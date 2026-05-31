Мислення і тренування, що зробили Річарда Ріоса універсальним півзахисником

Я виріс у районі Медельїна, де футзал дуже популярний. Я граю у футзал все своє життя, і це моя особливість. Буває багато моментів, коли у тебе немає часу на роздуми. Тоді я забуваю, що я на великому полі, і мені доводиться думати в обмеженому просторі, що і відбувається у футзалі. Гра в один-два дотики або дриблінг — усе це я переніс із футзалу.