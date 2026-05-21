Культові мапи знову в грі: усе про Red Bull ClassiCS в Україні

У кожного фаната Counter-Strike є своя «та сама» мапа, з якої все починалося. Для когось — це Dust2 із нескінченними дуелями на мідлі, для інших — атмосферний Aztec чи легендарний Cobblestone. Це класика гри, яку справжні шанувальники «контри» впізнають навіть за невеличким шматочком.

Тепер у фанатів Counter-Strike 2 є можливість не просто поностальгувати за культовими локаціями, а й визначити, хто найсильніший на легендарних мапах.

Просто зараз в Україні відбувається Red Bull ClassiCS — турнір, який повертає класику у велику гру.

01 Що таке Red Bull ClassiCS?

Red Bull ClassiCS — турнір з Counter-Strike 2, де гравці змагаються за звання найкращих на класичних мапах. У всіх є напрацьовані роками тактики й потаємні місця, але команда-переможець — лише одна.

Змагання відкрите для всіх — від аматорів до професіоналів. Участь у ньому безкоштовна, а головна умова — вік від 16 років.

02 Як відбувається турнір?

Цьогорічні змагання Red Bull ClassiCS в Україні проходитимуть у два етапи. Спершу на команди чекають дві онлайн-кваліфікації: перша — відкрита для всіх, друга — лише для студентів .

Кожна кваліфікація триватиме два дні:

Онлайн-кваліфікація №1 — 23–24 травня

Онлайн-кваліфікація №2 — 30–31 травня

Відбір учасників відбувається за наступним принципом: у перший день команди зіграють матчі від стадії 1/32 фіналу до півфіналів. Хто програє двічі — вилітає з турніру.

У другий день відбудуться фінальні матчі кваліфікацій, де переможець визначається у серії до двох виграних мап із трьох можливих. Трансляції цих ігор можна подивитися в онлайн-форматі вже 24 травня об 11:00 на Twitch-каналі manka_a .

Такий формат робить ранні стадії максимально динамічними й напруженими, а фінали — більш стратегічними та видовищними.

Фінал відбудеться офлайн у LAN-форматі 6–7 червня під час фестивалю FANCON на території Міжнародного виставкового центру в Києві.

03 На яких мапах граємо?

На учасників Red Bull ClassiCS очікують сім легендарних мап:

Aztec

Мапа Aztec у Counter-Strike 2

Одна з найстаріших і найатмосферніших мап в історії Counter-Strike, що запам’ятовується густими джунглями та вузькими проходами. Aztec завжди була про хаотичні сутички, де кожна перебіжка через відкритий простір може закінчитися фатальною помилкою. Це класика «старої школи», де важлива не лише стрільба, а й відчуття локації.

Dust2

Мапа Dust2 у Counter-Strike 2

Найпопулярніша мапа в історії Counter-Strike, яка стала символом гри для кількох поколінь. Dust2 проста для розуміння і водночас неймовірно динамічна. Класичні дуелі на мідлі та швидкі виходи на точки роблять її максимально видовищною.

Tuscan

Мапа Tuscan у Counter-Strike 2

Однозначно одна з найулюбленіших карт кожного, хто хоча б раз пробував себе в CS. Її дизайн побудований на тісних коридорах, балконах і вікнах — ідеальне середовище для креативу та несподіваних рішень. Саме тут часто вирішують нестандартні муви та імпровізація.

Cache

Мапа Cache у Counter-Strike 2

Локація, натхненна Чорнобильською зоною відчуження, добре знайома українським гравцям. Воєнізована закинута промзона, де важливо контролювати мідл і вчасно виходити на плент, не залишаючи шансів супернику. Це мапа про темп, таймінги та дисципліну.

Cobblestone

Мапа Cobblestone у Counter-Strike 2

Велика та тактично складна мапа з довгими дистанціями та акцентом на контроль простору. Особливо важливим є утримання центру та виходи через довгі коридори. Тут дисципліна команди часто вирішує більше, ніж індивідуальні фраги.

Anubis

Мапа Anubis у Counter-Strike 2

Одна з новіших мап у пулі, яка швидко стала популярною завдяки нестандартній геометрії та свіжому геймплею. Контроль центру тут має ключове значення для обох сторін. Це мапа сучасного CS, де імпровізація часто важливіша за шаблони.

Vertigo

Мапа Vertigo у Counter-Strike 2

Унікальна вертикальна мапа, що змінює класичне уявлення про Counter-Strike. Гра на різних рівнях створює постійний тиск і нестандартні ситуації. Контроль верхніх позицій часто стає вирішальним фактором раунду.

04 Що отримають переможці?

Переможці Національного фіналу отримають у подарунок унікальний досвід — 2-денне перебування на буткемпі команди NAVI, де зможуть по-справжньому відчути, як живе професійна кіберспортивна команда.

Турнір відбувається за підтримки технічного партнера ПК ASGARD. Учасники фіналу також отримають топове обладнання для кіберспортсменів із серії Logitech G PRO та грошові призи.

