7 ігор, у які варто пограти в очікуванні GTA 6

Здається, весь ігровий світ чекає на GTA 6. Наступний блокбастер Rockstar має всі шанси стати одним із найбільших релізів в історії геймінгу — деякі видавці навіть перенесли свої великі анонси, аби не змагатися з ним. Якщо затримок більше не буде, Grand Theft Auto VI нарешті вийде 19 листопада 2026 року. А поки — ось сім ігор, які допоможуть трохи легше пережити очікування.

01 Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 — це та гра, на яку можна витратити кілька місяців © Rockstar Games

Дата виходу : 2018

Платформи : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Ідеально підійде : шанувальникам вестернів та ігор з відкритим світом, які цінують свободу

Коли Rockstar Games випустила Red Dead Redemption 2 у 2018 році, планка для дизайну відкритого світу піднялася на новий рівень. Якщо тобі подобається підхід Rockstar до побудови світу і є слабкість до Дикого Заходу — це досі одна з найкращих ігор, у які можна зіграти.

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Неважко зрозуміти, чому Red Dead Redemption 2 фігурує в стількох списках бажань перед GTA 6. Обидві гри побудовані на одному фундаменті: детально опрацьований світ, запам'ятовувана розповідь і персонажі, які відчуваються живими. Якщо ти ще не пройшов шлях Артура Моргана — попереду сотні годин контенту.

За межами основного сюжету можна полювати, рибалити, грати в покер, грабувати потяги й досліджувати світ із динамічною погодою та реалістичною зміною дня й ночі. Навіть дрібні деталі — догляд за конем або стрижка бороди — формують занурення в атмосферу. Твої вчинки впливають і на систему честі, яка змінює реакцію світу на тебе.

Окремої згадки заслуговує саундтрек. Він залишається одним із найбільш уславлених у сучасному геймінгу й ідеально доповнює атмосферу фронтиру.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Гра від того самого розробника, яка демонструє неперевершену увагу Rockstar до деталей, сторітелінгу й дизайну світу.

02 Crimson Desert

Crimson Desert вражає відкритим світом © Pearl Abyss

Дата виходу : 19 березня 2026 року

Платформи : PS5, Xbox Series X/S, ПК

Ідеально підходить для : шанувальників екшен-RPG, які шукають величезний світ для дослідження

З моменту виходу в березні 2026 року Crimson Desert від Pearl Abyss наочно показала, наскільки амбітними можуть бути сучасні ігри з відкритим світом. Гравець бере на себе роль Кліффа Макдаффа — ватажка найманців «Сірі гриви», чий світ перевертається з ніг на голову після нищівного нападу.

Гра поєднує масштабне дослідження з вимогливим бойовим геймплеєм, де важливі тайм, контратаки і тактична зміна зброї. Поруч з інтенсивними битвами тебе чекають подорожі по величезних ландшафтах, давні руїни й таємничий Безодний регіон, який розширює лор іще більше.

Хоча фентезійний антураж кардинально відрізняється від Вайс-Сіті, Crimson Desert пропонує те саме відчуття свободи й відкриттів, якого багато гравців очікують від GTA 6. Тут завжди є щось нове, що можна побачити, зробити або розкрити.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Величезний світ і відчуття свободи роблять її однією з найближчих до масштабу, якого всі очікують від GTA 6.

03 Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 © CD Projekt RED

Дата виходу : 10 грудня 2020 року

Платформи : PS5, Xbox Series X/S, ПК, PS4, Xbox One

Ідеально підходить для : шанувальників наукової фантастики, кримінальних історій та RPG-прогресії

Найт-Сіті залишається одним із найвражаючих міських середовищ, коли-небудь створених у геймінгу. Як і Вайс-Сіті в GTA 6, це галасливий мегаполіс, переповнений історіями, таємницями й можливостями.

У Cyberpunk 2077 ти граєш за найманця V, що орієнтується у світі, де правлять потужні корпорації, злочинні угруповання й вулична насильність. Наратив сильно залежить від твоїх рішень і стосунків із Джонні Сілверхендом у виконанні Кіану Рівза.

Гра поєднує шутер від першої особи з глибокою RPG-механікою. Персонаж можна кастомізувати через кіберметичні апгрейди, хакерські здібності, зброю і навички, носячись по місту на автівках і мотоциклах. Роки оновлень разом із доповненням Phantom Liberty перетворили Cyberpunk 2077 на один із найсильніших ігровий досвід у відкритому світі, доступних сьогодні.

Ті, хто пропустив гру на релізі, знайдуть значно покращену версію.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Яскраве місто, кримінальний наратив і чимало хаосу на великих швидкостях.

04 Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 має чимало цікавого для колекціонерів © Xbox Game Studios

Дата виходу : 19 травня 2026 року

Платформи : Xbox Series X/S, ПК (версія для PS5 з’явиться пізніше)

Ідеально підходить для : гравців, які люблять автомобілі, перегони та збирання ачівок

Транспортні засоби завжди відігравали центральну роль у серії GTA, а Forza Horizon 6 — одна з найкращих ігор для тих, хто любить сідати за кермо.

