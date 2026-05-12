Усе, що потрібно знати про Джиро д'Італія 2026

Перший Гранд-тур сезону — Джиро д'Італія — повертається у 2026 році: 109-ті перегони триватимуть з 8 до 31 травня. Вперше в історії старт відбудеться в болгарському Несебирі. Після трьох етапів на Балканах маршрут поведе пелотон із півдня на північ Італії. Єдиний виїзд за межі країни запланований на 16-й етап — до Швейцарії, а завершиться Джиро традиційним фінальним критеріумом у Римі.

Учасникам доведеться подолати 3468 км між берегами Чорного моря та фінішем в італійській столиці, а також набрати майже 49 тисяч метрів висоти. На шляху — легендарні підйоми Апеннін, Валле-д'Аости, Альп і Доломітів.

Складний маршрут, напружена боротьба за генеральну класифікацію та реальні шанси італійських гонщиків на успіх — ось все, що тобі потрібно знати напередодні Джиро д'Італія 2026.

Джиро стартує в Болгарії © Giro d'Italia 2026

01 Маршрут Джиро д'Італія 2026: щось старе, щось нове

Хоча закордонні старти Гранд-турів останніми роками стали звичним явищем, у 2026 році Джиро д’Італія вперше матиме два поспіль Grande Partenza: Болгарія стане 11-ю країною, що прийматиме старт перегонів, після Албанії минулого року.

Цьогорічний маршрут поступається торішньому за сумарним набором висоти — різниця становить трохи більш як 3500 м — однак зберігає фірмову складність. Серед ключових випробувань — 14-кілометровий підйом до Блокгауза на 7-му етапі, де Едді Меркс здобув свою першу перемогу на етапі Джиро ще у 1967 році; виснажливий 42-кілометровий індивідуальний заїзд у Тоскані на 10-му етапі; «рваний» профіль 14-го етапу з п'ятьма категорійними підйомами Валле-д'Аости на дистанції лише 133 км; а також вирішальні гірські битви в Доломітах на 19-му та 20-му етапах.

Джиро д'Італія славиться своїми складними підйомами © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Загалом пелотон 2026 року чекає один індивідуальний заїзд на час, вісім спринтерських відрізків, сім середньогірських та п'ять високогірних етапів.

Нижче — повний огляд 21 етапу Джиро д'Італія:

Дата Етап Маршрут Дистанція Набір висоти П'ятниця, 8 травня 1 Несебир — Бурґас 147 км 876 м Субота, 9 травня 2 Бурґас — Велико-Тирново 221 км 2411 м Неділя, 10 травня 3 Пловдив — Софія 175 км 1577 м Понеділок, 11 травня День відпочинку Вівторок, 12 травня 4 Катандзаро — Козенца 138 км 1681 м Середа, 13 травня 5 Прая-а-Маре — Потенца 203 км 3740 м Четвер, 14 травня 6 Пестум — Неаполь 141 км 684 м П'ятниця, 15 травня 7 Формія — Блокгауз 244 км 4472 м Субота, 16 травня 8 К'єті — Фермо 156 км 1872 м Неділя, 17 травня 9 Червія — Корно-алле-Скале 184 км 2352 м Понеділок, 18 травня День відпочинку Вівторок, 19 травня 10 В'яреджо — Масса 42 км 98 м Середа, 20 травня 11 Поркарі — К'яварі 195 км 2550 м Четвер, 21 травня 12 Імперія — Нові-Лігуре 175 км 2165 м П'ятниця, 22 травня 13 Алессандрія — Вербанія 189 км 1398 м Субота, 23 травня 14 Аоста — Піла (Грессан) 133 км 4202 м Неділя, 24 травня 15 Вогера — Мілан 157 км 630 м Понеділок, 25 травня День відпочинку Вівторок, 26 травня 16 Беллінцона — Карі 113 км 2961 м Середа, 27 травня 17 Кассано-д'Адда — Андало 202 км 3216 м Четвер, 28 травня 18 Фай-делла-Паганелла — П'єве-ді-Соліго 171 км 1889 м П'ятниця, 29 травня 19 Фельтре — Аллеге 151 км 4834 м Субота, 30 травня 20 Джемона-дель-Фріулі — П'янкавалло 200 км 3827 м Неділя, 31 травня 21 Рим — Рим 131 км 1329 м

