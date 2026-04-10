VCARB 03 у спеціальній лівреї до Гран-прі Японії 2026 року
© VCARB/Red Bull Content Pool
Формула-1

Racing Bulls прибувають до Японії з новим стилем

Команда Racing Bulls опинилася в центрі уваги під час спеціального заходу в Токіо, де представила нову сміливу ліврею боліда напередодні Гран-прі Японії.
Автор Пол Кіт
Читати 2 хв.Published on

Частина історії

Visa Cash App Racing Bulls стали головною окрасою Red Bull Tokyo Drift — свята японської автомобільної культури в Сібуї, районі, відомому магазинами електроніки, бутиками, неоновими вогнями та одним із найвідоміших у світі пішохідних переходів.
«Божевільний» Майк Віддетт виступає на Red Bull Tokyo Drift в Японії, 21 березня 2026 року.

Майк Віддетт дрифтує на Red Bull Tokyo Drift

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Red Bull відзначила японську андеграундну автокультуру добіркою з 500 кастомних автомобілів, а також демонстрацією майстерності від легенди дрифту «Божевільного» Майка Віддетта (зокрема на переобладнаному для дрифту Red Bull Mini) та 16-річної висхідної зірки Хірої Мінови.

Японський вплив у дизайні лівреї Racing Bulls

Пілоти Формули-1 Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад опинилися в центрі уваги, презентуючи нову командну екіпіровку. Її створення натхнене дизайном банки Red Bull Spring Edition і присвячене сакурі — символу весняного цвітіння в Японії.
Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад позують у новій командній екіпіровці VCARB перед Гран-прі Японії 2026 року.

Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад позують у новій командній екіпіровці VCARB

© Will Cornelius/Red Bull Content Pool

Ліврею, розроблену у співпраці з відомою японською каліграфинею Бісен Аояґі, виконано в оновленій біло-червоно-сріблястій палітрі, яка переосмислює фірмові кольори колективу. Командну форму доповнює напис «Gives You Wiiings» («Надає крииила»), виконаний експресивною каліграфією в стилі сьодо.
«Каліграфія передає рух одним штрихом так само, як перегони передають швидкість у вирішальний момент», — зазначила Бісен Аояґі. Вона також оформить гараж команди на трасі Сузука та зустрінеться з уболівальниками під час Гран-прі Японії.
«Я надихалася цвітінням сакури та культурою Японії, щоб створити дизайн, який виглядає потужно, елегантно та яскраво на боліді», — додала вона.
Ліврея VCARB 03 до Гран-прі Японії 2026 року.

Передня частина боліда

© VCARB/Red Bull Content Pool

Ліврея VCARB 03 до Гран-прі Японії 2026 року.

Боліди, на яких виступатимуть Ліам Лоусон та Арвід Ліндблад

© VCARB / Red Bull Content Pool

Ліврея VCARB 03 до Гран-прі Японії 2026 року.

Болід прикрашений різноманітними деталями з усіх сторін

© VCARB/Red Bull Content Pool

Ліврея VCARB 03 до Гран-прі Японії 2026 року.

Детальний приклад японської каліграфії сьодо

© VCARB/Red Bull Content Pool

VCARB 03, який підкорятиме трасу в Японії

© VCARB/Red Bull Content Pool

Японська каліграфиня Бісен Аояґі допомогла створити новий стиль

© VCARB/Red Bull Content Pool

Окрім можливості ближче познайомитися з Лоусоном та Ліндбладом, на заході Red Bull Tokyo Drift були присутні резервні пілоти Формули-1 Юкі Цунода та Аюму Іваса — чинний чемпіон Super Formula. Крім того, захід відвідали Мінова, «Божевільний» Майк і гонщик WRC Такамото Кацута, який нещодавно здобув свою першу перемогу на Сафарі-ралі Кенії.
Хіроя Мінова, Аюму Іваса, «Божевільний» Майк Віддетт, Ліам Лоусон, Арвід Ліндблад, Юкі Цунода, Кацута Такамото, Томокі Нодзірі, Укіо Сасахара на Red Bull Tokyo Drift.

Лоусон і Ліндблад приєдналися до токійських дрифтерів

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Сміливий дизайн у поєднанні з культурою Tokyo Drift

Пітер Баєр, генеральний директор Visa Cash App Racing Bulls, відзначив сміливий дизайн напередодні його дебюту. «Як команда, ми завжди шукаємо способи налагодити зв'язок із молодими вболівальниками та спільнотами, що формують наш спорт, — сказав він. — Презентація цієї особливої лівреї та командної форми в Токіо перед енергійними фанатами на Red Bull Tokyo Drift робить цей момент ще особливішим для нашої команди».
Наступною зупинкою для Visa Cash App Racing Bulls стане Сузука та Гран-прі Японії. Перед цим оновлений автомобіль проїде вулицями Токіо, відвідає найзнаковіші пам'ятки міста, зокрема річку Меґуро й Токійську вежу, а цвітіння сакури стане відповідним сезонним тлом.

Частина історії

Формула-1
Дрифтинг
Formula Racing

Дивись в магазині