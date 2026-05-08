Die 10 besten Rennspiele für die Nintendo Switch 2

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. In den vergangenen Jahren eignete er sich zudem umfangreiches Fachwissen im Bereich der Technologie und Gaming-Peripherie an. Bereits seit den 1990er Jahren berichtet er über die gesamte Gaming-Welt. Auf RedBull.com stellt er neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Die Nintendo Switch 2 hebt seit ihrem Launch im Juni 2025 ab wie eine Rakete und das Rennspiel-Lineup hält mit diesem Tempo locker mit. Von futuristische Anti-Gravity-Racer bis hin zu klassischen Arcade-Hits: Die Konsole liefert für jeden Geschmack Vollgas. Wir haben die besten Rennspiele für die Nintendo Switch 2 gecheckt und zeigen dir, welche Titel sich wirklich lohnen. Und ja, da gibt's noch so viel mehr als nur Mario Kart World.

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The four-time F1 champion will race under the banner of Verstappen Racing © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Das Motorsport-Event des Jahres: Der Langstrecken-Klassiker auf der Nordschleife steht vor der Tür und Max Verstappen ist dabei!. Erlebe jeden Moment des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring live auf Red Bull TV mit deutschem Kommentar. Sei live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird.

01 Mario Kart World

Ein Hauch von Formel 1 in Mario Kart World. © Nintendo

Genre: Kart-Racer

Entwickler: Nintendo

Release: 5. Juni 2025

Geeignet für: alle Spieler:innen

Okay, okay... Fangen wir mit dem offensichtlichen an. Auch rund ein Jahr nach Release der Hybridkonsole aus dem Hause Nintendo ist der Kart-Racer Mario Kart World weiterhin das Aushängeschild der Nintendo Switch 2. Und das aus gutem Grund, denn der Funracer bringe eine ganze Reihe spannender Neuerungen mit.

Butterweiche Performance, neue Streckendesigns, mehr Fahrer:innen und ein Open-World-Modus, der die Reihe in eine neue Dimension katapultiert. Wer eine Switch 2 hat, kommt an diesem Titel kaum vorbei. Gerade im Multiplayer (egal ob an einer Konsole oder online) ein echter Hit.

02 Fast Fusion

Das FAST in Fast Fusion ist ein Versprechen © Shin'en Multimedia

Genre: Sci-Fi-Racer

Entwickler: Shin'en Multimedia

Release: 5. Juni 2025

Geeignet für: Tempo-Fans und Highscore-Jäger

Bis es irgendwann mal ein neues F-Zero gibt (kommt schon, Nintendo), bleibt Fast Fusion das Maß aller Dinge im Subgenre der Future-Racer. Was das deutsche Entwicklerstudio Shin’en Multimedia hier geschaffen hat, ist ziemlich beeindruckend. Und das nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch im Bezug auf das pfeilschnelle, adrenalingeladene Gameplay. Fast Fusion ist ein Antigravitations-Racer, der sich anfühlt wie die beste denkbare Kreuzung aus Wipeout und F-Zero. Du rast mit über 400 km/h durch futuristisch gestaltete Strecken, wechselst im richtigen Moment die Polarität deines Fahrzeugs. Ein Mechaniksystem, das simpel klingt und tief ist, nutzt Antigrav-Sprünge für Abkürzungen und kämpfst gegen eine KI, die keine Gnade kennt. Jede Strecke belohnt dich dafür, dass du Risiken eingehst, Shortcuts suchst und schneller denkst als die Gegner.

Zwölf perfekt designte Strecken, Anti-Gravity-Mechaniken, ein Gefühl von Geschwindigkeit jenseits der 400 km/h und das alles bei stabilen 60 FPS. Dass das Ganze gerade mal 3,8 GB auf der Festplatte belegt, macht die Sache noch absurder. Für 14,99 Euro im eShop der Nintendo Switch 2 ein absoluter No-Brainer. Einen fetzigen Electro-Soundtrack gibt's kostenlos obendrauf.

