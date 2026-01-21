© Brett Hemmings/Red Bull Content Pool
Сноубординг
Скотті Джеймсу вже нічого доводити — хіба що самому собі
Чотириразовий олімпієць Скотті Джеймс ще не сказав останнього слова. Австралійський сноубордист розповідає про зміну свого мислення та про те, у чому люди помиляються щодо його успіху.
Нечасто почуєш про австралійців у зимових видах спорту, але Скотті Джеймс — один із небагатьох винятків. У 2010 році він став наймолодшим атлетом, який брав участь у Зимових Іграх за останні понад 50 років. Зараз 31-річний сноубордист з Мельбурна готується до свого п’ятого виступу у складі збірної Австралії. У його активі вже дві олімпійські медалі — бронза Пхьончхана та срібло Пекіна — і бракує лише однієї нагороди. Новий документальний фільм Scotty James: Pipe Dream від Netflix підсумовує 20 років його кар’єри — від переїзду за кордон у підлітковому віці до постійних мандрівок світом у пошуках снігу.
В ексклюзивному інтерв’ю для Red Bull Джеймс розповідає про помилкові уявлення щодо його стрімкого злету, про те, як батьківство змінило його світогляд, і чому боротьба за золото в Мілані тепер відчувається інакше.