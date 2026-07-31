4 вересня 2025 року дев'ять спортсменів стрибнуть з 21-метрового мосту «Старі Мост» у Мостарі, а спортсмени команди Red Bull Skydive Team Марко Фюрст і Марко Вальтеншпіль пролетять під ними
© Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool
Cliff Diving

10 моментів, що роблять Мостар легендарним етапом Red Bull Cliff Diving

Напередодні 10-го етапу Світової серії Red Bull Cliff Diving на Стари-Мості згадуємо моменти, рекорди та віхи, що зробили Мостар однією зі справжніх класик кліфдайвінгу.
Автор Люсі Дебенгем
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Частина історії

Світова серія Red Bull Cliff Diving

Кліфдайвери виконують неймовірні стрибки з висоти до 27 метрів, демонструючи надзвичайну зосередженість та майстерність.

18 Зупинки

Світова серія Red Bull Cliff Diving — Мостар

Світова серія Red Bull Cliff Diving повертається в Мостар — одне зі своїх найзнаковіших місць. В місті з багатовіковою традицією найкращі спортсмени світу випробовують межі своїх можливостей.

Боснія-Герцоговина

Ріанна Іффланд

Одна з найкращих у світі кліфдайверок і серійна переможниця Red Bull Cliff Diving World Series, австралійка Ріанна Іффланд домінує у стрибках з 21-метрової платформи.

АвстраліяАвстралія

Jonathan Paredes

Just when the former Red Bull Cliff Diving World Series champion was preparing to bid farewell to diving, a revitalised Jonathan Paredes rolled back the years in 2025 to win back his permanent place.

МексикаМексика

Sergio Guzman

Following his long-awaited return to permanent status, Sergio Guzman could only make one appearance in the 2025 Red Bull Cliff Diving World Series and will be back this year as a wildcard.

МексикаМексика

Lysanne Richard

A mother-of-three and former Cirque du Soleil performer, Canada's Lysanne Richard is one of cliff diving's bubbliest and most successful athletes.

КанадаКанада

Nikita Fedotov

A Red Bull Cliff Diving World Series athlete since 2017, Nikita Fedotov has enjoyed moderate success from the 27m platform over the last nine years.

ArmeniaArmenia

Cătălin Preda

After injury cut short his season in 2024, Catalin Preda battled back impressively last year to reclaim his spot in the permanent line up for the 2026 Red Bull Cliff Diving World Series.

РумуніяРумунія

Константін Поповічі

Румунський стрибун у воду Константін Поповічі мріє представляти свою країну на найбільшій сцені та підкорює 27-метрову платформу для стрибків у воду.

РумуніяРумунія

Ґері Хант

Вражаючі успіхи десятиразового чемпіона Red Bull Cliff Diving World Series Ґері Ханта роблять його найбільш титулованим спортсменом у своїй галузі.

ФранціяФранція

Miguel Garcia

With 10 seasons as a Red Bull Cliff Diving World Series athlete already under his belt, Miguel Garcia will once again compete as a wildcard in 2026.

КолумбіяКолумбія

Carlos Gimeno

The first Spaniard to achieve permanent status in the Red Bull Cliff Diving World Series, Carlos Gimeno has now cemented his place among the elite and is one of the title contenders in 2026.

ІспаніяІспанія

Ейден Хеслоп

Один із найцікавіших дайверів останніх років, Ейдан Хеслоп, безумовно, має всі шанси стати одним із головних претендентів на перемогу.

ВеликобританіяВеликобританія

Annika Bornebusch

The first-ever Scandinavian female high diver, Annika Bornebusch will return to the 21 m platform in 2026 for her second Red Bull Cliff Diving World Series appearance.

ДаніяДанія

Моллі Карлсон

Моллі Карлсон — чотириразова національна чемпіонка серед юніорів, яка вразила натовп і піднялася на п'єдестал пошани у своєму дебютному виступі на Світовій серії.