Замість традиційного сюжету тут прогресуєш через серію фестивальних подій, відкриваючи нові авто й поповнюючи колекцію. Відкритий світ заохочує до дослідження — чи то в гонках, чи то просто виїжджаючи куди очі дивляться.

Сотні авто, широкі можливості тюнінгу й різноманітні події — нудьгувати нема коли. Вуличні гонки, позашляхові виклики й активності зі stunts не дають геймплею застаріти.

Для тих, хто вже мріє промчати вулицями GTA 6, — це чудовий спосіб прокачати водійські навички.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Мало яка гра передає кайф від їзди у відкритому світі так само добре.

05 Gothic Remake

Gothic Remake повертає культову класику © THQ Nordic

Дата виходу : 5 червня 2026 року

Платформи : PS5, Xbox Series X/S, ПК

Ідеально підходить для : шанувальників RPG, які люблять занурюватися у світи гри та відчувати прогрес

Одна з найулюбленіших рольових ігор повернулася для нового покоління. Gothic Remake відбудовує класику 2001 року з сучасною графікою й оновленою механікою, зберігаючи все те, що зробило її особливою.

Ти починаєш як безіменний в'язень, замкнений у виправній колонії, відрізаній від зовнішнього світу магічним бар'єром. Виживання означає здобуття поваги, вибір союзників і пошук свого місця серед ворогуючих фракцій.

Бойова система вимагає навичок і точності, а прогресія персонажа уникає традиційних класових систем. Жодних зручних маркерів квестів або швидких переміщень — натомість гравців заохочують природно пізнавати світ, запам'ятовувати маршрути й стежити за розпорядком NPC.

Це освіжаюча альтернатива багатьом сучасним іграм у відкритому світі, що пропонує рівень занурення, якого нині рідко зустрінеш.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Ігровий світ і NPC із власною поведінкою створюють те саме відчуття живого середовища, яке так добре вдається іграм Rockstar.

06 Assassin's Creed Black Flag: Resynced

Ubisoft повертає Black Flag у вигляді римейку © Ubisoft

Дата виходу : Оригінальна гра вийшла у 2013 році; Resynced вийде 9 липня 2026 року

Платформи : PS5, Xbox Series X/S, ПК

Для кого : шанувальників піратів, досліджень та морських боїв

Assassin's Creed IV: Black Flag широко вважається однією з найкращих частин давньої серії Ubisoft. Тепер Assassin's Creed Black Flag: Resynced повертає пригоду про піратів із сучасними технологіями й розширеним контентом.

Ти знову опиняєшся в чоботях Едварда Кенуея, що бороздить Карибське море й стає учасником конфлікту між піратами, тамплієрами і колоніальними державами. Результат — захоплива оповідь, сповнена інтриг, зради й пригод.

Морські дослідження залишаються в серці гри, де «Джекдоу» слугує і транспортом, і зброєю. Ремейк отримав покращену графіку, вдосконалені погодні системи й низку геймплейних поліпшень, зокрема відшліфований бій і стелс. Новий сюжетний контент, додаткові компаньйони, свіжі колекційні предмети й зручніший інтерфейс дадуть постійним фанам ще більше причин вирушити в плавання.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Величезний відкритий світ, сповнений активностей, побічного контенту й запам'ятовуваного сторітелінгу.

07 The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker обіцяє стати знахідкою для шанувальників RPG © Bandai Namco

Дата виходу : 3 вересня 2026 року

Платформи : PS5, Xbox Series X/S, ПК

Ідеально підійде : гравцям, які полюбляють історії в жанрі дарк-фентезі та вибір, що має значення

Коли настане вересень, GTA 6 вже буде зовсім поруч. Якщо потрібна одна остання велика пригода перед цим — The Blood of Dawnwalker може виявитися ідеальним вибором.

Створена розробниками, що раніше працювали над The Witcher 3 і Cyberpunk 2077, ця темна фентезійна RPG переносить гравців у спустошену чумою Європу XIV століття. Вампіри вийшли з тіні, а ти граєш за Коена — людину, перетворену на Досвітнього мандрівника після укусу.

Вдень Коен залишається людиною. Вночі набуває надприродних здібностей. Чинити їм опір чи прийняти їх — вирішуєш ти сам, і твій вибір формує як сюжет, так і навколишній світ.

Гра має різні системи геймплею залежно від часу доби. Людський бій зосереджений на мечах і магії, а вампірські здібності відкривають зовсім інші способи пересування, бою й взаємодії зі світом. Час тут — ключова механіка: кожне рішення має наслідки, і не кожну проблему вдасться вирішити.

Чому фанам GTA 6 варто зіграти : Як і GTA, гра робить сильний акцент на виборі гравця і світі, що реагує на твої дії.

Про автора Хто такий Філ Бріел? Філ — колишній професійний кіберспортсмен у таких іграх, як Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport та FIFA на ПК та консолях. Протягом останніх кількох років він також набув значного досвіду в галузі технологій та ігрової периферії. Він висвітлює події у світі ігор з 1990-х років.