10 моментів, що роблять Мостар легендарним етапом Red Bull Cliff Diving

Через одинадцять років після дебюту в серії Red Bull Cliff Diving World Series розбираємося, чому знаменитий міст в Боснії та Герцоговині став однією з визначальних арен у спорті стрибків з круч.

01 Чому Мостар — одна з найкультовіших локацій у кліфдайвінгу?

Мостар — одна з найкультовіших локацій у світовому кліфдайвінгу, де багатовікова традиція стрибків у воду поєднується з найбільшими моментами сучасної історії Світової серії Red Bull Cliff Diving.

Розташоване на глибокому півдні Боснії і Герцеговини місто — дім для Стари-Моста, моста XVI століття й об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, з якого місцеві вже давно стрибають у смарагдові води Неретви, — для них це своєрідний обряд посвяти. Відколи Світова серія вперше завітала сюди у 2015 році, міст став свідком виступів, що вирішували долю титулів, ідеальних оцінок і новаторських стрибків, які закріпили за ним місце в історії спорту.

Мостар: місце, де традиції переплітаються зі спортом високих досягнень © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 10 моментів, що увійшли в історію Red Bull Cliff Diving у Мостарі

1. Джонатан Паредес здобуває свою першу перемогу в Світовій серії — 2015

Коли у 2015 році Світова серія прибула до Мостара, мексиканець Джонатан Паредес здобув перемогу — свою першу в Світовій серії — лише за день після свого 26-річчя. Подія також подарувала ранню віху в історії вайлдкардів: інший мексиканець, Серхіо Гусман, фінішував другим і став першим чоловіком-вайлдкардом, який піднявся на подіум.

У дебютному змаганні в Мостарі мексиканець Джонатан Паредес здобув перемогу © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2. Лізанн Рішар виграє перше жіноче змагання на Стари-Мості — 2016

Канадка Лізанн Рішар виграла перше в історії жіноче змагання зі Стари-Моста у 2016 році. Це стала друга перемога матері трьох дітей у Світовій серії — лише за чотири тижні після її дебютного тріумфу в Італії.

Лізанн Річард встановлює рекорд у жіночих змаганнях 2016 року © Romina Amato/Red Bull Content Pool

3. Дебютні подіуми вайлдкардів роблять Мостар майданчиком проривів — 2017–2018

Мостар швидко здобув репутацію місця вайлдкард-проривів. У 2017 році Нікіта Федотов став першим чоловіком-вайлдкардом, який піднявся на подіум у своєму дебютному виступі на етапі Світової серії, фінішувавши третім одразу після приїзду. Роком пізніше румун Каталін Преда повторив це досягнення, також посівши третє місце у своєму дебютному змаганні Світової серії.

В Мостарі неодноразово дебютували вайлдкарди © Romina Amato/Red Bull Content Pool

4. Константін Поповічі заробляє п'ять ідеальних десяток — 2019

Константін Поповічі здобув свою першу перемогу в Мостарі у 2019 році з ідеальним стрибком, отримавши по 10 від кожного судді. Румун став лише другим дайвером в історії Світової серії, який отримав найвищі оцінки, — після ідеального стрибка Ґері Ханта в Бейруті раніше того ж сезону.

Ідеальний сценарій: Десятки від суддів Red Bull Cliff Diving © Dean Treml/Red Bull Content Pool

5. Ріанна Іффланд уперше перемагає в Мостарі — 2019

Ріанна Іффланд нарешті підкорила Мостар у 2019 році, показавши майже бездоганний виступ із чотирма ідеальними десятками та 9,5 від суддів. Австралійка гналася за перемогою на Стари-Мості ще з дебюту тут у 2016 році, коли фінішувала третьою; потім травма вибила її з 2017-го, а у 2018-му прийшло друге місце. Після трьох спроб перемога в Мостарі у 2019-му нарешті стала її.

