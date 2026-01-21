Скотті Джеймс усе ще на вершині спорту
© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool
Сноубординг

Скотті Джеймсу вже нічого доводити — хіба що самому собі

Чотириразовий олімпієць Скотті Джеймс ще не сказав останнього слова. Австралійський сноубордист розповідає про зміну свого мислення та про те, у чому люди помиляються щодо його успіху.
Автор Агата Страуса
Читати 5 хв.

Нечасто почуєш про австралійців у зимових видах спорту, але Скотті Джеймс — один із небагатьох винятків. У 2010 році він став наймолодшим атлетом, який брав участь у Зимових Іграх за останні понад 50 років. Зараз 31-річний сноубордист з Мельбурна готується до свого п’ятого виступу у складі збірної Австралії. У його активі вже дві олімпійські медалі — бронза Пхьончхана та срібло Пекіна — і бракує лише однієї нагороди. Новий документальний фільм Scotty James: Pipe Dream від Netflix підсумовує 20 років його кар’єри — від переїзду за кордон у підлітковому віці до постійних мандрівок світом у пошуках снігу.
В ексклюзивному інтерв’ю для Red Bull Джеймс розповідає про помилкові уявлення щодо його стрімкого злету, про те, як батьківство змінило його світогляд, і чому боротьба за золото в Мілані тепер відчувається інакше.
Скотті Джеймс посів перше місце на Laax Open у Лааксі, Швейцарія, 18 січня 2025 року.

Чергове перше місце на Laax Open

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Скотті Джеймс із банкою Red Bull, Перішер, Австралія, 27 серпня 2025 року.

Серпневий сніжний день в Австралії

© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Скотті Джеймс виступає на Laax Open в Лааксі, Швейцарія, 18 січня 2025 року.

Скотті Джеймс в дії

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Скотті Джеймс у шоломі Red Bull спілкується з вболівальниками на Laax Open у Лааксі, Швейцарія. 2023 рік.

Джеймс постійно змагається з посмішкою

© Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