КанадаКанада

Резюме

  1. 1
    Чому Мостар — одна з найкультовіших локацій у кліфдайвінгу?
  2. 2
    10 моментів, що увійшли в історію Red Bull Cliff Diving у Мостарі
  3. 3
    У кого найкращі показники Red Bull Cliff Diving у Мостарі?
  4. 4
    04 · Чому Мостар став таким важливим етапом для дайверів-вайлдкардів?
  5. 5
    Red Bull Cliff Diving у Мостарі: рекорди та ключові факти
Через одинадцять років після дебюту в серії Red Bull Cliff Diving World Series розбираємося, чому знаменитий міст в Боснії та Герцоговині став однією з визначальних арен у спорті стрибків з круч.
01

Чому Мостар — одна з найкультовіших локацій у кліфдайвінгу?

Мостар — одна з найкультовіших локацій у світовому кліфдайвінгу, де багатовікова традиція стрибків у воду поєднується з найбільшими моментами сучасної історії Світової серії Red Bull Cliff Diving.
Розташоване на глибокому півдні Боснії і Герцеговини місто — дім для Стари-Моста, моста XVI століття й об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО, з якого місцеві вже давно стрибають у смарагдові води Неретви, — для них це своєрідний обряд посвяти. Відколи Світова серія вперше завітала сюди у 2015 році, міст став свідком виступів, що вирішували долю титулів, ідеальних оцінок і новаторських стрибків, які закріпили за ним місце в історії спорту.
5 вересня 2025 року румун Константін Поповічі стрибне з 27,5-метрової платформи на Старому мосту під час етапу Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина

Мостар: місце, де традиції переплітаються зі спортом високих досягнень

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

02

10 моментів, що увійшли в історію Red Bull Cliff Diving у Мостарі

1. Джонатан Паредес здобуває свою першу перемогу в Світовій серії — 2015
Коли у 2015 році Світова серія прибула до Мостара, мексиканець Джонатан Паредес здобув перемогу — свою першу в Світовій серії — лише за день після свого 26-річчя. Подія також подарувала ранню віху в історії вайлдкардів: інший мексиканець, Серхіо Гусман, фінішував другим і став першим чоловіком-вайлдкардом, який піднявся на подіум.
Серхіо Гузман, Джонатан Паредес та Давид Кольтурі святкують під час етапу Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі 15 серпня 2015 року

У дебютному змаганні в Мостарі мексиканець Джонатан Паредес здобув перемогу

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

2. Лізанн Рішар виграє перше жіноче змагання на Стари-Мості — 2016
Канадка Лізанн Рішар виграла перше в історії жіноче змагання зі Стари-Моста у 2016 році. Це стала друга перемога матері трьох дітей у Світовій серії — лише за чотири тижні після її дебютного тріумфу в Італії.
Канадка Лізанн Річард виконує стрибок з 21,5-метрової вишки на мосту Старі-Мост під час етапу серії Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина, 24 вересня 2016 року

Лізанн Річард встановлює рекорд у жіночих змаганнях 2016 року

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

3. Дебютні подіуми вайлдкардів роблять Мостар майданчиком проривів — 2017–2018
Мостар швидко здобув репутацію місця вайлдкард-проривів. У 2017 році Нікіта Федотов став першим чоловіком-вайлдкардом, який піднявся на подіум у своєму дебютному виступі на етапі Світової серії, фінішувавши третім одразу після приїзду. Роком пізніше румун Каталін Преда повторив це досягнення, також посівши третє місце у своєму дебютному змаганні Світової серії.
Спортсмен виконує стрибок з 27-метрової вишки на Старому мосту під час п'ятого етапу серії Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина, 16 вересня 2017 року.

В Мостарі неодноразово дебютували вайлдкарди

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

4. Константін Поповічі заробляє п'ять ідеальних десяток — 2019
Константін Поповічі здобув свою першу перемогу в Мостарі у 2019 році з ідеальним стрибком, отримавши по 10 від кожного судді. Румун став лише другим дайвером в історії Світової серії, який отримав найвищі оцінки, — після ідеального стрибка Ґері Ханта в Бейруті раніше того ж сезону.
Судді оцінюють останній стрибок Константина Поповічі (не на фото) з Румунії під час етапу Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина, 24 серпня 2019 року.

Ідеальний сценарій: Десятки від суддів Red Bull Cliff Diving

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

5. Ріанна Іффланд уперше перемагає в Мостарі — 2019
Ріанна Іффланд нарешті підкорила Мостар у 2019 році, показавши майже бездоганний виступ із чотирма ідеальними десятками та 9,5 від суддів. Австралійка гналася за перемогою на Стари-Мості ще з дебюту тут у 2016 році, коли фінішувала третьою; потім травма вибила її з 2017-го, а у 2018-му прийшло друге місце. Після трьох спроб перемога в Мостарі у 2019-му нарешті стала її.
Австралійка Ріанна Іффланд виконує стрибок з 21-метрової вишки на Старому мосту під час етапу Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина, 23 серпня 2019 року.

