Оновлені правила Формули-1 на 2026 рік: 4 речі, які варто знати

Формула-1 ніколи не стоїть на місці — це спорт, який безперервно розвивається вже понад 70 років. Технології рухаються вперед із шаленою швидкістю, і часом це призводить до неочікуваних наслідків. Втім, серія вміє реагувати так само швидко, як і її боліди на трасі. Саме тому організатори оперативно втручаються, щойно виникає ризик помилки. Цього сезону ми вже стали свідками такого рішення.
01
Проблема
Боліди Формули-1 сезону 2026 року викликали доволі суперечливу реакцію. Якщо попереднє покоління автомобілів із ґраунд-ефектом критикували за складність обгонів і проблеми з переслідуванням суперника, то тепер чемпіонат зіткнувся з протилежною крайністю — обгонів стало надто багато.
Критика небезпідставна. Наскільки цінною є позиція, якщо за неї майже не потрібно боротися? Для частини вболівальників сучасні перегони дедалі більше нагадують плутанину. Режими Boost та Overtake створюють настільки велику різницю в темпі, що обгони часто стають надто легкими. Нові електричні системи виявилися навіть ефективнішими за DRS, через що водій, який обороняється, фактично залишається беззахисним — принаймні до моменту, коли сам отримає шанс перейти в атаку.
Корінь проблеми — у новому поколінні силових установок. Майже половину їхньої потужності тепер забезпечує електричний компонент, а отже командам доводиться постійно шукати способи накопичення енергії під час руху. Інженери вигадали для цього чимало хитрощів, однак далеко не всім подобається, як це виглядає на трасі.
Найбільше суперечок викликає Superclipping. Уболівальники звикли бачити, як боліди на максимальній швидкості летять прямими до самої точки гальмування: оберти зростають, двигун реве дедалі гучніше. Тепер же машини іноді помітно сповільнюються просто на прямій, щоб зарядити батарею. Для багатьох фанатів це виглядає неприродно й навіть суперечить самій суті Формули-1.
Є й інша проблема — безпека. Оскільки система заряджання спрацьовує автоматично та доволі різко, різниця у швидкості між автомобілями може перевищувати 30 км/год. Якщо гонщик позаду не встигне зреагувати, наслідки можуть бути серйозними. Такий інцидент ми вже бачили в Сузуці, де зіткнулися Франко Колапінто та Оллі Берман.
Тому керівництво Формули-1 вирішило втрутитися.
02
Рішення
Через початок війни на Близькому Сході Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії скасували, і в календарі Формули-1 несподівано утворилася п'ятитижнева пауза. Це була чудова нагода зібратися разом і знайти рішення.
Саме так і сталося. 20 квітня FIA офіційно повідомила, що всі ключові учасники процесу — команди Формули-1, пілоти, автовиробники, постачальники двигунів та керівництво чемпіонату — погодили пакет змін до регламенту. Головна мета цих нововведень — зробити перегони не лише видовищнішими, а й безпечнішими.
Зміни в правилах зосереджені саме на цих чотирьох аспектах:
- Кваліфікація
- Перегони
- Старт перегонів
- Дощ та вологі умови
03
Кваліфікація
Саме під час кваліфікації боліди мають показувати максимум своїх можливостей — проходити коло на межі, виборюючи кожну частку секунди. Однак нові машини іноді втрачали швидкість, особливо наприкінці прямих або в затяжних поворотах. Щоб усунути цю проблему, у правила внесли кілька змін:
- зменшили обсяг енергії, яку болід може накопичувати — із 8 до 7 МДж. Це дасть змогу довше їхати з повністю відкритим газом, а Superclipping тепер триватиме лише 2–4 секунди за коло;
- збільшили потужність заряджання з 250 до 350 кВт. Завдяки цьому батарея поповнюватиме заряд швидше, а пілотам доведеться менше стежити за його рівнем — як у кваліфікації, так і під час перегонів.
04
Перегони
Для перегонів головна мета змін — зробити використання та відновлення електроенергії більш передбачуваними й безпечними. Завдяки цьому різниця у швидкості між болідами має зменшитися, але без негативного впливу на боротьбу та обгони на трасі. Для цього Формула-1 запроваджує такі нововведення:
- зниження потужності кнопки Boost, щоб уникнути різких стрибків швидкості;
- обмеження максимальної потужності системи MGU-K до 250 кВт. Водночас у ключових зонах прискорення вона й надалі зможе видавати до 350 кВт.
05
Старт перегонів
Старт перегонів цього року неодноразово створював проблеми. Деякі машини розганяються надто швидко, тоді як інші ледь рушають з місця. Тому Формула-1 запроваджує додаткові заходи безпеки для стартів, а саме:
- систему виявлення болідів, які розганяються надто повільно;
- автомобілі отримають миготливі сигнальні вогні, які автоматично вмикатимуться у разі проблем під час стартової процедури, щоб попередити інших пілотів;
- боліди отримуватимуть електричну потужність у потрібний момент і в потрібному місці. Через їхнє положення на трасі раніше у певних автомобілів іноді виникали з цим збої.
06
Дощ і вологі умови
Перегони під дощем і без того залишаються одним із найнебезпечніших викликів у Формулі-1. Тому серія запроваджує додаткові заходи, покликані покращити безпеку та видимість на трасі:
- температуру термочохлів для проміжних шин підвищать, щоб пілоти мали достатнє зчеплення вже одразу після виїзду на трасу;
- електричну потужність зменшать, аби дати гонщикам більше контролю над болідом у складних умовах;
- задні ліхтарі вдосконалять, зробивши їх яскравішими та помітнішими за поганої видимості.
Частина історії