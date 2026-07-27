Screenshot from Forza Horizon 6 shows the 2023 Ford Fiesta ST drifting.
© Xbox Game Studios
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Гайд з ачівок Forza Horizon 6 — як розблокувати всі 57 досягнень

Вирушай до Японії й розблокуй усі 57 досягнень у Forza Horizon 6. Цей повний гайд охоплює Gamerscore, колекційні предмети, мультиплеєрні завдання й найшвидший шлях до 100%.
Автор Phil Briel (@nophilterde)
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Резюме

  1. 1
    Скільки досягнень є у Forza Horizon 6?
  2. 2
    Всі досягнення Forza Horizon 6 одним поглядом
  3. 3
    Скільки часу потрібно, щоб пройти Forza Horizon 6?
  4. 4
    Найкращий план досягнення для Forza Horizon 6
  5. 5
    Найскладніші досягнення в Forza Horizon 6
  6. 6
    Чи можна пропустити якісь досягнення в Forza Horizon 6?
Forza Horizon 6 переносить фестиваль Horizon до Японії — і список досягнень повністю використовує нові декорації. Тебе чекають дуелі тоуге на гірських перевалах, сховані скарбниці з авто на вузьких вулицях Токіо, регіональні маскоти, яких треба нищити, і заповітний браслет Horizon у кінці шляху. Цей гайд охоплює кожне досягнення, виділяє найскладніші завдання й допомагає не витрачати час на нескінченне полювання за колекційними предметами.
Огляд досягнень Forza Horizon 6
  • 57 досягнень загалом
  • 1 000 Gamerscore доступно
  • Близько 100–150+ годин для проходження на 100%
  • Складність — від легкої до важкої
  • Більшість досягнень відкриваються природно в процесі гри
  • Колекційні предмети — найдовша частина
  • Жодне досягнення не можна пропустити безповоротно, хоча сезонні плейлисти вимагають уваги
01

Скільки досягнень є у Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 вийшла з 57 досягненнями загальною вартістю 1 000 Gamerscore. Більшість із них прив'язана до нових систем прогресії гри — браслетів фестивалю, Журналу колекціонера, битв тоуге, подій Horizon Rush і різних колекційних викликів.
Screenshot from Forza Horizon 6 video game.

Forza Horizon 6 takes you to Japan

© Xbox Game Studios

Хороша новина: просто досліджуючи Японію, беручи участь у гонках і просуваючись по кампанії, ти автоматично відкриєш більшу частину досягнень. Однак повне проходження вимагає значно більших зусиль — особливо щодо колекційних предметів і мультиплеєрного прогресу.
02

Всі досягнення Forza Horizon 6 одним поглядом

Achievement

Description

Gamerscore

Welcome to Japan

Complete the opening

10

First of Many

Complete your first qualifier

10

On the Podium

Win your first Horizon Festival race event

10

Mascot Hunter

Destroy your first regional mascot

10

Four Swords

Complete a LINK skill

10

Welcome to Horizon

Earn the Yellow Wristband and join the festival

10

Home Turf

Earn the Yellow Stamp in the Collection Journal

10

Bargain Hunter

Buy an aftermarket car

10

I'm Just Getting Started

Complete your first Touge battle

10

9 to 5

Complete your first job

10

Pinned to the Map!

Discover 10 landmarks

10

Festival Fan

Earn the Green Horizon Festival Wristband

10

Wave Rider

Earn the Blue Horizon Festival Wristband

10

Sightseeing

Earn the Green Stamp in the Collection Journal

10

Well Traveled

Earn the Blue Stamp in the Collection Journal

10

A Stylish New Addition to My Collection

Discover and claim your first Treasure Car

10

One More Lap

Set a lap time on a Time Trial circuit

10

Smoking Tires

Complete a drag meet

10

Obstacle Course!

Complete Horizon Rush

10

Blank Slate

Buy the Yashiki Estate

10

A New World

Drive an R-Class car

10

Passionate Tourist

Earn 3 stars in a Day Tour story chapter

10

First Love

Buy a car from the Autoshow

10

Mech and the City

Complete the 'Mech My Day' Showcase event

20

As If That Was Hard

Earn the Pink Horizon Festival Wristband

20

Orange Suits You

Earn the Orange Horizon Festival Wristband

20

Find Your Own Way

Earn the Pink Stamp in the Collection Journal

20

Hey! Listen!

Earn the Orange Stamp in the Collection Journal

20

At Home in Tokyo

Complete 33 activities in the Tokyo region

20

Road Warrior

Discover all 10 regions

20

Crowd Favorite

Earn 36 stars from PR Stunts in the Ohtani region

20

White Ghost

Complete 5 Touge battles

20

What Are You Doing in My Estate?

