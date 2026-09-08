Rauw Alejandro lleva el legado musical de Puerto Rico a Red Bull Chapters

El sábado 5 de septiembre, 13,000 fanáticos agotaron el primer día de Red Bull Chapters—una experiencia teatral e inmersiva de tres partes que celebra al superestrella puertorriqueño Rauw Alejandro. El espectáculo recorrió su ascenso desde sus primeros días haciendo mixtapes de trap en Español hasta convertirse en una fuerza de la música latina, ganadora de Latin Grammys, con seis álbumes de estudio a su nombre.

La histórica noche marcó el primer concierto al aire libre de Red Bull Music de este tipo y la primera presentación de Alejandro en Queens, Nueva York. El lugar tenía un significado profundamente personal ya que estaba a pocos kilómetros de los vecindarios de Brooklyn donde pasó tiempo viviendo con su familia paterna mientras crecía. Fue allí donde absorbió la cultura Nuyorican, el R&B estadounidense y el dancehall, géneros que luego fusionó con reggaetón, pop, rock urbano, trap y música electrónica a lo largo de dos noches completamente agotadas.

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El espectáculo del fin de semana de Labor Day llegó cargado de producción: dos escenarios, fuegos artificiales, una banda en vivo y bailarines que anduvieron activos durante el set completo que duró una hora y 48 minutos y fue compuesto de 26 canciones. Las apariciones especiales incluyeron al ícono del reggaetón Chencho Corleone y el productor estelar Tainy que llevaron la energía a otro nivel, completando un setlist que recorrió momentos clave de su carrera, desde Afrodisíaco (2020) hasta Cosa Nuestra: Capítulo 0 (2025).

Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

Al entrar

Mientras el sol bajaba sobre Queens, fanáticos ingresaban al Forest Hills Stadium y la energía se sentía en el aire. Mientras la gente en la audiencia se recargaban con smash burgers, empanadas y Red Bull fríos, muchos hicieron fila para conseguir jerseys de fútbol y béisbol de edición limitada con el número 26, en referencia al año en que Alejandro hizo historia junto a Red Bull. Incluso antes de llegar a sus asientos, los fanáticos se encontraron con pequeñas claves que anticiparon el viaje retrospectivo que estaba por comenzar.

Las vitrinas exhibieron atuendos icónicos de distintas etapas de su carrera: el jersey de los Pirates de su video musical de “Perreo Pesau’” de 2020; el look blanco de su video de “Cúrame” en la era de Vice Versa; un traje plateado de su Saturno World Tour de 2023; y el traje rojo de satén de tres piezas de su Cosa Nuestra World Tour del 2025. Cada exhibición representaba recuerdos y momentos definitorios de su carrera, dejándole saber a los fanáticos que estaban a punto de emprender un viaje especial al otro lado de los túneles de concreto.

Capítulo Uno: Inspiración

Cerca de las 8 p.m., la anticipación del público llegó a su punto máximo cuando la enorme pantalla LED sobre el escenario principal cobró vida. Imágenes y narraciones animadas marcaron el tono, conectando las raíces taínas, africanas y españolas de Rauw con su recorrido del reggaetón al rock.

Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

“Se dio cuenta de que ya no tenía que dormir para soñar, y así despertó una estrella fugaz imposible de extinguir”, declaró el narrador ante un estadio repleto. Inmediatamente después, la pantalla reveló el título del primer capítulo: “Inspiración”. Su banda y sus bailarines irrumpieron en el escenario, encendiendo al público con una rutina de alta intensidad.

Minutos después de comenzar la hora, Rauw hizo su gran entrada con una chaqueta y pantalón y camisa marrón brillante, y desató caos en el estadio. Arrancó inmediatamente con su éxito de 2024, “Santa”, canción que grabó junto al productor jamaiquino Rvssian y la cantante nigeriana de afro-pop Ayra Starr, para luego pasar a “Déjame Entrar”, de Cosa Nuestra, acompañado por imágenes de palmeras que llevaron el calor tropical de Puerto Rico directamente a Queens. Gritando “¡Nueva Yol!” para rendir homenaje a su segundo hogar, Rauw cambió el tono hacia una serenata apasionada. Bañado en luces rojas y moradas, recorrió sus primeros éxitos “Toda” y “Dream Girl”, además de “Khé?”, su colaboración que llegó al No. 1 del Billboard Latin Airplay junto a la leyenda de la bachata Romeo Santos.