Абсолютна чемпіонка Ріанна Іффланд здобула свою першу перемогу в Мостарі © Romina Amato/Red Bull Content Pool

6. Світова серія стрибає просто зі Стари-Моста — 2021

У 2021 році Світова серія віддала данину багатовіковій традиції стрибків у Мостарі, провівши перший раунд просто зі Стари-Моста — з висоти 21 м, однакової для чоловіків і жінок. У складних умовах Ріанна Іффланд і Ґері Хант піднялися на висоту моменту: Хант здобув свою третю перемогу зі старого моста — свою останню перемогу в Мостарі на сьогодні й першу перемогу як учасника під прапором Франції.

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7. Мостар видає рекордні 13 десяток — 2022

Видання 2022 року подарувало найбільшу кількість ідеальних оцінок, коли-небудь виставлених на змаганні в Мостарі, — 13 десяток за подію: 11 у чоловіків і дві в жінок. Колумбійський вайлдкард Мігель Гарсія заробив свою єдину в кар'єрі десятку за стрибок у першому раунді просто з моста, а Ґері Хант додав ще три десятки за свій виступ у другому раунді.

Хант отримав три десятки, які поповнили загальний рахунок 2022 року © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

8. Карлос Гімено здобуває свою першу перемогу як вайлдкард — 2023

Іспанець Карлос Гімено додав ще один розділ до вайлдкард-історії Мостара у 2023 році, перетворивши своє запрошення-вайлдкард на першу перемогу в Світовій серії й випередивши претендентів на титул Константіна Поповічі та Ейдана Хеслопа.

9. Анніка Борнебуш виконує перший стрибок зі стійки на руках зі Стари-Моста — 2023

Анніка Борнебуш не гаяла часу, щоб залишити свій слід у Мостарі у 2023 році, ставши першою дайверкою, яка виконала стрибок зі стійки на руках зі Стари-Моста у своїй першій спробі з моста. Данська дебютантка перетворила свій приїзд на Світову серію на частину історії Мостара; на цій же події Моллі Карлсон здобула другу перемогу в кар'єрі, а зі старого моста стрибнули одразу 16 атлетів у масовому стрибку.

Глядачі спостерігають, як Анніка Борнебуш входить в історію Світової серії © Romina Amato/Red Bull Content Pool

10. Ріанна Іффланд оформлює свій дев'ятий титул Світової серії — 2025

Ріанна Іффланд зафіксувала свій рекордний дев'ятий поспіль трофей King Kahekili у Мостарі у 2025 році, забезпечивши титул за етап до завершення й здобувши першу перемогу на Стари-Мості з 2022 року.

На події також дев'ять найкращих дайверів світу злетіли зі Стари-Моста разом із командою Red Bull Skydive.

Десятиліття змагань у Боснії і Герцеговині подарувало незабутні стрибки, знакові перемоги та по-справжньому вражаючі цифри. Ось атлети, які вписали свої імена в рекордні книги Мостара.

Який фінал: Мостар завершує змагання з розмахом © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

03 У кого найкращі показники Red Bull Cliff Diving у Мостарі?

Ґері Хант і Константін Поповічі ділять рекорд за кількістю чоловічих перемог у Мостарі — по три тріумфи, тоді як Ріанна Іффланд упевнено лідирує в жіночому заліку з чотирма перемогами й рекордними для Мостара сімома подіумами.

Рекорди серед чоловіків у Мостарі

Категорія Лідер(и) Найбільше стартів Ґері Хант — 9 Джонатан Паредес — 8 Блейк Олдрідж — 7 Найбільше перемог Константін Поповічі — 3 (2025, 2022, 2019) Ґері Хант — 3 (2021, 2018, 2017) Найбільше подіумів Ґері Хант — 6 Константін Поповічі — 4 Каталін Преда — 3

П'ять різних чоловіків перемагали в Мостарі: Константін Поповічі, Карлос Хімено, Ґері Хант, Міхал Навратіл і Джонатан Паредес.

