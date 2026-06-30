Oracle Red Bull Racing повертається! Ферстаппен — 2-й на Гран-прі Австрії

У задушливій спекотній погоді Шпільберга Макс Ферстаппен зберіг холодну голову й видав вражаючий заїзд, забезпечивши собі друге місце. Чотириразовий чемпіон світу стартував п'ятим на сітці і, виконавши кілька майстерних обгонів, пробився вперед — пропустивши лише лідера гонки Джорджа Расселла з Mercedes.

Команда-партнер Ферстаппена Хак Хаджар також показав сильний виступ, фінішувавши шостим — серйозний крок уперед для Oracle Red Bull Racing, яка щойно вивела на трасу значно оновлений пакет апгрейдів для домашньої гонки команди.

01 Пілоти борються з шаленою спекою на Red Bull Ring

Команда Oracle Red Bull Racing показала в Австрії набір модернізацій © Getty Images/Red Bull Content Pool

З огляду на хвилю спеки, що накрила більшу частину Європи, гоночні умови у Шпільберзі стали додатковим викликом для всіх команд і пілотів. У неділю температура повітря на Red Bull Ring сягала 34,5°C, а температура траси — 46,8°C. Це призвело до запровадження протоколів FIA з контролю теплового стресу — командам дозволили встановити для пілотів спеціальну систему охолодження.

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02 Незабутня атмосфера на Гран-прі Австрії

Попри пекучу спеку, фанати масово приїхали на Red Bull Ring, щоб підтримати Oracle Red Bull Racing. Гран-прі вже давно є однією з родзинок календаря Ф1 — завдяки швидким поворотам і довгим прямим ділянкам, що традиційно дарують захопливі перегони.

Вболівальники вийшли на трибуни, щоб підтримати Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

Це місце — особливо улюблене серед пілотів, і насамперед для Ферстаппена: він тримає рекорд за кількістю перемог на цій трасі, вигравши тут уже сім разів за останні 10 років.

03 Тривожний момент Ферстаппена під час кваліфікації

Перед недільною основною гонкою стався один момент, що викликав серйозне занепокоєння під час кваліфікації. Ферстаппен втратив контроль над автомобілем на швидкому повороті 9 і врізався у відбійник, поки боровся за позицію на старті.

Йому не лише не вдалося поборотися за поул — після аварії пілот зізнався, що йому було важко пояснити, що саме сталося. «Це справді важко пояснити, що сталося», — сказав Ферстаппен пресі після кваліфікації. «Як тільки я повернувся в боксі, то знову мав повний контроль над автомобілем. Думаю, я просто втратив відчуття траси».

Нідерландець визнав, що йому довелося зайняти лише п'яте місце на стартовій сітці завдяки фінальному вдалому колу — момент, у якому він не очікував побороти бар'єри.

04 Чимало позитивних моментів для Ферстаппена й Oracle Red Bull Racing

Стартуючи з п'ятого місця, Ферстаппен опинився заблокованим у щільній боротьбі трьох команд із самого старту, проте впродовж гонки впевнено пробивався крізь натовп.

Захоплюючі обгони включали один із найшвидших кіл усього заїзду — Ферстаппен показав найшвидше коло гонки. Це сталося вперше за гран-прі, коли Ферстаппен і Гамільтон обмінювалися позиціями колесо в колесо.

Після кількох обгонів протягом гонки нідерландцю вдалося обійти пелотон, поступово наближаючись до лідируючої групи. Зрештою він фінішував лише за 1,67 секунди позаду переможця — другий найкращий результат сезону для пілота, не рахуючи фінішу у Монреалі.

«Сьогодні для нас це була дуже вдала гонка. Перші два кола були досить захоплюючими, а перша половина далася мені дуже легко й принесла справжнє задоволення від водіння. Потім, по суті, все зводилося до того, щоб раціонально розпоряджатися шинами, особливо після сутичок із Льюїсом», — пояснив Ферстаппен.

Ісак Хаджар і Макс Ферстаппен показали чудові результати в Австрії © Getty Images/Red Bull Content Pool

Хаджар також відзначив прогрес команди: «Ми сьогодні непогано проїхали. Це чудовий крок уперед для команди — апгрейди для машини й сама гонка пройшли краще, ніж я думав. Я задоволений своєю позицією на старті й гонкою, тож сьогодні вранці вийти на десяте місце — справді сильний результат для нас».

Хаджар також підкреслив прогрес чинного чемпіона світу Ландо Норріса, який фінішував шостим.