Річард Ріос — універсальний півзахисник Бенфіки та збірної Колумбії
Мислення і тренування, що зробили Річарда Ріоса універсальним півзахисником

Річард Ріос швидко стає одним із найяскравіших молодих півзахисників у футболі. В інтерв'ю він розповідає про свій шлях до Бенфіки, роботу над собою поза полем і людей, на яких найбільше покладається.
Наразі Річард Ріос, який виступає за Бенфіку, здобуває репутацію одного з найуніверсальніших півзахисників Європи. Він поєднує надійну гру в обороні з точною технікою та вмінням діяти в обмеженому просторі, впливаючи на перебіг матчів як у чемпіонаті Португалії, так і в Лізі чемпіонів.
Історія спортсмена вражає ще й тим, що у класичний футбол він почав грати лише у 18 років, а до того більшу частину юності присвятив футзалу. Сьогодні 25-річний колумбієць успішно виступає в Європі та готується до насиченого літа, під час якого має стати одним із лідерів збірної Колумбії на чемпіонаті світу.

Саме тому зараз найкращий час поговорити з ним про стрімкий кар'єрний злет, мислення, що допомагає досягати нових висот, а також про те, як він святкує перемоги й долає розчарування на полі.

Як для тебе минув перехід від гри в Бразилії до виступів в одній із провідних ліг Європи?

Richard Ríos : Європейський футбол справді дуже відрізняється від бразильського, до якого я звик. Але крок за кроком, день за днем я відкриваю для себе щось нове. Я людина, яка постійно прагне вчитися та розвиватися. Мені цікаво слухати тих, хто може поділитися цінним досвідом і допомогти стати кращим. Тому я намагаюся прислухатися до правильних людей, а не до тих, хто завжди критикує.

Півзахисник Бенфіки Річард Ріос демонструє свої навички володіння м'ячем під час тренування в Колумбії.

Річард Ріос став видатним півзахисником

© André Alves/Red Bull Content Pool

Я однозначно назвав би себе гравцем із величезною рішучістю, бійцівським духом і сильним бажанням завжди перемагати
Richard Ríos

Чи складно відгородитися від негативу у футболі, особливо в епоху соціальних мереж?

Як гравець ти з часом до цього звикаєш. Проте моїй родині буває непросто, адже деякі коментарі можуть ображати. Але це частина футболу. Ми стикаємося з цим постійно, тому я намагаюся триматися подалі від соціальних мереж. Натомість зосереджуюся на підтримці близьких. Після кожного матчу тато надсилає мені повідомлення, у якому часто звертає увагу на моменти, де я міг би зіграти краще або щось виправити. Він завжди бажає мені лише найкращого й допомагає ставати кращим.

Чи впливають на тебе поразки? Як ти відновлюєшся психологічно після цього?

Це буває непросто, адже багато залежить від обставин. Іноді поразка трапляється після тривалої безпрограшної серії, і тоді вона відчувається особливо болісно. Але довго зациклюватися на цьому не можна, адже вже наступного дня потрібно повертатися до роботи, аналізувати свої помилки та рухатися далі. Саме тому після гри я йду додому й переглядаю матч ще раз.

Ти дуже самокритичний?

Так, я дуже самокритичний, але здебільшого це конструктивна критика, тому що я бачу, що я зробив добре і як можу покращитися. Протягом 24 годин ти маєш змінити своє мислення, щоб повернутися до роботи. На щастя, гадаю, я з тих гравців, які мають менталітет, що дозволяє забути про помилки й зосередитися на покращенні.

Річард Ріос позує з футбольним м'ячем у квітні 2026 року.

Річард Ріос формувався як гравець на футзальних майданчиках Медельїна

© André Alves/Red Bull Content Pool

Як ти вважаєш, цей менталітет визначає тебе як гравця?

Я однозначно назвав би себе гравцем із величезною рішучістю, бійцівським духом і сильним бажанням завжди перемагати. Я ніколи не вважаю м'яч втраченим у єдиноборствах 50 на 50 і завжди прагну вигравати дуелі. Моя сила — у волі. Щодня я прокидаюся вдячним за кожен новий день і з бажанням дізнаватися щось нове.

Окрім прагнення до успіху, ти відомий своєю технічною майстерністю. Як вона сформувалася?

Я виріс у районі Медельїна, де футзал дуже популярний. Я граю у футзал все своє життя, і це моя особливість. Буває багато моментів, коли у тебе немає часу на роздуми. Тоді я забуваю, що я на великому полі, і мені доводиться думати в обмеженому просторі, що і відбувається у футзалі. Гра в один-два дотики або дриблінг — усе це я переніс із футзалу.

Чи є ще аспекти твоєї гри, які ти прагнеш покращити?

Так, насамперед це стосується дій в атаці. Я хочу вдосконалити якість своїх передач, особливо тих, що створюють небезпечні моменти. Саме над цим я багато працюю разом із тренерським штабом, приділяючи особливу увагу останньому пасу. Для команди це надзвичайно важливо, адже більшість атак проходить через центр поля. Тому розвиток цієї частини гри залишається одним із моїх пріоритетів.

Півзахисник Річард Ріос виконує футбольні трюки під час змагань у Колумбії.

У Ріоса техніка й бійцівський характер — одне ціле

© André Alves/Red Bull Content Pool

У мене багато мрій. Одна з найбільших — стати чемпіоном світу у складі збірної Колумбії. Також дуже хочу виграти чемпіонат разом із Бенфікою
Richard Ríos

Над чим ще ти працюєш на тренуваннях і як виглядає твій типовий тиждень?

Кожен день у мене розписаний майже по хвилинах. Я прокидаюся рано, їду на базу й розпочинаю день у тренажерному залі ще до виходу на поле. Після тренування повертаюся до залу для відновлювальних процедур. Не менш важливими є правильне харчування та якісний відпочинок. У другій половині дня зазвичай працюю з тренером з фізичної підготовки або фізіотерапевтом. Самі тренування на полі також дуже інтенсивні, особливо під час ігрового тижня. Водночас я приділяю велику увагу тому, як доглядаю за собою поза межами клубу, адже переконаний, що це надважливо.

Уся наполеглива праця та відданість справі допомогли тобі стати регулярним гравцем основного складу збірної Колумбії. Ти пишаєшся, коли одягаєш цю жовту футболку?

Цю мить важко пояснити словами. Це те, про що я завжди мріяв у дитинстві. Мати змогу одягнути цю футболку й насолоджуватися моментом. Це неймовірно, адже я представляю своїх друзів, родину та мільйони колумбійців. Мене переповнює гордість. Щоразу, коли я одягаю цю форму, я згадую хлопчика, який мріяв стати футболістом.

Ти здійснив мрію й став професійним футболістом. Чи є в тебе інші мрії, які хотів би втілити в життя?

Якщо чесно, у мене багато мрій. Одна з найбільших — стати чемпіоном світу у складі збірної Колумбії. Також дуже хочу виграти чемпіонат разом із Бенфікою. Для мене це особливо важливо, адже цей клуб повірив у мене, відкрив переді мною нові можливості та багато в чому допоміг. Я щиро люблю Бенфіку, тому хочу віддячити їй перемогами та трофеями. Є й інші мрії, але поки що волію залишити їх при собі. Можливо, коли вони здійсняться, я про них розповім.

