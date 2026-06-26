10 речей, які варто зробити після проходження Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 переносить фестиваль Horizon до прекрасної Японії. Широкі зелені поля, щільна міська забудова й звивисті гірські дороги — ідеальне місце для свята швидкості та водійської майстерності. Поки основний прогрес зосереджений на підвищенні рангу й прокачці рівнів браслетів, отримання золотого браслета — це ще далеко не кінець фестивалю Horizon. Ось що робити, коли головні гонки вже позаду.
01
Дослідити кожну дорогу
На мапі Forza Horizon 6 є майже 700 доріг, і гра точно фіксує, скільки з них ти вже проїхав. Але 90% дороги не зарахується — потрібно проїхати кожну від початку до кінця.
Формальної нагороди за це немає, проте це стає справжнім досягненням перфекціоніста, яке просто так не відпускає. До того ж 100% дослідження мапи відкриває досягнення «The Horizon Cartographer» за розкриття всієї карти.
02
Зібрати всі колекційні предмети
По всій мапі Forza Horizon 6 розкидано 200 бонусних щитів і 200 маскотів. Маскоти зазвичай стоять прямо вздовж доріг або на відкритих полях, а от із бонусними щитами доведеться поламати голову. Багато з них заховано на дахах або за будівлями — щоб дістатися до них, треба злітати в повітря, використовуючи підручні рампи з елементів середовища.
За повне збирання відкриваються досягнення «A Few Splinters is Nothing!» і «Gotta Smash 'Em All». Найзапекліші колекціонери можуть іще й фотографувати різні авто в грі, прокачуючи таким чином ранг Дослідника.
03
Побити рекорди й очолити глобальні таблиці лідерів
У Forza Horizon 6 є вражаюча кількість окремих Rivals-подій, зв'язаних із кожним відрізком дороги та точкою PR-трюку на мапі. Rivals дозволяє позмагатися з примарами — записаними заїздами друзів і гравців із усього світу — на один і той самий час.
Можна ставити собі за мету показати найкращий час у своєму колі друзів або замахнутися на місце у світовому топ-100 за конкретним треком. Так чи інакше, завжди є куди рости.
04
Кастомізувати авто — від унікальних лівреїв до ідеального тюнінгу
Навколо Forza Horizon існує величезна спільнота, яка витрачає сотні годин на створення вражаючих лівреїв і дизайнів для улюблених машин. Хочеш Nissan Skyline у сріблясто-синьому забарвленні, як у Браяна О'Коннора у «Форсажі 2», чи Dodge Viper, схожий на Блискавку МакКвіна? Усе це (мабуть) знайдеться в онлайн-бібліотеці лівреїв.
Для тих, хто любить малювати сам, глибокий редактор лівреїв дозволяє створювати унікальні кастомні фарбування й наклейки з нуля.
Окрім зовнішнього вигляду, не менш детальний і тюнінг. Зміна тиску в шинах, скорочення передатних чисел або налаштування жорсткості підвіски здатні повністю змінити поведінку авто на дорозі.
05
Відкрити всі досягнення
У Forza Horizon 6 є 57 досягнень, і якщо половину з них можна отримати просто граючи, інші вимагають часу й уваги. Відвідати маєток іншого гравця, припаркувати 2025 GR GT Prototype на Car Meet або набрати 100 рівнів у Horizon Play — є чим зайнятися вже після фінішної лінії основної одиночної кампанії.
Полювання за досягненнями підходить не всім, але це чудовий чеклист усього, що Forza Horizon 6 взагалі пропонує. Тільки будь готовий провести чимало часу в онлайні.
06
Облаштувати гараж свого маєтку
Будинки у Forza Horizon 6 не дають багато функціоналу, але для тих, хто мріяв про стильний гараж, де можна виставити улюблені авто, — система гаражів стане справжнім раєм для автентного автоманьяка.
Кожен будинок, який можна придбати, дозволяє оформити гараж на власний смак — різні меблі й предмети допоможуть перетворити простір на те, чим хочеш: творчий безлад із запчастинами і коробками чи бездоганно чистий шоурум.
07
Пройти live-контент кожного сезону
Щотижня у Forza Horizon 6 починається новий сезон. Це означає не лише нові завдання — разом із сезоном змінюється і погода, що може суттєво ускладнити деякі PR-трюки й виклики.
Сезонні завдання — вагома причина заходити в гру щотижня. Тут є гонки, PR-трюки зі специфічними умовами, полювання за скарбами й багато іншого. Виконання завдань приносить очки, за які можна отримати особливі нагороди з обмеженим терміном — це мотивує повертатися знову й знову.
08
Створювати власні події
Коли стандартні гонки починають набридати, система EventLab у Forza Horizon 6 дає повну творчу свободу. Вона дозволяє будувати кастомні траси, прокладати власні маршрути, розставляти контрольні точки будь-де на мапі, а також встановлювати власні погодні умови й обмеження на транспорт.
Хочеш влаштувати марафон витривалості на найповільніших авто в грі або позашляховий заїзд засніженою місцевістю на машинах, явно для цього не призначених? Просто зроби це!
09
Зібрати всі авто
Forza Horizon 6 — це справжнє свято автокультури, а не просто гоночна гра. Понад 600 авто на старті (і ще більше з майбутніми оновленнями) дають перфекціоністам безліч приводів — купувати в Autoshow, шукати на аукціонах або знаходити схованими в різних куточках мапи.
Для тих, хто прагне пройти гру на 100%, колекція авто стане одним із фінальних викликів. Швидше за все, їздити на всіх по черзі не вийде — але повний гараж це найкраще, чим можна похизуватися.
10
Кататися й гонятися в онлайн-конвоях
Коли одиночний контент вичерпано, відкриті онлайн-дороги чекають на тебе. Кастомні й готові гонки можна грати проти живих суперників, є режим Eliminator — battle royale на колесах — і навіть режим «схованки».
А іноді просто кататися мапою разом із друзями й іншими гравцями — саме по собі достатнє задоволення. Власні виклики народжуються самі собою.
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