Абсолютна чемпіонка Ріанна Іффланд здобула свою першу перемогу в Мостарі

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

6. Світова серія стрибає просто зі Стари-Моста — 2021
У 2021 році Світова серія віддала данину багатовіковій традиції стрибків у Мостарі, провівши перший раунд просто зі Стари-Моста — з висоти 21 м, однакової для чоловіків і жінок. У складних умовах Ріанна Іффланд і Ґері Хант піднялися на висоту моменту: Хант здобув свою третю перемогу зі старого моста — свою останню перемогу в Мостарі на сьогодні й першу перемогу як учасника під прапором Франції.

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7. Мостар видає рекордні 13 десяток — 2022
Видання 2022 року подарувало найбільшу кількість ідеальних оцінок, коли-небудь виставлених на змаганні в Мостарі, — 13 десяток за подію: 11 у чоловіків і дві в жінок. Колумбійський вайлдкард Мігель Гарсія заробив свою єдину в кар'єрі десятку за стрибок у першому раунді просто з моста, а Ґері Хант додав ще три десятки за свій виступ у другому раунді.
Француз Ґері Хант виконує стрибок з 27-метрової вишки на мосту Старі-Мост під час фінального дня змагань серії Red Bull Cliff Diving World Series 2022 року в Мостарі, Боснія і Герцеговина

Хант отримав три десятки, які поповнили загальний рахунок 2022 року

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

8. Карлос Гімено здобуває свою першу перемогу як вайлдкард — 2023
Іспанець Карлос Гімено додав ще один розділ до вайлдкард-історії Мостара у 2023 році, перетворивши своє запрошення-вайлдкард на першу перемогу в Світовій серії й випередивши претендентів на титул Константіна Поповічі та Ейдана Хеслопа.
9. Анніка Борнебуш виконує перший стрибок зі стійки на руках зі Стари-Моста — 2023
Анніка Борнебуш не гаяла часу, щоб залишити свій слід у Мостарі у 2023 році, ставши першою дайверкою, яка виконала стрибок зі стійки на руках зі Стари-Моста у своїй першій спробі з моста. Данська дебютантка перетворила свій приїзд на Світову серію на частину історії Мостара; на цій же події Моллі Карлсон здобула другу перемогу в кар'єрі, а зі старого моста стрибнули одразу 16 атлетів у масовому стрибку.
Анніка Борнебуш із Данії виконує стрибок у стійці на руках з 21-метрового Старого мосту (Stari Most) під час першого змагального дня Світової серії Red Bull Cliff Diving у Мостарі 7 вересня 2023 року.

Глядачі спостерігають, як Анніка Борнебуш входить в історію Світової серії

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

10. Ріанна Іффланд оформлює свій дев'ятий титул Світової серії — 2025
Ріанна Іффланд зафіксувала свій рекордний дев'ятий поспіль трофей King Kahekili у Мостарі у 2025 році, забезпечивши титул за етап до завершення й здобувши першу перемогу на Стари-Мості з 2022 року.
На події також дев'ять найкращих дайверів світу злетіли зі Стари-Моста разом із командою Red Bull Skydive.
Десятиліття змагань у Боснії і Герцеговині подарувало незабутні стрибки, знакові перемоги та по-справжньому вражаючі цифри. Ось атлети, які вписали свої імена в рекордні книги Мостара.
Австрійські парашутисти Марко Вальтеншпіль та Марко Фюрст пролітають під Старим мостом під час масового виступу на етапі Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, 2023 рік

Який фінал: Мостар завершує змагання з розмахом

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

03

У кого найкращі показники Red Bull Cliff Diving у Мостарі?