03 MotoGP 26

MotoGP 26 © Milestone / Phil Briel

Genre: Simulation

Entwickler: Milestone

Release: 29. April 2026

Geeignet für: Rennsport-Fans, die es realistisch mögen

Zwei Räder. Volle Power. MotoGP 26 von Milestone bringt die komplette offizielle MotoGP-Lizenz auf die Switch 2. Mit allen Fahrern, Teams und Strecken der aktuellen Saison. Als einziger dedizierter Motorrad-Racer auf der Konsole hat er dieses Segment für sich allein.

Der Karrieremodus lässt dich von der Moto3 über die Moto2 bis in die MotoGP-Königsklasse aufsteigen. Du verhandelst Verträge, entwickelst dein Motorrad weiter und kämpfst dich durch eine vollständige Rennsaison. Die Fahrphysik ist fordernd genug für Sim-Fans – Kurvenneigung, Bremspunkte und Reifenmanagement spielen eine echte Rolle – und trotzdem zugänglich genug für Einsteiger, die sich mit den Assistenzsystemen herantasten wollen.

Wer schon immer mal mit den Profis wie Pedro Acosta oder Alex Marquez durch Mugello oder den Circuit of the Americas heizen wollte – jetzt und auf der Switch 2.

04 Gear.Club Unlimited 3

Gear.Club Unlimited 3 © Eden Games

Genre: Arcade-Racer

Entwickler: Eden Games

Release: 19. Februar 2026

Geeignet für: Auto-Fans, Drift-begeisterte, Tuner:innen

Gear.Club Unlimited 3 von Eden Games und Nacon schließt eine Lücke, die auf Nintendos Konsolen seit Jahren klafft. Gran Turismo gibt es nicht auf Switch. Forza auch nicht. Wer echte Sportwagen, echte Lizenzen und echtes Tuning auf einer Nintendo-Konsole haben will, landet hier.

Das Spielprinzip ist klar: Du kaufst lizenzierte Fahrzeuge von Marken wie Ferrari, Lamborghini, Porsche und weiteren Herstellern, baust eine Werkstatt auf, tuningst deine Autos und fährst dich durch einen umfangreichen Karrieremodus. Die Werkstatt-Mechanik ist dabei mehr als ein Menü – sie gibt dir passive Boni, Upgrade-Möglichkeiten und eine Art Fortschrittsgefühl, das den Karrieremodus zusammenhält.

Gear.Club Unlimited 3 ist keine technische Simulation auf dem Niveau eines Gran Turismo. Das Fahrgefühl ist zugänglicher, die Physik vereinfacht. Aber als umfangreichste und vollständigste Rennsimulation auf der Nintendo Switch 2 ist der Titel für alle, die Karts satt haben und lieber echte PS unter der Haube wollen, alternativlos.

05 Kirby Air Riders

Kirby Air Riders spielt sich erstaunlich komplex © Nintendo

Genre: Kart-/Air-Ride-Racer

Entwickler: Nintendo / HAL Laboratory

Release: 20. November 2025

Geeignet für: jüngere Spieler:innen, Familien, Multiplayer-Fans

Nintendo holt einen Kultklassiker zurück und macht es richtig. Kirby Air Riders ist der spirituelle Nachfolger von Kirby Air Ride, dem GameCube-Titel aus dem Jahr 2003, der damals polarisierte und heute Legendenstatus genießt. Das Original hatte eine radikale Idee: Lenken ja, Gasgeben nein. Die Steuerung reduziert auf das Wesentliche, das Skill-Ceiling war trotzdem hoch. Ein Konzept, das seiner Zeit weit voraus war.

Der neue Ableger greift diese DNA auf und entwickelt sie weiter. Du gleitest auf deinem Air Ride-Fahrzeug durch Strecken, die so designed sind, dass sie Geschwindigkeit, Taktik und das Lesen des Terrains gleichermaßen belohnen. Kämpfe gegen Gegner, weiche Hindernissen aus, finde die schnellste Linie – alles gleichzeitig. Dazu neue Modi, die das Spielprinzip in verschiedene Richtungen dehnen, und eine Grafik, die endlich zeigt, wie gut Kirby auf moderner Hardware aussehen kann.

