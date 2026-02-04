Календар Формули-1 на 2026 рік: усі дати сезону

Сезон 2025 року розпочався для Макса Ферстаппена та Oracle Red Bull Racing у ролі тих, хто змушений наздоганяти: головними суперниками стали Ландо Норріс і Оскар Піастрі з McLaren. Завдяки винятковій майстерності за кермом і вивіреній роботі команди чемпіон зумів утриматися в боротьбі — здобув ефектну перемогу в Японії, а після Гран-прі Нідерландів видав серію подіумів і тріумфів.

Та навіть попри перемоги в трьох завершальних перегонах сезону й загалом вісім виграних етапів — проти семи у кожного з пілотів McLaren — Ферстаппену забракло лише двох очок до п’ятого титулу. Сезон 2026 року відкриває нову сторінку: на тлі наймасштабніших змін у правилах за всю історію Формули-1 нас очікує захоплива боротьба за корону.

Підготовка до Гран-прі Австралії перетвориться на справжню гонитву з часом © Getty Images / Red Bull Content Pool

01 Календар Формули-1 на 2026 рік:

Раунд Дата Країна Гран-прі Місце проведення 1 6-8 березня Австралія Гран-прі Австралії Мельбурн 2 13-15 березня Китай Гран-прі Китаю Шанхай 3 27-29 березня Японія Гран-прі Японії Сузука 4 10-12 квітня Бахрейн Гран-прі Бахрейну Сахір 5 17-19 квітня Саудівська Аравія Гран-прі Саудівської Аравії Джидда 6 1-3 травня США Гран-прі США Маямі 7 22-24 травня Канада Гран-прі Канади Монреаль 8 5-7 червня Монако Гран-прі Монако Монако 9 12-14 червня Іспанія Гран-прі Барселони-Каталуньї Барселона-Каталунья 10 26-28 червня Австрія Гран-прі Австрії Шпільберг 11 3-5 липня Велика Британія Гран-прі Великої Британії Сільверстоун 12 17-19 липня Бельгія Гран-прі Бельгії Спа-Франкоршам 13 24-26 липня Угорщина Гран-прі Угорщини Будапешт 14 21-23 серпня Нідерланди Гран-прі Нідерландів Зандворт 15 4-6 вересня Італія Гран-прі Італії Монца 16 11-13 вересня Іспанія Гран-прі Іспанії Мадрид 17 24-26 вересня Азербайджан Гран-прі Азербайджану Баку 18 9-11 жовтня Сінгапур Гран-прі Сінгапуру Сінгапур 19 23-25 жовтня США Гран-прі США Остін 20 30 жовтня — 1 листопада Мексика Гран-прі Мексики Мехіко 21 6-8 листопада Бразилія Гран-прі Бразилії Сан-Паулу 22 19-21 листопада США Гран-прі США Лас-Вегас 23 27-29 листопада Катар Гран-прі Катару Лусаїл 24 4-6 грудня Абу-Дабі Гран-прі Абу-Дабі Яс-Марина

02 Швидка прогулянка парком

З новими двигунами та шасі передсезонні тести в Барселоні та Бахрейні стануть вирішальними для команд перед стартом 2026 року. Перші перегони знову відбудуться в Мельбурні. Сама траса — вузьке вуличне кільце, що в'ється крізь елегантний парк — є своєрідним викликом. Коли боліди насичені новими технологіями, цей етап часто приносить багато аварій та несподіваних результатів.

Макс — найкращий гонщик в історії серії, який перетворив поул на перемогу © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Китай та Японія

Дві контрастні траси: ультрасучасний і просторий Міжнародний автодром Шанхая з великими зонами безпеки та довгими прямими істотно відрізняється від конфігурацій, на яких учасники тестувалися в Бахрейні. Гран-прі Китаю має дати чітке уявлення про реальний розклад сил і показати, хто, ймовірно, боротиметься за чемпіонський титул.

Міжнародний автодром Шанхая є дійсно інноваційним © Getty Images/Red Bull Content Pool Оглядове колесо в Сузуці — знакова пам'ятка Формули-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Тим часом Міжнародний автодром Сузука вже давно є домом Гран-прі Японії. Цей трек — справжній фаворит гонщиків, зокрема Ферстаппена. У 2025 році він привіз звідти максимум балів, вигравши перегони з найшвидшим колом та поул-позицією. Цього разу драйвер прагнутиме зробити те ж саме, коли ми повернемося на цю легендарну трасу.

04 Курс на Близький Схід

Надшвидка траса в Джидді © Getty Images / Red Bull Content Pool

Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії перенесли на квітень, аби уникнути накладання з Рамаданом. Просторий Сахір традиційно дарує видовищне шоу на тлі заходу сонця. Водночас надшвидка вулична траса в Джидді стане справжнім випробуванням швидкості: тут пілотам доведеться опановувати нові двигуни, електричне прискорення та активну аеродинаміку в режимах Z і X.

