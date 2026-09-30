GTA 6: локації, які викликають найбільше хайпу

Це офіційно. Як повідомила компанія Rockstar , нова карта GTA 6 буде вдвічі більшою за карту GTA 5 і втричі більшою за карту останньої гри розробника з відкритим світом — Red Dead Redemption 2.

А це означає, що 19 листопада, коли гра нарешті вийде, досліджувати буде дуже й дуже багато.

Дія розгортається у вигаданому штаті Леонида: гравці керуватимуть протагоністами Джейсоном Дювалем і Лусією Каміноз через найрізноманітніші локації — від боліт до портових міст, гір і, звісно, найкращих пляжів Вайс-Сіті.

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З огляду на нещодавній тизер «Grand Theft Auto VI: An Extended Look», що дав фанатам ще детальніший погляд на гру, ми ранжували кожну локацію GTA 6 за рівнем фанатського очікування. Примітка редакції: нумерація послідовна — локації розташовані від найменш до найбільш очікуваної.

01 Національний парк Маунт-Калага

На північних околицях штату є де подихати © Rockstar Games/Take-Two

Якщо у GTA 5 і був один недолік — то це те, що сільські локації між містами, хоч і красиво відрендерені, інколи здавалися порожніми. Занадто часто після аварії в нікуди опинявся посеред пустки й блукав, поки не повертався до цивілізації.

Rockstar обрала зовсім інший підхід у Red Dead Redemption 2: там відкриті простори були одними з найкращих на карті. Тут можна полювати, спостерігати за птахами, збирати рідкісні квіти й трави, натрапляти на цікавих незнайомців і пасхалки — або просто розбити табір і сидіти під зорями.

Схоже, Національний парк Маунт-Калага обіцяє схожий підхід до природних просторів. Подивись на скріншот — прихована галявина, що ховає якусь загрозу. З підтвердженою можливістю полювати та кататися на каяку, і великою ймовірністю BASE-джампінгу, ця локація може виявитися однією з найцікавіших і найбільш реграбельних у грі.

Утім, Netflix Preview не розкрив багато деталей про неї — хіба що кадр, де Лусія мчить на мотоциклі, та, з натяжкою, реклама «Prairie Sandwich» у внутрішньоігровому телевізорі, яка натякає на велику роль полювання.

«Маунт-Калага виглядає цікаво. Ставлю, що там купа секретів і моторошних штук уночі», — погоджується один оптимістичний користувач Reddit. Але фанати ще мало знають про цю локацію — тож поки що залишається сподіватися. Саме тому вона замикає список.

02 Ґрасріверс

Тікай від поліції та місцевої дикої природи © Rockstar Games/Take-Two

Очевидний замінник Національного парку Еверглейдс у Флориді — Ґрасріверс у GTA 6 виглядає красиво, але трохи одноманітно. Справжній Еверглейдс — це, по суті, болото на сотні квадратних миль. Якщо Ґрасріверс точний у цьому відтворенні, тут може не бути особливо багато активностей — хіба що гасати на аерокаяку, уникаючи алігаторів і гігантських змій.

Втім, офіційний опис локації натякає на принаймні кілька сюрпризів: «Ніколи не знаєш, що ховається під поверхнею цього первісного простору. Алігатори — найвідоміша атракція, але в мангровому лісі є набагато смертоносніші хижаки й дивніші відкриття».

Деякі фанати в захопленні. «Ґрасріверс — тому що це моя улюблена частина реальної Флориди», — написав один фан на Facebook, коли його запитали, яку локацію він найбільше хоче дослідити.

Netflix Preview особливого азарту не додав: фанати побачили аерокаяк на чистій воді біля оглядової вишки для спостереження за птахами (або відстрілу алігаторів) — і все. Схоже, ця локація поки що тримає свої сюрпризи за сімома замками.

03 Леоніда-кіз

Відпустка у грі — саме те, що нам потрібно © Rockstar Games/Take-Two

Натхненна Флорида-Кіз із карибськими мотивами, Ключі Леониди обіцяють тропічний відпочинок від брудних вулиць Вайс-Сіті. Офіційні скріншоти демонструють багате морське життя, маленькі міжострівні літаки, бірюзові води та безліч туристичних крамниць. Не кажучи вже про окремі вечірки на яхтах.

Коротше кажучи, Ключі Леониди, де «дрес-код — вільний, а бари — повні», обіцяють стати ідеальним внутрішньоігровим відпочинком. А від відпочинку ж ніколи не набридає, правда?

«Схоже, там буде багато прихованого контенту та подій», — написав один користувач Reddit, назвавши цю локацію тією, якої чекає найбільше.

Netflix Preview підняв градус очікування: у кадрі, який легко пропустити, Джейсон пірнає на акваланзі в кришталево чистій воді, а в іншому кліпі головний герой стрибає з причалу на тлі джет-ськів і дельфінів.

Звучить приємно — але трохи більше «режим відпочинку», ніж «пригоди в кримінальному світі». Залишається сподіватися, що онлайн-коментарі мають рацію і тут є що робити, окрім коктейлів і засмаги.

04 «Амброзія»

Вітаємо синів та дочок анархії © Rockstar Games/Take-Two

Що може бути привабливішим у корпоративному містечку під захистом байкерських банд? В Амброзії саме це тебе й чекає.