Жіночі рекорди Мостара

Категорія Лідер(и) Найбільше стартів Ріанна Іффланд — 7 Яна Нестсярава — 7 Ксантея Пеннісі — 5 Найбільше перемог Ріанна Іффланд — 4 (2025, 2022, 2021, 2019) Найбільше подіумів Ріанна Іффланд — 7 Джессіка Маколей — 3

П'ять різних жінок перемагали в Мостарі: Ріанна Іффланд, Моллі Карлсон , Адріана Хіменес, Сесілі Карлтон і Лізанн Рішар.

04 04 · Чому Мостар став таким важливим етапом для дайверів-вайлдкардів?

Мостар став важливим етапом для вайлдкардів, бо неодноразово давав їм змогу одразу творити історію Світової серії Red Bull Cliff Diving. Вайлдкарди піднімалися на подіум у дебюті, здобували перемоги й видавали одні з найбільших проривних виступів на Стари-Мості.

Ключові вайлдкард-віхи в Мостарі:

Мостар подарував першого в історії чоловіка-вайлдкарда, який піднявся на подіум Світової серії Red Bull Cliff Diving, — Серхіо Гусман фінішував другим у 2015 році.

Мостар — єдине місце проведення Світової серії Red Bull Cliff Diving, де двоє вайлдкардів піднялися на подіум у своєму дебюті в Світовій серії: Нікіта Федотов у 2017-му та Каталін Преда у 2018-му.

У 2025 році Мостар зафіксував найбільшу кількість учасників з «вайлдкардами» в історії Red Bull Cliff Diving World Series: у змаганнях брали участь 12 таких спортсменів — половина від загального складу учасників.

Мостар зафіксував найбільшу кількість вайлдкард спортсменів в історії Світової серії Red Bull Cliff Diving у 2025 році — 12 вайлдкардів, половина всього складу учасників, змагалися на події.

Мостар видав найбільшу кількість дебютантів-вайлдкардів на одній події Світової серії Red Bull Cliff Diving — п'ятеро у 2018 році: Селія Фернандес, Кеті Еттерман, Ксантея Пеннісі, Каталін Преда та Нейт Джимерсон.

Етап Світової серії Red Bull Cliff Diving 2026 року в Мостарі матиме 11 вайлдкардів: сімох чоловіків і чотирьох жінок.

Цього року у Боснії та Герцеговині стартуватимуть 11 вайлдкардів © Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool

05 Red Bull Cliff Diving у Мостарі: рекорди та ключові факти

Факт Info Перше змагання Світової серії в Мостарі 15 серпня 2015 10-те змагання Світової серії в Мостарі 1 серпня 2026 Найраніша дата змагання в Мостарі в межах сезону 1 серпня 2026 Найбільше чоловічих перемог Ґері Хант і Константін Поповічі, по 3 Найбільше жіночих перемог Ріанна Іффланд, 4 Найбільше чоловічих подіумів Ґері Хант, 6 Найбільше жіночих подіумів Ріанна Іффланд, 7 Рекордна кількість вайлдкардів 12 у 2025 Інше місце з більшою кількістю подій Світової серії Поліньяно-а-Маре, Італія Роки, коли Мостар був передостаннім етапом 2017, 2018, 2019, 2023, 2025 і 2026

На передостанньому етапі сезону 2026 року ще все попереду © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Коли Світова серія повертається на Стари-Мост уже вдесяте, 31 липня — 1 серпня 2026 року, репутація Мостара продовжує зростати. Мало які локації можуть зрівнятися з таким поєднанням багатовікової традиції стрибків, пристрасної місцевої громади та інтенсивності елітних змагань. За 10 видань міст подарував рекорди, прориви й незабутні моменти — і наступна сторінка його історії ще чекає, щоб її написали.

Дивись і коментуй стрибки раундів 1–3 на YouTube-каналі @redbullcliffdiving сьогодні, у п'ятницю 31 липня, з 14:10 CEST / 12:10 GMT (15:10 за київським часом). Фінальний раунд у Боснії і Герцеговині також покажуть у прямому ефірі на YouTube завтра, у суботу 1 серпня, з 16:30 CEST / 14:30 GMT (17:30 за Києвом) і на Red Bull TV — з коментарями англійською, іспанською та німецькою.