02 Болгарія кличе

Балканська країна стане ареною перших трьох днів дійства, однак відносно спокійний рельєф навряд чи створить серйозні труднощі для фаворитів загального заліку. Найімовірніше, за перемогу боротимуться спринтери та учасники відривів, тож до першого дня відпочинку в рожевій майці можуть опинитися доволі несподівані гонщики.

Прімож Рогліч у рожевій майці у 2025 році © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

03 Тиждень 1: спринти та перші потрясіння в генеральній класифікації

Після дня відпочинку 11 травня, який дасть пелотону змогу залишити Болгарію та перебратися на південне узбережжя Італії, гонка повернеться до звичного ритму: спринтерські фініші очікуються на 4-му та 6-му етапах, а між ними — горбистий маршрут, що може створити проблеми чистим спринтерам. Справжня перевірка для претендентів на перемогу в генеральній класифікації розпочнеться на 7-му етапі — виснажливому 244-кілометровому маршруті від Формії до Блокгауза. Після шести днів локальних дуелей саме тут загальний залік, найімовірніше, зазнає перших серйозних змін. Фінальний 14-кілометровий підйом до Блокгауза здатен швидко відсіяти тих, хто ще не готовий виборювати титул.

Втім, якщо 7-й етап не подарує масштабної битви фаворитів, фінал першого тижня майже напевно це компенсує. 9-й етап завдовжки 184 км концентрує більшість своїх 2352 м набору висоти на останніх 30 км дистанції. А з огляду на день відпочинку попереду велосипедисти матимуть нагоду вийти за межі своїх можливостей.

04 Тиждень 2: суворі перегони на час, дух Монументів і жорстка субота

Після дня відпочинку 10-й етап стане справжнім випробуванням для фахівців із заїздів на час: гонщиків чекатиме майже повністю рівнинна 42-кілометрова траса вздовж тосканського узбережжя — від В'яреджо до Масси. Попри те що попереду ще чимало складних етапів, така довжина дистанції не пробачить помилок претендентам на генеральну класифікацію — втрати часу можуть виявитися дуже відчутними. Наступного дня пелотон вирушить на горбистий маршрут, однак найбільшу увагу приверне 12-й етап. Його конфігурація майже дзеркально повторює трасу Монумента Мілан — Сан-Ремо, тож саме тут себе зможуть проявити майстри класик.

Глядачі підтримують учасників Джиро д'Італія © Charly López/Red Bull Content Pool

Після перехідного етапу в напрямку Альп, який радше нагадуватиме підготовку до головних випробувань, гонка підійде до однієї з найважчих субот усього Джиро. На 14-му етапі організатори вмістили 4202 м набору висоти лише у 133 км дистанції. З перших кілометрів спортсмени вирушать на підйом першої категорії до Сен-Бартелемі, а короткий перепочинок на спуску швидко зміниться новою серією випробувань — трьома послідовними категорійними підйомами. Кульмінацією дня стане фінальне 16,5-кілометрове сходження до Піли із середнім градієнтом 7% — ідеальний рельєф для чистих «гірських королів».

05 Тиждень 3: підйоми, підйоми та ще раз підйоми

Після фінального дня відпочинку перегони ненадовго завітають до Швейцарії. Короткий, але надзвичайно важкий 113-кілометровий етап двічі проведе пелотон через підйоми Торре та Леонтіка, перш ніж завершитися фінішем угору — 11,6-кілометровим сходженням із середнім градієнтом 8% до гірськолижного курорту Карі. Далі на гонщиків чекатимуть два відносно спокійні перехідні етапи, після яких настане головне випробування Джиро-2026 — 19-й етап. Шість підйомів, майже 5000 м набору висоти та легендарний Пассо Джау — позакатегорійний перевал завдовжки 9,7 км із середнім градієнтом 9,4%, який також стане точкою Чіма Коппі, найвищою вершиною нинішнього розіграшу. Саме тут у Доломітах боротьба за генеральну класифікацію може вибухнути на повну або, навпаки, остаточно закріпити перевагу володаря рожевої майки.