Ґері Хант і Константін Поповічі ділять рекорд за кількістю чоловічих перемог у Мостарі — по три тріумфи, тоді як Ріанна Іффланд упевнено лідирує в жіночому заліку з чотирма перемогами й рекордними для Мостара сімома подіумами.
Рекорди серед чоловіків у Мостарі

Категорія

Лідер(и)

Найбільше стартів

Ґері Хант — 9

Джонатан Паредес — 8

Блейк Олдрідж — 7

Найбільше перемог

Константін Поповічі — 3 (2025, 2022, 2019)

Ґері Хант — 3 (2021, 2018, 2017)

Найбільше подіумів

Ґері Хант — 6

Константін Поповічі — 4

Каталін Преда — 3

П'ять різних чоловіків перемагали в Мостарі: Константін Поповічі, Карлос Хімено, Ґері Хант, Міхал Навратіл і Джонатан Паредес.
Жіночі рекорди Мостара

Категорія

Лідер(и)

Найбільше стартів

Ріанна Іффланд — 7

Яна Нестсярава — 7

Ксантея Пеннісі — 5

Найбільше перемог

Ріанна Іффланд — 4 (2025, 2022, 2021, 2019)

Найбільше подіумів

Ріанна Іффланд — 7

Джессіка Маколей — 3

П'ять різних жінок перемагали в Мостарі: Ріанна Іффланд, Моллі Карлсон, Адріана Хіменес, Сесілі Карлтон і Лізанн Рішар.
04

04 · Чому Мостар став таким важливим етапом для дайверів-вайлдкардів?

Мостар став важливим етапом для вайлдкардів, бо неодноразово давав їм змогу одразу творити історію Світової серії Red Bull Cliff Diving. Вайлдкарди піднімалися на подіум у дебюті, здобували перемоги й видавали одні з найбільших проривних виступів на Стари-Мості.
Ключові вайлдкард-віхи в Мостарі:
  • Мостар подарував першого в історії чоловіка-вайлдкарда, який піднявся на подіум Світової серії Red Bull Cliff Diving, — Серхіо Гусман фінішував другим у 2015 році.
  • Мостар — єдине місце проведення Світової серії Red Bull Cliff Diving, де двоє вайлдкардів піднялися на подіум у своєму дебюті в Світовій серії: Нікіта Федотов у 2017-му та Каталін Преда у 2018-му.
  • У 2025 році Мостар зафіксував найбільшу кількість учасників з «вайлдкардами» в історії Red Bull Cliff Diving World Series: у змаганнях брали участь 12 таких спортсменів — половина від загального складу учасників.
  • Мостар зафіксував найбільшу кількість вайлдкард спортсменів в історії Світової серії Red Bull Cliff Diving у 2025 році — 12 вайлдкардів, половина всього складу учасників, змагалися на події.
  • Мостар видав найбільшу кількість дебютантів-вайлдкардів на одній події Світової серії Red Bull Cliff Diving — п'ятеро у 2018 році: Селія Фернандес, Кеті Еттерман, Ксантея Пеннісі, Каталін Преда та Нейт Джимерсон.
  • Етап Світової серії Red Bull Cliff Diving 2026 року в Мостарі матиме 11 вайлдкардів: сімох чоловіків і чотирьох жінок.
Панорамний вид на Старий міст під час фінального змагального дня третього етапу серії Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина, 6 вересня 2025 року

Цього року у Боснії та Герцеговині стартуватимуть 11 вайлдкардів

© Sulejman Omerbasic/Red Bull Content Pool

05

Red Bull Cliff Diving у Мостарі: рекорди та ключові факти

Факт

Info

Перше змагання Світової серії в Мостарі

15 серпня 2015

10-те змагання Світової серії в Мостарі

1 серпня 2026

Найраніша дата змагання в Мостарі в межах сезону

1 серпня 2026

Найбільше чоловічих перемог

Ґері Хант і Константін Поповічі, по 3

Найбільше жіночих перемог

Ріанна Іффланд, 4

Найбільше чоловічих подіумів

Ґері Хант, 6

Найбільше жіночих подіумів

Ріанна Іффланд, 7

Рекордна кількість вайлдкардів

12 у 2025

Інше місце з більшою кількістю подій Світової серії

Поліньяно-а-Маре, Італія

Роки, коли Мостар був передостаннім етапом

2017, 2018, 2019, 2023, 2025 і 2026

У 2025 році колумбійка Ізабель Перес стрибає з 21,5-метрового мосту Старі-Мост під час етапу серії Red Bull Cliff Diving World Series у Мостарі, Боснія і Герцеговина

