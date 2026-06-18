Ісак Хаджар долає проблеми та здобуває подіум у Монако

Ісак Хаджар успішно витримав серйозне випробування на Гран-прі Монако. Попри технічні негаразди та появу червоного прапора наприкінці перегонів, він зумів повторити свій найкращий результат у Формулі-1, фінішувавши третім у Князівстві.

Стартувавши з п'ятої позиції, 21-річний пілот продемонстрував упевнене й зріле водіння під постійним тиском суперників. У завершальній частині заїзду він стримав атаки Оскара Піастрі з McLaren і заслужено піднявся на подіум. Для Хаджара це стало першим потраплянням до трійки призерів у кольорах Oracle Red Bull Racing та першим подібним успіхом після третього місця на Гран-прі Нідерландів торік.

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Подолання викликів

Перейшовши до Oracle Red Bull Racing із Visa Cash App Racing Bulls перед сезоном 2026 року, Хаджар упевнено розпочав виступи за нову команду. На попередньому етапі він показав високий результат, фінішувавши п'ятим на Гран-прі Канади, а в чемпіонаті нині поступається своєму напарнику Максу Ферстаппену лише однією позицією.

Хаджар майстерно впорався з технічними проблемами й посів третє місце © Getty Images/Red Bull Content Pool

Втім, ще більше захоплює вміння Хаджара справлятися з труднощами. Після перегонів у Монако він зізнався, що протягом майже всієї дистанції мав «величезні проблеми з керованістю» — і все ж зумів тримати темп суперників і фінішувати на високій позиції.

«Ми добре стартували та контролювали хід перегонів, але вже на перших 10–15 колах у мене почалися серйозні проблеми з керованістю, — розповів спортсмен. — Якщо є траса, на якій ти не хочеш стикатися з цим, то це вона, тому проїхати 60 кіл було дуже складно».

Це була не єдина проблема: місце водія на подіумі опинилося під загрозою ще під час перегонів — стало відомо, що його дії в режимі червоного прапора будуть розслідувані.

Попри загрозу втратити третє місце, пілот зберіг холоднокровність і впевнено привів машину до фінішу, поступившись лише Кімі Антонеллі на Mercedes і Льюїсу Гемільтону на Ferrari.

Це був зворушливий момент для Хаджара та його команди © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Тоді була невизначеність щодо того, що станеться з червоним прапором, і потрібно було знову зосередитися. Навіть під кінець мені все ще бракувало потужності на рестарті. Це були справді найдовші перегони в моєму житті, але тепер вони завершилися, і ми посіли місце на подіумі», — додав він.

Вік-енд, що запам'ятається

Після непростого початку гоночного вік-енду, коли в першій вільній практиці він показав лише 13-й результат, Хаджар продемонстрував уміння швидко адаптуватися й поступово додавати в темпі.

У третій, завершальній практиці він уже був восьмим, згодом кваліфікувався п'ятим, а у перегонах здобув почесне третє місце.

«Це неймовірний підсумок, зважаючи на те, як усе почалося в першій практиці! Гонка видалася дуже складною, і мені довелося викластися на повну, — сказав Хаджар. — Але нагода відсвяткувати цей успіх із командою на подіумі — спогад, який залишиться зі мною назавжди».

Результати Гран-прі Монако 1 Mercedes Очки 25 2 Ferrari Очки 18 3 Oracle Red Bull Racing Очки 15 4 McLaren Очки 12 5 Visa Cash App Racing Bulls Очки 10 Місце Особа Команда Очки 1 Mercedes 25 2 Ferrari 18 3 Oracle Red Bull Racing 15 4 McLaren 12 5 Visa Cash App Racing Bulls 10