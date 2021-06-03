Як не профукати літо
© Rutger Pauw / Red Bull Content Pool
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Як не профукати літо: чекліст

Зберігай собі цей список, щоб 31 серпня не довелося говорити «Не розумію, куди поділося літо».
Автор Red Bull
Опубліковано
  • Купити крутий водний пістолет, бо тепер ти дорослий і можеш собі дозволити.
  • Обрати, куди втекти з міста. Наприклад, у ці місця з просторими краєвидами.
  • Переночувати у наметі, все одно де.
  • Скласти плейліст з піснями, які заслухував до дір на касетах або CD у дитинстві. Поставити його під час велопрогулянки. Або взяти щось тут.
  • Влаштувати турнір з фризбі серед тих, хто не вміє кидати фризбі.
  • Поспати з відкритими вікнами.
  • Спробувати пограти на музичному інструменті. Можна з друзями і не вдома.
  • До речі, про музику — зіграти на одному з тих піаніно, які стоять просто на вулиці. Вміти грати не обов'язково. Але бажано не будити мешканців сусіднього будинку.
  • Обрати ідеальний літній снек. Цього літа це персик, бо чому б ні? А знаєш, у чого ще персиковий смак? Правильно, у нового Red Bull Summer Edition.
  • Зібрати власний літній лук. Тільки без майок у сіточку, благаємо!
  • Влаштувати кіномарафон. Щоб там були пригоди. Велосипеди. Іншопланетяни. Пошуки стародавніх скарбів.
  • Спланувати наступну велику пригоду у незвідані місця. Таку, щоб було про що розповісти нащадкам. Наприклад, щось таке (повір, влітку там також класно).
  • Стати на скейт. Або залізти на байк. Покататися нічним містом, коли на вулиці лише легкий вітерець та майже немає машин.
  • Почитати паперову книжку, лежачи на траві.
  • Піти з друзями у кіно на літній блокбастер. Чим дурніший фільм, тим краще.
  • Влаштувати гейм-найт, як у старі часи. Обрати для цього якусь прикольну кооп-гру для компанії. Або щось з тих часів, коли зависав усю ніч у комп'ютерних клубах.
  • Спробувати ігровий спорт, яким ніколи не займався. Це може буде будь-що, але з м'ячем — безпрограшний варіант.
  • Розвиваємо ідею. Покидати з кимось м'яч так, щоб він не падав хоча б 50 кидків.
  • Позапускати «млинці» по воді камінням, в ідеалі — позмагатися з кимось у цій дисципліні.
  • Знайти вечірку або концерт просто неба. Обсипатися для неї блискітками.
  • Купити собі човник на радіокеруванні. Запустити у найближчий водоймі. Альтернатива: маленький гелікоптер. Або інший не менш серйозний транспорт.
  • Зробити власний екшн-знімок на природі або десь у місті. Відправити його на Red Bull illume.
  • Змішати морозиво з якимось дивним продуктом. Наприклад, сиром. Поліція смаку не приїде!
  • Завести собі рослину. Дати їй круте ім'я. Наприклад, Арчибальд.
  • Влаштувати імпровізовану вечірку на багажнику автомобіля. Але будь ласка, не під чиїмись вікнами.
  • Півночі дивитися на зірки. Обрати улюблене сузір'я.
Продуктивність