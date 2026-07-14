7 ігор, у які варто пограти в очікуванні GTA 6

Здається, весь ігровий світ чекає на GTA 6. Наступний блокбастер Rockstar має всі шанси стати одним із найбільших релізів в історії геймінгу — деякі видавці навіть перенесли свої великі анонси, аби не змагатися з ним. Якщо затримок більше не буде, Grand Theft Auto VI нарешті вийде 19 листопада 2026 року. А поки — ось сім ігор, які допоможуть трохи легше пережити очікування.
01
Red Dead Redemption 2
- Дата виходу: 2018
- Платформи: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК
- Ідеально підійде: шанувальникам вестернів та ігор з відкритим світом, які цінують свободу
Коли Rockstar Games випустила Red Dead Redemption 2 у 2018 році, планка для дизайну відкритого світу піднялася на новий рівень. Якщо тобі подобається підхід Rockstar до побудови світу і є слабкість до Дикого Заходу — це досі одна з найкращих ігор, у які можна зіграти.
Неважко зрозуміти, чому Red Dead Redemption 2 фігурує в стількох списках бажань перед GTA 6. Обидві гри побудовані на одному фундаменті: детально опрацьований світ, запам'ятовувана розповідь і персонажі, які відчуваються живими. Якщо ти ще не пройшов шлях Артура Моргана — попереду сотні годин контенту.
За межами основного сюжету можна полювати, рибалити, грати в покер, грабувати потяги й досліджувати світ із динамічною погодою та реалістичною зміною дня й ночі. Навіть дрібні деталі — догляд за конем або стрижка бороди — формують занурення в атмосферу. Твої вчинки впливають і на систему честі, яка змінює реакцію світу на тебе.
Окремої згадки заслуговує саундтрек. Він залишається одним із найбільш уславлених у сучасному геймінгу й ідеально доповнює атмосферу фронтиру.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Гра від того самого розробника, яка демонструє неперевершену увагу Rockstar до деталей, сторітелінгу й дизайну світу.
02
Crimson Desert
- Дата виходу: 19 березня 2026 року
- Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК
- Ідеально підходить для: шанувальників екшен-RPG, які шукають величезний світ для дослідження
З моменту виходу в березні 2026 року Crimson Desert від Pearl Abyss наочно показала, наскільки амбітними можуть бути сучасні ігри з відкритим світом. Гравець бере на себе роль Кліффа Макдаффа — ватажка найманців «Сірі гриви», чий світ перевертається з ніг на голову після нищівного нападу.
Гра поєднує масштабне дослідження з вимогливим бойовим геймплеєм, де важливі тайм, контратаки і тактична зміна зброї. Поруч з інтенсивними битвами тебе чекають подорожі по величезних ландшафтах, давні руїни й таємничий Безодний регіон, який розширює лор іще більше.
Хоча фентезійний антураж кардинально відрізняється від Вайс-Сіті, Crimson Desert пропонує те саме відчуття свободи й відкриттів, якого багато гравців очікують від GTA 6. Тут завжди є щось нове, що можна побачити, зробити або розкрити.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Величезний світ і відчуття свободи роблять її однією з найближчих до масштабу, якого всі очікують від GTA 6.
03
Cyberpunk 2077
- Дата виходу: 10 грудня 2020 року
- Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК, PS4, Xbox One
- Ідеально підходить для: шанувальників наукової фантастики, кримінальних історій та RPG-прогресії
Найт-Сіті залишається одним із найвражаючих міських середовищ, коли-небудь створених у геймінгу. Як і Вайс-Сіті в GTA 6, це галасливий мегаполіс, переповнений історіями, таємницями й можливостями.
У Cyberpunk 2077 ти граєш за найманця V, що орієнтується у світі, де правлять потужні корпорації, злочинні угруповання й вулична насильність. Наратив сильно залежить від твоїх рішень і стосунків із Джонні Сілверхендом у виконанні Кіану Рівза.
Гра поєднує шутер від першої особи з глибокою RPG-механікою. Персонаж можна кастомізувати через кіберметичні апгрейди, хакерські здібності, зброю і навички, носячись по місту на автівках і мотоциклах. Роки оновлень разом із доповненням Phantom Liberty перетворили Cyberpunk 2077 на один із найсильніших ігровий досвід у відкритому світі, доступних сьогодні.
Ті, хто пропустив гру на релізі, знайдуть значно покращену версію.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Яскраве місто, кримінальний наратив і чимало хаосу на великих швидкостях.
04
Forza Horizon 6
- Дата виходу: 19 травня 2026 року
- Платформи: Xbox Series X/S, ПК (версія для PS5 з’явиться пізніше)
- Ідеально підходить для: гравців, які люблять автомобілі, перегони та збирання ачівок
Транспортні засоби завжди відігравали центральну роль у серії GTA, а Forza Horizon 6 — одна з найкращих ігор для тих, хто любить сідати за кермо.