Visit another player's estate

10

Show What You've Got!

Display 3 different cars in your garage at the same time

10

Collector

Collect 100 different cars

20

High Flyer

Complete the 'Flight Club' Showcase event

20

Free Parking

Park at 3 different car meets

10

Even Competition

Complete a race event in a Spec Racing Championship

10

To the Moon

Earn at least 1 star at the Irokawa Launch Danger Sign

10

All Eyes on You

Park the 2025 GR GT Prototype at a car meet

10

Track Day

Set a lap time on a Time Trial circuit with a Track Toy

10

In the Spotlight

Earn the Purple Horizon Festival Wristband

30

What an Adventure!

Earn the Purple Stamp in the Collection Journal

30

Horizon Legend

Earn the Gold Horizon Festival Wristband

50

Master Explorer

Earn the Gold Stamp and become Master Explorer

50

Treasure Hunter

Discover and claim all 9 Treasure Cars

30

Feel the Rush

Complete 3 Horizon Rush events

20

Horizon Cartographer

Reveal the entire map

50

Gotta Smash Them All!

Destroy 200 regional mascots

30

Motorsport Enthusiast

Win 57 Horizon Festival race events

30

Things Are Heating Up

Earn 10 levels in Horizon Play

10

Played List

Earn all Festival Playlist points in a season

30

The Boss

Reach the highest promotion rank in a job

20

Maxed Out

Reach level 100 in Horizon Play

30

Historic Achievement

Earn a Series History reward

30

Just a Few Splinters

Destroy 200 bonus boards

30

Storyteller

Earn 81 story stars

10

03

Скільки часу потрібно, щоб пройти Forza Horizon 6?

Скриншот з гри Forza Horizon 6.

Мапа Forza Horizon 6 максимально насичена

© Xbox Game Studios

Проходження основної кампанії в Forza Horizon 6 займає приблизно 15–25 годин і знайомить гравців із широким спектром дорожніх гонок, позашляхових змагань та крос-кантрі-випробувань. За цей час ви, звісно, відкриєте для себе великі території Японії та розіб’єте безліч бонусних знаків і талісманів по дорозі.

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Повне проходження гри — це набагато серйозніше завдання. Розблокування всіх 57 досягнень та зароблення повних 1 000 очок Gamerscore, ймовірно, займе близько 150 годин або більше. Наступні досягнення є одними з найбільш трудомістких у грі:
  • «Любитель гонок» — виграйте 57 гонок у рамках «Horizon Festival»
  • «Треба знищити їх усіх! » — знищити 200 регіональних талісманів
  • «Ті кілька осколків » — знищити 200 бонусних щитів
  • «Максимум» — досягніть 100-го рівня в Horizon Play
  • Майстер-дослідник / Легенда Horizon — пройти всі етапи фестивалю та щоденника
Зокрема, збирати бонусні дошки може бути досить складно, оскільки деякі з них заховані в надзвичайно незручних місцях, таких як гірськолижні підйомники, дахи будівель та важкодоступні гірські райони, що вимагають точного керування та чимало терпіння.
04

Найкращий план досягнення для Forza Horizon 6

Скриншот з гри Forza Horizon 6.

