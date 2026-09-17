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Картинг
Макс Ферстаппен і 100 гонщиків на картах: як пройшла гонка
Макс Ферстаппен стартував у хвості решітки зі 101 карта в Сільверстоуні. Те, що сталося впродовж наступних 14 кіл, було чимось неймовірним.
Макс Ферстаппен обігнав усіх 100 своїх суперників у Max vs 100 від Red Bull — найбільшій картинговій гонці, яку будь-коли влаштовували, — виконавши завдання на 14-му колі з 30 у Сільверстоуні в середу, 16 вересня.
Стартувавши 101-м на решітці, збудованій спеціально для події, чотириразовий чемпіон світу Формули-1 пройшов увесь пул лише за 35 хвилин перед світовою аудиторією прямого ефіру.
Масштаб був очевидний із моменту, коли решітка вишикувалася. Згори 101 карт тягнувся рядами вздовж асфальту Сільверстоуна, а Ферстаппен був у найостаннішому. Попереду нього були атлети, гравці, контент-креатори, стримери, журналісти й фанати, відібрані з усього світу, — більшість із них їхала трасою лише вдруге після вівторкового тренування й одного кваліфікаційного кола раніше того ж дня.
01
Як розгорталася гонка?
Стартове коло вирішило половину гонки. Оскільки 101 карт втискався в перші повороти, Ферстаппен обійшов понад 10 гонщиків ще до того, як досягнув лінії старту/фінішу, а на шпильці пул склався сам на себе — карти врізалися один в одного й опинялися розвернутими не в той бік.
Я гадки не маю, що коїться, — це бійня
«Я гадки не маю, що коїться, — це бійня», — сказав він по радіо. За дві хвилини він був 37-м.
63 гонщики вибули, не завершивши й кола, — більш ніж половина пулу, — і коли цифру передали йому, відповідь була така: «Тоді непогане перше коло!»
Гонка, де кожен обгін був остаточним
За правилами гонщик вибував із гонки тієї миті, коли задня частина карта Ферстаппена зрівнювалася з передньою частиною його карта, тож кожен обгін був остаточним, і бортові мікрофони ловили, як пул змиряється з цим один за одним. На 7-му колі мотоспортивного ютубера Paky TWC, який на той час ішов шостим, було чути, як він просить Ферстаппена по радіо не обганяти його. Невдовзі його обійшли.
На той час гонка перетворилася на переслідування. Володар полу Джекі Мартенс, ютубер Zac Alsop і технік Red Bull Ford Powertrains Льюїс Ослер вибудували відрив приблизно у 12 секунд, поки позаду них розгортався хаос, а Ферстаппен відбирав по три секунди за коло.
Коли на годиннику лишалося ще 54 хвилини, гоночний директор дав лідерській групі додаткове швидке коло. Усі троє скористалися своїми скороченнями разом на 12-му колі, а потім перестали боротися за перше місце й почали їхати оборонно. Це виграло їм трохи часу. На наступному колі прибув Ферстаппен, прибрав Alsop і Ослера в одному повороті, а потім обійшов Мартенса, щоб завершити роботу, коли на годиннику ще лишалося 35 хвилин.
02
Хто опинився на подіумі?
Мартенс, нідерландський журналіст із Формули-1, лідирував більшу частину гонки. Він і Ослер приєдналися до Ферстаппена на подіумі — власний командний технік чемпіона стояв на сходинку нижче за нього. Дуже мало хто будь-коли стояв на подіумі поруч із Максом Ферстаппеном, і сьогодні двоє звичайних гонщиків долучилися до цього списку. Позаду Alsop на четвертому місці знаний позашляховий мотоцикліст Пол Таррес був п'ятим. Мотоспортивний ютубер Paky TWC, стример RDJavi, фотограф Ларрі Чен, маунтинбайкер Бернард Керр і актор Neo Yau замкнули топ-10.
Офіційний подіум Max vs 100:
- Макс Ферстаппен
- Джекі Мартенс
- Льюїс Ослер
03
Переможні кола на Max vs 100
Найшвидше коло Ферстаппена в гонці — 2:20,673, тоді як наступний найкращий результат — 2:23,327 у Мартенса, більш ніж на 2,6 с повільніше. За всі 35 хвилин Ферстаппен обганяв гонщика в середньому кожні 21 секунду.
04
Макс Ферстаппен побачив 100 картів попереду — а тоді почалася бійня
Коли я побачив, звідки мушу стартувати, зі 100 картами попереду, я трохи хвилювався... було приємно вийти з перемогою!
«Коли я вийшов на решітку й побачив, звідки мушу стартувати, зі 100 картами попереду, я трохи хвилювався, — сказав Ферстаппен. — Після першого кола, з усією тією бійнею, я таки подумав: "Окей, ми тримаємо це під контролем!" Стало по-справжньому весело, і щойно я почав входити в ритм, зміг обганяти їх одного за одним і бачив, як відрив скорочується, — це було дуже захопливо».
Ферстаппен сказав, що йому справді сподобався весь цей досвід. «Було чудово просто знову опинитися в карті й повернутися до основ. Це нагадало мені гонки давніх часів. Це справді прекрасна траса, добре спроєктована, і приємним штрихом було те, що всі дані передавали й по радіо. У мене був чудовий день, і було приємно вийти з перемогою!»
05
Як подивитися повтор
Max vs 100 від Red Bull можна подивитися на Disney+ по всьому світу та в застосунку ESPN для передплатників ESPN Unlimited у США.