Con “Committed” y “No Me Sueltes”, las visuales del escenario adoptaron esa inconfundible esencia del barrio caribeño, evocando la energía de las calles que lo vieron crecer entre Canóvanas y Carolina, Puerto Rico, Miami, y Brooklyn. Se podían ver parejas bailando y fanáticos gritando cada palabra. Cerca de las 8:36 p.m., dos skaters salieron a una mini-rampa flanqueada por músicos de metales en vivo, elevando todavía más la energía del público.

Rauw cerró el Capítulo Uno con dos grandes homenajes a la historia de la música latina: “Tú Con Él”, su versión del clásico popularizado por la banda uruguaya Los Iracundos y el cantante puertorriqueño Frankie Ruiz, y “Carita Linda”, impregnada de Bomba. Fue un comienzo rico y circular que demostró que Rauw honra y protege el sonido que define a su tierra.

Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

Capítulo Dos: Momentum

A las 8:45 p.m., llegó el Capítulo Dos, “Momentum”, con un cambio total de energía. Rauw volvió al escenario vestido completamente de negro, con joyas cubiertas de diamantes que caían sobre su cuello y su top sin mangas. La narración en pantalla elevó la tensión y se enfocó en la presión que acompaña un crecimiento descomunal: “El valor que hace falta para saltar a ese vacío, sin saber si podrás volar o si la gravedad te hará caer”, reflexionó el narrador de la noche antes de que el protagonista regresara al escenario.

El crooner romántico dio paso al Rauw rockstar. Acompañado por contundentes arreglos de rock en vivo, atravesó una seguidilla implacable de éxitos: “Baby Hello”, “Dime Quién????”, “Todo De Ti”, “Tiroteo (Remix)”, “Desenfocao’” y “2:12 AM”—canciones que abarcan distintas eras de su carrera.

Durante “Déjau’”, Rauw llevó el espectáculo directamente al público, bajándose del escenario para caminar por el pit delantero con un Red Bull en mano. Para cerrar el capítulo, el motociclista de freestyle de Red Bull Aaron Colton y un grupo de motociclistas se montaron al escenario, acelerando sus motos para desatar un final intenso y de alto voltaje que dejó claro que Rauw no tiene ninguna intención de quitar el pie del acelerador.

Capítulo Tres: Legado

El tramo final llevó al estadio al punto máximo de euforia, con apariciones sorpresa y una activación en un segundo escenario dedicado al “Legado”. Fiel al formato cinematográfico del evento, el capítulo final comenzó con una reflexiva narración que preparó el terreno: “Nadie puede cuantificar cuánto durará, qué tan grande será el impacto o cuánto tendrá que arriesgar el artista...”

Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool Rauw Alejandro performs at Red Bull Chapters at Forest Hills Stadium in NYC © Maria Jose Govea / Red Bull Content Pool

Cuando la pantalla se desvaneció, los fanáticos ubicados en la parte trasera de Forest Hills Stadium recibieron su propia sorpresa. Primero, aparecieron b-boys rindiendo homenaje a los pioneros puertorriqueños originales del breakdance. Luego, Tainy se apoderó del escenario con un explosivo set de clásicos del reggaetón para mantener al público encendido. Momentos después, Rauw reapareció en el escenario trasero con un elegante look blanco, ofreciendo a quienes estaban en las últimas filas una vista cercana y completa del espectáculo.

Este acto final fue energía pura — una exhibición y celebración continua de los grandes himnos de fiesta y momentos importantes de su carrera. Rauw atravesó un setlist contundente que incluyó “Party” (su colaboración con Bad Bunny), “Panties y Brasieres”, “Diluvio”, “Qué Pasaría”, “Lokera” y “Punto 40”, su versión moderna del clásico underground del reggaetón de Baby Rasta & Gringo. El lugar estalló cuando la leyenda del reggaetón Chencho Corleone se unió a Rauw en el escenario para interpretar sus éxitos multiplatino “El Efecto” y “Desesperados”.

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Queens mientras Red Bull Chapters llegaba a su fin. De principio a fin, todo el público permaneció de pie, bailando y cantando cada línea. La producción inaugural dejó algo claro: la historia de Rauw está arraigada en la perseverancia, la rica historia de Puerto Rico y un profundo vínculo con su comunidad, solidificándolo como un joven ícono que la da vida nueva a esas tradiciones y dándole a sus fanáticos una razón más para sentirse orgullosos de levantar la bandera de la isla del Caribe.