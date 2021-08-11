Скелі, 15 райдерів та суворий екшн на Red Bull Rampage

Контест Red Bull Rampage повертається у 2021 році, відзначаючи свою 20-річну річницю. Легендарний захід пройде в 15-й раз у п'ятницю 15 жовтня. У ньому візьмуть участь 15 кращих гонщиків світу, які спустяться по суворому пустельному ландшафту на півдні штату Юта.

Контест Red Bull Rampage став справжнім випробуванням майстерності та психологічної витривалості для всіх маунтинбайкерів. Змагання має репутацію одного з найсуворіших, в ньому виступають найкращі маунтинбайкери з усього світу, підкоряючи трасу вищої категорії складності. Перемога у цьому контесті є найбажанішою серед фрірайдерів.

Ніщо не стримає Тайлера МакКола © Paris Gore

Як це буде?

У цьому році 15 гонщиків найвищого рівня займуться створенням ідеального спуску з майже вертикальних хребтів пісковика, залучаючи до допомоги свою команду з двох людей. Перед змаганнями у фрірайдерів та їхніх команд підтримки буде чотири дні для прокладання траси спуску, потім піде день відпочинку, а потім чотири дні тренувань.

Прокладання маршруту — обробка скелі © Garth Milan Хто дійде до фіналу 15 жовтня першим? © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Сам формат змагань залишиться тим самим: у кожного фрірайдера буде можливість здійснити два спуски, але рейтинг буде визначатися на основі одного проходження траси, за яке атлет отримає найвищий бал. Переможця визначать у грандіозному фіналі, і лише один фрірайдер стане чемпіоном Red Bull Rampage 2021 року. Стеж за оновленнями — остаточний список спортсменів буде опублікований найближчим часом.

Аби краще зрозуміти, що таке Red Bull Rampage, подивися основні моменти контеста 2019 року нижче:

Rampage Event-Highlights

Двадцять років драйву

Перший контест Red Bull Rampage був проведений в 2001 році. З тих пір відбулося ще 14 заходів і дев'ять різних переможців зайняли своє місце в історії. Святкуючи 20-ту річницю, ми не просто озираємося назад і згадуємо найкращі моменти і історії за минулі роки, а й приділяємо особливу увагу прогресу спортсменів, трюків і технологій, які були невід'ємною частиною змагань протягом багатьох років.

Кайл Стрейт дивиться на маршрут спуску © Peter Morning

Де дивитися?

Red Bull TV знову транслюватиме увесь епічний екшн наживо 15 жовтня, надаючи можливість фанатам насолодитися неймовірними стрибками, спусками і трюками, захоплюючими і крутими, як ніколи раніше. Завантаж додаток Red Bull TV безкоштовно і отримай безмежний доступ до інших спортивних подій, кіберспорту, музичних і танцювальних відео, фільмів, кліпів, документалок і серіалів.

Детальна інформація про глядачів і квитки ще знаходиться на розгляді у відповідності до вказівок місцевих, штатних і загальнонаціональних органів влади. Підписуйся на @RedBullBike і стеж за актуальною інформацією про дату початку продажу квитків.