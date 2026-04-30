Red Bull Batalla App Phase 2026/27
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Todo lo que debes saber de la Temporada 2026/27 de Red Bull Batalla

Entérate de todos los detalles de la nueva temporada: Fase de inscripciones, participantes, Regionales y calendario de Finales Nacionales
By Red Bull Batalla
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Summary

  1. 1
    ARRANCA LA FASE DE INSCRIPCIONES
  2. 2
    ¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LAS INSCRIPCIONES?
  3. 3
    CALENDARIO DE REGIONALES - TEMPORADA 26/27
  4. 4
    CLASIFICADOS
  5. 5
    CALENDARIO DE FINALES NACIONALES - TEMPORADA 26/27
  6. 6
    LA PRÓXIMA FINAL INTERNACIONAL YA TIENE DESTINO: PERÚ
01

ARRANCA LA FASE DE INSCRIPCIONES

La escena del freestyle hispanohablante vuelve a encenderse. Una nueva temporada de Red Bull Batalla ya está en marcha y el primer paso es claro: Las inscripciones arrancan el jueves 30 de abril y estarán abiertas hasta el 2 de junio.
Inscripciones Red Bull Batalla Temporada 2026/27

Inscripciones Red Bull Batalla Temporada 2026/27

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Si el freestyle es lo tuyo y tienes el talento para llevarlo amás allá, este es tu momento: la oportunidad de subir a los escenarios más grandes del mundo está abierta.
Todo empieza aquí: Descarga la aplicación de Red Bull Batalla, practica y luego graba tu video en un espacio tranquilo y silencioso. Envía tu prueba de inscripción y prepárate para entrar en la competencia más grande del freestyle hispanohablante del mundo.
Tienes una sola oportunidad para subir tu video, así que practica antes de subirlo. Puedes consultar toda la información relativa a cómo participar aquí. También puedes leer nuestros consejos para sacar el máximo partido a nuestra app. Y si tienes dudas, puedes consultar nuestro apartado de preguntas frecuentes.
02

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LAS INSCRIPCIONES?

El camino competitivo comienza en el momento en que envías tu video: ese es tu primer minuto. Tras el cierre de inscripciones, se inicia la evaluación uno a uno. A partir de ahí, llegarán las Regionales y luego las Finales Nacionales, donde se define quiénes seguirán avanzando hasta alcanzar la cima en la próxima Final Internacional.
Cada temporada trae nuevas historias, talentos y competencias que se suman al legado de Red Bull Batalla desde 2005. Y este año no será la excepción.
03

CALENDARIO DE REGIONALES - TEMPORADA 26/27

La temporada 26/27 de Red Bull Batalla ya tiene fechas confirmadas y un formato claro: Menos regionales y más presión directa en las Nacionales. Solo dos países mantendrán el sistema de clasificación por Regionales —España y Chile— mientras que el resto irá directamente desde la fase de aplicación a las Finales Nacionales.
Un cambio que no solo acelera el proceso, sino que sube el nivel desde el primer segundo.
REGIONALES ESPAÑA: DOS PARADAS
España mantiene su formato clásico de Regionales, donde el talento emergente se medirá cara a cara antes de la Final Nacional:
  • Regional Almería — 4 de julio 2026
  • Regional Zaragoza — 18 de julio 2026
REGIONALES CHILE: TRES ZONAS
Chile amplía el mapa con tres Regionales que dividirán el país en 3zonas estratégicas:
  • Regional Centro — 10 de octubre 2026
  • Regional Sur — 23 de octubre 2026
  • Regional Norte — 7 de noviembre 2026
04

CLASIFICADOS

¿Formarás parte de la nueva temporada de Red Bull Batalla? Espera más información en nuestros canales oficiales próximamente.
05

CALENDARIO DE FINALES NACIONALES - TEMPORADA 26/27

Final Nacional

Fecha

Más info

Perú

12 de Septiembre 2026

Próximamente

Torneo de Plazas

19 de Septiembre 2026

Próximamente

Argentina

2 de Octubre 2026

Próximamente

Colombia

17 de Octubre 2026

Próximamente

Centroamérica

Noviembre 2026

Próximamente

Sudamérica

Noviembre 2026

Próximamente

México

5 de Diciembre 2026

Próximamente

Chile

6 de Febrero 2027

Próximamente

Estados Unidos

20 de Febrero 2027

Próximamente

España

27 de Febrero 2027

Próximamente

MENOS FASES, UN CAMINO MÁS DIRECTO
La temporada 2026/27 no es solo un calendario: es un nuevo camino a seguir construyendo la historia del freestyle año tras año. Menos fases implican un camino más directo y cargado de talento y nuevas oportunidades.
El micrófono ya está encendido. ¿Quién será capaz de sostenerlo hasta el final?
06

LA PRÓXIMA FINAL INTERNACIONAL YA TIENE DESTINO: PERÚ

Después de once años, la élite del freestyle volverá a reunirse en un país histórico para la cultura de la cultura del freestyle.
La Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 se celebrará en Perú, marcando el regreso tras la icónica edición de 2016 en Lima, donde Skone se coronó campeón frente a Jota en una noche que hizo vibrar la Costa Verde.
Ahora, el escenario más importante del freestyle aterrizará nuevamente en territorio peruano para escribir un nuevo capítulo.
Si quieres ser de los primeros en enterarte de cuándo salen las entradas, mantente atento y regístrate.

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