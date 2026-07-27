Гайд з ачівок Forza Horizon 6 — як розблокувати всі 57 досягнень

Forza Horizon 6 переносить фестиваль Horizon до Японії — і список досягнень повністю використовує нові декорації. Тебе чекають дуелі тоуге на гірських перевалах, сховані скарбниці з авто на вузьких вулицях Токіо, регіональні маскоти, яких треба нищити, і заповітний браслет Horizon у кінці шляху. Цей гайд охоплює кожне досягнення, виділяє найскладніші завдання й допомагає не витрачати час на нескінченне полювання за колекційними предметами.

Огляд досягнень Forza Horizon 6

57 досягнень загалом

1 000 Gamerscore доступно

Близько 100–150+ годин для проходження на 100%

Складність — від легкої до важкої

Більшість досягнень відкриваються природно в процесі гри

Колекційні предмети — найдовша частина

Жодне досягнення не можна пропустити безповоротно, хоча сезонні плейлисти вимагають уваги

01 Скільки досягнень є у Forza Horizon 6?

Forza Horizon 6 вийшла з 57 досягненнями загальною вартістю 1 000 Gamerscore. Більшість із них прив'язана до нових систем прогресії гри — браслетів фестивалю, Журналу колекціонера, битв тоуге, подій Horizon Rush і різних колекційних викликів.

Forza Horizon 6 takes you to Japan © Xbox Game Studios

Хороша новина: просто досліджуючи Японію, беручи участь у гонках і просуваючись по кампанії, ти автоматично відкриєш більшу частину досягнень. Однак повне проходження вимагає значно більших зусиль — особливо щодо колекційних предметів і мультиплеєрного прогресу.

02 Всі досягнення Forza Horizon 6 одним поглядом

Achievement Description Gamerscore Welcome to Japan Complete the opening 10 First of Many Complete your first qualifier 10 On the Podium Win your first Horizon Festival race event 10 Mascot Hunter Destroy your first regional mascot 10 Four Swords Complete a LINK skill 10 Welcome to Horizon Earn the Yellow Wristband and join the festival 10 Home Turf Earn the Yellow Stamp in the Collection Journal 10 Bargain Hunter Buy an aftermarket car 10 I'm Just Getting Started Complete your first Touge battle 10 9 to 5 Complete your first job 10 Pinned to the Map! Discover 10 landmarks 10 Festival Fan Earn the Green Horizon Festival Wristband 10 Wave Rider Earn the Blue Horizon Festival Wristband 10 Sightseeing Earn the Green Stamp in the Collection Journal 10 Well Traveled Earn the Blue Stamp in the Collection Journal 10 A Stylish New Addition to My Collection Discover and claim your first Treasure Car 10 One More Lap Set a lap time on a Time Trial circuit 10 Smoking Tires Complete a drag meet 10 Obstacle Course! Complete Horizon Rush 10 Blank Slate Buy the Yashiki Estate 10 A New World Drive an R-Class car 10 Passionate Tourist Earn 3 stars in a Day Tour story chapter 10 First Love Buy a car from the Autoshow 10 Mech and the City Complete the 'Mech My Day' Showcase event 20 As If That Was Hard Earn the Pink Horizon Festival Wristband 20 Orange Suits You Earn the Orange Horizon Festival Wristband 20 Find Your Own Way Earn the Pink Stamp in the Collection Journal 20 Hey! Listen! Earn the Orange Stamp in the Collection Journal 20 At Home in Tokyo Complete 33 activities in the Tokyo region 20 Road Warrior Discover all 10 regions 20 Crowd Favorite Earn 36 stars from PR Stunts in the Ohtani region 20 White Ghost Complete 5 Touge battles 20 What Are You Doing in My Estate? Visit another player's estate 10 Show What You've Got! Display 3 different cars in your garage at the same time 10 Collector Collect 100 different cars 20 High Flyer Complete the 'Flight Club' Showcase event 20 Free Parking Park at 3 different car meets 10 Even Competition Complete a race event in a Spec Racing Championship 10 To the Moon Earn at least 1 star at the Irokawa Launch Danger Sign 10 All Eyes on You Park the 2025 GR GT Prototype at a car meet 10 Track Day Set a lap time on a Time Trial circuit with a Track Toy 10 In the Spotlight Earn the Purple Horizon Festival Wristband 30 What an Adventure! Earn the Purple Stamp in the Collection Journal 30 Horizon Legend Earn the Gold Horizon Festival Wristband 50 Master Explorer Earn the Gold Stamp and become Master Explorer 50 Treasure Hunter Discover and claim all 9 Treasure Cars 30 Feel the Rush Complete 3 Horizon Rush events 20 Horizon Cartographer Reveal the entire map 50 Gotta Smash Them All! Destroy 200 regional mascots 30 Motorsport Enthusiast Win 57 Horizon Festival race events 30 Things Are Heating Up Earn 10 levels in Horizon Play 10 Played List Earn all Festival Playlist points in a season 30 The Boss Reach the highest promotion rank in a job 20 Maxed Out Reach level 100 in Horizon Play 30 Historic Achievement Earn a Series History reward 30 Just a Few Splinters Destroy 200 bonus boards 30 Storyteller Earn 81 story stars 10

