FC.

Також читай наш матеріал з порадами Yozhik , українського професійного гравця в FC 27.

Порада: обов’язково переглядай повні матчі за участю професіоналів RBLZ на YouTube або Twitch. Дивись прямі трансляції великих турнірів і спробуй самостійно проаналізувати, що саме робить професіоналів такими сильними.

Почуваєшся готовим до нового сезону EA FC 27? Завжди пам'ятай: не все вийде одразу. Але з часом і терпінням ти продовжиш покращувати свою гру й напишеш власну історію успіху. Поїхали!

Про автора Крістіан Кнот Крістіан Кнот — колишній професійний гравець у FIFA / EA FC. Він представляв Німеччину на міжнародному рівні, виграв чемпіонат Європи та змагався з найкращими гравцями світу на національних і міжнародних турнірах. Кріс уже багато років працює тренером, а також тренував кіберспортсменів у Virtual Bundesliga — офіційному німецькому чемпіонаті з EA FC.