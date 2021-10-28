Для геймерів спеціальна термінологія — як повітря. У чаті майже будь-якої багатокористувацької гри можна за хвилину зустріти з десяток слів, здатних спантеличити будь-кого не з тусовки. Те ж саме трапляється під час читання статей в ігрових медіа. Ми вирішили прийти на допомогу. Розбираємось у базових геймерських словосполученнях та абревіатурах.