«У серці Леониди американська промисловість і старі цінності досі правлять балом — будь-якою ціною. Цукрозавод Allied Crystal забезпечує роботою, а місцева байкерська банда — практично всім іншим», — говориться в офіційному описі Rockstar.

Судячи з Netflix Preview, значна частина дії відбувається саме тут: фанати побачили, як Джейсон б'ється на задньому дворі, а Лусія прокладає собі шлях крізь занедбаний будинок під градом куль.

Проте складно збагнути, що думати про Амброзію. На папері тут наче не так багато відбувається. Окрім сутичок із байкерами й, можливо, місії з кидком когось у цукрозавод, це може виявитися короткою зупинкою на шляху до більш видовищних місць.

Мабуть, тому думки в мережі розходяться: одні фанати надають перевагу сільській місцевості, інші налаштовані оптимістично. «Ця локація GTA 6 має ВЕЛИЧЕЗНИЙ потенціал!» — назва одного з аматорських YouTube-відео про місто. Загалом — зарано робити висновки, але можливість для байкерського хаосу трохи підіймає її вище середини рейтингу.

05 Порт-Гелгорн

Порт-Гелгорн пропонує справжнє, брутальне занурення у світ GTA © Rockstar Games/Take-Two

Розташований на заході карти в окрузі Келлі, Порт-Гелгорн — «занедбаний курорт» на «забутому узбережжі». Звучить як ідеальне середовище для колоритних персонажів, що йдуть на крайнощі заради виживання. Іншими словами — те, з чого й зроблений GTA.

«Порт-Гелгорн виглядає похмуро й жорстко», — погоджується один користувач Facebook, називаючи його найочікуванішою локацією після Вайс-Сіті.

За словами Rockstar: «Дешеві мотелі, закриті атракції й порожні торгові центри не повернуть туристів — але в цьому колись популярному місці відпочинку з'явилася нова економіка. Вона живиться дешевим пивом, знеболювальними і енергетиками з трак-стопів. Сідай на кросач і міцно тримайся за гаманець».

У Netflix Preview лише один фрагмент, схоже, знятий у Порт-Гелгорні: місцеві жителі скидають монітор із моста на шосе. В іншому пізнішому кадрі видно те, що схоже на наркоторговельні катери, що мчать по воді вночі. Можливо, тут є й гоночна траса — звучить непогано.

Усе разом — брутальна локація, просочена злочинністю. Іншими словами: Порт-Гелгорн схожий на миттєву класику серії.

06 Вайс-Сіті

З часу виходу однойменної гри 2002 року у Вайс-Сіті відбулися деякі зміни © Rockstar Games/Take-Two

Найголовніша. Хочеш чи ні — Вайс-Сіті (аналог Маямі у GTA) є твоєю базою операцій. «Коли сонце заходить і спалахують неони, кожному є що здобути — і ще більше що втратити», — такий офіційний слоган від Rockstar.

Ті, хто грав у GTA Vice City 2002 року, із теплом пам'ятають це місто: дискотеки, стрілянина з автівок, неонові відтінки й авіаторські окуляри. Хоча фанати безперечно зберігають у серці ніжність до цього натхненного «Лицарем» хаосу у 80-х, GTA 6 переносить дію в 2026 рік. Це означає більше репперів із SoundCloud, ніж фанку, і більше трап-хаусів, ніж особняків на березі моря.

Як показав Netflix Preview, саме у Вайс-Сіті відбуватиметься основна дія (принаймні розпочнеться). Фанати заглянули у строкато прикрашений будинок Джейсона й Лусії, а потім у двох катсценах побачили відпочинок на даху бару перед тим, як герої виїхали на вулиці — де погоня після пограбування банку більше нагадувала зону бойових дій, ніж американське місто.

У яскравому і сонячному місті Preview показав безліч інших деталей: інфлюенсери падають із мостів, Лусія стрибає з BASE, втеча з багатоповерхового наркопритону — і приголомшливі нічні кадри з хмарочосами, неоновим освітленням і клубами EDM.

«Rockstar готова повернути нас у Вайс-Сіті з більш масштабним, безумнішим і живим світом, ніж будь-коли», — читається в одному Instagram-пості після Netflix Preview.

Це безперечно найочікуваніша локація гри. Вайс-Сіті обіцяє стати найбільшим містом у серії — з безліччю взаємодій з NPC, суперниками, автівками, зброєю й пасхалками. Офіційний опис обіцяє «гламур, гонитву й жадібність Америки, сконцентровані в одному місті»: аеропорти, пляжі, різноманітні квартали, гаражі, стадіони тощо. Саме тут, швидше за все, починається сюжет — і саме тут базуватимуться твої операції більшу частину гри. Іншими словами: це твій дім.

«Поверни мене у Вайс-Сіті, беби. Вже надто довго», — пише один ентузіаст на Reddit. 19 листопада не може настати достатньо швидко.

Про автора Хто такий Том Уорд? Том Уорд пише про спорт, культуру та клімат для таких видань, як GQ, Esquire, Wired та Sunday Times. Він є автором романів «TIN CAT» та «The Lion And The Unicorn».