Скотті Джеймсу вже нічого доводити — хіба що самому собі

Нечасто почуєш про австралійців у зимових видах спорту, але

— один із небагатьох винятків. У 2010 році він став наймолодшим атлетом, який брав участь у Зимових Іграх за останні понад 50 років. Зараз 31-річний сноубордист з Мельбурна готується до свого п’ятого виступу у складі збірної Австралії. У його активі вже дві олімпійські медалі — бронза Пхьончхана та срібло Пекіна — і бракує лише однієї нагороди. Новий документальний фільм Scotty James: Pipe Dream від Netflix підсумовує 20 років його кар’єри — від переїзду за кордон у підлітковому віці до постійних мандрівок світом у пошуках снігу.