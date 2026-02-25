Сноубординг
Red Bull Roll The Dice: як це було і хто здобув подіум
На вихідних в Українських Карпатах пройшов турнір з джиббінгу, де трюки визначав випадок.
21 лютого у сноупарку STAV14 на території курорту Буковель відбувся перший в Україні турнір Red Bull Roll The Dice — змагання з джиббінгу, який зібрав понад 40 найсильніших лижників та сноубордистів країни, а також шалене сноу-ком’юніті.
Формат, що поєднав фристайл і випадок, перетворив змагання на шоу, де кожен заїзд був непередбачуваним. Але про все по порядку.
01
Що таке Red Bull Roll The Dice?
Головна особливість турніру — програму неможливо спрогнозувати: трюки, які будуть робити учасники, визначаються кидком гральних кубиків. Це означає: мінімум заготовок, максимум імпровізації. У суботу райдери мали лише по дві спроби, щоб показати комбінацію, яка випадала на кубиках.
Сетап у сноупарку STAV14 включав кілька рейлів різної геометрії, що дозволило показати креативність, стиль і техніку трюків.
02
Подіум Red Bull Roll The Dice 2026
Фінал вийшов щільним і конкурентним — долю багатьох раундів вирішували деталі. Судді — Павло Гудь, Кирило Мілютін, Олег Бойко, Олександр Старчевський, Юрій Дербах — оцінювали чистоту виконання, складність, стиль та контроль. Ось яким вийшов подіум:
🏂 Сноуборд
- Володимир Трубін
- Віктор Міхалевич
- Дарьяна Волохова
⛷️ Лижі
- Дмитро Єсепчук
- Олексій Менчак
- Сергій Сокальський
Окремо був проведений конкурс на найкращий трюк. Серед сноубордистів переміг Віктор Міхалевич із трюком Switch Backside 270 on 270 out. У лижній категорії — Олександр Старчевський із Disaster One Foot BS to SW.
03
Більше ніж змагання
Red Bull Roll The Dice 2026 став точкою збору сноу-ком’юніті у серці Карпат. Незвичайний формат додав напруги й видовищності, а сетап сноупарку дозволив учасникам показати максимум.
«Вогонь! Великий респект райдерам та шейперам! Все було на рівні, сильно мотивували місцеві райдери», — поділився враженнями після фіналу переможець серед сноубордистів Володимир Трубін.
Єдина дівчина серед сноубордистів — Дарьяна Волохова розказала, що навіть не очікувала здобути призове місце. «Івент дуже класний. Дуже рідко виходить всім от так зібратись. Я думала, що приїду просто покататись, можливо показати, що не тільки хлопці у нас на дошках. А тут — подіум. Я відчуваю гордість, що можна змагатися на рівні з хлопцями. Раунд за раундом бачиш, що виходить, і навіть через навушники було чути підтримку — це неймовірно», — поділилась Дарьяна Волохова, що отримала третє місце в категорії «сноуборд».
«Я дуже дякую Red Bull за змогу взяти участь у таких змаганнях, кайфонути — це найкраще, що траплялося за останні роки. Я не очікував, що займу перше місце. Я старався. Дуже хотів взяти участь, тренувався, і за це маю подякувати Stav14 — за те, що вони організували такий чудовий парк», — розповів переможець серед лижників Дмитро Єсепчук.
«Інтрига трималась до останніх спроб»
Євген Новиченко, що керує сноупарком STAV14, де проходив турнір, вважає, що Red Bull Roll the Dice став піковою подією для райдерського ком’юніті України. «Крута організація, продуманий і комфортний спот для учасників. Глядачі стояли максимально близько до райдерів і це дало можливість відчути вайб змагань на повну», — пояснив він.
На думку Євгена Новиченка, хоча сноубордистів було більше, лижники здивували в категорії best trick. «Лижники навалювали складні «дізастери». Це коли райдер набирає велику швидкість та робить трюк в кінець фігури. Виглядає дуже ефектно, публіка таке любить. Олексій Менчак та Олександр Старчевський показали потужний рівень. Здивував лижник Дмитро Єсепчук який вийшов на перше місце в категорії. Він дуже багато тренувався і це дало результат».
Хоча сноубордистів було більше, лижники здивували в категорії best trick
Серед сноубордистів Євген Новиченко виділив двох райдерів: Віктора Міхалевича та Вову Трубіна. «Хлопці максимально «рівні», стабільні, з великим запасом трюків і стилем. За ними було цікаво спостерігати».
У підсумку на подіум вийшли райдери з більшим досвідом і хорошим накатом у парку. «Я знаю майже всіх учасників, тому приблизно розумів, хто може бути на пʼєдесталі. Але все одно інтрига трималась до останніх спроб і це було круто. Фінальні заїзди були напружені. Перший раунд відсіяв багатьох на, здавалося б, простому трюку і це показало, що стабільність вирішує», — підбив підсумок спортсмен.
Подія, що запамʼятається
Якщо 21 лютого ти був на схилі STAV14 — придивись уважніше: у повній фотогалереї з івенту точно знайдеш себе. На рейлі, в черзі до старту, з кубиками в руках або серед тих, хто вболівав та підтримував атмосферу разом з MC Андрієм Горошанським та DJ TSY_snigtravel.