Ралі, дорожні перегони, дрифт, драг-рейсинг — гра має, що запропонувати

© Xbox Game Studios

Щойно приїхали до Японії і не знаєте, з чого почати? Дотримання правильної послідовності на початку заощадить вам багато часу пізніше. Ось найкращі способи ефективно розблокувати досягнення.
  1. Надайте пріоритет фестивальним подіям — спочатку зосередьтеся на гонках, шоу-виступах та активностях, рекомендованих грою. Це природним чином сприяє виконанню більшості основних вимог для досягнення.
  2. Покращуйте свої браслети фестивалю — рівень браслета змінюється від жовтого до зеленого, синього, рожевого, помаранчевого, фіолетового і, нарешті, золотого. Кожен новий рівень браслета розблоковує додаткові події, регіони та активності. Золотий браслет, пов’язаний із «Легендою Horizon», фактично є останньою віхою для проходження одиночної кампанії.
  3. Просувайтеся в «Щоденнику колекціонера» — нова система «Щоденника колекціонера» винагороджує за дослідження, фотографування, сюжетні місії та онлайн-активності. Як і система браслетів, вона просувається від жовтого до золотого рівня і є необхідною для кількох досягнень на пізніх етапах гри.
  4. Пошук автомобілів-скарбів — по всій Японії розкидано дев’ять прихованих автомобілів-скарбів. Жоден із них не відображається на карті, і їх можна виявити лише сфотографувавши. Знаходження одного з них розблоковує досягнення «Стильне доповнення до моєї колекції», а знаходження всіх дев’яти — досягнення «Мисливець за скарбами».
  5. Знищуйте регіональних талісманів під час подорожей — у кожному регіоні є унікальні фігурки талісманів, які можна розбити своїм автомобілем. Знищення першого талісмана розблоковує досягнення «Мисливець за талісманами», а знищення всіх 200 — досягнення «Треба знищити їх усіх!» — одне з найтриваліших завдань у грі. У кожному регіоні представлені різні дизайни талісманів, що полегшує їх пошук, якщо ви будете організовано підходити до справи.
  6. Почніть виконувати місії з доставки їжі якомога раніше — щоб розблокувати досягнення «Бос», ви повинні досягти максимального рангу в місіях з доставки «Raku Raku Express» у Токіо. Виконання декількох замовлень за один сеанс і постійне отримання тризіркових оцінок значно прискорять прогрес.
  7. Не ігноруйте «Horizon Play» — «Horizon Play» містить кілька багатокористувацьких досягнень, зокрема «Let’s Get Down to Business» на 10-му рівні та «Maximized» на 100-му рівні. Ці досягнення накопичуються природним чином з часом, але якщо почати рано, це дозволить уникнути виснажливого фарму пізніше.
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Найскладніші досягнення в Forza Horizon 6

Більшість досягнень у Forza Horizon 6 є простими й розблоковуються природним чином під час звичайної гри. Більш складні, як правило, пов’язані з тривалими системами прогресу, сезонним контентом або трудомістким пошуком колекційних предметів. Саме ці досягнення найімовірніше сповільнюють прогрес гравців.
Screenshot from Forza Horizon 6 shows a food delivery mission with the Raku Raku Express.

Only the best delivery drivers unlock the The Boss achievement

© Xbox Game Studios

  • «Horizon Cartographer» (50 GS): «Legend Island» — це останній регіон, який потрібно розблокувати, і зазвичай він стає доступним після зароблення «Golden Bracelet». Швидший спосіб — увійти в режим «Rivals» і розпочати гонку «Seaside Park Sprint». Якщо всі інші регіони вже відкрито, досягнення має розблокуватися незабаром після цього.
  • «Racing enthusiast» (30 GS): Перемога у 57 гонках фестивалю здається складним завданням, але це природно вписується в прогрес отримання браслета. Варто підвищувати рівень складності, коли гонки стають легкими, оскільки це приносить додатковий XP та кредити.
  • Успіх перед публікою (20 GS): Заробити 36 зірок за піар-трюки в регіоні Отані може зайняти деякий час. Найефективніша стратегія — систематично виконувати кожен тип завдань: спочатку знаки небезпеки, потім камери контролю швидкості, а потім зони дрифту. Спортивний автомобіль класу S1 з легкістю впорається з більшістю викликів. Koenigsegg Jesko чудово підходить для радарів та стрибків, хоча для дрифту він менш ефективний.
  • «Бос» (20 GS): Місії з доставки їжі в Токіо швидко стають одноманітними. Головне — це послідовність: регулярне отримання тризіркових оцінок значно прискорює прокачування рівня.
  • «Пройдений плейлист» (30 GS): щоб розблокувати всі очки плейлиста за сезон, потрібно виконати як одиночні, так і онлайн-завдання з «Фестивального плейлиста». Оскільки плейлисти змінюються щосезону, найкраще присвятити певний час завершенню одного з них до того, як відбудеться перезавантаження.
Поради щодо проходження «Боса»

Скільки всього рівнів?

Усього в доставках їжі в Токіо дев’ять рівнів. На дев’ятому рівні розблоковується досягнення.

Збирайте кредити

Після кожного підвищення ви починаєте знову з 0 кредитів. Щоб перейти з 8-го на 9-й рівень, потрібно 530 515 кредитів.

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06

Чи можна пропустити якісь досягнення в Forza Horizon 6?

Більшість досягнень у Forza Horizon 6 не можна пропустити, і їх можна розблокувати в будь-який момент під час гри. Однак є дві сфери, на які варто звернути увагу з самого початку.
Плейлисти сезонних фестивалів регулярно змінюються. Якщо ви пропустите цілий сезон, не виконавши завдання плейлиста, вам доведеться чекати, поки цей сезон знову з’явиться у ротації.
Регіональні талісмани та бонусні дошки також можуть стати серйозною проблемою, якщо їх ігнорувати занадто довго. Збирати їх поступово під час дослідження нових локацій набагато ефективніше, ніж намагатися зібрати все одразу наприкінці гри.

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