Ігри

Грай розумніше, вигравай більше: 10 порад з EA FC 27 від профі

Хочеш різко стартувати в EA FC 27? Ці 10 порад від профі допоможуть покращити гру, відточити навички й почати вигравати більше матчів.
Автор Christian Knoth
Читати 6 хв.Published on
RB Leipzig players celebrate a goal in EA FC 27.
© EA Sports

Резюме

  1. 1
    Ігролад: активна оборона важлива як ніколи
  2. 2
    PlayStyles проти атрибутів: новий баланс
  3. 3
    Опануй захист у новій грі
  4. 4
    Зосередься на побудові атак
  5. 5
    Відточуй передачі
  6. 6
    Стань небезпечнішим в атаці
  7. 7
    Розвивай свій дриблінг
  8. 8
    Витискай більше зі skill moves
  9. 9
    Тренуй свій менталітет
  10. 10
    Вчися в профі
Сезон EA FC 27 у розпалі, і ми всі звикаємо до нових функцій, які змінюють і геймплей, і загальний досвід. Щоб полегшити перехід, ми зібрали повний набір порад від профі: так ти якнайшвидше освоїш гру й піднімеш свій рівень.
Наш гайд з EA FC 27 стане ідеальним супутником на весь сезон. Новачок ти чи досвідчений гравець, тут знайдеться чимало порад, які допоможуть покращитися.
01

Ігролад: активна оборона важлива як ніколи

Ілюстрація з гри EA Sports FC 27, на якій Кіліан Мбаппе обходить захисників.

Штучний інтелект допомагає гравцям не втрачати м’яч

© EA Sports

Геймплей в EA FC 27 відчувається інакше, ніж у попередника, і причин кілька. Серед іншого, автоматичний захист ШІ урізали. Тепер недостатньо просто закривати простір: в EA FC 27 доведеться відігравати активнішу роль. «Jockeying» пришвидшили, а діапазон ручних єдиноборств розширили, але за умови, що ти захищаєшся активно.

Оригінальний Red Bull

Енергетичний напій Red Bull

Дізнатися Більше
Red Bull Energy Drink
«Ми повністю перебудували систему захисту ШІ, — розповів Сем Рівера, виконавчий продюсер геймплею EA FC, під час Gamescom 2026 у Кельні. — Коли ти керуєш захисником, відбори, блоки й перехоплення стали кращими, а позиціювання чутливіше. Захисники під керуванням ШІ більше не беруть усе на себе: якщо ШІ пробіжить повз м'яч, він його теж не дістане».
Результат? Хто швидко опанує захист (конкретні поради нижче) і візьме відповідальність, активно борючись за м'яч, отримає значну перевагу. Зменшити роль випадку й зробити акцент на майстерності гравця спільнота просила давно. Тепер це реальність. «У захисті в EA FC 27 усе відчуватиметься зовсім інакше: просто приємніше, коли м'яч відбираєш ти сам», — каже Рівера.
Quotation
Нападник із рейтингом 80 і Finesse Shot ніколи не буде кращим за нападника з рейтингом 99
Сем Рівера, виконавчий продюсер ігрового процесу в EA FC
02

PlayStyles проти атрибутів: новий баланс

Крістофер Нкунку з РБ Лейпциг виконує дриблінг у грі EA FC 27.

Крістофер Нкунку знову грає за РБ Лейпциг у грі FC 27

© EA Sports

Баланс між PlayStyles і традиційними атрибутами гравців в EA FC останніми роками був сильно перекошений. PlayStyles стали настільки впливовими, що стандартні значення атрибутів можна було майже ігнорувати. У FC 27 це має змінитися. «Торік ми вже почали повертати силу від PlayStyles до атрибутів, бо цього хотіла спільнота, — розповів Кантчо Доскóв, старший директор із ігрового дизайну EA FC, на Gamescom 2026. — Але відгуки були такі: цього все ще недостатньо. У FC 27 ми йдемо далі: понад 10 PlayStyles збалансовано заново».
Рівера додає: «Наша мета в EA FC 27 — щоб PlayStyle давав бонус приблизно від 5 до 10 відсотків. Нападник із рейтингом 80 і Finesse Shot ніколи не буде кращим за нападника з рейтингом 99». З такими змінами ти швидко побачиш, що атрибути знову мають значення. Тепер річ не лише в наборі правильних PlayStyles. Навіть класичні надпотужні PlayStyles з EA FC 26, як-от Bruiser, переробили, щоб відновити баланс.
03

Опануй захист у новій грі

Ілюстрація з гри EA Sports FC 27, на якій зображено, як Джамал Мусіала обходить захисників.

Джамал Мусіала бореться з новими вдосконаленими захисниками

© EA Sports

Кількість нових функцій, які щороку з'являються в грі, може трохи приголомшувати. Тож ти, можливо, питаєш себе: невже все доведеться вчити з нуля? На щастя, багато основ у FC 27 лишилося тим самим, і захист не виняток. Міцна оборона й досі є фундаментом довгострокового успіху. Ось шість порад, як захищатися ефективніше, пропускати менше й, зрештою, вигравати більше матчів.

