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Футбол
«Мій спадок вже створено»: Неймар розмірковує про майбутнє
Повернувшись до Бразилії напередодні чемпіонату світу, Неймар розмірковує про свою кар'єру, повернення до Сантоса та про те, чому він вважає, що його місце в історії футболу вже забезпечене.
Неймар знову вдягає футболку збірної Бразилії напередодні чемпіонату світу, але він наполягає на тому, що його спадщина вже у безпеці.
Бразильський форвард повернувся до національної збірної після тривалої перерви, викликаної серйозними травмами, і повертається до "Селесао" з посиленою підготовкою до глобального турніру в Північній Америці, що проходить влітку цього року.
Між клубними зобов'язаннями та пильною увагою, яка прикута до національної збірної, зірка Сантоса ненадовго відійшов від футбольного поля, щоб разом з фрістайлером Шоном Гарньє взяти участь в Ultimate Soccer Challenge від Red Bull, де його футбольні навички - і страх висоти - були випробувані.
Неймар зізнався, що завдання було набагато складнішим, ніж здавалося.
«Я думав, що буде легше... це було просто страшно, і я зрозумів, що це важче, ніж здається... Це в основному через вітер - м'яч летить на тебе, він часто змінює напрямок, тому його ще важче контролювати... Мені сподобалося пережити цей приплив адреналіну».
Дивись, як Неймар грає в Ultimate Soccer Challenge у відео нижче:
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Повернення в Сантос і короткострокові перспективи
Неймар приєднався до Сантоса у 2025 році, повернувшись до клубу, де він вперше став зіркою, коли відновлювався після серйозних травм коліна та м'язів. Попри те, що він повернув собі місце в національній збірній, Неймар наполягає на тому, що його довгострокове майбутнє залишається відкритим.
Для Неймара повернення до Сантоса стало не стільки перезапуском, скільки повним поверненням до клубу, з якого почалася його професійна кар'єра. Це пов'язано з його найпершими спогадами про футбол з батьком, про що він розповів в одному з інтерв'ю:
«Я закохався у футбол природно, тому що всюди ходив з батьком, коли він грав у футбол. Я ходив з ним на стадіони, на тренування, і в кінцевому підсумку я закохався в атмосферу», - згадує він. «Так сталося, що я вступив до юнацької академії, виділився, потрапив до Сантоса і став професійним гравцем».
Повернувшись до збірної Бразилії, Неймар знову має можливість поповнити свій послужний список найкращих бомбардирів країни на найбільшій футбольній арені. Водночас, він чітко дає зрозуміти, що «робить це день за днем».
«У мене однорічний контракт з Сантосом і я планую його виконати», - каже він. «Я планую вирішити в грудні або січні, що для мене краще. Це залежить від того, як я почуваюся морально і фізично, це залежить від багатьох речей».
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Спадщина, яку вже створено
Виклик Неймара до національної збірної на Чемпіонат світу має додати ще одну главу до історії, яка, на його думку, вже заслужила своє місце в історії спорту.
«Я думаю, що моя спадщина у футболі вже створена», - вважає Неймар. "Всі будуть згадувати мене, коли говоритимуть про футбол. «Тому я дуже щасливий, що увійшов в історію і записав своє ім'я в історію футболу. Одного дня я зможу розповісти своїм дітям, онукам про те, що зробив для своєї країни».
На питання про те, як він хоче, щоб його запамʼятали у футболі, він відповідає просто.
«Я хлопець, який завжди був дуже автентичним на полі. Я завжди викладався на всі 100 відсотків кожного разу, коли був на полі — не тільки за Сантос, а і за Барселону, ПСЖ, Аль-Хіляль. Але особливо — за національну збірну Бразилії".