Was Kirby Air Riders besonders macht: Es ist zugänglich genug für Gelegenheitsspieler und tief genug für alle, die Bestzeiten jagen. Nintendo-typisch eben – leicht zu lernen, schwer zu meistern.

06 GRID Legends: Deluxe Edition

GRID Legends kombiniert Arcade-Fahrspaß mit Simulationsaspekten. © Codemasters

Genre: Rennsimulation

Entwickler: Codemasters / Feral Interactive

Release: 29. Januar 2026

Geeignet für : Rennsport-Fans, die auf der Switch 2 mehr Substanz wollen als Kart-Racing

Der ernsthafte Rennprofi unter den Nintendo-Switch-2-Titeln. Während die meisten Racing Games auf Nintendos Konsole auf Arcade-Spaß setzen, bringt GRID Legends von Codemasters echte Rennsport-Atmosphäre auf den Hybrid. Und es macht das überraschend gut.

Du fährst in verschiedenen Fahrzeugklassen (Tourenwagen, Sportwagen, Trucks, Le-Mans-Prototypen) auf Strecken rund um den Globus. Das Fahrgefühl ist zugänglicher als in einer echten Simulation, hat aber genug Tiefe, um dich über Stunden zu beschäftigen. Die KI-Gegner verhalten sich glaubwürdig, Überholmanöver fühlen sich befriedigend an, und das Schadensmodell sorgt dafür, dass jeder Kontakt Konsequenzen hat.

GRID Legends im Test © Codemasters

Die Story-Kampagne mit Live-Action-Filmsequenzen ist ein interessantes Extra, das den Rennen eine narrative Klammer gibt. Der Kern ist aber der ausgedehnte Karrieremodus, in dem du Fahrzeuge kaufst, verbesserst und in verschiedenen Meisterschaften antritt. Online-Multiplayer ist mit an Bord, die Deluxe Edition enthält alle DLCs. Performance auf der Switch 2? Sauber und stabil. Für alle, die mehr wollen als bunte Karts, ist GRID Legends derzeit die erste Adresse auf der Konsole.

07 Arcade Archives 2: Ridge Racer

Ridge Racer ist ein Klassiker im Rennspiel-Genre © Bandai Namco

Genre: Arcade-Racer

Entwickler: Namco / HAMSTER

Release: 5. Juni 2025

Geeignet für: Retro-Gaming-Fans, alle die die Wurzeln des Arcade-Racings kennenlernen oder wiederentdecken wollen.

Ein Stück Videospielgeschichte und das auf moderner Hardware. Ridge Racer erschien 1994 als Launch-Titel der ersten PlayStation und setzte damals neue Maßstäbe: für Grafik, für Spielgefühl, für das, was Arcade-Racing sein kann. Die Drift-Mechanik war revolutionär. Anstatt abzubremsen, wirst du dazu verleitet, mit Vollgas in die Kurve zu gehen, das Heck ausbrechen zu lassen und die Linie mit Gaspedal und Instinkt zu halten.

HAMSTER bringt das Original jetzt per Arcade Archives 2-Reihe auf die Switch 2. Originalgetreu emuliert, mit allen charakteristischen Eigenheiten des Spiels. Das Spielgefühl ist authentisch, die Bildrate stabil, die Arcade-Atmosphäre vollständig erhalten. Keine modernen Schnörkel: Ridge Racer auf der Switch 2 ist Ridge Racer, wie es war.

Für alle, die wissen wollen, woher das Rennsport-Genre seine DNA hat, ist das hier Pflicht. Und für alle, die es bereits wissen... willkommen zurück. Wer auf Driften steht und es den Red Bull Driftbrothers um Elias Hountondji gleich tun möchte: Ridge Racer ist die perfekte Wahl!

2 Min Der BMW Werksdrift der Red Bull Driftbrothers Was passiert, wenn man den 1100 PS starken BMW M2 Drift Competition durch eines der modernsten Autowerke der Welt driften lässt? Präzision trifft auf Adrenalin – und ein Traum wird Realität.

