© Chris Tedesco / Red Bull Content Pool
Формула-1
Перевтілення в Маямі: Visa Cash App Racing Bulls представила нову ліврею
Команда Visa Cash App Racing Bulls додає ще більше драйву до літа, підготувавши сміливий новий образ для Гран-прі Маямі 2026 року.
Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) презентувала яскраву ліврею в літньому сонячно-жовтому відтінку. VCARB 03 оформлено так, щоб передати енергію Маямі: болід вийде на старт із виразною айдентикою, що поєднує автоспортивну міць і сезонну атмосферу міста.
Дизайн натхненний новим смаком Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, а ліврея стала по-справжньому літньою: зухвалою, насиченою та такою, що точно не залишиться непоміченою на трасі.
Шоу повністю витримане в стилі водних видів спорту Маямі. Вейкбордист Гюнтер Ока злетів із трампліна, виконав бекфліп над болідом і просто в повітрі зірвав із нього захисне покриття. Щойно полотно впало, глядачі вперше побачили нову ліврею. Пілоти команди — Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад — також ефектно прибули на захід, під'їхавши на гідроциклах Ski-Doo.
Продовжуючи тему Маямі, команда доставила болід на яхті до міської набережної. На офіційну презентацію в прибережному закладі зібралися спортсмени, творці, представники медіа та вболівальники. Вечір завершився гучною святковою вечіркою, яка поєднала світ Формули-1 з яскравим нічним життям Маямі.
Ми використовували цей етап, щоб продемонструвати щось сміливе й унікальне, і нова ліврея не стала винятком
Маямі — особливе місце для Racing Bulls, адже саме тут у 2024 році команда вперше представила свою ліврею. Торік колектив теж виступав із кастомним дизайном протягом усього гоночного вік-енду.
Генеральний директор VCARB Пітер Баєр зазначив: «Маямі стало особливим місцем для Visa Cash App Racing Bulls, де ми можемо показати, ким є наша команда. Протягом останніх двох років ми використовували цей етап, щоб продемонструвати щось сміливе й унікальне, і нова ліврея не стала винятком. Red Bull Summer Edition передає яскраву енергію, яка відображає наш характер — креативність і готовність розширювати межі. Ми раді представити новий сезонний смак і вивести на трасу цього вік-енду особливий дизайн».
VCARB 03 у святкових кольорах можна буде побачити на Міжнародному автодромі Маямі протягом усього вік-енду, починаючи з перших заїздів 1 травня 2026 року. Крім самої траси, елементи цього дизайну з'являться по всьому місту в межах фанатських заходів, присвячених Гран-прі.
Частина історії