6 порад для кращої оборони в EA FC 27

04

Зосередься на побудові атак

гравці «РБ Лейпциг» святкують гол у грі EA FC 27.

Дотримуйся наших порад, щоб побачити більше такого

© EA Sports

Щоб будувати гру контрольовано, важливо зберігати холодну голову, навіть коли суперник тисне. Надто нервова гра веде до неточних передач, контратак і зайвих голів. У побудові атак особливо важливі контроль м'яча й структуровані паси.

Що важливо в побудові атак в EA FC 27?

05

Відточуй передачі

Продовжуючи попереднє: контроль передач — те, чим багато гравців постійно нехтують. Натомість вони несамовито б'ють по кнопці паса, намагаючись вибратися зі складної ситуації без жодної системи чи структури. Зайве казати, що це не рецепт успіху. Про кожну передачу варто думати уважно. Навіть найменша неточність може призвести до втраченого м'яча.

Як покращити свої паси в EA FC 27

06

Стань небезпечнішим в атаці

Забити можна по-різному. Важливо не обирати щоразу той самий шлях, інакше ти станеш надто передбачуваним.

Три способи забити гол

07

Розвивай свій дриблінг

Вид з висоти пташиного польоту на «Ред Булл Арену» в грі EA FC 27.

Ред Булл Арена клубу РБ Лейпциг

© EA Sports

Якщо хочеш заявити про себе в атаці, без кращого дриблінгу не обійтися. Ось що треба знати про дриблінг в EA FC 27.

Дриблінг у EA FC 27

08

Витискай більше зі skill moves

Ілюстрація з гри EA Sports FC 27, на якій зображено, як Бредлі Баркола веде м'яч.

Навички тепер більшою мірою залежать від реальних здібностей гравця

© EA Sports

Коли мова про skill moves, багато гравців швидко нервуються. Надто складно. Надто важко. Надто довго вчити. Але нічого з цього неправда. Є чимало простих для вивчення й легких у виконанні фінтів. Вони ефективні й можуть покращити твою гру.
Спочатку ми розповімо про три базові skill moves, які існують уже багато років і досі чудово працюють в EA FC 27. Потім покажемо всі нові skill moves в EA FC 27.

Основні технічні прийоми в EA FC 27

Fake Shot — skill move на одну зірку

Ball Roll — skill move на дві зірки

Drag Back — skill move на дві зірки

Нові технічні прийоми в EA FC 27

Прийом

Рівень складності

Фейковий розворот

Три зірки

Ball Roll Spin

Чотири зірки

Stepover Combo (Jog)

П'ять зірок

Kneel Header

Без зіркового рівня, доступний лише з PlayStyle «Trickster»

09

Тренуй свій менталітет

Гравець насолоджується напоєм Red Bull під час турніру Red Bull Wings Cup 2026 у Йоганнесбурзі, Південна Африка.

Зроби паузу після пропущеного голу

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

EA FC 27 — це не лише про те, щоб опанувати геймплей. Довгостроковий успіх залежить і від ментальної сили. Істерики, розбиті джойстики й зламані монітори мають лишитися в минулому, якщо ти хочеш вийти на новий рівень в EA FC 27. Емоції, безперечно, теж частина віртуального футболу, але втрата самовладання нікуди не приведе. Втратиш самовладання — програєш матч.
Якщо ти програєш і нічого не виходить, зберігай холодну голову. Залишайся зосередженим і ментально сильним. EA FC 27 — це не менше ментальна гра, ніж будь-що інше. Якщо починаєш нервувати через окремі ситуації, своїх гравців чи гру загалом, ти вже ускладнюєш собі життя. Це шкодить результатам і заважає грати найкраще. Щоб змагатися на найвищому рівні, потрібно зберігати ментальну силу й зосередженість упродовж усього матчу.
10

Вчися в профі

Учасники: Альфі «RedLac» Калдер під час турніру Red Bull Diski Last Namba в Йоганнесбурзі, Південна Африка, 28–29 травня 2026 року

Альфі «RedLac» Калдер змушений обробляти величезні обсяги інформації

© Pregan Pillay/Red Bull Content Pool

Чимало профі з EA FC 27 записують туторіали й діляться порадами на своїх стрімах. Якщо ти вже витиснув максимум із наших порад з EA FC 27, але хочеш дізнатися більше, зазирни на YouTube-, Twitch- і TikTok-канали гравців RBLZ Gaming — команди EA FC, пов'язаної з РБ Лейпциг і багаторазовими чемпіонами світу з FC.
Також читай наш матеріал з порадами Yozhik, українського професійного гравця в FC 27.
Порада: обов’язково переглядай повні матчі за участю професіоналів RBLZ на YouTube або Twitch. Дивись прямі трансляції великих турнірів і спробуй самостійно проаналізувати, що саме робить професіоналів такими сильними.
Почуваєшся готовим до нового сезону EA FC 27? Завжди пам'ятай: не все вийде одразу. Але з часом і терпінням ти продовжиш покращувати свою гру й напишеш власну історію успіху. Поїхали!

Про автора

Ігри