08 Arcade Archives 2: Rave Racer

Arcade Archives 2: Rave Racer © Bandai Namco

Genre: Arcade-Racer

Entwickler: Namco / HAMSTER

Release: 26. Februar 2026

Geeignet für: Arcade-Puristen und Ridge-Racer-Veteranen, die eine echte Herausforderung suchen.

Der härtere, schnellere und anspruchsvollere Bruder von Ridge Racer. Rave Racer erschien 1995 als reiner Arcade-Titel und war damals das technische Aushängeschild von Namco. Enger als Ridge Racer, anspruchsvoller und mit einem Grundtempo, das weniger Fehler verzeiht. Wer Ridge Racer souverän beherrscht, lernt bei Rave Racer, dass es noch eine Stufe darüber gibt.

Die Strecken verlangen mehr Präzision in der Fahrweise, mehr Disziplin beim Driften, mehr Reaktionsschnelligkeit bei schnell aufeinanderfolgenden Kurven. Das macht Rave Racer bis heute zu einem der befriedigendsten Arcade-Racer seiner Ära und HAMSTERs Port auf der Switch 2 hält dieses Gefühl vollständig aufrecht. Für Arcade-Puristen, für Nostalgiker, für alle, die Ridge Racer durchgespielt haben und mehr wollen.

09 Sonic Racing: CrossWorlds

Sonic Racing CrossWorlds © Sega

Genre: Kart-Racer

Entwickler: SEGA

Release: 4. Dezember 2025

Geeignet für: SEGA-Fans, Kart-Racing-Enthusiasten und alle, die neben Mario Kart eine starke Alternative suchen.

SEGA bringt Sonic zurück auf die Rennstrecke und diesmal steckt mehr dahinter als man auf den ersten Blick vermuten würde. Sonic Racing: CrossWorlds entfacht den Kampf um die Funracer-Krone erneut. Dabei ist das Game kein simpler Kart-Racer mit blauem Igel-Branding. Das Spiel baut auf einem echten Konzept: verschiedene SEGA-Universen treffen aufeinander, Streckendesigns mischen Elemente aus unterschiedlichen Spielwelten, und das Gameplay hat eine Tiefe, die man dem Titel erst nach ein paar Stunden wirklich versteht.

Charaktere aus Sonic, Persona, Like a Dragon und weiteren SEGA-Reihen teilen sich die Piste. Jeder Fahrer und jede Fahrerin bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die das Rennen taktisch beeinflussen. Die Strecken sind kreativ designed: mal durch futuristische Städte, mal durch klassische SEGA-Level-Ästhetik. Wer die Referenzen kennt, bekommt einen Fan-Service-Rausch obendrauf.

10 Carmageddon: Rogue Shift

In Carmageddon: Rogue Shift geht die Post ab. © 34BigThings

Genre: Combat-Racer

Entwickler: 34BigThings

Release: 6. Februar 2026

Geeignet für: Spieler:innen, die klassische Rennsport-Regeln bewusst ignorieren wollen und Chaos als Feature, nicht als Bug sehen.

Nicht jeder will einfach nur ankommen. Manche wollen den Weg dahin so destruktiv wie möglich gestalten. Das Nintendo Switch 2 Rennspiel Carmageddon: Rogue Shift ist für genau diese Spieler gemacht.

Das Spiel verbindet Combat-Racing mit einem Rogue-like-System: Jeder Run startet mit einem anderen Setup aus Fahrzeugen, Fähigkeiten und Power-ups. Du kämpfst dich durch Gegner, rammst, schrottest und improvisierst und kommst trotzdem (manchmal) als Erster ins Ziel. Das Zerstören von Gegnern ist dabei genauso ein Siegkriterium wie das Überqueren der Ziellinie, was Carmageddon einen ganz eigenen Rhythmus gibt, den klassische Rennspiele nicht haben.

Der Wiederspielwert ist durch das Rogue-like-System von vornherein eingebaut: Keine zwei Runs sind identisch, die Kombination aus zufälligen Elementen und eigenem Skill sorgt für einen echten Suchtfaktor. Kein Titel für Rennsport-Puristen, aber ein verdammt unterhaltsamer für alle, die Chaos über Perfektion stellen.