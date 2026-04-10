Racing Bulls прибувають до Японії з новим стилем

Ліврею, розроблену у співпраці з відомою японською каліграфинею Бісен Аояґі, виконано в оновленій біло-червоно-сріблястій палітрі, яка переосмислює фірмові кольори колективу. Командну форму доповнює напис «Gives You Wiiings» («Надає крииила»), виконаний експресивною каліграфією в стилі сьодо.

«Каліграфія передає рух одним штрихом так само, як перегони передають швидкість у вирішальний момент», — зазначила Бісен Аояґі. Вона також оформить гараж команди на трасі Сузука та зустрінеться з уболівальниками під час Гран-прі Японії.

«Я надихалася цвітінням сакури та культурою Японії, щоб створити дизайн, який виглядає потужно, елегантно та яскраво на боліді», — додала вона.