05 Три перегони на «М»

Шезлонги з видом на трасу Формули-1? Ласкаво просимо на Гран-прі Маямі! © Getty Images/Red Bull Content Pool

У паддоку давно жартують: якщо місто, що приймає перегони, починається на літеру «М», на тебе чекає справжнє свято. Традиційно до цього переліку входять Мельбурн, Монреаль і Монако. Додай до них Маямі — і отримаєш яскравий хет-трик запальних заїздів. Хоча Гран-прі Маямі є однією з наймолодших подій календаря, воно швидко стало фаворитом, поєднавши гламур і справжній гоночний азарт. Автодром імені Жиля Вільнева в Монреалі випробовує тебе на максимальну швидкість і змушує бути бездоганним біля легендарної «Стіни чемпіонів». Після узгодження довгострокового контракту Гран-прі Канади залишиться у серії щонайменше до 2035 року.

Монако! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Далі — Монако: найповільніша, найвужча й найкоротша траса сезону, яка водночас незмінно залишається однією з найяскравіших подій. Боліди мчать уздовж гавані казкового Монте-Карло, створюючи унікальну атмосферу. До того ж це перший домашній Гран-прі для Ферстаппена.

06 Шпільберг — Сільверстоун — Спа

Гран-прі Австрії проходить на одному з найфотогенічніших треків світу — на мальовничих схилах Штирії, звідки відкривається захоплива панорама на долину. Попри те що Red Bull Ring є однією з найкоротших трас календаря, вона поєднує швидкі прямі, круті підйоми та серію складних технічних поворотів, створюючи дійсно захопливі перегони. Організатори також продовжили контракт, завдяки чому етап залишиться в календарі щонайменше до 2041 року.

Австрія завжди рада фанатам Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool Спа — часто волого, завжди важко © Getty Images/Red Bull Content Pool

Після цього серія прибуває на дві траси, які були частиною першого Чемпіонату світу з автоперегонів Формули-1 у 1950 році та досі пропонують найбільші випробування навичок водіїв: Сільверстоун із його швидкими комплексами поворотів і Спа з невблаганними прямими, що пронизують Арденни.

Це може бути тільки Британія влітку: славетний Сільверстоун © Getty Images / Red Bull Content Pool

07 Прощання із Зандвортом

Зандворт стає помаранчевим на вихідні, коли в місті гостює Макс Ферстаппен © Getty Images/Red Bull Content Pool

Після Угорщини чемпіонат іде на літню перерву, щоб потім повернутися на голландські пляжі. Це буде останній Гран-прі Нідерландів на певний час, оскільки власники Зандворта вирішили не продовжувати ліцензію. Тож очікуй, що армія прихильників Ферстаппена влаштує неймовірне дійство на честь свого героя.

08 Ще більше «М»!

Монца, розташована неподалік від Мілана, є однією з постійних трас серії та домашнім етапом для Ferrari та Visa Cash App Racing Bulls . Перегони в легендарному «Храмі швидкості» завжди відзначаються видовищністю й зазвичай завершують європейську частину сезону. Утім, у 2026 році Формула-1 відкриє нову сторінку, вирушивши на арену, що обіцяє особливий досвід.

Madring у Мадриді стане новим місцем проведення Гран-прі Іспанії — Формула-1 повернеться до столиці країни вперше за 45 років. Траса поєднає міські вулиці зі спеціально побудованими секціями, запропонувавши швидкі відрізки, технічні повороти та величезні фан-зони. Організатори впевнені, що Madring стане одним із найкомфортніших і найдоступніших для вболівальників етапів календаря.

Траса Америк обіцяє запеклу боротьбу © Getty Images / Red Bull Content Pool

09 Відплиття до Америки

Чемпіонат повертається до Азії — з етапами в Азербайджані та Сінгапурі, — а далі вирушає в насичену серію з чотирьох перегонів в Америці. Остін обіцяє видовищне шоу на Трасі Америк, де пілоти традиційно приміряють ковбойські образи.

Неймовірна Траса Америк © Getty Images/Red Bull Content Pool Неперевершений трек Мехіко © Getty Images/Red Bull Content Pool

Згодом атмосфера зміниться на яскравий карнавал: фарба для обличчя й костюми маріачі зустрінуть Формулу-1 в Мексиці під час святкування Дня мертвих. Далі — Бразилія та легендарна траса Інтерлагос у Сан-Паулу, де Ферстаппен неодноразово демонстрував свою вправність. Після цього чемпіонат знову повернеться до США — на Гран-прі Лас-Вегаса.

Інтерлагос приносить тропічну атмосферу © Getty Images/Red Bull Content Pool Лас-Вегас — унікальний автодром, аналогів якому немає у світі © Getty Images/Red Bull Content Pool

10 Фінальна битва

Після 22 етапів розв'язка настане на Близькому Сході: швидкісний Лусаїл у Катарі та традиційний фінал під вогнями Яс-Марина в Абу-Дабі. Доля титулу вже двічі вирішувалася тут у поточному десятилітті. Макс Ферстаппен утримує рекорд перемог на цій трасі разом із сером Льюїсом Гемільтоном і точно захоче залишити це досягнення лише собі. Що станеться? Не можемо дочекатися, щоб дізнатися!

Чи буде в Абу-Дабі феєрверк на фінальному колі? © Getty Images/Red Bull Content Pool

11 Календар спринтів:

Дата Гран-прі Місце проведення 13–15 березня Китай Шанхай 1–3 травня Маямі Маямі 22–24 травня Канада Монреаль 3-5 липня Велика Британія Сільверстоун 21-23 серпня Нідерланди Зандворт 9-11 жовтня Сінгапур Сінгапур