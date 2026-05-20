5 висновків із дебюту Макса Ферстаппена у «24 годинах Нюрбургрингу»

Переповнені трибуни спостерігали, як Макс Ферстаппен упевнено наближався до перемоги в одному з найскладніших марафонів на витривалість — «24 годинах Нюрбургрингу» . Проте незадовго до фінішу його Mercedes-AMG під номером 3 зійшов через технічну несправність.

Перегони на легендарній Нордшляйфе в Німеччині вважають одним із найсуворіших випробувань в автоспорті. Учасники мають витримати 24 години безперервної боротьби, мінливу погоду, нічні заїзди та щільний трафік машин різних класів на моторошній 25-кілометровій трасі , яку називають «Зеленим пеклом». Цьогорічні перегони привернули особливу увагу через дебют Ферстаппена: трибуни були переповнені, а інтерес уболівальників з усього світу — безпрецедентний. Тож ось головні підсумки цієї події.

01 Універсальний Ферстаппен миттєво справив враження

Для Ферстаппена «24 години Нюрбургрингу» були значно більшим, ніж просто побічним проєктом. Він давно говорив про свою пристрасть до перегонів на витривалість, а його гучний дебют на Нордшляйфе став найпереконливішим підтвердженням бажання випробувати себе в різних гоночних дисциплінах.

Його поява привернула до змагання увагу світової аудиторії й вивела інтерес до перегонів далеко за межі звичного кола прихильників.

Ферстаппен швидко пристосувався до умов перегонів © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Та чи зможе чотириразовий чемпіон світу Формули-1 одразу пристосуватися до одного з найскладніших викликів у перегонах на витривалість? Відповідь не забарилася: Ферстаппен швидко зарекомендував себе як один із найшвидших і найстабільніших пілотів у пелотоні.

Після невеликого інциденту на старті, коли він виїхав на траву, спортсмен швидко знайшов свій ритм. Він упевнено здійснював обгони, майстерно працював у щільному трафіку та неодноразово повертав Mercedes-AMG у боротьбу за лідерство.

«Що мені подобається в GT3 — це конкуренція та командна робота, адже в перегонах на витривалість ти постійно змінюєшся зі своїми напарниками, — зазначив Ферстаппен під час однієї з перерв. — А "24 години Нюрбургрингу" мають ще й надзвичайно вимогливу трасу, тому все це створює хороше поєднання».

02 Team Verstappen Racing — спільні зусилля

Хоча головна увага була прикута саме до Ферстаппена, ці перегони кардинально відрізнялися від його звичних виступів на одномісних болідах. Тут успіх залежав від злагодженої роботи всього екіпажу — одного з найсильніших на стартовій решітці. Досвідчені гонщики на витривалість Дані Хункаделья, Жюль Гунон і Лукас Ауер відіграли ключову роль у тому, щоб Mercedes-AMG майже всю добу залишався серед лідерів.

Макс Ферстаппен і Дані Хункаделья спілкуються перед заїздом © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Лукас Ауер готується до своєї наступної зміни за кермом © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Жюль Гунон брав участь в одних із найскладніших перегонів класу GT у світі © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Чотири водії змінювалися кілька разів протягом доби © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Екіпажу вдалося уникнути серйозних помилок та інцидентів, які часто вирішують долю цих перегонів. Попри мінливу погоду й постійний трафік, команда стабільно тримала високий темп. Хункаделья впевнено проходив найскладніші відрізки, Гунон утримував машину в боротьбі за перші позиції, а Ауер відігравав важливі місця. У результаті колектив більшу частину дистанції або лідирував, або залишався в безпосередній близькості до лідера.

03 Нічний прорив Ферстаппена

Найяскравіший етап перегонів, без сумніву, припав на ніч. У темряві Нордшляйфе стає ще більш небезпечною та непередбачуваною, а нижча температура траси лише додає складності. Саме тоді Ферстаппен зробив, ймовірно, свій найважливіший внесок у виступ команди, розпочавши напружену боротьбу за лідерство з іншим екіпажем Mercedes-AMG, який зрештою здобув перемогу.

Ферстаппен блискуче попрацював у темряві © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Приблизно о 1:30 ночі за місцевим часом Ферстаппен рішуче обігнав Маро Енгеля та вивів свою машину на перше місце. Під час боротьби в щільному трафіку німець навіть ненадовго опинився на траві. Після цього нідерландець залишився на трасі ще на подвійний відрізок, допомігши команді створити невеликий, але важливий відрив, перш ніж передати автомобіль напарникам. До ранку неділі екіпаж №3 уже став головним орієнтиром для всього пелотону.

04 За три години до тріумфу

Менш ніж за чотири години до фінішу Mercedes-AMG впевнено прямував до перемоги. Екіпаж лідирував із перевагою у п'ять хвилин, контролюючи хід перегонів завдяки вдалій стратегії та стабільно високому темпу всіх чотирьох пілотів.

Mercedes-AMG GT3 №3 зазнав механічної несправності за три години до фінішу © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Однак усе раптово змінилося, коли Хункаделья, перебуваючи на першій позиції, повідомив про помилку ABS. Спершу ситуація не викликала серйозного занепокоєння, але несправність швидко прогресувала: з'явилися сторонні шуми й вібрація, після чого автомобіль різко втратив темп і повернувся до боксів. Згодом команда встановила причину — злам приводного валу, який перекреслив майже гарантовану дебютну перемогу.

«Це дуже гірка пігулка, яку потрібно проковтнути, — сказав Ферстаппен. — Щойно ми вирвалися вперед, у нас відмовив приводний вал, і наша битва за перемогу завершилася».

05 Небачена атмосфера на Нордшляйфе

«24 години Нюрбургрингу» і без того вважаються однією з найпрестижніших гонок на витривалість, але участь Ферстаппена вивела інтерес до події на зовсім інший рівень. Упродовж усього тижня увага світових медіа лише зростала, а квитки на вік-енд, за повідомленнями організаторів, уперше в історії були повністю розпродані. Уболівальники масово прибували на трасу, щоб на власні очі побачити, як суперзірка підкорює Нордшляйфе.

Макс Ферстаппен вивів інтерес до перегонів на новий рівень © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Вперше в історії події розпродано всі квитки на вік-енд © Philip Platzer/Red Bull Content Pool Цього року на Нордшляйфе панувала карнавальна атмосфера © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool Мультикласовий хаос — переповненими були не лише трибуни © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Навіть після сходу команда зробила все можливе, щоб відремонтований Mercedes-AMG №3 повернувся на трек для фінального кола. За кермом був Хункаделья, який зміг привітати переповнені трибуни та кемпінги навколо траси. Це стало символічним і гідним завершенням вік-енду, у якому Ферстаппен, хоч і залишився без перемоги, усе ж справив величезне враження — як у цьому випадку, так і на перегони на витривалість загалом.

«Я хочу подякувати всім за підтримку протягом вік-енду, — сказав Ферстаппен після перегонів, перш ніж відповісти на питання, чи повернеться він сюди знову в майбутньому. — Я обов'язково спробую. Це завжди трохи залежить від мого календаря».