Уяви, що тебе вистрілюють із гігантського димаря на швидкості 180 км/год. Саме це зробили іспанський вінгсьют-пілот Дані Роман і француз Фред Фюжен у Словенії, установивши дорогою два титули Книги рекордів Гіннеса®.

Пара здійнялася в небо над Трбовлє за допомогою найбільшої у світі людської катапульти, збудованої всередині 360-метрового димаря — найвищого в Європі. Спеціально спроєктована 60-метрова система запустила їх прямо вгору, прискоривши з 0 до 180 км/год лише за 2,15 секунди. Після короткої миті невагомості нагорі вони почали падати назад до землі, перш ніж розкрити парашути й безпечно приземлитися.

01 Два світові рекорди в одному досягненні

Роман здобув перший титул Книги рекордів Гіннеса® за найбільшу висоту за допомогою людської катапульти, піднявшись на 100,36 м після того, як покинув стартову капсулу.

Дані Роман готується до спроби встановити світовий рекорд © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Quotation Це просто "бам!" — ти переходиш від нуля до 180 км/год за дві-три секунди Дані Роман

Але це був ще не кінець. Роман, 35 років, і Фюжен, 47 років, тоді взялися за одночасний старт, установивши другий рекорд за найбільшу сумарну висоту за допомогою людської катапульти. Разом вони набрали 151,72 м висоти, причому Роман досягнув 75,97 м, а Фюжен — 75,75 м над точками їхнього вивільнення.

«Найінтенсивніша частина — це коли ти заходиш у катапульту, бо знаєш, що на тебе чекає, — сказав Роман, який у 2025 році також об'єднався з Фюженом в Ultimate Aerial Obstacle Course. — У тебе йде відлік. У тій капсулі ти по суті не можеш рухатися. Ти справді застряг там. Ти відчуваєш тиск у спині, тиск у животі.

Потім це просто "бам!" — ти переходиш від нуля до 180 км/год за дві-три секунди, вистрілюючи прямо вгору з димаря. Ти летиш усе вище й вище, а тоді раптом здається, ніби все довкола тебе рухається в уповільненій зйомці, перш ніж ти знову починаєш прискорюватися вниз. Це був один із найінтенсивніших стрибків, які я будь-коли робив».

Вистрілені з найвищого димаря Європи, зі швидкістю до 180 км/год © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

02 «Людська катапульта»: основні факти

Локація: Трбовлє, Словенія

Дата: 5 листопада 2026 року

Атлети: Дані Роман (Іспанія) і Фред Фюжен (Франція)

Висота димаря: 360 м — найвищий димар Європи

Довжина катапульти: 60 м — найбільша у світі людська катапульта

Максимальна швидкість старту: 180 км/год

Прискорення: 0–180 км/год за 2,15 секунди

Найвища точка польоту: 456,7 м над рівнем землі

Титули Книги рекордів Гіннеса®: найбільша висота за допомогою людської катапульти (100,36 м) і найбільша сумарна висота за допомогою людської катапульти (151,72 м)

03 Два з половиною роки підготовки: за лаштунками рекордного досягнення

Провернути щось таке не стається за одну ніч. Проєкт Human Catapult розробляли два з половиною роки, а словенська команда каскадерів та інженерів DD Squad збудувала величезну стартову систему всередині найвищого димаря Європи. На повній потужності вона піддавала атлетів перевантаженням до 4,2G.

Quotation Те, що тут сталося, — просто божевілля Фредерік Фуген

Для Фюжена найбільшим викликом був крок у невідоме — навіть із тисячами стрибків за плечима.

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«Реальність того, що тут сталося, божевільна, — сказав він. — Із катапультою такого масштабу ми йдемо в щось доволі невідоме, і нам доводиться покладатися на весь наш досвід, щоб упоратися зі стрибком після такого унікального й екстремального старту. Це те, до чого не можна підготуватися тренуванням, але ми повністю довіряємо DD Squad.

Упродовж своєї кар'єри я намагався завжди розсувати межі спорту й пробувати нове в бейсджампінгу й скайдайвінгу та в повітряних видах спорту загалом. І це точно те, що сталося сьогодні».

Два рекорди Гіннеса для Фреда Фужена та Дані Романа © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Проєкт, підтриманий Prada Linea Rossa, також привніс новий погляд на бейсджампінг. Зазвичай цей спорт передбачає стрибки з парашутом із нерухомих об'єктів, а не з літальних апаратів. B.A.S.E. означає Building (будівля), Antenna (антена), Span (прогін, тобто міст) та Earth (земля — скеля чи гора) — чотири типи місць, звідки джампери зазвичай стартують.

Дивись, як Роман і Фюжен беруться за ще один висотний виклик в Ultimate Aerial Obstacle Course.

Разом Роман і Фюжен виконали понад 32 000 стрибків із парашутом. Але навіть із усім цим досвідом бути вистріленим із димаря на швидкості 180 км/год було чимось цілком новим. І тепер у них є два світові рекорди, щоб це засвідчити.