На передостанньому етапі сезону 2026 року ще все попереду

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Коли Світова серія повертається на Стари-Мост уже вдесяте, 31 липня — 1 серпня 2026 року, репутація Мостара продовжує зростати. Мало які локації можуть зрівнятися з таким поєднанням багатовікової традиції стрибків, пристрасної місцевої громади та інтенсивності елітних змагань. За 10 видань міст подарував рекорди, прориви й незабутні моменти — і наступна сторінка його історії ще чекає, щоб її написали.
Дивись і коментуй стрибки раундів 1–3 на YouTube-каналі @redbullcliffdiving сьогодні, у п'ятницю 31 липня, з 14:10 CEST / 12:10 GMT (15:10 за київським часом). Фінальний раунд у Боснії і Герцеговині також покажуть у прямому ефірі на YouTube завтра, у суботу 1 серпня, з 16:30 CEST / 14:30 GMT (17:30 за Києвом) і на Red Bull TV — з коментарями англійською, іспанською та німецькою.

Частина історії

Світова серія Red Bull Cliff Diving

Кліфдайвери виконують неймовірні стрибки з висоти до 27 метрів, демонструючи надзвичайну зосередженість та майстерність.

18 Зупинки

Світова серія Red Bull Cliff Diving — Мостар

Світова серія Red Bull Cliff Diving повертається в Мостар — одне зі своїх найзнаковіших місць. В місті з багатовіковою традицією найкращі спортсмени світу випробовують межі своїх можливостей.

Боснія-Герцоговина

Ріанна Іффланд

Одна з найкращих у світі кліфдайверок і серійна переможниця Red Bull Cliff Diving World Series, австралійка Ріанна Іффланд домінує у стрибках з 21-метрової платформи.

АвстраліяАвстралія

Jonathan Paredes

Just when the former Red Bull Cliff Diving World Series champion was preparing to bid farewell to diving, a revitalised Jonathan Paredes rolled back the years in 2025 to win back his permanent place.

МексикаМексика

Sergio Guzman

Following his long-awaited return to permanent status, Sergio Guzman could only make one appearance in the 2025 Red Bull Cliff Diving World Series and will be back this year as a wildcard.

МексикаМексика

Lysanne Richard

A mother-of-three and former Cirque du Soleil performer, Canada's Lysanne Richard is one of cliff diving's bubbliest and most successful athletes.

КанадаКанада

Nikita Fedotov

A Red Bull Cliff Diving World Series athlete since 2017, Nikita Fedotov has enjoyed moderate success from the 27m platform over the last nine years.

ArmeniaArmenia

Cătălin Preda

After injury cut short his season in 2024, Catalin Preda battled back impressively last year to reclaim his spot in the permanent line up for the 2026 Red Bull Cliff Diving World Series.

РумуніяРумунія

Константін Поповічі

Румунський стрибун у воду Константін Поповічі мріє представляти свою країну на найбільшій сцені та підкорює 27-метрову платформу для стрибків у воду.

РумуніяРумунія

Ґері Хант

Вражаючі успіхи десятиразового чемпіона Red Bull Cliff Diving World Series Ґері Ханта роблять його найбільш титулованим спортсменом у своїй галузі.

ФранціяФранція

Miguel Garcia

With 10 seasons as a Red Bull Cliff Diving World Series athlete already under his belt, Miguel Garcia will once again compete as a wildcard in 2026.

КолумбіяКолумбія

Carlos Gimeno

The first Spaniard to achieve permanent status in the Red Bull Cliff Diving World Series, Carlos Gimeno has now cemented his place among the elite and is one of the title contenders in 2026.

ІспаніяІспанія

Ейден Хеслоп

Один із найцікавіших дайверів останніх років, Ейдан Хеслоп, безумовно, має всі шанси стати одним із головних претендентів на перемогу.

ВеликобританіяВеликобританія

Annika Bornebusch

The first-ever Scandinavian female high diver, Annika Bornebusch will return to the 21 m platform in 2026 for her second Red Bull Cliff Diving World Series appearance.

ДаніяДанія

Моллі Карлсон

Моллі Карлсон — чотириразова національна чемпіонка серед юніорів, яка вразила натовп і піднялася на п'єдестал пошани у своєму дебютному виступі на Світовій серії.

КанадаКанада
Cliff Diving
Дайвінг