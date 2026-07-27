Гайд з ачівок Forza Horizon 6 — як розблокувати всі 57 досягнень
- 57 досягнень загалом
- 1 000 Gamerscore доступно
- Близько 100–150+ годин для проходження на 100%
- Складність — від легкої до важкої
- Більшість досягнень відкриваються природно в процесі гри
- Колекційні предмети — найдовша частина
- Жодне досягнення не можна пропустити безповоротно, хоча сезонні плейлисти вимагають уваги
Скільки досягнень є у Forza Horizon 6?
Всі досягнення Forza Horizon 6 одним поглядом
Achievement
Description
Gamerscore
Welcome to Japan
Complete the opening
10
First of Many
Complete your first qualifier
10
On the Podium
Win your first Horizon Festival race event
10
Mascot Hunter
Destroy your first regional mascot
10
Four Swords
Complete a LINK skill
10
Welcome to Horizon
Earn the Yellow Wristband and join the festival
10
Home Turf
Earn the Yellow Stamp in the Collection Journal
10
Bargain Hunter
Buy an aftermarket car
10
I'm Just Getting Started
Complete your first Touge battle
10
9 to 5
Complete your first job
10
Pinned to the Map!
Discover 10 landmarks
10
Festival Fan
Earn the Green Horizon Festival Wristband
10
Wave Rider
Earn the Blue Horizon Festival Wristband
10
Sightseeing
Earn the Green Stamp in the Collection Journal
10
Well Traveled
Earn the Blue Stamp in the Collection Journal
10
A Stylish New Addition to My Collection
Discover and claim your first Treasure Car
10
One More Lap
Set a lap time on a Time Trial circuit
10
Smoking Tires
Complete a drag meet
10
Obstacle Course!
Complete Horizon Rush
10
Blank Slate
Buy the Yashiki Estate
10
A New World
Drive an R-Class car
10
Passionate Tourist
Earn 3 stars in a Day Tour story chapter
10
First Love
Buy a car from the Autoshow
10
Mech and the City
Complete the 'Mech My Day' Showcase event
20
As If That Was Hard
Earn the Pink Horizon Festival Wristband
20
Orange Suits You
Earn the Orange Horizon Festival Wristband
20
Find Your Own Way
Earn the Pink Stamp in the Collection Journal
20
Hey! Listen!
Earn the Orange Stamp in the Collection Journal
20
At Home in Tokyo
Complete 33 activities in the Tokyo region
20
Road Warrior
Discover all 10 regions
20
Crowd Favorite
Earn 36 stars from PR Stunts in the Ohtani region
20
White Ghost
Complete 5 Touge battles
20
What Are You Doing in My Estate?
Visit another player's estate
10
Show What You've Got!
Display 3 different cars in your garage at the same time
10
Collector
Collect 100 different cars
20
High Flyer
Complete the 'Flight Club' Showcase event
20
Free Parking
Park at 3 different car meets
10
Even Competition
Complete a race event in a Spec Racing Championship
10
To the Moon
Earn at least 1 star at the Irokawa Launch Danger Sign
10
All Eyes on You
Park the 2025 GR GT Prototype at a car meet
10
Track Day
Set a lap time on a Time Trial circuit with a Track Toy
10
In the Spotlight
Earn the Purple Horizon Festival Wristband
30
What an Adventure!
Earn the Purple Stamp in the Collection Journal
30
Horizon Legend
Earn the Gold Horizon Festival Wristband
50
Master Explorer
Earn the Gold Stamp and become Master Explorer
50
Treasure Hunter
Discover and claim all 9 Treasure Cars
30
Feel the Rush
Complete 3 Horizon Rush events
20
Horizon Cartographer
Reveal the entire map
50
Gotta Smash Them All!
Destroy 200 regional mascots
30
Motorsport Enthusiast
Win 57 Horizon Festival race events
30
Things Are Heating Up
Earn 10 levels in Horizon Play
10
Played List
Earn all Festival Playlist points in a season
30
The Boss
Reach the highest promotion rank in a job
20
Maxed Out
Reach level 100 in Horizon Play
30
Historic Achievement
Earn a Series History reward
30
Just a Few Splinters
Destroy 200 bonus boards
30
Storyteller
Earn 81 story stars
10
Скільки часу потрібно, щоб пройти Forza Horizon 6?