03 Скільки часу потрібно, щоб пройти Forza Horizon 6?

Мапа Forza Horizon 6 максимально насичена © Xbox Game Studios

Проходження основної кампанії в Forza Horizon 6 займає приблизно 15–25 годин і знайомить гравців із широким спектром дорожніх гонок, позашляхових змагань та крос-кантрі-випробувань. За цей час ви, звісно, відкриєте для себе великі території Японії та розіб’єте безліч бонусних знаків і талісманів по дорозі.

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Повне проходження гри — це набагато серйозніше завдання. Розблокування всіх 57 досягнень та зароблення повних 1 000 очок Gamerscore, ймовірно, займе близько 150 годин або більше. Наступні досягнення є одними з найбільш трудомістких у грі:

«Любитель гонок» — виграйте 57 гонок у рамках «Horizon Festival»

«Треба знищити їх усіх! » — знищити 200 регіональних талісманів

«Ті кілька осколків » — знищити 200 бонусних щитів

«Максимум» — досягніть 100-го рівня в Horizon Play

Майстер-дослідник / Легенда Horizon — пройти всі етапи фестивалю та щоденника

Зокрема, збирати бонусні дошки може бути досить складно, оскільки деякі з них заховані в надзвичайно незручних місцях, таких як гірськолижні підйомники, дахи будівель та важкодоступні гірські райони, що вимагають точного керування та чимало терпіння.

04 Найкращий план досягнення для Forza Horizon 6

Ралі, дорожні перегони, дрифт, драг-рейсинг — гра має, що запропонувати © Xbox Game Studios

Щойно приїхали до Японії і не знаєте, з чого почати? Дотримання правильної послідовності на початку заощадить вам багато часу пізніше. Ось найкращі способи ефективно розблокувати досягнення.

Надайте пріоритет фестивальним подіям — спочатку зосередьтеся на гонках, шоу-виступах та активностях, рекомендованих грою. Це природним чином сприяє виконанню більшості основних вимог для досягнення. Покращуйте свої браслети фестивалю — рівень браслета змінюється від жовтого до зеленого, синього, рожевого, помаранчевого, фіолетового і, нарешті, золотого. Кожен новий рівень браслета розблоковує додаткові події, регіони та активності. Золотий браслет, пов’язаний із «Легендою Horizon», фактично є останньою віхою для проходження одиночної кампанії. Просувайтеся в «Щоденнику колекціонера» — нова система «Щоденника колекціонера» винагороджує за дослідження, фотографування, сюжетні місії та онлайн-активності. Як і система браслетів, вона просувається від жовтого до золотого рівня і є необхідною для кількох досягнень на пізніх етапах гри. Пошук автомобілів-скарбів — по всій Японії розкидано дев’ять прихованих автомобілів-скарбів. Жоден із них не відображається на карті, і їх можна виявити лише сфотографувавши. Знаходження одного з них розблоковує досягнення «Стильне доповнення до моєї колекції», а знаходження всіх дев’яти — досягнення «Мисливець за скарбами». Знищуйте регіональних талісманів під час подорожей — у кожному регіоні є унікальні фігурки талісманів, які можна розбити своїм автомобілем. Знищення першого талісмана розблоковує досягнення «Мисливець за талісманами», а знищення всіх 200 — досягнення «Треба знищити їх усіх!» — одне з найтриваліших завдань у грі. У кожному регіоні представлені різні дизайни талісманів, що полегшує їх пошук, якщо ви будете організовано підходити до справи. Почніть виконувати місії з доставки їжі якомога раніше — щоб розблокувати досягнення «Бос», ви повинні досягти максимального рангу в місіях з доставки «Raku Raku Express» у Токіо. Виконання декількох замовлень за один сеанс і постійне отримання тризіркових оцінок значно прискорять прогрес. Не ігноруйте «Horizon Play» — «Horizon Play» містить кілька багатокористувацьких досягнень, зокрема «Let’s Get Down to Business» на 10-му рівні та «Maximized» на 100-му рівні. Ці досягнення накопичуються природним чином з часом, але якщо почати рано, це дозволить уникнути виснажливого фарму пізніше.

