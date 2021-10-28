Для геймерів спеціальна термінологія — як повітря. У чаті майже будь-якої багатокористувацької гри можна за хвилину зустріти з десяток слів, здатних спантеличити будь-кого не з тусовки. Те ж саме трапляється під час читання статей в ігрових медіа. Ми вирішили прийти на допомогу. Розбираємось у базових геймерських словосполученнях та абревіатурах.
- o7 або 0/ — вид привітання та/або прощання, особливо в космічних симуляторах. Використовується, бо графічно нагадує силует людини, що віддає честь або скидає руку на знак привітання. Придивись, реально схоже!
- Абілка — спеціальні навички, заклинання чи здатність персонажа.
- Аім / аїм — це показник влучності стрілянини. Чим краще людина стріляє, тим вищий його аїм.
- Бан — тимчасове чи довічне вилучення гравця з гри. Причиною бана може бути порушення правил: грубість, читерство тощо.
- Баф — тимчасове покращення певних характеристик персонажа чи ігрових предметів. Бафати можна себе або інших гравців.
- Білд — налаштування характеристик персонажа під певний стиль гри або досягнення певної мети. Іноді так називають підбірку речей персонажа.
- Ваншот — вбивство з одного постріла чи удару.
- Грінд — вид прокачки персонажа, для якого характерне виконання одних і тих самих дій. Гриндити — також значить знищувати одних і тих же мобів у тому самому місці.
- GLHF — скорочення, що походить від виразу «good luck, have fun» (удачі та повеселіться). Зазвичай використовується на початку змагальних онлайн-ігор.
- Дамага — нанесення шкоди іншим персонажам або NPC.
- Дебаф — негативне заклинання, накладене на монстра або персонажа іншого гравця з метою послабити, завдати шкоди.
- ДПС / DPS (damage per second) — характеристика ефективності персонажа. Те, скільки шкоди він наносить за секунду часу.
- Дроп — те ж саме, що і лут. Здобич, яка падає з босів та мобів.
- Експа / Ікспа / XP — очки досвіду, які гравець отримує за виконання завдань та квестів.
- Експлойт — баг, помилка, або особливість гри, яка дає гравцю незаплановані переваги. І якими він зловживає.
- Імба — порушення ігрового балансу гри. Наприклад, коли гравець отримає зброю, яка перемагає інших гравців занадто легко, або дає інші занадто відчутні переваги.
- Інстакіл — моментальне вбивство, часто — з одного пострілу чи удару.
- Каст / кастувати — накладати заклинання на персонажів гри.
- Катка — один сеанс гри, частіше за все багатокористувацької.
- Кемпер — зазвичай, це гравець, який добре знає карту та використовує її вигідні місця, щоб ховатися, відсиджуватися та відстрілювати ворогів здалеку.
- Кріт — критичний постріл або удар, що вирішує долю раунду або гри.
- Кулдаун — час, за який перезаряжається абілка.
- Лаг — проблеми із з'єднанням під час гри. Причиною лагів може бути якість інтернету, слабкий комп'ютер або проблеми на сервері.
- Лівати / лівер — ліверами називають гравців, які виходять з гри, щойно вона складається не на їхню користь. Особливо ліверів ненавидять у багатокористувацьких командних іграх, де інші гравці лишаються у меншості.
- Лока — локація, рівень або карта у грі.
- Лут — здобич, яка падає з босів та мобів. Те ж саме, що і дроп.
- Мілі-атака / мілішник — клас гравця, який спеціалізується на ближньому бою.
- ММО — загальна абревіатура для масових багатокористувацьких ігор.
- Мультиклас — термін для персонажа або гравця, який ефективно виконує кілька функцій (ближній та дальній бій і т.п.)
- Нерф / понерфити — погіршення характеристик чогось в оновленні гри. Наприклад, понерфити зброю — це зробити її слабкішою, ніж раніше.
- Паровоз / паровозити — ситуація (і, відповідно, гравець), коли більш досвідчений гравець супроводжує менш досвідченого у виконанні квестів та завдань.
- PvE — ігровий режим, коли живі гравці протистоять мобам, а не іншим живим гравцям.
- PvP — ігровий режим, у якому живі гравці протистоять одне одному.
- Пуш / пушити — атакувати з особливим прагненням.
- Раш / рашити — швидка відкрита атака на будь-який об'єкт або зону.
- Рейд — похід або особливо складна місія, зазвичай для групи гравців.
- Сапорт — клас гравця, який спеціалізується на підтримці, прикритті та бафах інших гравців.
- Спот — певна точка на локації, де гравець респауниться або виконує завдання.
- Стати — характеристики персонажа, моба або боса у грі.
- Танк / танкувати — клас персонажа з високими показниками здоров'я та захисту, який йде у ближній бій та збирає на собі інших ворогів, поки інші гравці дамажать їх здалеку.
- Фокусити — зосередити вогонь на конкретній цілі, як правило, найбільш небезпечній з усіх.
- Фраг — бал за вбивство противника.
- Хайлевел — найвщий рівень боса або іншого персонажа у грі.
- Хілер — клас персонажа, який фокусується на лікуванні та захисті інших гравців.
- Чітер — нечесний гравець, який використовує коди та спеціальне ПЗ для отримання переваги над іншими.