Замість традиційного сюжету тут прогресуєш через серію фестивальних подій, відкриваючи нові авто й поповнюючи колекцію. Відкритий світ заохочує до дослідження — чи то в гонках, чи то просто виїжджаючи куди очі дивляться.
Сотні авто, широкі можливості тюнінгу й різноманітні події — нудьгувати нема коли. Вуличні гонки, позашляхові виклики й активності зі stunts не дають геймплею застаріти.
Для тих, хто вже мріє промчати вулицями GTA 6, — це чудовий спосіб прокачати водійські навички.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Мало яка гра передає кайф від їзди у відкритому світі так само добре.
05
Gothic Remake
- Дата виходу: 5 червня 2026 року
- Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК
- Ідеально підходить для: шанувальників RPG, які люблять занурюватися у світи гри та відчувати прогрес
Одна з найулюбленіших рольових ігор повернулася для нового покоління. Gothic Remake відбудовує класику 2001 року з сучасною графікою й оновленою механікою, зберігаючи все те, що зробило її особливою.
Ти починаєш як безіменний в'язень, замкнений у виправній колонії, відрізаній від зовнішнього світу магічним бар'єром. Виживання означає здобуття поваги, вибір союзників і пошук свого місця серед ворогуючих фракцій.
Бойова система вимагає навичок і точності, а прогресія персонажа уникає традиційних класових систем. Жодних зручних маркерів квестів або швидких переміщень — натомість гравців заохочують природно пізнавати світ, запам'ятовувати маршрути й стежити за розпорядком NPC.
Це освіжаюча альтернатива багатьом сучасним іграм у відкритому світі, що пропонує рівень занурення, якого нині рідко зустрінеш.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Ігровий світ і NPC із власною поведінкою створюють те саме відчуття живого середовища, яке так добре вдається іграм Rockstar.
06
Assassin's Creed Black Flag: Resynced
- Дата виходу: Оригінальна гра вийшла у 2013 році; Resynced вийде 9 липня 2026 року
- Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК
- Для кого: шанувальників піратів, досліджень та морських боїв
Assassin's Creed IV: Black Flag широко вважається однією з найкращих частин давньої серії Ubisoft. Тепер Assassin's Creed Black Flag: Resynced повертає пригоду про піратів із сучасними технологіями й розширеним контентом.
Ти знову опиняєшся в чоботях Едварда Кенуея, що бороздить Карибське море й стає учасником конфлікту між піратами, тамплієрами і колоніальними державами. Результат — захоплива оповідь, сповнена інтриг, зради й пригод.
Морські дослідження залишаються в серці гри, де «Джекдоу» слугує і транспортом, і зброєю. Ремейк отримав покращену графіку, вдосконалені погодні системи й низку геймплейних поліпшень, зокрема відшліфований бій і стелс. Новий сюжетний контент, додаткові компаньйони, свіжі колекційні предмети й зручніший інтерфейс дадуть постійним фанам ще більше причин вирушити в плавання.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Величезний відкритий світ, сповнений активностей, побічного контенту й запам'ятовуваного сторітелінгу.
07
The Blood of Dawnwalker
- Дата виходу: 3 вересня 2026 року
- Платформи: PS5, Xbox Series X/S, ПК
- Ідеально підійде: гравцям, які полюбляють історії в жанрі дарк-фентезі та вибір, що має значення
Коли настане вересень, GTA 6 вже буде зовсім поруч. Якщо потрібна одна остання велика пригода перед цим — The Blood of Dawnwalker може виявитися ідеальним вибором.
Створена розробниками, що раніше працювали над The Witcher 3 і Cyberpunk 2077, ця темна фентезійна RPG переносить гравців у спустошену чумою Європу XIV століття. Вампіри вийшли з тіні, а ти граєш за Коена — людину, перетворену на Досвітнього мандрівника після укусу.
Вдень Коен залишається людиною. Вночі набуває надприродних здібностей. Чинити їм опір чи прийняти їх — вирішуєш ти сам, і твій вибір формує як сюжет, так і навколишній світ.
Гра має різні системи геймплею залежно від часу доби. Людський бій зосереджений на мечах і магії, а вампірські здібності відкривають зовсім інші способи пересування, бою й взаємодії зі світом. Час тут — ключова механіка: кожне рішення має наслідки, і не кожну проблему вдасться вирішити.
Чому фанам GTA 6 варто зіграти: Як і GTA, гра робить сильний акцент на виборі гравця і світі, що реагує на твої дії.
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