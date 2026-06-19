«Мій спадок вже створено»: Неймар розмірковує про майбутнє

Неймар знову вдягає футболку збірної Бразилії напередодні чемпіонату світу, але він наполягає на тому, що його спадщина вже у безпеці.

Бразильський форвард повернувся до національної збірної після тривалої перерви, викликаної серйозними травмами, і повертається до "Селесао" з посиленою підготовкою до глобального турніру в Північній Америці, що проходить влітку цього року.

Неймар у захваті від Шона Гарньє © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Між клубними зобов'язаннями та пильною увагою, яка прикута до національної збірної, зірка Сантоса ненадовго відійшов від футбольного поля, щоб разом з фрістайлером Шоном Гарньє взяти участь в Ultimate Soccer Challenge від Red Bull , де його футбольні навички - і страх висоти - були випробувані.

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Неймар зізнався, що завдання було набагато складнішим, ніж здавалося.

«Я думав, що буде легше... це було просто страшно, і я зрозумів, що це важче, ніж здається... Це в основному через вітер - м'яч летить на тебе, він часто змінює напрямок, тому його ще важче контролювати... Мені сподобалося пережити цей приплив адреналіну».

Дивись, як Неймар грає в Ultimate Soccer Challenge у відео нижче:

01 Повернення в Сантос і короткострокові перспективи

Неймар приєднався до Сантоса у 2025 році, повернувшись до клубу, де він вперше став зіркою, коли відновлювався після серйозних травм коліна та м'язів. Попри те, що він повернув собі місце в національній збірній, Неймар наполягає на тому, що його довгострокове майбутнє залишається відкритим.

Для Неймара повернення до Сантоса стало не стільки перезапуском, скільки повним поверненням до клубу, з якого почалася його професійна кар'єра. Це пов'язано з його найпершими спогадами про футбол з батьком, про що він розповів в одному з інтерв'ю:

Неймар демонструє свої навички, перевіряючи страх висоти © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

«Я закохався у футбол природно, тому що всюди ходив з батьком, коли він грав у футбол. Я ходив з ним на стадіони, на тренування, і в кінцевому підсумку я закохався в атмосферу», - згадує він. «Так сталося, що я вступив до юнацької академії, виділився, потрапив до Сантоса і став професійним гравцем».

Повернувшись до збірної Бразилії , Неймар знову має можливість поповнити свій послужний список найкращих бомбардирів країни на найбільшій футбольній арені. Водночас, він чітко дає зрозуміти, що «робить це день за днем».

Неймара познайомив з футболом його батько © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

«У мене однорічний контракт з Сантосом і я планую його виконати», - каже він. «Я планую вирішити в грудні або січні, що для мене краще. Це залежить від того, як я почуваюся морально і фізично, це залежить від багатьох речей».

02 Спадщина, яку вже створено

Неймар робить невелику перерву © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Виклик Неймара до національної збірної на Чемпіонат світу має додати ще одну главу до історії, яка, на його думку, вже заслужила своє місце в історії спорту.

«Я думаю, що моя спадщина у футболі вже створена», - вважає Неймар. "Всі будуть згадувати мене, коли говоритимуть про футбол. «Тому я дуже щасливий, що увійшов в історію і записав своє ім'я в історію футболу. Одного дня я зможу розповісти своїм дітям, онукам про те, що зробив для своєї країни».

На питання про те, як він хоче, щоб його запамʼятали у футболі, він відповідає просто.

«Я хлопець, який завжди був дуже автентичним на полі. Я завжди викладався на всі 100 відсотків кожного разу, коли був на полі — не тільки за Сантос, а і за Барселону, ПСЖ, Аль-Хіляль. Але особливо — за національну збірну Бразилії".