05 Найскладніші досягнення в Forza Horizon 6

Більшість досягнень у Forza Horizon 6 є простими й розблоковуються природним чином під час звичайної гри. Більш складні, як правило, пов’язані з тривалими системами прогресу, сезонним контентом або трудомістким пошуком колекційних предметів. Саме ці досягнення найімовірніше сповільнюють прогрес гравців.

Only the best delivery drivers unlock the The Boss achievement © Xbox Game Studios

«Horizon Cartographer» (50 GS) : «Legend Island» — це останній регіон, який потрібно розблокувати, і зазвичай він стає доступним після зароблення «Golden Bracelet». Швидший спосіб — увійти в режим «Rivals» і розпочати гонку «Seaside Park Sprint». Якщо всі інші регіони вже відкрито, досягнення має розблокуватися незабаром після цього.

«Racing enthusiast» (30 GS) : Перемога у 57 гонках фестивалю здається складним завданням, але це природно вписується в прогрес отримання браслета. Варто підвищувати рівень складності, коли гонки стають легкими, оскільки це приносить додатковий XP та кредити.

Успіх перед публікою (20 GS) : Заробити 36 зірок за піар-трюки в регіоні Отані може зайняти деякий час. Найефективніша стратегія — систематично виконувати кожен тип завдань: спочатку знаки небезпеки, потім камери контролю швидкості, а потім зони дрифту. Спортивний автомобіль класу S1 з легкістю впорається з більшістю викликів. Koenigsegg Jesko чудово підходить для радарів та стрибків, хоча для дрифту він менш ефективний.

«Бос» (20 GS) : Місії з доставки їжі в Токіо швидко стають одноманітними. Головне — це послідовність: регулярне отримання тризіркових оцінок значно прискорює прокачування рівня.

«Пройдений плейлист» (30 GS) : щоб розблокувати всі очки плейлиста за сезон, потрібно виконати як одиночні, так і онлайн-завдання з «Фестивального плейлиста». Оскільки плейлисти змінюються щосезону, найкраще присвятити певний час завершенню одного з них до того, як відбудеться перезавантаження.

Поради щодо проходження «Боса» Скільки всього рівнів? Усього в доставках їжі в Токіо дев’ять рівнів. На дев’ятому рівні розблоковується досягнення. Збирайте кредити Після кожного підвищення ви починаєте знову з 0 кредитів. Щоб перейти з 8-го на 9-й рівень, потрібно 530 515 кредитів.

06 Чи можна пропустити якісь досягнення в Forza Horizon 6?

Більшість досягнень у Forza Horizon 6 не можна пропустити, і їх можна розблокувати в будь-який момент під час гри. Однак є дві сфери, на які варто звернути увагу з самого початку.

Плейлисти сезонних фестивалів регулярно змінюються. Якщо ви пропустите цілий сезон, не виконавши завдання плейлиста, вам доведеться чекати, поки цей сезон знову з’явиться у ротації.

Регіональні талісмани та бонусні дошки також можуть стати серйозною проблемою, якщо їх ігнорувати занадто довго. Збирати їх поступово під час дослідження нових локацій набагато ефективніше, ніж намагатися зібрати все одразу наприкінці гри.

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — колишній професійний кіберспортсмен у таких іграх, як Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport та FIFA на ПК та консолях. Останніми роками він також набув значного досвіду в галузі технологій та ігрової периферії. Він висвітлює події у світі ігор з 1990-х років.