Якщо 19-й етап нічого не вирішив, то 20-й, безумовно, вирішить. Хоча більшу частину дистанції переважає горбиста місцевість, подвійне сходження на П'янкавалло може стати моментом, коли визначиться переможець. Фінальним акордом традиційно стане церемоніальний етап у Римі, де після трьох тижнів виснажливих перегонів нагородять володарів усіх майок.

06 Претенденти на перемогу

Джиро д'Італія 2026 року обіцяє стати ареною протистояння найяскравіших талантів сучасного велоспорту. У старт-листі як чинні переможці Гранд-турів, так і гонщики, які лише прагнуть вперше вписати своє ім'я в історію.

Цього року боротьба за рожеву майку може бути запеклою © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Дворазовий переможець Тур де Франс і чемпіон Вуельти Іспанії 2025 року Йонас Вінгегор спробує стати лише восьмим гонщиком в історії, який виграв усі три Гранд-тури, і за відсутності Тадея Погачара данець стартує як очевидний фаворит.

Його позиції ще більше зміцнилися після того, як через хворобу з перегонів вибув Жоау Алмейда — один із найімовірніших суперників у боротьбі за генеральну класифікацію. Тепер UAE Team Emirates XRG зробить ставку на Адама Єйтса або Джея Вайна. Втім, попри статус фаворита, шлях Вінгегора до титулу навряд чи буде легким.

Іган Бернал, Річард Капарац і Джай Гіндлі з Red Bull - BORA - hansgrohe раніше вигравали рожеву майку, а напарник Гіндлі по команді Джуліо Пелліццарі здійснив прорив на домашньому Гранд-турі 2025 року, ставши центром уваги команди після того, як попередній її лідер Прімож Рогліч зійшов на 16-му етапі та фінішував шостим.

Нарешті, серед аутсайдерів, які можуть скористатися будь-якими помилками Вінгегора, є австрієць Фелікс Галл та представник Jayco AlUla Бен О'Коннор.

07 Red Bull - BORA - hansgrohe насичена італійськими талантами

Джиро д'Італія 2026 збере той самий склад команд, що й торік: на старт у Болгарії вийдуть 23 колективи та 184 атлети. Окрім 18 представників Світового туру, статус wildcard отримали італійські команди Bardiani CSF Faizanè та Team Polti VisitMalta, швейцарські Tudor Pro Cycling і Q36.5 Pro Cycling Team, а також французька Unibet Tietema Rockets.

Команда Red Bull - BORA - hansgrohe в дії під час перегонів 2025 року © RCS Sports & Events/Red Bull Content Pool

Серед учасників Світового туру особливо вирізняється Red Bull - BORA - hansgrohe, яка привезе на Джиро один із найсильніших складів. Команда матиме одразу дві серйозні опції для боротьби за генеральну класифікацію — Джуліо Пелліццарі та Джая Гіндлі.

08 Майки та класифікації Джиро д'Італія

За традицією на Джиро д'Італія 2026 щодня вручатимуть чотири особливі майки лідерам різних класифікацій, а саме:

Maglia Rosa (рожева) — культова майка Джиро д'Італія, що вручається лідеру генеральної класифікації за часом.

Maglia Ciclamino (фіолетова) — присвоюється лідеру очкової класифікації, зазвичай спринтеру.

Maglia Azzurra (синя) — її носить лідер гірської класифікації.

Maglia Bianca (біла) — зарезервована для найкращого гонщика віком до 25 років у генеральній класифікації.

Наприкінці кожного етапу три перші фінішери отримують часові бонуси — 10, 6 і 4 секунди відповідно. Додаткові бонуси у 3, 2 та 1 секунду також розігруються на проміжних спринтах, тож боротьба за генеральну класифікацію точитиметься фактично на кожному етапі.