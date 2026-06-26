10 речей, які варто зробити після проходження Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 переносить фестиваль Horizon до прекрасної Японії. Широкі зелені поля, щільна міська забудова й звивисті гірські дороги — ідеальне місце для свята швидкості та водійської майстерності. Поки основний прогрес зосереджений на підвищенні рангу й прокачці рівнів браслетів, отримання золотого браслета — це ще далеко не кінець фестивалю Horizon. Ось що робити, коли головні гонки вже позаду.

01 Дослідити кожну дорогу

Карта Forza Horizon 6 рясніє мальовничими відкритими дорогами © Xbox Game Studios

На мапі Forza Horizon 6 є майже 700 доріг, і гра точно фіксує, скільки з них ти вже проїхав. Але 90% дороги не зарахується — потрібно проїхати кожну від початку до кінця.

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Формальної нагороди за це немає, проте це стає справжнім досягненням перфекціоніста, яке просто так не відпускає. До того ж 100% дослідження мапи відкриває досягнення «The Horizon Cartographer» за розкриття всієї карти.

02 Зібрати всі колекційні предмети

По всій мапі Forza Horizon 6 розкидано 200 бонусних щитів і 200 маскотів. Маскоти зазвичай стоять прямо вздовж доріг або на відкритих полях, а от із бонусними щитами доведеться поламати голову. Багато з них заховано на дахах або за будівлями — щоб дістатися до них, треба злітати в повітря, використовуючи підручні рампи з елементів середовища.

За повне збирання відкриваються досягнення «A Few Splinters is Nothing!» і «Gotta Smash 'Em All». Найзапекліші колекціонери можуть іще й фотографувати різні авто в грі, прокачуючи таким чином ранг Дослідника.

03 Побити рекорди й очолити глобальні таблиці лідерів

У Forza Horizon 6 є вражаюча кількість окремих Rivals-подій, зв'язаних із кожним відрізком дороги та точкою PR-трюку на мапі. Rivals дозволяє позмагатися з примарами — записаними заїздами друзів і гравців із усього світу — на один і той самий час.

Можна ставити собі за мету показати найкращий час у своєму колі друзів або замахнутися на місце у світовому топ-100 за конкретним треком. Так чи інакше, завжди є куди рости.

04 Кастомізувати авто — від унікальних лівреїв до ідеального тюнінгу

Існує величезна кількість варіантів налаштування та персоналізації © Xbox Game Studios

Навколо Forza Horizon існує величезна спільнота, яка витрачає сотні годин на створення вражаючих лівреїв і дизайнів для улюблених машин. Хочеш Nissan Skyline у сріблясто-синьому забарвленні, як у Браяна О'Коннора у «Форсажі 2», чи Dodge Viper, схожий на Блискавку МакКвіна? Усе це (мабуть) знайдеться в онлайн-бібліотеці лівреїв.

Для тих, хто любить малювати сам, глибокий редактор лівреїв дозволяє створювати унікальні кастомні фарбування й наклейки з нуля.

Окрім зовнішнього вигляду, не менш детальний і тюнінг. Зміна тиску в шинах, скорочення передатних чисел або налаштування жорсткості підвіски здатні повністю змінити поведінку авто на дорозі.

05 Відкрити всі досягнення

У Forza Horizon 6 є 57 досягнень, і якщо половину з них можна отримати просто граючи, інші вимагають часу й уваги. Відвідати маєток іншого гравця, припаркувати 2025 GR GT Prototype на Car Meet або набрати 100 рівнів у Horizon Play — є чим зайнятися вже після фінішної лінії основної одиночної кампанії.

Полювання за досягненнями підходить не всім, але це чудовий чеклист усього, що Forza Horizon 6 взагалі пропонує. Тільки будь готовий провести чимало часу в онлайні.

06 Облаштувати гараж свого маєтку

Будинки у Forza Horizon 6 не дають багато функціоналу, але для тих, хто мріяв про стильний гараж, де можна виставити улюблені авто, — система гаражів стане справжнім раєм для автентного автоманьяка.

Кожен будинок, який можна придбати, дозволяє оформити гараж на власний смак — різні меблі й предмети допоможуть перетворити простір на те, чим хочеш: творчий безлад із запчастинами і коробками чи бездоганно чистий шоурум.

07 Пройти live-контент кожного сезону

Бери участь у сезонних випробуваннях © Xbox Game Studios

Щотижня у Forza Horizon 6 починається новий сезон. Це означає не лише нові завдання — разом із сезоном змінюється і погода, що може суттєво ускладнити деякі PR-трюки й виклики.

Сезонні завдання — вагома причина заходити в гру щотижня. Тут є гонки, PR-трюки зі специфічними умовами, полювання за скарбами й багато іншого. Виконання завдань приносить очки, за які можна отримати особливі нагороди з обмеженим терміном — це мотивує повертатися знову й знову.

08 Створювати власні події

Коли стандартні гонки починають набридати, система EventLab у Forza Horizon 6 дає повну творчу свободу. Вона дозволяє будувати кастомні траси, прокладати власні маршрути, розставляти контрольні точки будь-де на мапі, а також встановлювати власні погодні умови й обмеження на транспорт.

Хочеш влаштувати марафон витривалості на найповільніших авто в грі або позашляховий заїзд засніженою місцевістю на машинах, явно для цього не призначених? Просто зроби це!

09 Зібрати всі авто

На фестивалі Horizon можна знайти та випробувати понад 600 автомобілів © Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 — це справжнє свято автокультури, а не просто гоночна гра. Понад 600 авто на старті (і ще більше з майбутніми оновленнями) дають перфекціоністам безліч приводів — купувати в Autoshow, шукати на аукціонах або знаходити схованими в різних куточках мапи.

Для тих, хто прагне пройти гру на 100%, колекція авто стане одним із фінальних викликів. Швидше за все, їздити на всіх по черзі не вийде — але повний гараж це найкраще, чим можна похизуватися.

10 Кататися й гонятися в онлайн-конвоях

Коли одиночний контент вичерпано, відкриті онлайн-дороги чекають на тебе. Кастомні й готові гонки можна грати проти живих суперників, є режим Eliminator — battle royale на колесах — і навіть режим «схованки».

А іноді просто кататися мапою разом із друзями й іншими гравцями — саме по собі достатнє задоволення. Власні виклики народжуються самі собою.

Про автора Хто такий Кріс Джекс? Кріс вже понад 10 років пише про ігри для різних видань, зокрема PCGamesN, GameRant, Destructoid та Twinfinite. За цей час він написав тисячі посібників та оглядів і є експертом з екшен-RPG, шутерів та гоночних ігор. Він також дуже полюбляє якісні інді-ігри, про які багато писав протягом своєї кар’єри.