- «Любитель гонок» — виграйте 57 гонок у рамках «Horizon Festival»
- «Треба знищити їх усіх! » — знищити 200 регіональних талісманів
- «Ті кілька осколків » — знищити 200 бонусних щитів
- «Максимум» — досягніть 100-го рівня в Horizon Play
- Майстер-дослідник / Легенда Horizon — пройти всі етапи фестивалю та щоденника
Найкращий план досягнення для Forza Horizon 6
- Надайте пріоритет фестивальним подіям — спочатку зосередьтеся на гонках, шоу-виступах та активностях, рекомендованих грою. Це природним чином сприяє виконанню більшості основних вимог для досягнення.
- Покращуйте свої браслети фестивалю — рівень браслета змінюється від жовтого до зеленого, синього, рожевого, помаранчевого, фіолетового і, нарешті, золотого. Кожен новий рівень браслета розблоковує додаткові події, регіони та активності. Золотий браслет, пов’язаний із «Легендою Horizon», фактично є останньою віхою для проходження одиночної кампанії.
- Просувайтеся в «Щоденнику колекціонера» — нова система «Щоденника колекціонера» винагороджує за дослідження, фотографування, сюжетні місії та онлайн-активності. Як і система браслетів, вона просувається від жовтого до золотого рівня і є необхідною для кількох досягнень на пізніх етапах гри.
- Пошук автомобілів-скарбів — по всій Японії розкидано дев’ять прихованих автомобілів-скарбів. Жоден із них не відображається на карті, і їх можна виявити лише сфотографувавши. Знаходження одного з них розблоковує досягнення «Стильне доповнення до моєї колекції», а знаходження всіх дев’яти — досягнення «Мисливець за скарбами».
- Знищуйте регіональних талісманів під час подорожей — у кожному регіоні є унікальні фігурки талісманів, які можна розбити своїм автомобілем. Знищення першого талісмана розблоковує досягнення «Мисливець за талісманами», а знищення всіх 200 — досягнення «Треба знищити їх усіх!» — одне з найтриваліших завдань у грі. У кожному регіоні представлені різні дизайни талісманів, що полегшує їх пошук, якщо ви будете організовано підходити до справи.
- Почніть виконувати місії з доставки їжі якомога раніше — щоб розблокувати досягнення «Бос», ви повинні досягти максимального рангу в місіях з доставки «Raku Raku Express» у Токіо. Виконання декількох замовлень за один сеанс і постійне отримання тризіркових оцінок значно прискорять прогрес.
- Не ігноруйте «Horizon Play» — «Horizon Play» містить кілька багатокористувацьких досягнень, зокрема «Let’s Get Down to Business» на 10-му рівні та «Maximized» на 100-му рівні. Ці досягнення накопичуються природним чином з часом, але якщо почати рано, це дозволить уникнути виснажливого фарму пізніше.
Найскладніші досягнення в Forza Horizon 6
- «Horizon Cartographer» (50 GS): «Legend Island» — це останній регіон, який потрібно розблокувати, і зазвичай він стає доступним після зароблення «Golden Bracelet». Швидший спосіб — увійти в режим «Rivals» і розпочати гонку «Seaside Park Sprint». Якщо всі інші регіони вже відкрито, досягнення має розблокуватися незабаром після цього.
- «Racing enthusiast» (30 GS): Перемога у 57 гонках фестивалю здається складним завданням, але це природно вписується в прогрес отримання браслета. Варто підвищувати рівень складності, коли гонки стають легкими, оскільки це приносить додатковий XP та кредити.
- Успіх перед публікою (20 GS): Заробити 36 зірок за піар-трюки в регіоні Отані може зайняти деякий час. Найефективніша стратегія — систематично виконувати кожен тип завдань: спочатку знаки небезпеки, потім камери контролю швидкості, а потім зони дрифту. Спортивний автомобіль класу S1 з легкістю впорається з більшістю викликів. Koenigsegg Jesko чудово підходить для радарів та стрибків, хоча для дрифту він менш ефективний.
- «Бос» (20 GS): Місії з доставки їжі в Токіо швидко стають одноманітними. Головне — це послідовність: регулярне отримання тризіркових оцінок значно прискорює прокачування рівня.
- «Пройдений плейлист» (30 GS): щоб розблокувати всі очки плейлиста за сезон, потрібно виконати як одиночні, так і онлайн-завдання з «Фестивального плейлиста». Оскільки плейлисти змінюються щосезону, найкраще присвятити певний час завершенню одного з них до того, як відбудеться перезавантаження.
Чи можна пропустити якісь досягнення в Forza Horizon 6?
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