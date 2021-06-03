Як не профукати літо: чекліст

Купити крутий водний пістолет, бо тепер ти дорослий і можеш собі дозволити.

Обрати, куди втекти з міста. Наприклад, у ці місця з просторими краєвидами.

Переночувати у наметі, все одно де.

Скласти плейліст з піснями, які заслухував до дір на касетах або CD у дитинстві. Поставити його під час велопрогулянки. Або взяти щось тут .

Влаштувати турнір з фризбі серед тих, хто не вміє кидати фризбі.

Поспати з відкритими вікнами.

Спробувати пограти на музичному інструменті. Можна з друзями і не вдома.

До речі, про музику — зіграти на одному з тих піаніно, які стоять просто на вулиці. Вміти грати не обов'язково. Але бажано не будити мешканців сусіднього будинку.

Обрати ідеальний літній снек. Цього літа це персик, бо чому б ні? А знаєш, у чого ще персиковий смак? Правильно, у нового Red Bull Summer Edition .

Зібрати власний літній лук. Тільки без майок у сіточку, благаємо!

Влаштувати кіномарафон. Щоб там були пригоди. Велосипеди. Іншопланетяни. Пошуки стародавніх скарбів.

Спланувати наступну велику пригоду у незвідані місця. Таку, щоб було про що розповісти нащадкам. Наприклад, щось таке (повір, влітку там також класно).

Стати на скейт. Або залізти на байк. Покататися нічним містом, коли на вулиці лише легкий вітерець та майже немає машин.

Почитати паперову книжку, лежачи на траві.

Піти з друзями у кіно на літній блокбастер. Чим дурніший фільм, тим краще.

Влаштувати гейм-найт, як у старі часи. Обрати для цього якусь прикольну кооп-гру для компанії. Або щось з тих часів, коли зависав усю ніч у комп'ютерних клубах.

Спробувати ігровий спорт, яким ніколи не займався. Це може буде будь-що, але з м'ячем — безпрограшний варіант.

Розвиваємо ідею. Покидати з кимось м'яч так, щоб він не падав хоча б 50 кидків.

Позапускати «млинці» по воді камінням, в ідеалі — позмагатися з кимось у цій дисципліні.

Знайти вечірку або концерт просто неба. Обсипатися для неї блискітками.

Купити собі човник на радіокеруванні. Запустити у найближчий водоймі. Альтернатива: маленький гелікоптер. Або інший не менш серйозний транспорт.

Зробити власний екшн-знімок на природі або десь у місті. Відправити його на Red Bull illume .

Змішати морозиво з якимось дивним продуктом. Наприклад, сиром. Поліція смаку не приїде!

Завести собі рослину. Дати їй круте ім'я. Наприклад, Арчибальд.

Влаштувати імпровізовану вечірку на багажнику автомобіля. Але будь ласка, не під чиїмись вікнами.