Forza Horizon 6: усі 9 колекційних авто і де їх знайти

Щоб відшукати приховані автомобілі в грі Forza Horizon 6 на території японського фестивалю Horizon, потрібно мати гостре око. Цей гайд розкриває точне розташування всіх дев'яти скарбних авто, щоб ти міг додати їх до своєї колекції.

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На відміну від Barn Finds, скарбні авто не потребують ремонту. Проте знайти їх зазвичай складніше. До кожного скарбного авто додається фотографія припаркованої машини — і лише невеликий фрагмент навколишнього середовища. Ніяких маркерів на карті — доводиться орієнтуватися за фото і кількома реченнями підказки. Цей гайд містить точне розташування кожного авто.

01 Nissan Figaro 1991 року

Nissan Figaro захований у Токіо © Xbox Game Studios

Ця класична машина захована в районі Tokyo City. Шукай невеликий майданчик для паркування біля набережної — між двома великими мостами, що ведуть на південь через воду.

Найпростіший спосіб знайти: подивися праворуч від лівого моста, що з'єднує материк із південним островом. Знайди два чорно-білих прямокутники праворуч від берегового боку моста.

Звідси відрахуй п'ять менших білих квадратів і прямокутників прямо біля набережної. Коли натрапиш на ще одну групу блоків одразу праворуч від дороги — побачиш Nissan Figaro на парковці.

02 1969 Dodge Charger R/T

Dodge Charger знаходиться поблизу поля для гольфу © Xbox Game Studios

Культовий Dodge Charger — одне з найпростіших скарбних авто для пошуку. Знайди поле для гольфу в районі Мінаміно на карті. Піщані бункери з характерними вигнутими формами допоможуть зорієнтуватися.

Їдь по головних дорогах до східного боку поля для гольфу — і знайдеш Dodge Charger за магазином 365, який легко впізнати за яскравою жовтою вивіскою. Заїдь за магазин — машина припаркована біля стіни.

03 Mazda RX-7 GSL-SE 1985 року

Проїдь по ґрунтовій дорозі в гори, щоб знайти Mazda RX7 © Xbox Game Studios

Від головного майданчика фестивалю Horizon їдь прямо на захід у бік зовнішньої межі регіону Охтані. Наближаючись до кордону, побачиш величезні радіовежі.

Mazda RX-7 припаркована біля основи однієї з веж поряд із будівельними матеріалами.

04 1987 Porsche 959

Porsche 959 припарковано за магазином у Нараї-Джуку © Xbox Game Studios

Цей культовий суперкар від штутгартського виробника знаходиться на півночі регіону Шіманояма. Знайди на карті білу вивіску Narai-Juku і рухайся в цей район. Нараї-Джуку — невелике традиційне містечко, що різко контрастує з хмарочосами й неоновими вулицями Tokyo City.

Авто припарковане за черговим магазином із жовтою вивіскою на помітному розі. Знайди головну дорогу, що проходить через містечко із півночі на південь. Їдь найпівденнішою вулицею, що перетинає її зі сходу, і перетни невелику парковку до сріблястого металевого паркана. Porsche 959 стоїть за ним біля невеликої будівлі.

05 BMW M1 1981 року

BMW M1 можна знайти під мостом © Xbox Game Studios

Легендарний BMW M1 покинутий під масивним залізничним мостом у центрі регіону Хокубу.

Найкращий спосіб знайти: їдь по головній дорозі, що проходить із південного сходу на північний захід і минає трасу Hokubu Circuit. Де ця дорога розгалужується на перехресті — дивись на відкриті поля одразу на північ.

Підїжджаючи, побачиш великий залізничний міст. Шукай під аркою, де є будівельні ліси й матеріали — там і знайдеш середньомоторний суперкар BMW.

06 1995 Mitsubishi Lancer Evolution III GSR

Досліди територію поблизу водоспаду Начі, щоб знайти Mitsubishi Evo 3 © Xbox Game Studios

Відкрий карту й знайди невелику дорогу з крихітною петлею наприкінці на крайньому заході карти, приблизно на середині по висоті. Вона веде до Temple of Nachi Falls.

Одразу на північний схід від цієї пам'ятки знайдеш ґрунтову дорогу (позначену помаранчевим на карті), що веде на північ. Їдь нею — Evo III чекає наприкінці.

07 1974 Lancia Stratos HF Stradale

Lancia Stratos знаходиться високо в горах © Xbox Game Studios

Ралійна Lancia Stratos захована в гірському рельєфі крайнього північного регіону Сотояма.

Знайди головну дорогу, що проходить із заходу на схід по гребеню гірського хребта, й стеж за єдиною ґрунтовою (засніженою) дорогою, що відгалужується на північ.

На перетині цих двох доріг стоїть будівля бежевого кольору — Lancia припаркована з її західного боку.

08 Ford GT 2005 року

Ford GT на пляжі © Xbox Game Studios

Ford GT — одне з найпростіших скарбних авто для пошуку. Їдь у самий південно-західний кут карти і знайди пляж на його східному узбережжі. Це також одразу на північ від події браслету Launch Control і впритул до пастки швидкості Jodogahama Grove.

Рухайся до самого південно-східного кута пляжної зони і їдь по ґрунтовій дорозі — знайдеш Ford GT на мальовничому прибережному оглядовому майданчику.

09 1985 Nissan Safari Turbo

Вітрогенератори в Іто вказують на Nissan Safari © Xbox Game Studios

Останнє скарбне авто знаходиться на північно-східному краю регіону Іто. Знайди півострів, що виступає на північний схід, із серією ґрунтових доріжок, що звиваються по ньому.

Рухайся в цей район і шукай вітряні турбіни. Їдь до них і слідуй ґрунтовою дорогою, що йде із заходу на схід. На ній є зона дрифту — якщо все ще важко орієнтуватися, це додатковий орієнтир. Nissan Safari Turbo припаркований біля однієї з турбін, оточений будівельними бар'єрами й матеріалами.

Про автора Хто такий Кріс Джекс? Кріс вже понад 10 років пише про ігри для різних видань, зокрема PCGamesN, GameRant, Destructoid та Twinfinite. За цей час він написав тисячі оглядів і є експертом з екшен-RPG, шутерів та гоночних ігор. Він також дуже полюбляє якісні інді-ігри, про які багато писав протягом своєї кар’єри.